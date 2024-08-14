Хищение 12 млн грн на закупке динамической защиты для танков ВСУ: В Киеве разоблачена организованная группа. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и НАБУ собрали доказательную базу на организаторов еще одной схемы присвоения средств оборонного бюджета Украины. Речь идет о хищении на госзаказе Минобороны по динамической защите для танков ВСУ в марте 2022 года.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Схема сделки
Как отмечается, тогда для серийного изготовления соответствующих комплектующих был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве.
Однако, экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер решили путем государственного контракта получить незаконную "прибыль". Для этого они искусственно завысили стоимость заказанной продукции, а полученную "разницу" вывели в тень через подконтрольные коммерческие структуры.
Сделка нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 млн грн.
Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия должностных лиц государственного предприятия и участников "схемы" и заблокировали ее в начале 2023 года.
С тех пор продолжались экспертизы и другие процессуальные действия, направленные на получение основательной доказательной базы для привлечения фигурантов к ответственности.
Сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы
Сейчас по материалам Службы безопасности и НАБУ сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых фигурантов "схемы" - главе коммерческой структуры, через которую фигуранты выводили бюджетные средства в тень.
Их преступные действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).
Сейчас руководитель коммерческой структуры задержан в Киеве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Согласно совершенным преступлениям подозрение получил бывший помощник руководителя государственной компании-подрядчика и его сообщник - лицо, которое предоставило собственные реквизиты для обналичивания похищенных денег.
Также заочные подозрения получили экс-руководитель государственной компании-подрядчика и его главный бухгалтер, которые скрываются за границей.
Сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Маланці хохлохазари наживуться на всьому!!! Їм то капуста коситься якраз, коли у Нації горе
суцільна срака!
чому умеров не звільнений ще нахер???