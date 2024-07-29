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Затримано шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів: їм загрожує до 10 років в’язниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано ще шістьох громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини рашистів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, агітаторів затримано в Києві, на Закарпатті та Житомирщині.

Так, у Києві: затримано псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у фейсбуці. У процесі розслідування встановлено, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з Москви до повномасштабного вторгнення РФ. У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь РФ. Також чоловік використовував у книгах "тези" кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.

Дивіться: Викрито 5 проросійських агітаторів: один з них контактував з російським генералом, інший - створював штучні конфлікти з поліцією та військовими, - СБУ. ФОТО

Викрито 6 російських агітаторів

На Закарпатті: викрито переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала "кадирівців". Ще один фігурант – мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у фейсбуці розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію РФ.

На Житомирщині: викрито одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав ухилятися від мобілізації. Ще один – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України. Інша фігурантка в "Однокласниках" закликала молитися за Путіна.

Дивіться: До 5 років за ґратами засуджено трьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та виправдовували злочини РФ у Бучі. ФОТО


Викрито 6 російських агітаторів

У СБУ розповіли, що експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності ворожих поплічників.

Викрито 6 російських агітаторів
Викрито 6 російських агітаторів

Затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Дивіться: Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж

Нині тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Автор: 

агітація (201) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+6
Какіє атвратітєльниє рожи...
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29.07.2024 13:24
+6
А баканова і татарова коли арештують?
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29.07.2024 13:28
+5
ретельно заблюрені, на відміну від "кілера Прища"
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29.07.2024 13:25
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Може шось з головою?
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29.07.2024 13:23 Відповісти
не знаю, я - "чайник" і не психіатр
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29.07.2024 13:24 Відповісти
ПГМ і вата головного мозку
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29.07.2024 14:46 Відповісти
доктор Зорге, группенштурнбанфюрер Штірліц....

кретіни, у наш час займатись агітацією по інтернету
чи може я щось не знаю ?
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29.07.2024 13:23 Відповісти
Скоріш за все ви багато чого не знаєте.
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29.07.2024 13:48 Відповісти
Какіє атвратітєльниє рожи...
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29.07.2024 13:24 Відповісти
ретельно заблюрені, на відміну від "кілера Прища"
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29.07.2024 13:25 Відповісти
подрывной деятельностью занимаются те, кто не даёт продыху производителям оружия для ВСУ. где налоговые льготы? где выделение производственных площадок, помещений?
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29.07.2024 13:25 Відповісти
вот не став би я так на публіку рубашку рвать....
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29.07.2024 13:27 Відповісти
просто новость похожа на новости про задержание блогерш с онлифанса.
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29.07.2024 14:53 Відповісти
Якби СБУ так почало працювати з 2019року, можливо б і війни не було !
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29.07.2024 13:25 Відповісти
А баканова і татарова коли арештують?
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29.07.2024 13:28 Відповісти
Офигенно!!
Не побоюсь выглядеть "экстремистом" но подход к Гражданству нужно заслужить!!
Мы как нация, что 400 лет борется против геноцидной орды , не имеем исторического права раздавать Паспорта по факту рождения или пор сто так, "живет же тут 10 лет знач все нормально".
Нет! "Аттестат зрелости", тестирование, родословная. Экзамены по истории. Для вернувшихся с ВОТ детектор брехни. Для отсидевших детектор брехни.
Паспорт можно только заслужить а не получить "поприколу и как все". !
Ввести институт "негражданства" серый паспорт. И никакая "посвідка на проживання" не должна давать Гражданство.
Если недостонн - в касту "совок" или "негражданин" или "альтернативно-интелектно развитый" и т.д. ))
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29.07.2024 13:30 Відповісти
Кацапороті будуть рабами без паспортів.
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29.07.2024 13:36 Відповісти
це всі виборці з 73% за зелену гниду.
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29.07.2024 13:58 Відповісти
Не треба до в*язниці; краще на природу, на розмінування.
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29.07.2024 14:21 Відповісти
Почніть уже нарешті називати прізвища цих тварюк та показуйте їхні пики!
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29.07.2024 14:31 Відповісти
А Бужанського,Євгенія Шевченка,Мар'яну Безуглу,Дмитрука,Юрченка та іншу єрмаківську наволоч ніяк не получається викрити? Божевільних бабусь ганяти по "Однокласніках"-це перемога.
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29.07.2024 15:13 Відповісти
 
 