Россияне атаковали медиков в Станиславе и спасателей в Антоновке. ФОТОрепортаж (обновлено)

На Херсонщине россияне продолжают атаковать медиков и спасателей.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Станиславе враг ударил из дрона вблизи кареты скорой, из-за чего у машины повреждено стекло. К счастью, водитель не пострадал.



Во время тушения пожара в Антоновке оккупанты атаковали спасателей. Повреждена пожарная машина, пожарные не пострадали.

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Как рассказали в МВД, спасатели попали под повторный вражеский обстрел.

"Сегодня днем ​​херсонские спасатели получили сообщение о возгорании учебного заведения в пригороде. Прибыв по вызову, чрезвычайники начали тушить пожар. Через некоторое время оккупанты совершили повторный обстрел по огнеборцам. К счастью, личный состав не пострадал, но повреждения получили пожарный автомобиль", - сказано в сообщении.







Напомним, утром оккупационные войска накрыли огнем Томину Балку.