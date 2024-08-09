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Затримано неповнолітнього агента РФ, який підпалив позашляховик ЗСУ в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного ворожого поплічника, який "на замовлення" РФ готував нові підпали у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Основною ціллю ворога були службові авто Сил оборони, які залучені до виконання бойових завдань на передовій.

Читайте також: Агентку ГРУ РФ, яка організовувала підпали автівок військових, затримано у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що відомо про палія?

Для вчинення серії підпалів військових автомобілів російська розвідка залучила 16-річного мешканця обласного центру. У поле зору агресора юнак потрапив, коли шукав "легких грошей" у Телеграм-каналах.

За даними СБУ, в кінці липня цього року на дніпрянина дистанційно вийшов представник спецслужби РФ та запропонував йому співпрацю в обмін на "швидкий заробіток".

За інструкцією окупантів їхній агент вдягнув балаклаву та вночі провів дорозвідку поблизу місць паркування авто українських захисників.

Під час розвідувальної вилазки фігурант виявив три потенційні цілі та сфотографував їх для "погодження" зі своїм російським куратором.

Після "відмашки" з РФ юнак прибув у темний час доби на паркомісце одного з військових позашляховиків та підпалив його за допомогою легкозаймистої суміші.

Далі зловмисник відзняв відео загоряння на камеру власного телефону для "звітності" перед агресором.

У подальшому окупанти планували використати ці медіафайли для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті.

Також читайте: 17-річного та 22-річного диверсантів, які готували підпали на об’єктах Укрзалізниці, затримали в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Палія затримали "по гарячих слідах"

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його "по гарячих слідах".

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

палій автівок ЗСУ в Дніпрі
палій автівок ЗСУ в Дніпрі
палій автівок ЗСУ в Дніпрі
палій автівок ЗСУ в Дніпрі

Що загрожує?

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 8 років тюрми.

Автор: 

авто (6166) Дніпро (3273) підпал (673) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+16
Це вже пошесть - шо ім не хватає? - розуму?
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09.08.2024 13:24
+13
Не потрібно плутати українських дітей від українських гнид. Це гниди і їх потрібно давити де тільки можна.
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09.08.2024 13:37
+10
А у явіть щоб робила кри(м)ська вата в такій самій ситуації? Там промитість скабєєвщиной 90+ %

Це згадалося як саме(!) Пороху закидали "сдал Крим", хоча тоді зброї не було, а 80% т.зв. особобового складу вже сиділи з російськими паспортами і бухали з цапами, телеграфуючи Пастору "борємся, дєржимся, пулі свістят над головой, нє забудьте зарплати на карту срочно!" І ще з інших 20 % теж не всі вийшли "на материк" а "подумалі і осталісь на всьо готовоє"..
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09.08.2024 13:44
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Це вже пошесть - шо ім не хватає? - розуму?
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09.08.2024 13:24 Відповісти
А у явіть щоб робила кри(м)ська вата в такій самій ситуації? Там промитість скабєєвщиной 90+ %

Це згадалося як саме(!) Пороху закидали "сдал Крим", хоча тоді зброї не було, а 80% т.зв. особобового складу вже сиділи з російськими паспортами і бухали з цапами, телеграфуючи Пастору "борємся, дєржимся, пулі свістят над головой, нє забудьте зарплати на карту срочно!" І ще з інших 20 % теж не всі вийшли "на материк" а "подумалі і осталісь на всьо готовоє"..
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09.08.2024 13:44 Відповісти
**********! Зелені чоловічки зайшли в Крим ще в лютому, в часи президентства януковича, а Порох став президентом в червні, коли Крим вже був окупованим! Ну і Донбас також. Про то варто зеленій біомасі потрібно кожен раз нагадувати, бо ж вона нездатна ні в просторі ні в часі...
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09.08.2024 13:52 Відповісти
Фпануті просто!

А ще додайте:

- тікток залежність

- пропананда у тг.

- борги

- безпринципність молоді та бажання "красівой жизні"..
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09.08.2024 13:45 Відповісти
це почуття безкарності ! якщо б з 2014 року садили сепарню зараз такого не було .
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09.08.2024 15:20 Відповісти
Для припинення таких злочинів потрібно внести зміни до Кримінального кодексу: на час війни ввести швидке розслідування трибуналом злочинів проти збройних сил (диверсій, саботажу тощо) і розстріл всіх зрадників з конфіскацією майна всіх родичів.
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09.08.2024 17:36 Відповісти
"Оре-е-ел!" Як такі як ти мені подобаються! "Ми йдемо у Європу!" "Давай демократію!" А самі закликаєте до "позасудових розправ" та "колективної відповідальності" Родичі його тут до чого? Йому - ШІСНАДЦЯТЬ Він - повнолітній перед законом Погано одне - що він саме "уже повнолітній" Бо власного майна ще не має - а з батьків здерти не можна Саме з-за його повноліття
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11.08.2024 10:43 Відповісти
99 відсотків - довбана наркота.
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11.08.2024 14:33 Відповісти
Жесть. Что с украинскими детишками не так.
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09.08.2024 13:30 Відповісти
Не потрібно плутати українських дітей від українських гнид. Це гниди і їх потрібно давити де тільки можна.
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09.08.2024 13:37 Відповісти
"Украинских детишек" вкрав Гаазький педофіл владімір ліліпутін. Вимагайте їх повернути додому в Україну.

А цей "местний" то не детішка - а злочинець.
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09.08.2024 13:46 Відповісти
Майже все не так. Нажаль.

Виростають на зламі епох та в гібридній війні.

І більшість батьків або не мають часу виховувати ( складні проблеми та робочий час ніяк не 8годин, що фізіологічно обгрунтовано) або є беззмістовними і тупими споживачами у своєму житті
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09.08.2024 13:48 Відповісти
Абсолютна ахінея і антиутопія. Наведіть приклад країни де НЕМАЄ проблемних дітей.

На кацапії вил*упки на вилу*пках і вил*упками поганяють.
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09.08.2024 13:52 Відповісти
у нас десь так проходить виховання від зе-влади:

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09.08.2024 16:23 Відповісти
це не я, це бені к. телепомойка під назвою Г+Г ...
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10.08.2024 12:35 Відповісти
Ідеш за кораблем мерзенний кацапе
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09.08.2024 13:48 Відповісти
А їх можна палити? Тобто, якщо підозра на ТЦК то з кацапів за то ще й бабки можна? Така твоя логіка?

І дивуйся тим придуркуватим недорослям
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09.08.2024 13:55 Відповісти
дебилушка, посиди пока в спаме, може розуму прибавиться
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09.08.2024 14:14 Відповісти
А що, тцк має якійсь інший бюджет, окремо від Держави Україна?

Може в бан / спам за таке? Ой шось пост цей смердить моксєльскими наративами!!!! 👆☝️
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09.08.2024 13:50 Відповісти
уйопок, посиди пока в спаме, може розуму прибавиться
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09.08.2024 14:16 Відповісти
Одне питання, чому цю суку ще не ростріляли? У нас, що не має війни?
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09.08.2024 13:48 Відповісти
Ну тепер хай з нашими шахтарями на таку ж машинку відпрацює десь у вугільній шахті !! Вони його швидко навчать працювати !
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09.08.2024 13:55 Відповісти
Конфисковать всё имущество родителей этой твари, продать, - и на вырученные деньги приобрести несколько авто для ВСУ..
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09.08.2024 14:12 Відповісти
Нехай відробляє на громадських роботах
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09.08.2024 14:29 Відповісти
А это само собой, и ещё за проданное конфискованное их имушество срочно приобрести автомобили для ВСУ, а то сколько лет они там будут отрабатывать уничтоженное ими имущество..
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09.08.2024 14:43 Відповісти
а він вміє щось робити , крім тикати пальцем в телефон ?
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09.08.2024 15:23 Відповісти
О, ще один "абсолютно проукраїнський".

Так нєбітов?
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09.08.2024 14:16 Відповісти
Навіщо блюрять їхні пики? Бо це туфта сбушна? Навпаки треба йому і його сім'ї створити таку "славу", щоб інші навіть не думали за таке братись.
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09.08.2024 14:27 Відповісти
Хай би ЗСУ самі зберігали і захищали свої автівки і майно! Вони військові, чи кольхозна ланка свинопасів? Тут ******* мутняком...
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09.08.2024 14:34 Відповісти
мабуть цікаве було виховання у нього. А класний керівник в ****. Але це не точно, бо там може бути щось і взагалі гірше.
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09.08.2024 16:31 Відповісти
От чому немає таких новин: "Поліція встановлює особу чергового небіжчика, чиє обгоріле тіло знайдене біля автівки ЗСУ та обставини нещасного випадку.
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09.08.2024 17:09 Відповісти
Ватников (в том числе несовершенолетних) в Украине всегда было в избытке, после войны необходимо кардинально пересмотреть институт ГРАЖДАНСТВА в Украине"!
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09.08.2024 20:14 Відповісти
ТАК ПУСТЬ МЕНТЫ НАРКОМАФИЮ НЕ КРЫШУЮТ !?)
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11.08.2024 20:35 Відповісти
 
 