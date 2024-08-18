Оккупанты атаковали с БПЛА авто в Киндейке на Херсонщине, пятеро раненых
Около 17:30 воскресенья, 18 августа, российские захватчики атаковали дроном гражданское авто в поселке Киндейка на Херсонщине.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вражеский дрон попал в гражданский автомобиль на одной из улиц населенного пункта.
Ранения различной степени получили пятеро гражданских, которые на момент атаки находились в салоне авто.
Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения захватчиками законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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