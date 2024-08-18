За добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Херсонщини, зранку вдарив по Степанівці, поранено чоловіка

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Качкарівка, Садове, Михайлівка, Антонівка, Дар'ївка, Берислав, Велетенське, Золота Балка, Дудчани, Новокаїри, Зимівник, Степанівка, Понятівка, Комишани, Новорайськ, Зміївка, Дудчани, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в адмінбудівлі, освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 приватних будинків.Також окупанти пошкодили господарчі споруди та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, близько 5.00 росіяни з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили по Степанівці.

"Вибухову травму та множинні уламкові поранення отримав 67-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу на місці. На момент ворожого обстрілу потерпілий був у будинку", - йдеться в повідомленні.

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