Спалив авто ЗСУ та готував замах на українського офіцера: у Києві затримано 20-річного агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб РФ, який за винагороду спалив авто військового на Печерську та готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два "тестових випробування" - підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах", - йдеться у повідомленні.
СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани й затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу "цілі" і ще не встиг встановити камеру.
Фігурантом виявився 20-річний киянин.
Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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Такой маладой, а уже - падло!
То нічого, що підпалив автівку, на яку, може, по копійці збирали.
То нічого, що мало не вбив офіцера.
У 28 років гнила бичара вийде. І буде кошмарити людей.
Його треба вбити. Квартиру продати (якщо там є фого родітєлі-бдяді, відправити в бомжі). На гроші закупити автвку на фронт.