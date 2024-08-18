За сутки враг обстрелял 20 населенных пунктов Херсонщины, утром ударил по Степановке, ранен мужчина

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Чернобаевка, Качкаровка, Садовое, Михайловка, Антоновка, Дарьевка, Берислав, Велетенское, Золотая Балка, Дудчаны, Новокаиры, Зимовник, Степановка, Понятовка, Камышаны, Новорайск, Змиевка, Дудчаны, Одрадокаменка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в админздания, образовательное учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 8 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки и частные автомобили", - говорится в сообщении.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, около 5.00 россияне с временно оккупированного левобережья ударили по Степановке.

"Взрывную травму и множественные осколочные ранения получил 67-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь на месте. На момент вражеского обстрела пострадавший был в доме", - говорится в сообщении.

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