СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, в которую входили экс-охранники Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, которая собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах и правоохранительных органах, а также отечественных чиновников и общественных деятелей, которые интересовали врага.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

По имеющимся данным, рашисты планировали использовать полученные сведения для ликвидации, вербовки и проведения информационно-психологических спецопераций в отношении украинских чиновников.

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Кто входил в состав агентурной сети ФСБ в Украине

В состав ячейки входило двое бывших охранников президента-беглеца Виктора Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии.

Главным агентом (резидентом) этой ячейки был 48-летний Дмитрий Иванцов, бывший руководитель подразделения УГО, который сопровождал беглого президента во время его "эвакуации" в РФ.

По материалам дела, он был завербован сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 службы ФСБ РФ Игорем Егоровым еще до 2012 года.

После оккупации полуострова Иванцов изменил присяге, принял гражданство РФ и перешел на службу в федеральную службу охраны России. Досудебным расследованием установлено, что предатель продолжил активно работать на ФСБ.

К этому он привлек бывшего вице-руководителя охраны Януковича Романа Лапу, который тоже остался в Крыму и работает в Севастополе.

Также в состав группы входил 46-летний киевлянин, действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины. В свое время он был водителем Иванцова, когда тот служил в УГО Украины.

Нацгвардеец использовал своих знакомых правоохранителей для получения информации из ведомственных информационных систем, а также должен был подыскивать "единомышленников" для вербовки.

В случае получения этих данных предатель планировал передать их Иванцову через заранее подготовленные каналы агентурной связи.

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Меры, принятые СБУ

Служба безопасности задокументировала разведактивность каждого участника агентурной группы ФСБ и задержала фигуранта, который действовал в Киеве.

Во время обысков у него изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства его сотрудничества с РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Преступные действия Дмитрия Иванцова и его сообщника в Крыму квалифицированы по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. При этом установлено, что Иванцов передал ФСБ имеющиеся у него со времен работы в УГО секретные планы порядка действий на случай угрозы жизни Президента.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

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