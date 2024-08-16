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Рашисти знищили першу в Україні та єдину на Херсонщині "зелену" школу: Вона згоріла вщент. ВIДЕО

Російські окупаційні війська знищили унікальну "зелену" школу на Херсонщині, яку будували за європейськими принципами енергозбереження.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео - якою була і який вигляд мала унікальна "зелена школа" в Антонівці після першого сьогоднішнього удару. Внаслідок другої ворожої атаки школа згоріла вщент.

Російські загарбники двічі за пів дня атакували школу, завдавши непоправної шкоди, наголосив він.

"Навчальний заклад, зведений за допомоги уряду Фінляндії, прийняв своїх перших дві сотні учнів 2016 року. Це була непересічна подія для всієї України – "зелену школу" збудували за європейськими принципами енергозбереження. В ній була система очищення повітря – рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення – ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху", - розповів Мрочко.

Читайте: Росіяни атакували медиків у Станіславі і рятувальників в Антонівці. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

школа (2209) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+16
Ну...і де там ООН (ті, що в курську обл.зібрались)???
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16.08.2024 16:16
+16
Рашисти це варварська злочина орда ,яка убиває мирних громадян ,все руйнує і бреше ,це найогидніші ,наймерзеніші істоти що є на землі це "русский мир".
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16.08.2024 16:20
+13
Дика орда...
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16.08.2024 16:16
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Дика орда...
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16.08.2024 16:16 Відповісти
Ну...і де там ООН (ті, що в курську обл.зібрались)???
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16.08.2024 16:16 Відповісти
вся увага зосереджена на кацапського п'яничку
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16.08.2024 17:23 Відповісти
Так і зараз місцева влада освоює гроші допомоги, придумуючи все нові та нові проекти. Заборонити витрачати гроші на неважливе: реабілітація, допомога пораненим, дрони, зброя, фортифікації
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16.08.2024 16:16 Відповісти
Цивілізованому світу дуже важко втлумачити, що росія це дика екосистема. А тому для адаптації в світову цивілізацію росія має пройти шлях через зоопарк, - без голоду і конфліктів як між особами, так і з наглядачами. Гуманно і з перспективою.
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16.08.2024 16:17 Відповісти
Ті хто слідкує за історією,дивляться чи читать історичні канали і і істочники помьятають такого російського персонажу -дослідника МІКЛУХА МАКЛАЯ котрий там їздив по різним островах і вивчав там їхні звичаї,потім їх показували у ЗВЕРИНЦЯХ по всьому світу ПИТАННЯ--чому зараз не можна показувати цих ....котрі вбивають ,гвалтують ворують те що блистить /унітази коври ,стиральні машинки і Т.ДЇ
І ЦІ УРОДИ _ДИКУНИ СИДЯТЬ В РАДЬЕЗІ ООН. СВІТ ЗІЙШОВ З УМА ,ЦІВЕЛІЗАЦІЇ ПРИЙШОВ ГОПЛИК.Наступні цевілізації будуть шукати НАС через мільони рік!!!
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16.08.2024 17:18 Відповісти
"Дурний - що сало без хліба!"
По-перше: Міклухо-Маклай - українець
По-друге - він виступав проти гніту царизму та переслідувався царською охранкою
По-третє - своїми антропологічними дослідженнями доводив, що папуаси - такі самі люди (а не дикуни) та захищав їх від переслідувань
По-четверте - в музеї Миклухо-Маклая, в Новій Гвінеї, висить його портрет - в українській вишиванці!
Щоб ти, телепню, знав - предок Миклухо-Маклая - Остап Макуха (отаман війська Запорізького) був прототипом Тараса Бульби Гоголя! Саме він убив сина за зраду!
От такі, як ти, неуки, і обсирають історію України та її видатних людей!
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16.08.2024 20:47 Відповісти
Рашисти це варварська злочина орда ,яка убиває мирних громадян ,все руйнує і бреше ,це найогидніші ,наймерзеніші істоти що є на землі це "русский мир".
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16.08.2024 16:20 Відповісти
Кацапські виродки, коли ви вже всі передохните! 🤬
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16.08.2024 16:29 Відповісти
Ну орда, все рушити, грабувати та знищувати.
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16.08.2024 16:54 Відповісти
Какого Уя целый Крымский мост ? по которому поставляют на прямую кацапам вооружение , припасы , продовольствие , буквально все , или есть договоренность ?
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16.08.2024 17:21 Відповісти
1. Його захищають - пишуть сама потужна система оборони об"єкта у світі.
2. Влучити не так просто - профіль.
3. Такі споруди проектують під можливі атаки.
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16.08.2024 19:13 Відповісти
Громадяне РФ покидьки..
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16.08.2024 19:31 Відповісти
Стоит проверить на разворовывание при строительстве и эксплуатации ... Обычно таким способом (сваливать на врага) скрывают свои преступные делишки...
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16.08.2024 21:56 Відповісти
 
 