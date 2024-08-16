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Россияне атаковали медиков в Станиславе и спасателей в Антоновке. ФОТОрепортаж (обновлено)

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На Херсонщине россияне продолжают атаковать медиков и спасателей.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Станиславе враг ударил из дрона вблизи кареты скорой, из-за чего у машины повреждено стекло. К счастью, водитель не пострадал.

Во время тушения пожара в Антоновке оккупанты атаковали спасателей. Повреждена пожарная машина, пожарные не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Херсонщине Силы обороны уничтожили российский "Град", - ОГВ "Таврия"

Как рассказали в МВД, спасатели попали под повторный вражеский обстрел.

"Сегодня днем ​​херсонские спасатели получили сообщение о возгорании учебного заведения в пригороде. Прибыв по вызову, чрезвычайники начали тушить пожар. Через некоторое время оккупанты совершили повторный обстрел по огнеборцам. К счастью, личный состав не пострадал, но повреждения получили пожарный автомобиль", - сказано в сообщении.

Обстріл пожежного автомобіля
Обстріл пожежного автомобіля
Обстріл пожежного автомобіля

Напомним, утром оккупационные войска накрыли огнем Томину Балку.

Автор: 

обстрел (26975) Херсонская область (4730)


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