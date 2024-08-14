Хищение 12 млн грн на закупке динамической защиты для танков ВСУ: В Киеве разоблачена организованная группа. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и НАБУ собрали доказательную базу на организаторов еще одной схемы присвоения средств оборонного бюджета Украины. Речь идет о хищении на госзаказе Минобороны по динамической защите для танков ВСУ в марте 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Схема сделки

Как отмечается, тогда для серийного изготовления соответствующих комплектующих был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве.

Однако, экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер решили путем государственного контракта получить незаконную "прибыль". Для этого они искусственно завысили стоимость заказанной продукции, а полученную "разницу" вывели в тень через подконтрольные коммерческие структуры.

Сделка нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 млн грн.





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Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия должностных лиц государственного предприятия и участников "схемы" и заблокировали ее в начале 2023 года.

С тех пор продолжались экспертизы и другие процессуальные действия, направленные на получение основательной доказательной базы для привлечения фигурантов к ответственности.

Сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы

Сейчас по материалам Службы безопасности и НАБУ сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых фигурантов "схемы" - главе коммерческой структуры, через которую фигуранты выводили бюджетные средства в тень.

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Их преступные действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Сейчас руководитель коммерческой структуры задержан в Киеве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно совершенным преступлениям подозрение получил бывший помощник руководителя государственной компании-подрядчика и его сообщник - лицо, которое предоставило собственные реквизиты для обналичивания похищенных денег.

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Также заочные подозрения получили экс-руководитель государственной компании-подрядчика и его главный бухгалтер, которые скрываются за границей.

Сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.