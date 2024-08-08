Двое мужчин подожгли авто активистки в Киеве: Им грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж
Двое мужчин в Киеве совершили поджог автомобиля общественной активистки. Их задержали
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.
"Поджог организовал 42-летний житель столицы. Для реализации своего плана, привлек 39-летнего жителя Киевщины, задачей которого было отследить местонахождение автомобиля и предоставить информацию организатору. Оба фигуранта задержаны, за совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Около полуночи полиция получила сообщение, что на проспекте Отрадном пылает авто. После ликвидации пожара и осмотра места происшествия было установлено, что пожар случился в результате поджога.
Позже правоохранители установили, что к поджогу причастны двое мужчин - 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области.
"Один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, по которому она оставляет свой автомобиль. Получив необходимую информацию другой фигурант ночью облил машину потерпевшей легковоспламеняющимся веществом и поджег", - рассказали в полиции.
Фигурантов задержали, во время следственных действий у них изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовного преступления.
Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Під час дії воєнного стану, за знищення майна військових повинні інші статті застосовуватись, в тому числі з пожиттєвим строком.
Ніяких збитків не нанесе, окрім часткових незручностей.
Тобто треба вже визначитися - в Україні керують всім - активісти, або держава, або ще існує якийсь "третій шлях" ??