Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві: Їм загрожує до 10 років тюрми. ФОТОрепортаж
Двоє чоловіків у Києві здійснили підпал автівки громадської активістки. Їх затримали
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.
"Підпал організував 42-річний мешканець столиці. Для реалізації свого плану, залучив 39-річного жителя Київщини, завданням якого було відстежити місцезнаходження автівки та надати інформацію організатору. Обох фігурантів затримано, за вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Близько опівночі поліція отримала повідомлення, що на проспекті Відрадному палає авто. Після ліквідації пожежі та огляду місця події було встановлено, що пожежа трапилася внаслідок підпалу.
Згодом правоохоронці встановили що до підпалу причетні двоє чоловіків - 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області.
"Один з підпалювачів простежив за жінкою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший фігурант вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив", - розповіли у поліції.
Фігурантів затримали, під час слідчих дій у них вилучили речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.
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Під час дії воєнного стану, за знищення майна військових повинні інші статті застосовуватись, в тому числі з пожиттєвим строком.
Ніяких збитків не нанесе, окрім часткових незручностей.
Тобто треба вже визначитися - в Україні керують всім - активісти, або держава, або ще існує якийсь "третій шлях" ??