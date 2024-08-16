СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Херсоне: Разведывали места базирования ВСУ и шпионили за должностными лицами ОВА. ФОТОрепортаж

В Херсоне разоблачена агентурная группа ФСБ РФ, задержаны трое злоумышленников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Все трое участников действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на единого куратора из РФ.

Им оказался россиянин Александр Костин - оккупационный "первый заместитель министра информационной политики" на временно захваченном левобережье Херсонщины.

Так, злоумышленники пытались выполнить задание ФСБ по созданию агентурных сетей в Херсоне.

"Для этого Костин привлек двух своих подчиненных из оккупационной "мининформполитики", как резидентов (руководителей) агентурной сети. В ее состав они дистанционно завербовали трех жителей Херсона. Один из них работал на агрессора еще во время оккупации города, а после освобождения общины - "залег на дно".

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По указанию резидентов агентурной группы фигуранты разведывали места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра. Разведданные нужны были рашистам для подготовки ракетно-дронных ударов по локациям украинских защитников. Среди приоритетных целей врага были огневые позиции мобильных огневых групп ПВО, а также пункты базирования подразделений Службы безопасности, Национальной полиции и прокуратуры", - говорится в сообщении.

Также агенты шпионили за должностными лицами ОВА. Полученную информацию ФСБ планировала использовать для запугивания представителей ОВА через личные угрозы физической расправы.

Фигуранты, планируя привлечь максимальное количество "единомышленников" с правобережной части Херсонщины, создали Telegram-канал, который функционировал якобы от имени пророссийского подполья в областном центре.

Потенциальных участников администраторы вражеского интернет-ресурса призвали "сливать" туда координаты Сил обороны и персональную информацию об украинских защитниках.

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Однако СБУ сорвала эти планы. Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерное оборудование с доказательствами преступных действий.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Преступные действия Костина заочно квалифицированы по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а двум его сообщникам-резидентам ФСБ заочно сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

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