СБУ викрила агентурну мережу ФСБ у Херсоні: Розвідували місця базування ЗСУ та шпигували за посадовцями ОВА. ФОТОрепортаж

У Херсоні викрито агентурну групу ФСБ РФ, затримано трьох зловмисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Всі троє учасників діяли окремо один від одного, але "замикалися" на єдиного куратора з РФ.

Ним виявився росіянин Олександр Костін – окупаційний "перший заступник міністра інформаційної політики" на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини.

Так, зловмисники намагалися виконати завдання ФСБ зі створення агентурних мереж в Херсоні.

"Для цього Костін залучив двох своїх підлеглих із окупаційної "мінінформполітики", як резидентів (керівників) агентурної мережі. До її складу вони дистанційно завербували трьох мешканців Херсона. Один з них працював на агресора ще під час окупації міста, а після звільнення громади – "заліг на дно".

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За вказівкою резидентів агентурної групи фігуранти розвідували місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру. Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки ракетно-дронових ударів по локаціях українських захисників. Серед пріоритетних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів Служби безпеки, Національної поліції та прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Також агенти шпигували за посадовцями ОВА. Отриману інформацію ФСБ планувала використати для залякування представників ОВА через особисті погрози фізичної розправи.

Фігуранти, планувавши залучити максимальну кількість "однодумців" з правобережної частини Херсонщини, створили Telegram-канал, який функціонував нібито від імені проросійського підпілля в обласному центрі.

Потенційних учасників адміністратори ворожого інтернет-ресурсу закликали "зливати" туди координати Сил оборони та персональну інформацію про українських захисників.

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Проте СБУ зірвала ці плани. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерне обладнання із доказами злочинних дій.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Злочинні дії Костіна заочно кваліфіковано за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), а двом його спільникам-резидентам ФСБ заочно повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

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