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СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Херсоне: Разведывали места базирования ВСУ и шпионили за должностными лицами ОВА. ФОТОрепортаж

В Херсоне разоблачена агентурная группа ФСБ РФ, задержаны трое злоумышленников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Все трое участников действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на единого куратора из РФ.

Им оказался россиянин Александр Костин - оккупационный "первый заместитель министра информационной политики" на временно захваченном левобережье Херсонщины.

Так, злоумышленники пытались выполнить задание ФСБ по созданию агентурных сетей в Херсоне.

"Для этого Костин привлек двух своих подчиненных из оккупационной "мининформполитики", как резидентов (руководителей) агентурной сети. В ее состав они дистанционно завербовали трех жителей Херсона. Один из них работал на агрессора еще во время оккупации города, а после освобождения общины - "залег на дно".

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По указанию резидентов агентурной группы фигуранты разведывали места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра. Разведданные нужны были рашистам для подготовки ракетно-дронных ударов по локациям украинских защитников. Среди приоритетных целей врага были огневые позиции мобильных огневых групп ПВО, а также пункты базирования подразделений Службы безопасности, Национальной полиции и прокуратуры", - говорится в сообщении.

Также агенты шпионили за должностными лицами ОВА. Полученную информацию ФСБ планировала использовать для запугивания представителей ОВА через личные угрозы физической расправы.

Фигуранты, планируя привлечь максимальное количество "единомышленников" с правобережной части Херсонщины, создали Telegram-канал, который функционировал якобы от имени пророссийского подполья в областном центре.

Потенциальных участников администраторы вражеского интернет-ресурса призвали "сливать" туда координаты Сил обороны и персональную информацию об украинских защитниках.

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Однако СБУ сорвала эти планы. Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерное оборудование с доказательствами преступных действий.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Преступные действия Костина заочно квалифицированы по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а двум его сообщникам-резидентам ФСБ заочно сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

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СБУ викрила агентурну мережу РФ у Херсоні
СБУ викрила агентурну мережу РФ у Херсоні
СБУ викрила агентурну мережу РФ у Херсоні
СБУ викрила агентурну мережу РФ у Херсоні
СБУ викрила агентурну мережу РФ у Херсоні
СБУ викрила агентурну мережу РФ у Херсоні

Автор: 

СБУ (19893) Херсон (2817)


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Топ комментарии
+20
ОПешну мережу коли викриєте? Все якусь дрібноту виловлюєте!
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16.08.2024 10:12
+15
Клоуни - сотні тисяч МПЦшників в рясах і повна Рада - от де агентура, а це так бідні нещасні і тупі
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16.08.2024 10:11
+8
Таки да поза* ирали херсонщину ,як і миколаївщину сміт'ям ,без роду та совісті ...таким ні землю не шкода, ні людей ...то і нах..таким на землі далі жити ?!
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16.08.2024 10:14
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Клоуни - сотні тисяч МПЦшників в рясах і повна Рада - от де агентура, а це так бідні нещасні і тупі
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16.08.2024 10:11 Ответить
ОПешну мережу коли викриєте? Все якусь дрібноту виловлюєте!
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16.08.2024 10:12 Ответить
наслідки звільнення Херсону.
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16.08.2024 10:12 Ответить
Ні, Друже - це ОСТАТОЧНЕ звільнення Херсону зачисткою щурів у підвалах.
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17.08.2024 11:56 Ответить
Таки да поза* ирали херсонщину ,як і миколаївщину сміт'ям ,без роду та совісті ...таким ні землю не шкода, ні людей ...то і нах..таким на землі далі жити ?!
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16.08.2024 10:14 Ответить
Всіх не переловлять, Верещучка й ЗЕкоМанда вже зібрались їх "гуманітарним коридором" завозити з Курської обл.
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16.08.2024 10:16 Ответить
Я так зрозумів, що для того щоб арештувати Костіна треба направити групу українських "массадниць" на пляжі Крима і Великого Сочі щоб затримати злочинця.
Я памятаю, як у 1980 році у нас в ГСВГ один прапорщик загубив по пїянці свій Макаров і потім, коли виїхав до Союзу підробив підписи на накладних про здачу зброї. Через рік СМЕРШ почав його шукати, бо він був звільнений ще в ГСВГ за пʼянку. Отримали дані, що він поїхав відпочівати в Сочі.
І от зірковий час і довгоочікуваний виграшний квитов в лотерею - відібрали військовослужбовців, які могли його опізнати і направили у відрядження в Сочі, поселили в готелі і треба було чергувати на пляжах, де він міг зʼявитися. І увага, це було в серпні! Я аж його полюбив, що він вибрав Сочі і серпень, а не Мухосранськ і грудень.
Найкраща відпустка за всю мою службу в СА - службове відрядження на 30 діб у Сочі.
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16.08.2024 10:23 Ответить
цього "шматка" злапали?
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16.08.2024 10:30 Ответить
Шо по семочко, баканову,клинику гетьманцеву ? Вопросов нет?
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17.08.2024 10:04 Ответить
Думал, что больше всего предателей среди мусоров, а нет.
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17.08.2024 10:05 Ответить
 
 