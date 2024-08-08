17-річного та 22-річного диверсантів, які готували підпали на об’єктах Укрзалізниці, затримали в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві затримали двох диверсантів, які на замовлення РФ готували низку підпалів на об'єктах "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ворог планував залучити двох зловмисників до підпалів релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення регіону.

"Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого 22-річного рецидивіста, який потрапив "до уваги" агресора через судимості за хуліганство та шахрайство. Наприкінці липня цього року на молодика у месенджері Телеграм вийшов представник спецслужби рф та запропонував йому співпрацю. За гроші агресора його поплічник спочатку мав спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій Укрзалізниці на території Києва", - йдеться в повідомленні.

Киянин залучив до виконання завдання 17-річного знайомого - місцевого різнороба.

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"Відповідно до інструкції з рф диверсанти вночі провели дорозвідку поблизу потенційної цілі, сфотографували її та відправили на "погодження" своєму російському куратору. Потім вони придбали інструменти, щоб зламати захисну панель електрообладнання, та легкозаймисту суміш.

Дочекавшись сутінок, диверсанти зламали дверцята релейної шафи та підпалили її технологічну частину. Далі фігуранти відзняли загоряння на камеру мобільного телефону для "звітності" перед окупантами. У подальшому зловмисники мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва", - додали в СБУ.

Обох диверсантів затримали, а під час обшуків у помешканнях вилучили мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь рф. Також у них виявлено "робочий інвентар", який використовували для вчинення підпалу.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі рецидивіст перебуває під вартою, а його спільнику обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Обом загрожує довічне позбавлення волі.

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