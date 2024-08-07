Задержан фитнес-тренер из Одессы, который по заданию ФСБ поджигал военные авто в трех городах Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала пособника ФСБ, который действовал в Киеве, Днепре и Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какие задачи выполнял предатель?
Как отмечается, по указанию российской спецслужбы ее соратник поджигал служебные авто Сил обороны. По данным контрразведки СБУ, больше всего врага "интересовали" военные внедорожники, пикапы и мультивэны.
Для уничтожения автомобилей украинских защитников спецслужбы РФ дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал в интернете быстрый заработок.
"Гастролируя" по трем городам Украины, фигурант в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств Сил обороны.
Поджог мультивена ВСУ в Киеве
Задокументировано как злоумышленник поджег мультивен ВСУ в Киеве. Для этого он прибыл из портового города в столицу, где на одни сутки арендовал квартиру", - говорится в сообщении.
После выявления потенциальной цели и ее "согласования" с российским куратором его агент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички.
Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл к припаркованному военному авто, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона.
Видео с места преступления нужно было спецслужбе РФ для проведения информационно-психологических спецопераций о якобы наличии пророссийского подполья в столице Украины.
По аналогичному алгоритму вражеский агент планировал действовать на территории городов миллионников.
Как задержали поджигателя?
Сотрудники СБУ установили место укрытия злоумышленника в Одессе и задержали его.
Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).
Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности способов совершения поджогов и методов конспирации.
Что нашли во время обыска?
Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с российским гру.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Что злоумышленнику грозит?
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.
Спецоперацию проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с СБУ в Одесской области и Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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Де логіка?
чому нема?
боїться нових, потрібних законів..,
може за свою пенсію с..цит.ь...?
проколупався в своїх папірцях все своє життя, які в основному носять чисто декларативний характер,... результат - ноль..
пенсія іде, і напевно не мала..
якийсь лінивий експЄрд: все знає, а робити нічого не хоче..
Зелегь відмінять будь яки мораторії - на підвищення цін на комуналку, електрику, воду. АЛЕ мораторій на смертну кару - ніколи.
Й мене дуже непокрїть їх двіжуха світом, щоб ми не залишились без золото-валютних фондів, що в НБУ сховках. Без музейних цінностей..бо ці не просто так пожвавились з польотами..
Як мені подобаються дилетанти від юриспруденції!!!
демократичні країни згадав, закони та зобов'язання...
а як побачить чеський прапорець, то може вс..рат.ись:
плює г**мном та кричить - нам ваші поради не потрібні..
кон.туж.ене, ..
Після розвалу "соцблоку" чехи отримали свободу "просто так" Але ж так і не налагодили рівноправні стосунки з словаками - все вважали себе "людьми першого сорту"
То чим же "чеський прапорець" - "особливий"? ЧИМ чехи "особливі"? ЧИМ їм "пишаться"?
Набери в Гуглі "Принципи здійснення правосуддя в Україні" Там БА-ГА-ТО-О написано! Це - цитата саме звідти!
Але якось по дебільному статтю йому дали чому 114?? Чому не 113+411?? По 113 - диверсія - взагалі, під час дії воєнного стану пожиттєво, 411 знищення військового майна - під час дії воєнного стану - від 5 до 10.
Є виняток: коли військкомату автомобіль передається в користування місцевою адміністрацією (наприклад райрадою) Тоді автомобіль залишається на обліку в ДАІ Але ж тоді він так і продовжує залишаться "майном райради!!! ТОбто ВЛАСНИК - не міняється! Тоді яке ж це "військове майно"?
Нас за подібні речі "драли немилосердно" І постійно нагадували - "Думайте юридично!"
А Ви на підставі припущень уже малюєте "Обвинувальний висновок",...
Поки в профнепридатності не була помічена))
Крім цього, цілий ряд конституційних принципів судочинства закріплений в інших розділах Конституції. Наприклад у ст. 29 закріплений принцип свободи і особистої недоторканності, у 30 - принцип недоторканності житла, у 62 - принцип презумпції не винуватості, у ст. 124 - принцип участі народу у здійсненні правосуддя і т.д.
У статтях 5-15 розділу 1 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" законодавець також закріпив принципи правосуддя, які є обов'язковими для всіх судів загальної юрисдикції
Читайте і "просвіщайтеся"!
От ми з тими "виборцями "зелених" і ригаємо зараз! Кров"ю!
До речі - в перші дні нападу кацапів, на підступах до Чернігова (на "ріпкинській" трасі) загинув чернігівський суддя, що пішов добровольцем Я його трохи знав От Вам і "на власній шкурі знаю, що таке наше суддівство"....
розвиток подій такий, що ще трохи і за державну зраду будуть давати як за ***********..
Небайдужі свідки події не встигли надати допомогу
Зєлю геть. Вибори
1.Серед них дружини, сестри військовослужбовців, МВС, та спеццслужб.
2.Опитатти (вуальовано), або підслухати балачки - елементарно.
Він - резак (резидент). Зрозуимів, що попав під розробку, вирішив сховатись за статтьєю підпал авто військових.