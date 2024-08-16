РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12603 посетителя онлайн
Новости Видео Война
8 644 15

Рашисты уничтожили первую в Украине и единственную на Херсонщине "зеленую" школу: Она сгорела дотла. ВИДЕО

Российские оккупационные войска уничтожили уникальную "зеленую" школу на Херсонщине, которую строили по европейским принципам энергосбережения.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

На видео - какой была и как выглядела уникальная "зеленая школа" в Антоновке после первого сегодняшнего удара. В результате второй вражеской атаки школа сгорела дотла.

Российские захватчики дважды за полдня атаковали школу, нанеся непоправимый ущерб, подчеркнул он.

"Учебное заведение, возведенное при помощи правительства Финляндии, приняло своих первых две сотни учеников в 2016 году. Это было незаурядное событие для всей Украины - "зеленую школу" построили по европейским принципам энергосбережения. В ней была система очистки воздуха - рекуперации, которая установлена на потолке. Внутри помещения - никаких труб и батарей. Тепло обеспечивали солнечные батареи, расположенные на крыше", - рассказал Мрочко.

Читайте также: Россияне атаковали медиков в Станиславе и спасателей в Антоновке. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

школа (3014) Херсонская область (4764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Ну...і де там ООН (ті, що в курську обл.зібрались)???
показать весь комментарий
16.08.2024 16:16
+16
Рашисти це варварська злочина орда ,яка убиває мирних громадян ,все руйнує і бреше ,це найогидніші ,наймерзеніші істоти що є на землі це "русский мир".
показать весь комментарий
16.08.2024 16:20
+13
Дика орда...
показать весь комментарий
16.08.2024 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дика орда...
показать весь комментарий
16.08.2024 16:16 Ответить
Ну...і де там ООН (ті, що в курську обл.зібрались)???
показать весь комментарий
16.08.2024 16:16 Ответить
вся увага зосереджена на кацапського п'яничку
показать весь комментарий
16.08.2024 17:23 Ответить
Так і зараз місцева влада освоює гроші допомоги, придумуючи все нові та нові проекти. Заборонити витрачати гроші на неважливе: реабілітація, допомога пораненим, дрони, зброя, фортифікації
показать весь комментарий
16.08.2024 16:16 Ответить
Цивілізованому світу дуже важко втлумачити, що росія це дика екосистема. А тому для адаптації в світову цивілізацію росія має пройти шлях через зоопарк, - без голоду і конфліктів як між особами, так і з наглядачами. Гуманно і з перспективою.
показать весь комментарий
16.08.2024 16:17 Ответить
Ті хто слідкує за історією,дивляться чи читать історичні канали і і істочники помьятають такого російського персонажу -дослідника МІКЛУХА МАКЛАЯ котрий там їздив по різним островах і вивчав там їхні звичаї,потім їх показували у ЗВЕРИНЦЯХ по всьому світу ПИТАННЯ--чому зараз не можна показувати цих ....котрі вбивають ,гвалтують ворують те що блистить /унітази коври ,стиральні машинки і Т.ДЇ
І ЦІ УРОДИ _ДИКУНИ СИДЯТЬ В РАДЬЕЗІ ООН. СВІТ ЗІЙШОВ З УМА ,ЦІВЕЛІЗАЦІЇ ПРИЙШОВ ГОПЛИК.Наступні цевілізації будуть шукати НАС через мільони рік!!!
показать весь комментарий
16.08.2024 17:18 Ответить
"Дурний - що сало без хліба!"
По-перше: Міклухо-Маклай - українець
По-друге - він виступав проти гніту царизму та переслідувався царською охранкою
По-третє - своїми антропологічними дослідженнями доводив, що папуаси - такі самі люди (а не дикуни) та захищав їх від переслідувань
По-четверте - в музеї Миклухо-Маклая, в Новій Гвінеї, висить його портрет - в українській вишиванці!
Щоб ти, телепню, знав - предок Миклухо-Маклая - Остап Макуха (отаман війська Запорізького) був прототипом Тараса Бульби Гоголя! Саме він убив сина за зраду!
От такі, як ти, неуки, і обсирають історію України та її видатних людей!
показать весь комментарий
16.08.2024 20:47 Ответить
Рашисти це варварська злочина орда ,яка убиває мирних громадян ,все руйнує і бреше ,це найогидніші ,наймерзеніші істоти що є на землі це "русский мир".
показать весь комментарий
16.08.2024 16:20 Ответить
Кацапські виродки, коли ви вже всі передохните! 🤬
показать весь комментарий
16.08.2024 16:29 Ответить
Ну орда, все рушити, грабувати та знищувати.
показать весь комментарий
16.08.2024 16:54 Ответить
Какого Уя целый Крымский мост ? по которому поставляют на прямую кацапам вооружение , припасы , продовольствие , буквально все , или есть договоренность ?
показать весь комментарий
16.08.2024 17:21 Ответить
1. Його захищають - пишуть сама потужна система оборони об"єкта у світі.
2. Влучити не так просто - профіль.
3. Такі споруди проектують під можливі атаки.
показать весь комментарий
16.08.2024 19:13 Ответить
Громадяне РФ покидьки..
показать весь комментарий
16.08.2024 19:31 Ответить
Стоит проверить на разворовывание при строительстве и эксплуатации ... Обычно таким способом (сваливать на врага) скрывают свои преступные делишки...
показать весь комментарий
16.08.2024 21:56 Ответить
 
 