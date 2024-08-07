Задержан фитнес-тренер из Одессы, который по заданию ФСБ поджигал военные авто в трех городах Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала пособника ФСБ, который действовал в Киеве, Днепре и Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие задачи выполнял предатель?

Как отмечается, по указанию российской спецслужбы ее соратник поджигал служебные авто Сил обороны. По данным контрразведки СБУ, больше всего врага "интересовали" военные внедорожники, пикапы и мультивэны.

Для уничтожения автомобилей украинских защитников спецслужбы РФ дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал в интернете быстрый заработок.

"Гастролируя" по трем городам Украины, фигурант в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств Сил обороны.

Поджог мультивена ВСУ в Киеве

Задокументировано как злоумышленник поджег мультивен ВСУ в Киеве. Для этого он прибыл из портового города в столицу, где на одни сутки арендовал квартиру", - говорится в сообщении.

После выявления потенциальной цели и ее "согласования" с российским куратором его агент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички.

Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл к припаркованному военному авто, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона.

Видео с места преступления нужно было спецслужбе РФ для проведения информационно-психологических спецопераций о якобы наличии пророссийского подполья в столице Украины.

По аналогичному алгоритму вражеский агент планировал действовать на территории городов миллионников.

Как задержали поджигателя?

Сотрудники СБУ установили место укрытия злоумышленника в Одессе и задержали его.

Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности способов совершения поджогов и методов конспирации.

Что нашли во время обыска?

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с российским гру.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Что злоумышленнику грозит?

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Спецоперацию проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с СБУ в Одесской области и Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.