Рашисти знищили першу в Україні та єдину на Херсонщині "зелену" школу: Вона згоріла вщент. ВIДЕО
Російські окупаційні війська знищили унікальну "зелену" школу на Херсонщині, яку будували за європейськими принципами енергозбереження.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
На відео - якою була і який вигляд мала унікальна "зелена школа" в Антонівці після першого сьогоднішнього удару. Внаслідок другої ворожої атаки школа згоріла вщент.
Російські загарбники двічі за пів дня атакували школу, завдавши непоправної шкоди, наголосив він.
"Навчальний заклад, зведений за допомоги уряду Фінляндії, прийняв своїх перших дві сотні учнів 2016 року. Це була непересічна подія для всієї України – "зелену школу" збудували за європейськими принципами енергозбереження. В ній була система очищення повітря – рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення – ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху", - розповів Мрочко.
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І ЦІ УРОДИ _ДИКУНИ СИДЯТЬ В РАДЬЕЗІ ООН. СВІТ ЗІЙШОВ З УМА ,ЦІВЕЛІЗАЦІЇ ПРИЙШОВ ГОПЛИК.Наступні цевілізації будуть шукати НАС через мільони рік!!!
По-перше: Міклухо-Маклай - українець
По-друге - він виступав проти гніту царизму та переслідувався царською охранкою
По-третє - своїми антропологічними дослідженнями доводив, що папуаси - такі самі люди (а не дикуни) та захищав їх від переслідувань
По-четверте - в музеї Миклухо-Маклая, в Новій Гвінеї, висить його портрет - в українській вишиванці!
Щоб ти, телепню, знав - предок Миклухо-Маклая - Остап Макуха (отаман війська Запорізького) був прототипом Тараса Бульби Гоголя! Саме він убив сина за зраду!
От такі, як ти, неуки, і обсирають історію України та її видатних людей!
2. Влучити не так просто - профіль.
3. Такі споруди проектують під можливі атаки.