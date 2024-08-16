Россияне атаковали медиков в Станиславе и спасателей в Антоновке. ФОТОрепортаж (обновлено)
На Херсонщине россияне продолжают атаковать медиков и спасателей.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Станиславе враг ударил из дрона вблизи кареты скорой, из-за чего у машины повреждено стекло. К счастью, водитель не пострадал.
Во время тушения пожара в Антоновке оккупанты атаковали спасателей. Повреждена пожарная машина, пожарные не пострадали.
Как рассказали в МВД, спасатели попали под повторный вражеский обстрел.
"Сегодня днем херсонские спасатели получили сообщение о возгорании учебного заведения в пригороде. Прибыв по вызову, чрезвычайники начали тушить пожар. Через некоторое время оккупанты совершили повторный обстрел по огнеборцам. К счастью, личный состав не пострадал, но повреждения получили пожарный автомобиль", - сказано в сообщении.
Напомним, утром оккупационные войска накрыли огнем Томину Балку.
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