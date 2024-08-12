СБУ затримала трьох проросійських агітаторів, серед яких "підпільний" представник партії Шарія. ФОТОрепортаж

У кількох регіонах України СБУ виявила прокремлівських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, у Миколаївській області:

затримано керівника підпільного осередку партії Шарія. Зловмисник намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської "філії" у прифронтових районах області.

Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, та створив власний телеграм-канал.

Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, в яких "відбілювали" воєнні злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України.

Також адміністратор ворожого інтернет-ресурсу закликав ухилятися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК.

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На Запоріжжі:

затримано місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України.

На власній сторінці в "Однокласниках" він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах.

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У Тернопільській області:

викрито проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Злочинні дії очільника підпільного осередку партії Шарія додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

◾️ ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності на користь РФ. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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