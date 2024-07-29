Затримано шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів: їм загрожує до 10 років в’язниці, - СБУ. ФОТОрепортаж
Затримано ще шістьох громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини рашистів.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, агітаторів затримано в Києві, на Закарпатті та Житомирщині.
Так, у Києві: затримано псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у фейсбуці. У процесі розслідування встановлено, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з Москви до повномасштабного вторгнення РФ. У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь РФ. Також чоловік використовував у книгах "тези" кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.
На Закарпатті: викрито переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала "кадирівців". Ще один фігурант – мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у фейсбуці розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію РФ.
На Житомирщині: викрито одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав ухилятися від мобілізації. Ще один – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України. Інша фігурантка в "Однокласниках" закликала молитися за Путіна.
У СБУ розповіли, що експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності ворожих поплічників.
Затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Нині тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кретіни, у наш час займатись агітацією по інтернету
чи може я щось не знаю ?
Не побоюсь выглядеть "экстремистом" но подход к Гражданству нужно заслужить!!
Мы как нация, что 400 лет борется против геноцидной орды , не имеем исторического права раздавать Паспорта по факту рождения или пор сто так, "живет же тут 10 лет знач все нормально".
Нет! "Аттестат зрелости", тестирование, родословная. Экзамены по истории. Для вернувшихся с ВОТ детектор брехни. Для отсидевших детектор брехни.
Паспорт можно только заслужить а не получить "поприколу и как все". !
Ввести институт "негражданства" серый паспорт. И никакая "посвідка на проживання" не должна давать Гражданство.
Если недостонн - в касту "совок" или "негражданин" или "альтернативно-интелектно развитый" и т.д. ))