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СБУ задержала трех пророссийских агитаторов, среди которых - "подпольный" представитель партии Шария. ФОТОрепортаж

В нескольких регионах Украины СБУ обнаружила прокремлевских агитаторов, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ и призывали к захвату всей территории нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

  • Так, в Николаевской области:
    задержан руководитель подпольной ячейки партии Шария. Злоумышленник пытался наладить подрывную деятельность прокремлевского "филиала" в прифронтовых районах области.

Для этого он привлек пятерых местных жителей, бывших представителей запрещенной партии, и создал свой телеграм-канал.

Там фигуранты распространяли фейки российской пропаганды, в которых "отбеливали" военные преступления рашистов и оправдывали захват части территории Украины.

Также администратор враждебного интернет-ресурса призывал уклоняться от мобилизации в Украине и подстрекал к провокациям против сотрудников ТЦК.

Также смотрите: Задержаны шесть пророссийских интернет-агитаторов, оправдывавших военные преступления рашистов: им грозит до 10 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

  • На Запорожье:
    задержан местный житель - представитель российской партии ЛДПР, которая поддерживает войну против Украины.

На своей странице в "Одноклассниках" он агитировал к захвату областного центра и поднятию флага РФ на местных госучреждениях.

Смотрите также: Разоблачены 5 пророссийских агитаторов: один из них контактировал с российским генералом, другой создавал искусственные конфликты с полицией и военными, - СБУ. ФОТО

  • В Тернопольской области:
    разоблачена пророссийская пропагандистка из Днепра, которая приехала на Тернопольщину и распространяла в Телеграм-каналах сообщения экс-главы запрещенной партии "Держава" Дмитрия Васильца.

На данное время задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Преступные действия главы подпольной ячейки партии Шария дополнительно квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
◾️ ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
◾️ ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности в пользу РФ. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К 5 годам за решеткой приговорены три пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и оправдывали преступления РФ в Буче. ФОТО

СБУ затримала трьох проросійських агітаторів
СБУ затримала трьох проросійських агітаторів
СБУ затримала трьох проросійських агітаторів

Автор: 

агитация (508) СБУ (19893) Шарий Анатолий (227) подозрение (490)


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Топ комментарии
+10
Німці підпільників вішали Може взять з них приклад? (Жарт) Але "запакувать скотину на максимальний термін варто Колись прочитав таку сентенцію: "Агітатор набагато небезпечніший за простого вбивцю Бо вбивця може вбить лише кілька людей - власними руками А агітатор може вбить тисячі - своїм язиком!"
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12.08.2024 16:59
+6
А чому не звітують, що і затриманий Хейло - касапський агітатор? Та почитайте допис https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets/posts/pfbid02jbxVYouRs7A44dNRmVTrcCu7aLDq889aghhNgeQXMUcbXjXWHGpT35WBKMR7eCUHl?__cft__%5B0%5D=******************************************************************-eZKPW6wN8pMOszMKg-s6BUpjNOme35cv1Khrxy0iTUIuDfxNIz0CRpSXbz2dOd7Q4Haxgv2MxqfBScr4rrdgqvOFTtWjSICXT2scLKUjZdA&__tn__=%2CO%2CP-R Мартини Богуславець , членкині громадської ради доброчесності «Государства Украина нет и небыло никогда»
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12.08.2024 16:39
+4
Быть шарийовцем это даже хуже чем петух и стукач одновременно
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12.08.2024 17:58
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Правила форума Совет форумчан
А чому не звітують, що і затриманий Хейло - касапський агітатор? Та почитайте допис https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets/posts/pfbid02jbxVYouRs7A44dNRmVTrcCu7aLDq889aghhNgeQXMUcbXjXWHGpT35WBKMR7eCUHl?__cft__%5B0%5D=******************************************************************-eZKPW6wN8pMOszMKg-s6BUpjNOme35cv1Khrxy0iTUIuDfxNIz0CRpSXbz2dOd7Q4Haxgv2MxqfBScr4rrdgqvOFTtWjSICXT2scLKUjZdA&__tn__=%2CO%2CP-R Мартини Богуславець , членкині громадської ради доброчесності «Государства Украина нет и небыло никогда»
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12.08.2024 16:39 Ответить
На зарплаті.
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12.08.2024 17:18 Ответить
Німці підпільників вішали Може взять з них приклад? (Жарт) Але "запакувать скотину на максимальний термін варто Колись прочитав таку сентенцію: "Агітатор набагато небезпечніший за простого вбивцю Бо вбивця може вбить лише кілька людей - власними руками А агітатор може вбить тисячі - своїм язиком!"
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12.08.2024 16:59 Ответить
Агітація ще повинна впасти на благодатний грунт.Наприклад все нащо зможе з агітуварти мене представник Шарія, це дати йому копняка.
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12.08.2024 17:03 Ответить
Знаєш - дивлячись який "агітатор"! Бувають такі що мелють язиком наче правильні речі - а насправді тебе "розводять" Пропаганда - це брехня замотана в правду вивернуту навиворіт!" Навіть на "Цензорі" таких повно! От сьогодні тут один "корисний ідіот" закликав до коврових бомбометань" по сектору Газа - бо там 2 мільйони терористів Ну - те що там основна маса населення підтримують терористів - зрозуміло Так що? Будем його підтримувать?
Он - Тягнибок "штовхнув промову" на Говерлі Розказав які "погані" "жиди" Був міжнародний скандал Наслідки нам до цих пір "гикаються"!
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12.08.2024 17:19 Ответить
Дійсно ідіот. Краще газом.
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12.08.2024 17:59 Ответить
Він і це пропонував ! Там у нього було кілька варіантів "остаточного вирішення "палестинського питання" "Один іншого кращий"! Достойний наслідувач Гітлера! Ейхман мав-би прекрасного "підручного"...
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12.08.2024 18:29 Ответить
у шарія було десь 2 міліони підписників,
так що ще багато зрадників потрібно впіймати..,

хоча і ботів там у нього було багато,
але всерівно..
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12.08.2024 17:19 Ответить
Підписник не означає прихильник.
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12.08.2024 17:55 Ответить
не завжди означає..
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12.08.2024 17:57 Ответить
всі підписники шарія, яких я знав особисто, були його прихильниками. Один з них і по цих пір є його підписником і прихильником.
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12.08.2024 18:08 Ответить
був у них «зашквар» в Одесі, трохи їх поменшало..
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12.08.2024 18:39 Ответить
Быть шарийовцем это даже хуже чем петух и стукач одновременно
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12.08.2024 17:58 Ответить
+ і зсученим мєнтом.. одночасно
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12.08.2024 18:40 Ответить
"підпільних" по-тихому зробіть підземельними , у час війни можна
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12.08.2024 18:36 Ответить
Досі серед нас водяться дурні, що вірять Шарію?
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13.08.2024 14:56 Ответить
 
 