Затримано неповнолітнього агента РФ, який підпалив позашляховик ЗСУ в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного ворожого поплічника, який "на замовлення" РФ готував нові підпали у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Основною ціллю ворога були службові авто Сил оборони, які залучені до виконання бойових завдань на передовій.

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Що відомо про палія?

Для вчинення серії підпалів військових автомобілів російська розвідка залучила 16-річного мешканця обласного центру. У поле зору агресора юнак потрапив, коли шукав "легких грошей" у Телеграм-каналах.

За даними СБУ, в кінці липня цього року на дніпрянина дистанційно вийшов представник спецслужби РФ та запропонував йому співпрацю в обмін на "швидкий заробіток".

За інструкцією окупантів їхній агент вдягнув балаклаву та вночі провів дорозвідку поблизу місць паркування авто українських захисників.

Під час розвідувальної вилазки фігурант виявив три потенційні цілі та сфотографував їх для "погодження" зі своїм російським куратором.

Після "відмашки" з РФ юнак прибув у темний час доби на паркомісце одного з військових позашляховиків та підпалив його за допомогою легкозаймистої суміші.

Далі зловмисник відзняв відео загоряння на камеру власного телефону для "звітності" перед агресором.

У подальшому окупанти планували використати ці медіафайли для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті.

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Палія затримали "по гарячих слідах"

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його "по гарячих слідах".

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).









Що загрожує?

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 8 років тюрми.