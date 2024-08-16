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Новости Война
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Россияне ударили по дому в Херсоне - два человека ранены

Російські загарбники обстріляли Херсон

Российская армия ударила по жилому дому в Днепровском районе Херсона - ранены мужчина и женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Армия РФ с временно оккупированного левобережья атаковала Днепровский район Херсона. Ударили по дому, в котором были люди. Мужчина 57 и женщина 53 лет получили взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию", - написал Мрочко.

В ОВА добавили, что пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Смотрите также: Россияне обстреляли центр Херсона с оккупированного левобережья. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (26975) Херсон (2798) Роман Мрочко (30)


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