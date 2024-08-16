Росіяни влучили в будинок у Херсоні - двох людей поранено
Російська армія поцілила по житловому будинку в Дніпровському районі Херсону - поранено чоловіка і жінку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя атакувала Дніпровський район Херсону. Поцілили по будинку, в якому були люди. Чоловік 57 та жінка 53 років отримали вибухову та черепно-мозкову травми, контузію", - написав Мрочко.
В ОВА додали, що потерпілих ушпиталено для надання необхідної медичної допомоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль