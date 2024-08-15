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Затримано трьох молодиків, які підпалювали військові автомобілі у Харкові та на Прикарпатті. ФОТО

СБУ та Національна поліція затримали ще трьох молодиків, які за завданням РФ палили військові позашляховики Сил оборони у різних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, підривну діяльність фігурантів координували російські спецслужби, які обіцяли гроші за знищені авто українських військових. Для вчинення підпалів зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували загоряння на камери власних телефонів для "звітності" перед окупантами.

підпалювачі військових авто затримані СБУ

В Івано-Франківській області затримано 15-річного місцевого жителя та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Молодики об’їжджали на велосипедах територію району, де відслідковували авто українських військ. Після виявлення потенційних цілей зловмисники фотографували їх та відправляли на "погодження" замовнику. Потім за інструкцією "куратора" фігуранти виготовляли легкозаймисту суміш, обливали військові авто та підпалювали.

Читайте: Найбільше підпалів автівок ЗСУ зафіксовано на Одещині та Харківщині, - Нацполіція

У Харкові затримано 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.

підпалювачі військових авто затримані СБУ

Фігурант активно шукав "легкого заробітку" на Телеграм-каналах. На одному з таких інтернет-ресурсів на молодика "вийшов" представник російської розвідки та запропонував йому гроші в обмін на співпрацю. За вказівкою ворога молодик протягом однієї ночі підпалив одразу шість позашляховиків українських військ.

Правоохоронці затримали його, коли він намагався втекти з місця злочину.

Читайте: Спалив авто ЗСУ та готував замах на українського офіцера: у Києві затримано 20-річного агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта.

Автор: 

підпал (673) СБУ (12812) Харків (5594) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+9
Одні збирають на автівки для ЗСУ інша колоборанська мерзота завербована ворогом їх спалює ,потрібно вже щось змінювати ,як в законодавстві покарання має бути пожитєве з конфіксацією всього майна цих виродків і їхніх батьків ,друге має бути інформаційна політика патріотичне виховання і ненависть до ворогів і колоборантів.
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15.08.2024 16:57
+9
Стріляти в дві ноги за спротив при затриманні, хай про ці випадки пише преса в тих же телеграм каналах, бажання "легкого заробітку"
пропаде.
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15.08.2024 17:04
+6
Кулю в лоб.
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15.08.2024 16:45
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окопи рити на фронт відправити виродків!
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15.08.2024 16:45 Відповісти
Кулю в лоб.
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15.08.2024 16:45 Відповісти
Недобре це все і хер - зна як іх зупинити
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15.08.2024 16:46 Відповісти
Стріляти в дві ноги за спротив при затриманні, хай про ці випадки пише преса в тих же телеграм каналах, бажання "легкого заробітку"
пропаде.
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15.08.2024 17:04 Відповісти
Схоже в Івано-Франківську знову активізувалася УПА... Тільки поради слухають від нащадків Судоплатова, а не Бандери.
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15.08.2024 16:50 Відповісти
Одні збирають на автівки для ЗСУ інша колоборанська мерзота завербована ворогом їх спалює ,потрібно вже щось змінювати ,як в законодавстві покарання має бути пожитєве з конфіксацією всього майна цих виродків і їхніх батьків ,друге має бути інформаційна політика патріотичне виховання і ненависть до ворогів і колоборантів.
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15.08.2024 16:57 Відповісти
А *********** ще хоче цивільних з курщини навезти
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15.08.2024 16:58 Відповісти
Без широкого розголусу, кількість підпалів тільки збільшиться.
Треба показувати фото і адреси виродків

Народ повинен мати можливість потримати за горло зрадника, який проживає поруч.
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15.08.2024 17:11 Відповісти
ніякої СБУ та НП не вистачить аби виловити цю копійчану пздоту... але дати можливість Громадянину (за спроможності) затримувати таких, без подальшого гемору від лівоохоронців Зєлєнскага, зевлада шОсь не поспішає... портновський татаров та свита Найвеличнівшивого не дарма дермово-кремлівський хліб жеруть...
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15.08.2024 17:31 Відповісти
По старой схеме - всё имущество этих тварей конфисковать, продать - а на вырученные деньги купить автомобили для ВСУ..
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15.08.2024 18:31 Відповісти
 
 