Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві: Їм загрожує до 10 років тюрми. ФОТОрепортаж

Двоє чоловіків у Києві здійснили підпал автівки громадської активістки. Їх затримали

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.

"Підпал організував 42-річний мешканець столиці. Для реалізації свого плану, залучив 39-річного жителя Київщини, завданням якого було відстежити місцезнаходження автівки та надати інформацію організатору. Обох фігурантів затримано, за вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Близько опівночі поліція отримала повідомлення, що на проспекті Відрадному палає авто. Після ліквідації пожежі та огляду місця події було встановлено, що пожежа трапилася внаслідок підпалу.

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Згодом правоохоронці встановили що до підпалу причетні двоє чоловіків - 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області.

"Один з підпалювачів простежив за жінкою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший фігурант вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив", - розповіли у поліції.

Фігурантів затримали, під час слідчих дій у них вилучили речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

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