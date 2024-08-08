Двое мужчин подожгли авто активистки в Киеве: Им грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Двое мужчин в Киеве совершили поджог автомобиля общественной активистки. Их задержали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.

"Поджог организовал 42-летний житель столицы. Для реализации своего плана, привлек 39-летнего жителя Киевщины, задачей которого было отследить местонахождение автомобиля и предоставить информацию организатору. Оба фигуранта задержаны, за совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Около полуночи полиция получила сообщение, что на проспекте Отрадном пылает авто. После ликвидации пожара и осмотра места происшествия было установлено, что пожар случился в результате поджога.

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Позже правоохранители установили, что к поджогу причастны двое мужчин - 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области.

"Один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, по которому она оставляет свой автомобиль. Получив необходимую информацию другой фигурант ночью облил машину потерпевшей легковоспламеняющимся веществом и поджег", - рассказали в полиции.

Фигурантов задержали, во время следственных действий у них изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовного преступления.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

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