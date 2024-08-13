Спалив авто ЗСУ та готував замах на українського офіцера: у Києві затримано 20-річного агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб РФ, який за винагороду спалив авто військового на Печерську та готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два "тестових випробування" - підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах", - йдеться у повідомленні.

СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани й затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу "цілі" і ще не встиг встановити камеру.

Фігурантом виявився 20-річний киянин.

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Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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