СБУ задержала трех пророссийских агитаторов, среди которых - "подпольный" представитель партии Шария. ФОТОрепортаж

В нескольких регионах Украины СБУ обнаружила прокремлевских агитаторов, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ и призывали к захвату всей территории нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, в Николаевской области:

задержан руководитель подпольной ячейки партии Шария. Злоумышленник пытался наладить подрывную деятельность прокремлевского "филиала" в прифронтовых районах области.

Для этого он привлек пятерых местных жителей, бывших представителей запрещенной партии, и создал свой телеграм-канал.

Там фигуранты распространяли фейки российской пропаганды, в которых "отбеливали" военные преступления рашистов и оправдывали захват части территории Украины.

Также администратор враждебного интернет-ресурса призывал уклоняться от мобилизации в Украине и подстрекал к провокациям против сотрудников ТЦК.

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На Запорожье:

задержан местный житель - представитель российской партии ЛДПР, которая поддерживает войну против Украины.

На своей странице в "Одноклассниках" он агитировал к захвату областного центра и поднятию флага РФ на местных госучреждениях.

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В Тернопольской области:

разоблачена пророссийская пропагандистка из Днепра, которая приехала на Тернопольщину и распространяла в Телеграм-каналах сообщения экс-главы запрещенной партии "Держава" Дмитрия Васильца.

На данное время задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Преступные действия главы подпольной ячейки партии Шария дополнительно квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

◾️ ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности в пользу РФ. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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