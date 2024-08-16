Рашисты уничтожили первую в Украине и единственную на Херсонщине "зеленую" школу: Она сгорела дотла. ВИДЕО
Российские оккупационные войска уничтожили уникальную "зеленую" школу на Херсонщине, которую строили по европейским принципам энергосбережения.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
На видео - какой была и как выглядела уникальная "зеленая школа" в Антоновке после первого сегодняшнего удара. В результате второй вражеской атаки школа сгорела дотла.
Российские захватчики дважды за полдня атаковали школу, нанеся непоправимый ущерб, подчеркнул он.
"Учебное заведение, возведенное при помощи правительства Финляндии, приняло своих первых две сотни учеников в 2016 году. Это было незаурядное событие для всей Украины - "зеленую школу" построили по европейским принципам энергосбережения. В ней была система очистки воздуха - рекуперации, которая установлена на потолке. Внутри помещения - никаких труб и батарей. Тепло обеспечивали солнечные батареи, расположенные на крыше", - рассказал Мрочко.
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І ЦІ УРОДИ _ДИКУНИ СИДЯТЬ В РАДЬЕЗІ ООН. СВІТ ЗІЙШОВ З УМА ,ЦІВЕЛІЗАЦІЇ ПРИЙШОВ ГОПЛИК.Наступні цевілізації будуть шукати НАС через мільони рік!!!
По-перше: Міклухо-Маклай - українець
По-друге - він виступав проти гніту царизму та переслідувався царською охранкою
По-третє - своїми антропологічними дослідженнями доводив, що папуаси - такі самі люди (а не дикуни) та захищав їх від переслідувань
По-четверте - в музеї Миклухо-Маклая, в Новій Гвінеї, висить його портрет - в українській вишиванці!
Щоб ти, телепню, знав - предок Миклухо-Маклая - Остап Макуха (отаман війська Запорізького) був прототипом Тараса Бульби Гоголя! Саме він убив сина за зраду!
От такі, як ти, неуки, і обсирають історію України та її видатних людей!
2. Влучити не так просто - профіль.
3. Такі споруди проектують під можливі атаки.