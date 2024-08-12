СБУ задержала трех пророссийских агитаторов, среди которых - "подпольный" представитель партии Шария. ФОТОрепортаж
В нескольких регионах Украины СБУ обнаружила прокремлевских агитаторов, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ и призывали к захвату всей территории нашего государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
- Так, в Николаевской области:
задержан руководитель подпольной ячейки партии Шария. Злоумышленник пытался наладить подрывную деятельность прокремлевского "филиала" в прифронтовых районах области.
Для этого он привлек пятерых местных жителей, бывших представителей запрещенной партии, и создал свой телеграм-канал.
Там фигуранты распространяли фейки российской пропаганды, в которых "отбеливали" военные преступления рашистов и оправдывали захват части территории Украины.
Также администратор враждебного интернет-ресурса призывал уклоняться от мобилизации в Украине и подстрекал к провокациям против сотрудников ТЦК.
- На Запорожье:
задержан местный житель - представитель российской партии ЛДПР, которая поддерживает войну против Украины.
На своей странице в "Одноклассниках" он агитировал к захвату областного центра и поднятию флага РФ на местных госучреждениях.
- В Тернопольской области:
разоблачена пророссийская пропагандистка из Днепра, которая приехала на Тернопольщину и распространяла в Телеграм-каналах сообщения экс-главы запрещенной партии "Держава" Дмитрия Васильца.
На данное время задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Преступные действия главы подпольной ячейки партии Шария дополнительно квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
◾️ ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
◾️ ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности в пользу РФ. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он - Тягнибок "штовхнув промову" на Говерлі Розказав які "погані" "жиди" Був міжнародний скандал Наслідки нам до цих пір "гикаються"!
так що ще багато зрадників потрібно впіймати..,
хоча і ботів там у нього було багато,
але всерівно..