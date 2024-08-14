РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12442 посетителя онлайн
Новости Фото
4 621 17

Хищение 12 млн грн на закупке динамической защиты для танков ВСУ: В Киеве разоблачена организованная группа. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и НАБУ собрали доказательную базу на организаторов еще одной схемы присвоения средств оборонного бюджета Украины. Речь идет о хищении на госзаказе Минобороны по динамической защите для танков ВСУ в марте 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Схема сделки

Как отмечается, тогда для серийного изготовления соответствующих комплектующих был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве.

Однако, экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер решили путем государственного контракта получить незаконную "прибыль". Для этого они искусственно завысили стоимость заказанной продукции, а полученную "разницу" вывели в тень через подконтрольные коммерческие структуры.

Сделка нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 млн грн.

Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків ЗСУ
Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків ЗСУ

Также смотрите: Завладели более 1,5 млрд грн, выделенными на нужды обороны, – разоблачены 28 служащих по всей Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия должностных лиц государственного предприятия и участников "схемы" и заблокировали ее в начале 2023 года.

С тех пор продолжались экспертизы и другие процессуальные действия, направленные на получение основательной доказательной базы для привлечения фигурантов к ответственности.

Сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы

Сейчас по материалам Службы безопасности и НАБУ сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых фигурантов "схемы" - главе коммерческой структуры, через которую фигуранты выводили бюджетные средства в тень.

Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків ЗСУ

Смотрите также: Сообщено о подозрении 4 военным, которые при закупках на нужды ВСУ допустили убытки почти на 9 млн грн, - ГБР. ФОТО

Их преступные действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
  • ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Сейчас руководитель коммерческой структуры задержан в Киеве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків ЗСУ

Согласно совершенным преступлениям подозрение получил бывший помощник руководителя государственной компании-подрядчика и его сообщник - лицо, которое предоставило собственные реквизиты для обналичивания похищенных денег.

Смотрите также: Шестерых должностных лиц Ореховской больницы будут судить за присвоение более 21 млн грн в качестве необоснованных премий. ФОТОрепортаж

Также заочные подозрения получили экс-руководитель государственной компании-подрядчика и его главный бухгалтер, которые скрываются за границей.

Сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

НАБУ (4221) Минобороны (9327) СБУ (19893) закупки (753) хищения (99)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Де розстріли злодіїв?
показать весь комментарий
14.08.2024 10:25
+6
І резнікова до сих пір не взяли за сраку! Ганьба силам безпеки!
показать весь комментарий
14.08.2024 10:32
+5
як не закупівля - то розкрадання
чому умеров не звільнений ще нахер???
показать весь комментарий
14.08.2024 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пі∆ог'ська "влада".
Маланці хохлохазари наживуться на всьому!!! Їм то капуста коситься якраз, коли у Нації горе
показать весь комментарий
14.08.2024 10:16 Ответить
І резнікова до сих пір не взяли за сраку! Ганьба силам безпеки!
показать весь комментарий
14.08.2024 10:32 Ответить
куди, ****, не ткни, всюди гімно!
суцільна срака!
показать весь комментарий
14.08.2024 10:17 Ответить
Як там можна проти тих хто їх захищає. На фото здатні для фронту, туди їх хоч на Курщину хоч під Яр
показать весь комментарий
14.08.2024 10:24 Ответить
Де розстріли злодіїв?
показать весь комментарий
14.08.2024 10:25 Ответить
Їх і не буде, бо тоді слуг доведеться взагалі всіх під ніж пустити. Вони ж не будуть самі собі могилу рити
показать весь комментарий
14.08.2024 15:57 Ответить
...не велика буде втрата.
показать весь комментарий
14.08.2024 18:18 Ответить
12млн. грвнь. то та сума якою важко поділити всіх зацікавлених . Якби там фігурувало від ста млн. то можна про щось домовлятися.
показать весь комментарий
14.08.2024 10:25 Ответить
як не закупівля - то розкрадання
чому умеров не звільнений ще нахер???
показать весь комментарий
14.08.2024 10:32 Ответить
Тут ще рєзніков був при дєлі. А умєров в цей час Україну в Туреччині продавав.
показать весь комментарий
14.08.2024 10:35 Ответить
якась дичина..., звичайні "мирні" статті, а де ж у цьому формулюванні: " скоєні під час воєнного стану", я розумію, чому, або немає таких статей, або їх не використовують..., садити треба буде всіх, хто при владі, майже всіх...
показать весь комментарий
14.08.2024 10:36 Ответить
чому дичина, в умовах воєнного стану ч.4 ст.191, а по ч.5 санкція більша, тому норм.
показать весь комментарий
14.08.2024 12:24 Ответить
Сволочі лишнєхромосомні, їм потрібно давати довічне за допомогу рашистам! Усі розкрадання в оборонній сфері прирівняти до агентів рашистів!
показать весь комментарий
14.08.2024 11:09 Ответить
Бо риба гниє з голови, хочеш замовлення, маєш дати відкат, от тому завишають вартість на суму відкату.
показать весь комментарий
14.08.2024 11:11 Ответить
А де контактьори від Рєзнікова та Умєрова ? Максим з Углавою тормозить .
показать весь комментарий
14.08.2024 11:34 Ответить
що саме цікаво, вони ж з кимось ділились, полюбому. Одна із проблем чому оці розкраданя з'являються, бо у нас не можна чесно заробити гроші, якщо покажеш прибуток, тебе задавить податкова, плюс, плюс відкати, що дали можливість працювати. Ну а в цьому випадку ще й тимчасовість бізнесу, поки війна, треба заробити
показать весь комментарий
14.08.2024 12:34 Ответить
Ключове -держпідприємство,саме то для крадіжок.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:05 Ответить
 
 