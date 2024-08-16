Россияне ударили по дому в Херсоне - два человека ранены
Российская армия ударила по жилому дому в Днепровском районе Херсона - ранены мужчина и женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Армия РФ с временно оккупированного левобережья атаковала Днепровский район Херсона. Ударили по дому, в котором были люди. Мужчина 57 и женщина 53 лет получили взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию", - написал Мрочко.
В ОВА добавили, что пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
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