Затримано трьох молодиків, які підпалювали військові автомобілі у Харкові та на Прикарпатті. ФОТО

СБУ та Національна поліція затримали ще трьох молодиків, які за завданням РФ палили військові позашляховики Сил оборони у різних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, підривну діяльність фігурантів координували російські спецслужби, які обіцяли гроші за знищені авто українських військових. Для вчинення підпалів зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували загоряння на камери власних телефонів для "звітності" перед окупантами.

В Івано-Франківській області затримано 15-річного місцевого жителя та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Молодики об’їжджали на велосипедах територію району, де відслідковували авто українських військ. Після виявлення потенційних цілей зловмисники фотографували їх та відправляли на "погодження" замовнику. Потім за інструкцією "куратора" фігуранти виготовляли легкозаймисту суміш, обливали військові авто та підпалювали.

Читайте: Найбільше підпалів автівок ЗСУ зафіксовано на Одещині та Харківщині, - Нацполіція

У Харкові затримано 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.

Фігурант активно шукав "легкого заробітку" на Телеграм-каналах. На одному з таких інтернет-ресурсів на молодика "вийшов" представник російської розвідки та запропонував йому гроші в обмін на співпрацю. За вказівкою ворога молодик протягом однієї ночі підпалив одразу шість позашляховиків українських військ.

Правоохоронці затримали його, коли він намагався втекти з місця злочину.

Читайте: Спалив авто ЗСУ та готував замах на українського офіцера: у Києві затримано 20-річного агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта.