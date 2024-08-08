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17-річного та 22-річного диверсантів, які готували підпали на об’єктах Укрзалізниці, затримали в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві затримали двох диверсантів, які на замовлення РФ готували низку підпалів на об'єктах "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ворог планував залучити двох зловмисників до підпалів релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення регіону.

"Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого 22-річного рецидивіста, який потрапив "до уваги" агресора через судимості за хуліганство та шахрайство. Наприкінці липня цього року на молодика у месенджері Телеграм вийшов представник спецслужби рф та запропонував йому співпрацю. За гроші агресора його поплічник спочатку мав спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій Укрзалізниці на території Києва", - йдеться в повідомленні.

Киянин залучив до виконання завдання 17-річного знайомого - місцевого різнороба.

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"Відповідно до інструкції з рф диверсанти вночі провели дорозвідку поблизу потенційної цілі, сфотографували її та відправили на "погодження" своєму російському куратору. Потім вони придбали інструменти, щоб зламати захисну панель електрообладнання, та легкозаймисту суміш.

Дочекавшись сутінок, диверсанти зламали дверцята релейної шафи та підпалили її технологічну частину. Далі фігуранти відзняли загоряння на камеру мобільного телефону для "звітності" перед окупантами. У подальшому зловмисники мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва", - додали в СБУ.

Обох диверсантів затримали, а під час обшуків у помешканнях вилучили мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь рф. Також у них виявлено "робочий інвентар", який використовували для вчинення підпалу.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі рецидивіст перебуває під вартою, а його спільнику обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Обом загрожує довічне позбавлення волі.

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У Києів затримали хлопця та підлітка, які здійснили підпал біля вантажної станції УЗ в Києві
У Києів затримали хлопця та підлітка, які здійснили підпал біля вантажної станції УЗ в Києві

Автор: 

Київ (19463) підпал (673) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+23
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 17 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
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08.08.2024 16:13
+21
краще ліквідувати при затриманні
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08.08.2024 16:09
+20
Это тот национальный генофонд, который низзя призывать "аниже дети", "аниже жизни не видели". На деле 17-18 летние вовсю тут заказные убийства, диверсии валят, а в окопах деды от 50 лет
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08.08.2024 16:28
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краще ліквідувати при затриманні
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08.08.2024 16:09 Відповісти
Двадцятидворічний рецидивіст. Послизнувся обличчя сумішшю і впав на тліючий окурок. Як назло вогнегасника поруч не знайшлось.
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08.08.2024 16:51 Відповісти
Облився.
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08.08.2024 16:52 Відповісти
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 17 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
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08.08.2024 16:13 Відповісти
Так 113 й передбачає конфіскацію, а також від 8 до 10, або пожиттєве.
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08.08.2024 16:35 Відповісти
ще у сусідів конфіскуй, до чого тут сестри та брати???
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08.08.2024 16:58 Відповісти
вот про 20 лет правильно! а лучше 25, что б каждое чмо поняло, что за свои дела, "четвертак" отматает в 4 стенах ...
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08.08.2024 17:08 Відповісти
********** на синьку...
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08.08.2024 16:15 Відповісти
Повну конфіскацію майна!
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08.08.2024 16:17 Відповісти
Підпалюють за гроші фсб через інтернет. І більшостю ті, хто втік від війни і втратив все. Тому треба припинити банити їх обличча, а навпаки робити допити і суд онлайн. Країна повина знати своїх "героїв".
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08.08.2024 16:45 Відповісти
Так можна показати і вас, і написати, що ви теж щось підпалювали. Вже треба зрозуміти, що у правовій демократичній державі, до рішення суду жоден з обвинувачених не може бути визнаний винним, а отже засудженим!
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08.08.2024 18:47 Відповісти
Все одно це не правильно. Якщо вони підозрювані, то їх не можна показувати?? Глупство якесь. Скоріше це мулька сбушна, типу - працюємо. А постановочні фотки можна робити і з власних дітей.
Для чого вони блюрять пики? Чого вони цим досягають? Злочинці бояться гласності, світла. Профілактика лікує злочинність, а не термін ув'язнення
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09.08.2024 13:23 Відповісти
"Наразі рецидивіст перебуває під вартою, а його спільнику обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Обом загрожує довічне позбавлення волі."

Джерело:

А чому хоча б не цілодобовий домашній арешт, якщо йому загрожує довічне?!
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08.08.2024 16:20 Відповісти
нема 18
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08.08.2024 16:59 Відповісти
Я не питаю чому не в СІЗО. Нічний домашній арешт можна для 17-річного, а цілодобовий ні?
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08.08.2024 17:04 Відповісти
може дитина вчиться у школі та на кружки ходить
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08.08.2024 17:21 Відповісти
Дійсно .......
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08.08.2024 17:25 Відповісти
Что за бред. Невже вся молодь такая продажная.
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08.08.2024 16:21 Відповісти
Молодий піхотинець 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан" зупинив атаку російської штурмової групи і один відбив атаку ворожої бронетехніки, а вже разом з побратимами впорався зі штурмом піхоти окупантів.

Про цю видатну подію, що відбулася біля Роботиного Запорізької області, говоримо з Віктором - 20-річним героєм цих подій та головним сержантом взводу на каналі "https://www.youtube.com/watch?v=Jxt8gudKCdA Бутусов плюс ".
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08.08.2024 17:13 Відповісти
Це ЗЕ- генерація, яка сміялася з 4-х повісток які він демонстрував зі сцени.
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08.08.2024 18:49 Відповісти
работать не хотят, ищут "быстрые" деньги.
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08.08.2024 21:00 Відповісти
Потужна молодь підарастає. І як її всю активізувало фсб - чекали батьки, діди, онуки....
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08.08.2024 16:24 Відповісти
"обрано запобіжний захід у виді нічного(!) домашнього арешту. Обом загрожує довічне позбавлення волі."

Ви реально думаєте, що хлопчина, якому загрожує довічне ув'язнення , повернеться додому, щоб відбути нічний домашній арешт?
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08.08.2024 16:26 Відповісти
скоріше настільки придуркуватий, що він і не підозрює - що йому загрожує. сказав старший: тримай каністру - він і тримає.
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08.08.2024 17:09 Відповісти
Не забувай що серед суддей багато ждунів і ворогів.
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08.08.2024 17:26 Відповісти
Это тот национальный генофонд, который низзя призывать "аниже дети", "аниже жизни не видели". На деле 17-18 летние вовсю тут заказные убийства, диверсии валят, а в окопах деды от 50 лет
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08.08.2024 16:28 Відповісти
Пішли в хід паліі
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08.08.2024 16:29 Відповісти
Коли це припинится ? ворог відкрив внутрішній фронт ,президент мав би зібрати РНБО ,але де там він рейтингом зайнятий ,провальна інформаційна політика яка мала б показувати що таке рашизм і про злочини рашизму проти українського народу ,натомість йде возвиличування "найвеличнішого"жодної програми національно патріотичного виховання ні міністерства культури, ні мін. освіти ,а тим часом цим хаосом добре користуєтся ворог.
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08.08.2024 16:29 Відповісти
препізЕдент мав би зібрати РНБО лусну зараз, тільки вилізе з ОПи дЄрьмака.
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08.08.2024 16:47 Відповісти
юнасть закончілась, впєрєді трудавиє будні.
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08.08.2024 16:29 Відповісти
Вихованці "Какая разніца какіє памятнікі стоят?"
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08.08.2024 16:37 Відповісти
треба розмазувати до невпізнанності іба..ники а не блюрити
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08.08.2024 16:54 Відповісти
+++
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08.08.2024 17:23 Відповісти
Конфисковать у этих тварей всё их имущество, продать и полученные средства передать ВСУ для покупки дронов..
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08.08.2024 17:10 Відповісти
Скоріше за все це діти біженців, які і так все втратили. Заробляють у фсб, як можуть через інет. Не розумію - чому банять їх лиця і особисті? Навпаки треба викладати допити молодиків в вільному доступі. І судити до примусових робіт. А суворе покарання тільки зробить з них кримінальників
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08.08.2024 17:22 Відповісти
Устафшие ат вайны
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08.08.2024 17:43 Відповісти
А може іони "абсолютно проукраїнські". Треба у нєбітова попитати.

"Факт роботи людини в «поліції ДНР» до травня 2022 року не можна кваліфікувати як колабораційну діяльність"

Про це повідомила керівник пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа
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08.08.2024 20:18 Відповісти
В 17 пожизненое єто успех🤣
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12.08.2024 09:30 Відповісти
 
 