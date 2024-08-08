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Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві: Їм загрожує до 10 років тюрми. ФОТОрепортаж

Двоє чоловіків у Києві здійснили підпал автівки громадської активістки. Їх затримали

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.

"Підпал організував 42-річний мешканець столиці. Для реалізації свого плану, залучив 39-річного жителя Київщини, завданням якого було відстежити місцезнаходження автівки та надати інформацію організатору. Обох фігурантів затримано, за вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Близько опівночі поліція отримала повідомлення, що на проспекті Відрадному палає авто. Після ліквідації пожежі та огляду місця події було встановлено, що пожежа трапилася внаслідок підпалу.

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Згодом правоохоронці встановили що до підпалу причетні двоє чоловіків - 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області.

"Один з підпалювачів простежив за жінкою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший фігурант вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив", - розповіли у поліції.

Фігурантів затримали, під час слідчих дій у них вилучили речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. 

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Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві
Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві
Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві

Автор: 

Київ (19463) підпал (673) Нацполіція (15164) активіст (312)


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Топ коментарі
+8
Чесно кажучи стаття ні про що. Хто така активістка? Який мотив паліїв?
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08.08.2024 10:30
+8
Вася, ти тормоз: лякають, мішають роботі. вона зараз не поїде на зустручі, або буде їх переносити і затримувати волонтерські справи. ти такий чудний, тіпа не знаєш, що таке, коли автобус поламався
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08.08.2024 10:40
+8
у вас, ляпотунів, може і є. а у неї одна тачка, не гараж
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08.08.2024 10:44
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Я надеюсь, что с ними хотя бы разъяснительную работу в КПЗ провели?
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08.08.2024 10:06 Відповісти
А уранові шахти в нас ще працюють? СБУ вже багато назбирало для шахт дармової робочої сили.
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08.08.2024 10:14 Відповісти
в КПЗ сидять такі самі довбойоби
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08.08.2024 10:29 Відповісти
Скільки в нас за вбивство дають? Невже ця консервна банка цінніша людського життя?
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08.08.2024 10:06 Відповісти
Справа не в банке, а в роботі на підорів. А за просте вбивство дійсно мало дають.
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12.08.2024 09:35 Відповісти
Дивно в нас статті й строки застосовують. Фітнестренеру за підпал військових авто 114 ст застосували, до 8 років за знищення військового майна, а за майно активистів до 10 років..
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08.08.2024 10:12 Відповісти
а по факту , сколько судья заломит , столько и скостят. в там и амнистия.
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08.08.2024 10:14 Відповісти
Скоріш за все це залежить від слідчого.він має кваліфікувати склад злочину. Я правда такий юрист як боневтік, тому це лише моя здогадка.
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08.08.2024 10:28 Відповісти
Вірно кажуть - що закон, аки дишло..куди повернув - туди й вийшло.

Під час дії воєнного стану, за знищення майна військових повинні інші статті застосовуватись, в тому числі з пожиттєвим строком.
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08.08.2024 11:34 Відповісти
Не розумію навіщо палити авто. Воно або евробляха, яка нічого не вартує, або застраховане.

Ніяких збитків не нанесе, окрім часткових незручностей.
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08.08.2024 10:13 Відповісти
Вася, ти тормоз: лякають, мішають роботі. вона зараз не поїде на зустручі, або буде їх переносити і затримувати волонтерські справи. ти такий чудний, тіпа не знаєш, що таке, коли автобус поламався
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08.08.2024 10:40 Відповісти
Від тормоза чую. А то в нас більше немає на чому їздити окрім волів.
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08.08.2024 10:42 Відповісти
у вас, ляпотунів, може і є. а у неї одна тачка, не гараж
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08.08.2024 10:44 Відповісти
Дурне пишеш дснс відволікають загроза іншим авто і будівлям
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08.08.2024 10:37 Відповісти
Кожен міркує у міру власної збоченості.
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08.08.2024 11:14 Відповісти
Та вже щось робіть нікчемна поліція і суди ,а що там "найвеличніший" він збере РНБО ворог діє в глибокому тилу ,вулантери не встигають збирати кошти для нових авто .
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08.08.2024 10:25 Відповісти
Чесно кажучи стаття ні про що. Хто така активістка? Який мотив паліїв?
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08.08.2024 10:30 Відповісти
мішать справам
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08.08.2024 10:41 Відповісти
Ризикну припустити мотив - гроші
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08.08.2024 12:55 Відповісти
Враження таке , що "Держава" в Україні - сама по собі, а активісти - самі по собі, (чи взагалі ні якої держави вже немає)👈

Тобто треба вже визначитися - в Україні керують всім - активісти, або держава, або ще існує якийсь "третій шлях" ??
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08.08.2024 10:38 Відповісти
Держави немає, є купка квн-щиків, які захопили владу. А якщо держава не справляється зі своїми обов'язками, то починається хаос і бардак.
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08.08.2024 10:50 Відповісти
У мене спалили авто та експерти знайшли сліди підпалу, але так нікого і не знайшли....А зараз як швидко знаходять!
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08.08.2024 10:50 Відповісти
"Громадський активіст" - це хто такий взагалі?Якесь розмите поняття.
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08.08.2024 10:55 Відповісти
А це хто завгодно, навіть ми з Вами під це визначення підпадаємо.
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08.08.2024 11:39 Відповісти
За слово "активіст" журналістам пора вже язика рубати. Під це поняття підпадає і волонтер ЗСУ, і лгбт-страждалець, і прокацапський блохер, а якщо судити за потоком вечірніх видосиків, то й Буба теж дятел-активіст. То що, цензоре, це бубине авто спалили?
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08.08.2024 11:21 Відповісти
Що таке "активістка"? Це щось типу стерненкі?
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08.08.2024 11:21 Відповісти
Таке враженя що коментують кремлеботи або ідіоти 73%.
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12.08.2024 09:38 Відповісти
 
 