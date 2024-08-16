Рашисты уничтожили первую в Украине и единственную на Херсонщине "зеленую" школу: Она сгорела дотла. ВИДЕО

Российские оккупационные войска уничтожили уникальную "зеленую" школу на Херсонщине, которую строили по европейским принципам энергосбережения.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

На видео - какой была и как выглядела уникальная "зеленая школа" в Антоновке после первого сегодняшнего удара. В результате второй вражеской атаки школа сгорела дотла.

Российские захватчики дважды за полдня атаковали школу, нанеся непоправимый ущерб, подчеркнул он.

"Учебное заведение, возведенное при помощи правительства Финляндии, приняло своих первых две сотни учеников в 2016 году. Это было незаурядное событие для всей Украины - "зеленую школу" построили по европейским принципам энергосбережения. В ней была система очистки воздуха - рекуперации, которая установлена на потолке. Внутри помещения - никаких труб и батарей. Тепло обеспечивали солнечные батареи, расположенные на крыше", - рассказал Мрочко.

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