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СБУ затримала трьох проросійських агітаторів, серед яких "підпільний" представник партії Шарія. ФОТОрепортаж

У кількох регіонах України СБУ виявила прокремлівських агітаторів, які  публічно підтримували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

  •  Так, у Миколаївській області:
    затримано керівника підпільного осередку партії Шарія. Зловмисник намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської "філії" у прифронтових районах області.

Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, та створив власний телеграм-канал.

Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, в яких "відбілювали" воєнні злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України.

Також адміністратор ворожого інтернет-ресурсу закликав ухилятися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підпалювали позашляховики ЗСУ на Івано-Франківщині: Викрито двох молодиків, - СБУ. ФОТОрепортаж

  •  На Запоріжжі:
    затримано місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України.

На власній сторінці в "Однокласниках" він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах.

Також дивіться: Затримано шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів: їм загрожує до 10 років в’язниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

  •  У Тернопільській області:
    викрито проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Злочинні дії очільника підпільного осередку партії Шарія додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:
◾️ ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
◾️ ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності на користь РФ. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Дивіться також: Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала трьох проросійських агітаторів
СБУ затримала трьох проросійських агітаторів
СБУ затримала трьох проросійських агітаторів

Автор: 

агітація (202) СБУ (12812) Шарій Анатолій (227) підозра (767)


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Топ коментарі
+10
Німці підпільників вішали Може взять з них приклад? (Жарт) Але "запакувать скотину на максимальний термін варто Колись прочитав таку сентенцію: "Агітатор набагато небезпечніший за простого вбивцю Бо вбивця може вбить лише кілька людей - власними руками А агітатор може вбить тисячі - своїм язиком!"
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12.08.2024 16:59
+6
А чому не звітують, що і затриманий Хейло - касапський агітатор? Та почитайте допис https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets/posts/pfbid02jbxVYouRs7A44dNRmVTrcCu7aLDq889aghhNgeQXMUcbXjXWHGpT35WBKMR7eCUHl?__cft__%5B0%5D=******************************************************************-eZKPW6wN8pMOszMKg-s6BUpjNOme35cv1Khrxy0iTUIuDfxNIz0CRpSXbz2dOd7Q4Haxgv2MxqfBScr4rrdgqvOFTtWjSICXT2scLKUjZdA&__tn__=%2CO%2CP-R Мартини Богуславець , членкині громадської ради доброчесності «Государства Украина нет и небыло никогда»
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12.08.2024 16:39
+4
Быть шарийовцем это даже хуже чем петух и стукач одновременно
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12.08.2024 17:58
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А чому не звітують, що і затриманий Хейло - касапський агітатор? Та почитайте допис https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets/posts/pfbid02jbxVYouRs7A44dNRmVTrcCu7aLDq889aghhNgeQXMUcbXjXWHGpT35WBKMR7eCUHl?__cft__%5B0%5D=******************************************************************-eZKPW6wN8pMOszMKg-s6BUpjNOme35cv1Khrxy0iTUIuDfxNIz0CRpSXbz2dOd7Q4Haxgv2MxqfBScr4rrdgqvOFTtWjSICXT2scLKUjZdA&__tn__=%2CO%2CP-R Мартини Богуславець , членкині громадської ради доброчесності «Государства Украина нет и небыло никогда»
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12.08.2024 16:39 Відповісти
На зарплаті.
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12.08.2024 17:18 Відповісти
Німці підпільників вішали Може взять з них приклад? (Жарт) Але "запакувать скотину на максимальний термін варто Колись прочитав таку сентенцію: "Агітатор набагато небезпечніший за простого вбивцю Бо вбивця може вбить лише кілька людей - власними руками А агітатор може вбить тисячі - своїм язиком!"
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12.08.2024 16:59 Відповісти
Агітація ще повинна впасти на благодатний грунт.Наприклад все нащо зможе з агітуварти мене представник Шарія, це дати йому копняка.
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12.08.2024 17:03 Відповісти
Знаєш - дивлячись який "агітатор"! Бувають такі що мелють язиком наче правильні речі - а насправді тебе "розводять" Пропаганда - це брехня замотана в правду вивернуту навиворіт!" Навіть на "Цензорі" таких повно! От сьогодні тут один "корисний ідіот" закликав до коврових бомбометань" по сектору Газа - бо там 2 мільйони терористів Ну - те що там основна маса населення підтримують терористів - зрозуміло Так що? Будем його підтримувать?
Он - Тягнибок "штовхнув промову" на Говерлі Розказав які "погані" "жиди" Був міжнародний скандал Наслідки нам до цих пір "гикаються"!
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12.08.2024 17:19 Відповісти
Дійсно ідіот. Краще газом.
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12.08.2024 17:59 Відповісти
Він і це пропонував ! Там у нього було кілька варіантів "остаточного вирішення "палестинського питання" "Один іншого кращий"! Достойний наслідувач Гітлера! Ейхман мав-би прекрасного "підручного"...
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12.08.2024 18:29 Відповісти
у шарія було десь 2 міліони підписників,
так що ще багато зрадників потрібно впіймати..,

хоча і ботів там у нього було багато,
але всерівно..
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12.08.2024 17:19 Відповісти
Підписник не означає прихильник.
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12.08.2024 17:55 Відповісти
не завжди означає..
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12.08.2024 17:57 Відповісти
всі підписники шарія, яких я знав особисто, були його прихильниками. Один з них і по цих пір є його підписником і прихильником.
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12.08.2024 18:08 Відповісти
був у них «зашквар» в Одесі, трохи їх поменшало..
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12.08.2024 18:39 Відповісти
Быть шарийовцем это даже хуже чем петух и стукач одновременно
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12.08.2024 17:58 Відповісти
+ і зсученим мєнтом.. одночасно
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12.08.2024 18:40 Відповісти
"підпільних" по-тихому зробіть підземельними , у час війни можна
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12.08.2024 18:36 Відповісти
Досі серед нас водяться дурні, що вірять Шарію?
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13.08.2024 14:56 Відповісти
 
 