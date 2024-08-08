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Двое мужчин подожгли авто активистки в Киеве: Им грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Двое мужчин в Киеве совершили поджог автомобиля общественной активистки. Их задержали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.

"Поджог организовал 42-летний житель столицы. Для реализации своего плана, привлек 39-летнего жителя Киевщины, задачей которого было отследить местонахождение автомобиля и предоставить информацию организатору. Оба фигуранта задержаны, за совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Около полуночи полиция получила сообщение, что на проспекте Отрадном пылает авто. После ликвидации пожара и осмотра места происшествия было установлено, что пожар случился в результате поджога.

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Позже правоохранители установили, что к поджогу причастны двое мужчин - 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области.

"Один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, по которому она оставляет свой автомобиль. Получив необходимую информацию другой фигурант ночью облил машину потерпевшей легковоспламеняющимся веществом и поджег", - рассказали в полиции.

Фигурантов задержали, во время следственных действий у них изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовного преступления.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

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Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві
Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві
Двоє чоловіків підпалили авто активістки у Києві

Автор: 

Киев (25518) поджог (1071) Нацполиция (16459) активист (630)


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Топ комментарии
+8
Чесно кажучи стаття ні про що. Хто така активістка? Який мотив паліїв?
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08.08.2024 10:30
+8
Вася, ти тормоз: лякають, мішають роботі. вона зараз не поїде на зустручі, або буде їх переносити і затримувати волонтерські справи. ти такий чудний, тіпа не знаєш, що таке, коли автобус поламався
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08.08.2024 10:40
+8
у вас, ляпотунів, може і є. а у неї одна тачка, не гараж
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08.08.2024 10:44
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Я надеюсь, что с ними хотя бы разъяснительную работу в КПЗ провели?
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08.08.2024 10:06 Ответить
А уранові шахти в нас ще працюють? СБУ вже багато назбирало для шахт дармової робочої сили.
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08.08.2024 10:14 Ответить
в КПЗ сидять такі самі довбойоби
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08.08.2024 10:29 Ответить
Скільки в нас за вбивство дають? Невже ця консервна банка цінніша людського життя?
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08.08.2024 10:06 Ответить
Справа не в банке, а в роботі на підорів. А за просте вбивство дійсно мало дають.
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12.08.2024 09:35 Ответить
Дивно в нас статті й строки застосовують. Фітнестренеру за підпал військових авто 114 ст застосували, до 8 років за знищення військового майна, а за майно активистів до 10 років..
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08.08.2024 10:12 Ответить
а по факту , сколько судья заломит , столько и скостят. в там и амнистия.
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08.08.2024 10:14 Ответить
Скоріш за все це залежить від слідчого.він має кваліфікувати склад злочину. Я правда такий юрист як боневтік, тому це лише моя здогадка.
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08.08.2024 10:28 Ответить
Вірно кажуть - що закон, аки дишло..куди повернув - туди й вийшло.

Під час дії воєнного стану, за знищення майна військових повинні інші статті застосовуватись, в тому числі з пожиттєвим строком.
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08.08.2024 11:34 Ответить
Не розумію навіщо палити авто. Воно або евробляха, яка нічого не вартує, або застраховане.

Ніяких збитків не нанесе, окрім часткових незручностей.
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08.08.2024 10:13 Ответить
Вася, ти тормоз: лякають, мішають роботі. вона зараз не поїде на зустручі, або буде їх переносити і затримувати волонтерські справи. ти такий чудний, тіпа не знаєш, що таке, коли автобус поламався
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08.08.2024 10:40 Ответить
Від тормоза чую. А то в нас більше немає на чому їздити окрім волів.
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08.08.2024 10:42 Ответить
у вас, ляпотунів, може і є. а у неї одна тачка, не гараж
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08.08.2024 10:44 Ответить
Дурне пишеш дснс відволікають загроза іншим авто і будівлям
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08.08.2024 10:37 Ответить
Кожен міркує у міру власної збоченості.
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08.08.2024 11:14 Ответить
Та вже щось робіть нікчемна поліція і суди ,а що там "найвеличніший" він збере РНБО ворог діє в глибокому тилу ,вулантери не встигають збирати кошти для нових авто .
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08.08.2024 10:25 Ответить
Чесно кажучи стаття ні про що. Хто така активістка? Який мотив паліїв?
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08.08.2024 10:30 Ответить
мішать справам
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08.08.2024 10:41 Ответить
Ризикну припустити мотив - гроші
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08.08.2024 12:55 Ответить
Враження таке , що "Держава" в Україні - сама по собі, а активісти - самі по собі, (чи взагалі ні якої держави вже немає)👈

Тобто треба вже визначитися - в Україні керують всім - активісти, або держава, або ще існує якийсь "третій шлях" ??
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08.08.2024 10:38 Ответить
Держави немає, є купка квн-щиків, які захопили владу. А якщо держава не справляється зі своїми обов'язками, то починається хаос і бардак.
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08.08.2024 10:50 Ответить
У мене спалили авто та експерти знайшли сліди підпалу, але так нікого і не знайшли....А зараз як швидко знаходять!
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08.08.2024 10:50 Ответить
"Громадський активіст" - це хто такий взагалі?Якесь розмите поняття.
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08.08.2024 10:55 Ответить
А це хто завгодно, навіть ми з Вами під це визначення підпадаємо.
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08.08.2024 11:39 Ответить
За слово "активіст" журналістам пора вже язика рубати. Під це поняття підпадає і волонтер ЗСУ, і лгбт-страждалець, і прокацапський блохер, а якщо судити за потоком вечірніх видосиків, то й Буба теж дятел-активіст. То що, цензоре, це бубине авто спалили?
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08.08.2024 11:21 Ответить
Що таке "активістка"? Це щось типу стерненкі?
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08.08.2024 11:21 Ответить
Таке враженя що коментують кремлеботи або ідіоти 73%.
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12.08.2024 09:38 Ответить
 
 