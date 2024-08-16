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Росіяни влучили в будинок у Херсоні - двох людей поранено

Російські загарбники обстріляли Херсон

Російська армія поцілила по житловому будинку в Дніпровському районі Херсону - поранено чоловіка і жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя атакувала Дніпровський район Херсону. Поцілили по будинку, в якому були люди. Чоловік 57 та жінка 53 років отримали вибухову та черепно-мозкову травми, контузію", - написав Мрочко.

В ОВА додали, що потерпілих ушпиталено для надання необхідної медичної допомоги.

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Автор: 

обстріл (28296) Херсон (3337) Мрочко Роман (38)


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