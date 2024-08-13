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Новини Фото Війна
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Спалив авто ЗСУ та готував замах на українського офіцера: у Києві затримано 20-річного агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб РФ, який за винагороду спалив авто військового на Печерську та готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два "тестових випробування" - підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах", - йдеться у повідомленні. 

СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани й затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу "цілі" і ще не встиг встановити камеру.

Фігурантом виявився 20-річний киянин.

СБУ затримала киянина, який підпалював автівки військових

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалювали позашляховики ЗСУ на Івано-Франківщині: Викрито двох молодиків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Читайте також: Затримано неповнолітнього агента РФ, який підпалив позашляховик ЗСУ в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж 

СБУ затримала киянина, який підпалював автівки військових
СБУ затримала киянина, який підпалював автівки військових
СБУ затримала киянина, який підпалював автівки військових

Автор: 

Київ (19463) підпал (673) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+32
Тобто мобілізувати їх (18-25) не можна - вони же діти..
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13.08.2024 10:55
+28
Це не та кваліфікація.Пристрелить при затриманні пару таких дебілів,одразу такі заробітчани зникнуть.
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13.08.2024 10:51
+19
8 років - руліт!!!
То нічого, що підпалив автівку, на яку, може, по копійці збирали.
То нічого, що мало не вбив офіцера.
У 28 років гнила бичара вийде. І буде кошмарити людей.
Його треба вбити. Квартиру продати (якщо там є фого родітєлі-бдяді, відправити в бомжі). На гроші закупити автвку на фронт.
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13.08.2024 10:57
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Ішь ти!
Такой маладой, а уже - падло!
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13.08.2024 10:48 Відповісти
Це - ті самі, що розповсюджують наркоту.
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13.08.2024 10:59 Відповісти
Для таких потрібен окремий Закон "Про ударну працю для колаборантів та зрадників"
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13.08.2024 10:50 Відповісти
Кулі цілком достатньо.
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13.08.2024 12:46 Відповісти
Це не та кваліфікація.Пристрелить при затриманні пару таких дебілів,одразу такі заробітчани зникнуть.
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13.08.2024 10:51 Відповісти
Не можуть , комусь із зєдєрьмаків це вигідно, тому і покарання ніякі.
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13.08.2024 11:04 Відповісти
Я теж чекаю побачити вже ось таке в заголовках ЗМІ: "Застрелили(смертельно поранили) при спробі втечі" чи щось на кшталт "чинив опір при арешті" і щоб про це було у всіх довбаних ЗМІ! Це буде самий дієвий засіб для зникнення не тільки отаких підарів, а й самого бажання у таких підарів спілкуватись в інтернеті з якоюсь ФСБшною кацапньою.
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13.08.2024 12:01 Відповісти
А батьки цього уйобка справжні патріоти!
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13.08.2024 10:53 Відповісти
Тобто мобілізувати їх (18-25) не можна - вони же діти..
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13.08.2024 10:55 Відповісти
твоїх всіх мобілізували і сам з окопа пишеш? кацапи тільки про те й мріють щоб всю молодь в Україні винищити
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13.08.2024 12:08 Відповісти
,,Захисник,, мать твою, отака,, молодь, і грабить і наркотою займається у своїй більшості а захищати Україну то ще,, дитина,,
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13.08.2024 12:29 Відповісти
"у своїй більшості" тобто твої діти, грабують і наркотою займаються? чи пішли захтщати країну?
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13.08.2024 12:49 Відповісти
Мої діти від 30 до 40, воюють і комісовані, а вік 18-23 дає найбільший процент наркоти, дтп,стрілянини по вікнах і пянки, дивись статистику ,,захисник,,дітей
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13.08.2024 14:15 Відповісти
брешеш однозначно, і про дітей своїх теж. показуй стаистику.
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13.08.2024 16:04 Відповісти
по перше не стаистика а статистика, по друге старший воював у Пісках а менший - може тобі ще ключі від сейфа де,,деньги,, лежать?
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13.08.2024 17:59 Відповісти
я не питав тебе де вони воявали, якщо й так, то це інформація не для загалу, і мені теж знати цього не треба, тут різна наволоч ошивається. А от статистику давай.
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13.08.2024 18:38 Відповісти
8 років - руліт!!!
То нічого, що підпалив автівку, на яку, може, по копійці збирали.
То нічого, що мало не вбив офіцера.
У 28 років гнила бичара вийде. І буде кошмарити людей.
Його треба вбити. Квартиру продати (якщо там є фого родітєлі-бдяді, відправити в бомжі). На гроші закупити автвку на фронт.
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13.08.2024 10:57 Відповісти
сначала допросить с пристрастием а потом повесить в камере-скащать что сам повесился. и детей-террористов младше 18 лет-тоже допрашивать и вешать. И все эти подпалы пройдут. Как боролись с мародерами в Киевобласти в 22 году-привязывали голыти к столбам а было холодно. незаконно-но эффективно
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13.08.2024 10:58 Відповісти
ти шиз чи що?
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13.08.2024 11:04 Відповісти
Кацапський говнобот детектед.
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13.08.2024 11:20 Відповісти
А чому 8, а не пожиттєве?
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13.08.2024 11:28 Відповісти
Там СБУ має до всієї родини, особливо до батьків, придивлятися. Воно ж не просто так таким падлом вирісло.
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13.08.2024 11:28 Відповісти
Точно. Потрібно придивитися уважно до сина-СБУ-шника колишнього воєнкома-падлюки Борисова. Хтозна, чому там воно свого сина навчило.
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13.08.2024 11:41 Відповісти
допитати і на гіляку дибіла !!! збитки в 10 кратному розмірі мають компенсувати найближчі родичі - батьки, дідусі, бабусі !!! після еомпенсації цими родичами збитків - депортації до )(уйло на паРашу !!!
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13.08.2024 11:30 Відповісти
Перейнявся промовою одного актора "Какая разніца какіє памятнікі, і в честь каво названи уліци!", і зробив висновок про "адін народ, какую страну прасралі"
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13.08.2024 11:51 Відповісти
Ворог активно діє ,влада бездіяльна ну ине смішіть деверсант який на замовлення ворога нищив майно і намагався вбити військового і йому лише світить до восьми років ? воно мало здохнути ,ну що ж портновські судди і нікчемний кримінальний кодекс ,заохочують ворога добре почуватись.
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13.08.2024 11:53 Відповісти
гнида російськомовна
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13.08.2024 13:36 Відповісти
По той же схеме - конфисковать всё имущество этой твари, продать - и на вырученные деньги купить автомобили для ВСУ..
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13.08.2024 13:47 Відповісти
Та давно пора обьявить вознаграждения, за поимку таких долбонов. Или снайперские засады устраивать.
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13.08.2024 16:40 Відповісти
Я так розумію,якщо він говорить російською ,то він гнізда.А ви,взагалі знаєте скільки в на на сході і півдні розмовляють російською? То вони всі гниди чи що? Ви вже зовсім з катушок з'їхали,
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14.08.2024 09:30 Відповісти
ВИМАГАЄМО ЗАПРОВАДИТИ ПУБЛІЧНУ СМЕРТНУ КАРУ ЗРАДНИКАМ, ВОРОГАМ УКРАЇНИ!!!
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14.08.2024 14:32 Відповісти
 
 