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Задержан фитнес-тренер из Одессы, который по заданию ФСБ поджигал военные авто в трех городах Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала пособника ФСБ, который действовал в Киеве, Днепре и Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие задачи выполнял предатель?

Как отмечается, по указанию российской спецслужбы ее соратник поджигал служебные авто Сил обороны. По данным контрразведки СБУ, больше всего врага "интересовали" военные внедорожники, пикапы и мультивэны.

Для уничтожения автомобилей украинских защитников спецслужбы РФ дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал в интернете быстрый заработок.

"Гастролируя" по трем городам Украины, фигурант в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств Сил обороны.

палій автівок ЗСУ

Поджог мультивена ВСУ в Киеве

Задокументировано как злоумышленник поджег мультивен ВСУ в Киеве. Для этого он прибыл из портового города в столицу, где на одни сутки арендовал квартиру", - говорится в сообщении.

После выявления потенциальной цели и ее "согласования" с российским куратором его агент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички.

Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл к припаркованному военному авто, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона.

Видео с места преступления нужно было спецслужбе РФ для проведения информационно-психологических спецопераций о якобы наличии пророссийского подполья в столице Украины.

По аналогичному алгоритму вражеский агент планировал действовать на территории городов миллионников.

Как задержали поджигателя?

Сотрудники СБУ установили место укрытия злоумышленника в Одессе и задержали его.

Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности способов совершения поджогов и методов конспирации.

Что нашли во время обыска?

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с российским гру.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Что злоумышленнику грозит?

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Спецоперацию проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с СБУ в Одесской области и Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Автор: 

авто (4204) Одесса (7880) поджог (1071) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+36
шукайте добре ...там в Одесі ,ще не одна сволота причаїлась
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07.08.2024 10:23
+35
ну так, слушна думка ... починати шукати в Одесі потрібно з міськради трупанова, потім по так званих "храмах" так званої "упц мп - рпц", а по факту філії фсб паРаші, не зайве було б перейтися, так званих "попів православних" за бороди пощипати ...
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07.08.2024 10:30
+34
у фітнес тренера була бронь
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07.08.2024 10:24
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Страница 2 из 2
В тому то і діло народ обрав депутатів, а значить вони повинні приймати закони, а не красти! В даному випадку , щоб зупинити терористичні атаки на військове обладнання , необхідно вносити зміни, чи шмарклям потрібно підказувати, а можливо шмарклі за одно і таке може бути!
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07.08.2024 17:10 Ответить
Коли народ вибирає "за гречку" чи за "відосіки" брехунів, дурних ледарів та злодіїв - до народу претензій нема! А до "злодіїв (допущених народом до влади) - Є!!!

Де логіка?
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07.08.2024 19:09 Ответить
і до народу претензії є..

чому нема?
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07.08.2024 23:08 Ответить
вихований в московському рабстві «працівник» чомусь дуже боїться народного гніву..

боїться нових, потрібних законів..,

може за свою пенсію с..цит.ь...?
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07.08.2024 16:33 Ответить
не хочеш, щоб монобільшість приймала нові, потрібні закони, і не потрібно..

проколупався в своїх папірцях все своє життя, які в основному носять чисто декларативний характер,... результат - ноль..

пенсія іде, і напевно не мала..

якийсь лінивий експЄрд: все знає, а робити нічого не хоче..
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07.08.2024 17:01 Ответить
Мається на увазі, що їх потрібно тимчасово вводити. На законодавчому рівні передбачити умови та терміни. Жорсткі часи-жорсткі методи. Інакше ніяк.
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07.08.2024 11:09 Ответить
Вони введені. Тільки суди ними не користуються. Я нижче написала.
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07.08.2024 11:12 Ответить
Я про відповідальність включно з смертним вироком. Можливо, навіть з публічним виконанням. Це мотивує.
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07.08.2024 11:26 Ответить
Та я про це вже писала. В нас мораторій на смертну кару. Бо до ЄС йдемо.

Зелегь відмінять будь яки мораторії - на підвищення цін на комуналку, електрику, воду. АЛЕ мораторій на смертну кару - ніколи.

Й мене дуже непокрїть їх двіжуха світом, щоб ми не залишились без золото-валютних фондів, що в НБУ сховках. Без музейних цінностей..бо ці не просто так пожвавились з польотами..
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07.08.2024 11:51 Ответить
Ага! А ти про "мораторій на смертну кару" щось чув? Україна в рамках вступу до ЄС його підписала вже давно! Це - "міжнародне зобов"язання! А воно в демократичних країнах має "примат" над національним! І як ЦЕ в ЄС сприймуть? Знову "правові основи" підмінимо "р-революционной целесообразностью"? Тобто - боремся за демократію диктаторськими методами? Ви "Або труси натягніть - або хреста зніміть!"

Як мені подобаються дилетанти від юриспруденції!!!
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07.08.2024 12:16 Ответить
так що, чужинці з ЄС, і не такі вже чужинці?

демократичні країни згадав, закони та зобов'язання...

а як побачить чеський прапорець, то може вс..рат.ись:

плює г**мном та кричить - нам ваші поради не потрібні..

кон.туж.ене, ..
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07.08.2024 15:16 Ответить
Ти - ДЕБІЛ ДУРНИЙ! Я тебе в першу чергу нахєр послав за твій ідіотизм в області юриспруденції А лише потім - тому що ти не маєш права вчить українців як їм навести порядок в країні! "Чеський прапорець" кажеш? А чим це він такий "особливий"? Тим що під чеським прапором у міжвоєнний період чехи дискримінували словаків - споріднений з ними народ що допомагав їм добиться незалежності? То чим же чехи у цьому відрізнялися від поляків (у їх діяльності у той же час проти українців) Чи тим що громадяни Чехії з 1938 і по 9 травня 1945-го служили вірою і правдою німцям? І що заводи ЧЗ виробляли зброю для німців аж до початку травня 1945? Що кожен третій танк у німців - був чеського виробництва? А мої діди полягли на фронті - воюючи проти німців та звільняючи не тільки рідну землю - але і Чехію (Вони хоч туди і не добралися - але німці яких вони вбили в УКраїні - вже не змогли воювать в Чехії) Чи тим - що капітулювали перед Радянською Армією у 1968? Мадяри й то мали більше бажання спротиву та запекло воювали А чехи "всралися" через кілька днів

Після розвалу "соцблоку" чехи отримали свободу "просто так" Але ж так і не налагодили рівноправні стосунки з словаками - все вважали себе "людьми першого сорту"

То чим же "чеський прапорець" - "особливий"? ЧИМ чехи "особливі"? ЧИМ їм "пишаться"?
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07.08.2024 15:50 Ответить
Нагадую, що Угорщина була союзницею гітлера.
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08.08.2024 08:02 Ответить
Не треба мені "нагадувать" - я це прекрасно знаю! І Словаччина теж нею була! І Фінляндія! Словаки з чехами теж приймали участь у бойових діях - хоч і не в "першому ешелоні" В основному несли охорону комунікацій та працювали в "допоміжних" частинах Про "Сєщинську авіабазу" чули? Так от - обслуга аеродрому (охорона та обслуговування авіатехніки) там складалася саме з чехів та словаків А я зовсім не про те пишу! Тут же наймит "внутріМКАДівський" під "чеським" прапорцем пише про "особость" чеського прапора - "вбиваючи клина" між народами під виглядом "захисту честі прапора"
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11.08.2024 08:29 Ответить
Не менше інших у колаборації з гітлером перебували росіяни, армія Власова, але вони якось не дуже про це говорять, але постійно звинувачують нас.
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13.08.2024 22:40 Ответить
Тут мова йде саме про ЧЕХІВ!
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13.08.2024 22:59 Ответить
Так будуть розстрілювати неугодних коментаторів та політичних опонентів. Холодний Яр все вірно пише. Не можна ж бути такими наївними. Да і з точки зору закону половина цих автомобілів фіг зна, як і на кого оформлені
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07.08.2024 12:12 Ответить
Вперше принцип здійснення правосуддя тільки судом у вітчизняному законодавстві був закріплений у ході судово-правової реформи кінця 50-х - початку 60-х років. Приводом для цього послужили виявлення і широкий розголос численних фактів застосування в 20-40-х роках і на початку 50-х років репресивних заходів позасудовими органами ("особливими нарадами", "трійками", "двійками" і т.п.), жертвами рішень яких стали мільйони ні в чому невинних людей.

Набери в Гуглі "Принципи здійснення правосуддя в Україні" Там БА-ГА-ТО-О написано! Це - цитата саме звідти!
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07.08.2024 12:45 Ответить
радянське правосуддя це таке собі...
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08.08.2024 08:04 Ответить
А до чого тут "радянське" законодавство"? За тридцять років незалежності більша половина КК змінилася так що від "радянського" там майже нічого не залишилося!
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11.08.2024 08:21 Ответить
Під час дії воєнного стану по деяким статтям поширили відповідальність.

Але якось по дебільному статтю йому дали чому 114?? Чому не 113+411?? По 113 - диверсія - взагалі, під час дії воєнного стану пожиттєво, 411 знищення військового майна - під час дії воєнного стану - від 5 до 10.
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07.08.2024 11:11 Ответить
З точки зору закону корч на єврономерах ну ніяк не військове майно
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07.08.2024 12:14 Ответить
Ну так, але ми ж не знаємо, приписали його до ВЧ чи ні..замало інфи.
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07.08.2024 12:57 Ответить
Марино! Коли автомобіль передається до в/ч - він знімається з обліку ДАІ І номери відбираються Потім цей автомобіль ставиться на облік у органах військової автомобільної інспекції і йому надаються ВІЙСЬКОВІ номери Потім техніка стає на облік у в/ч Лише після цього він стає "військовим майном" Такий порядок!

Є виняток: коли військкомату автомобіль передається в користування місцевою адміністрацією (наприклад райрадою) Тоді автомобіль залишається на обліку в ДАІ Але ж тоді він так і продовжує залишаться "майном райради!!! ТОбто ВЛАСНИК - не міняється! Тоді яке ж це "військове майно"?

Нас за подібні речі "драли немилосердно" І постійно нагадували - "Думайте юридично!"
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07.08.2024 14:41 Ответить
Знаєте, я вже якось не на посаді, щоб надати докази що й як у нас робиться. Але повірте, намалювати можна все, що завгодно.
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07.08.2024 15:46 Ответить
У мене товариш є Колишній начальник НДЕКЦ Так у нього було таке прислів"я: "Правда не те, що ми знаємо чи здогадуємся... Правда те, що ми змогли довести..."

А Ви на підставі припущень уже малюєте "Обвинувальний висновок",...
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07.08.2024 16:44 Ответить
Я не з одним експертом НДКЦ працювала. І не тільки дтп, втрата майна, підпали й т.і.
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07.08.2024 17:03 Ответить
Значить - уже втратили кваліфікацію
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07.08.2024 19:20 Ответить
Хто втратив?))
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07.08.2024 19:24 Ответить
Я - про професійний погляд на юридичні факти!
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07.08.2024 19:46 Ответить
Ок)) навчусь знову ходити - знайду))

Поки в профнепридатності не була помічена))
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07.08.2024 19:51 Ответить
Конституційні засади (принципи) здійснення правосуддя в Україні закріплені у Конституції України. Більшість з них сконцентрована у статтях 124-131 розділу VIII Конституції України, який носить назву "Правосуддя".

Крім цього, цілий ряд конституційних принципів судочинства закріплений в інших розділах Конституції. Наприклад у ст. 29 закріплений принцип свободи і особистої недоторканності, у 30 - принцип недоторканності житла, у 62 - принцип презумпції не винуватості, у ст. 124 - принцип участі народу у здійсненні правосуддя і т.д.

У статтях 5-15 розділу 1 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" законодавець також закріпив принципи правосуддя, які є обов'язковими для всіх судів загальної юрисдикції

Читайте і "просвіщайтеся"!
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07.08.2024 12:34 Ответить
На Констииуцію зелені давно вже рояльний клали..то хоч би до ворогів КК по максимуму застосовували
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07.08.2024 12:56 Ответить
А хто вибирав "зелених"? Я в 19-му тут "криком кричав": "Люди добрі! Що ви робите? Це зелене бидло прийде і почне красти "в три руки"! Розвалить державу і ЦИМ приведе війну в Україну!" Хто мене тоді слухав? Анекдот десь з цього приводу є: Лежить триголовий змій Горинич і спить п"яний Перед ним - сулія самогонки Просинається середня голова Бере сулію і випиває самогон І засинає Через якийсь час піднімаються крайні голови Одна другій каже: "От падло "середнє"! Як пить - так "в одну харю"! А як ригать - так разом!"

От ми з тими "виборцями "зелених" і ригаємо зараз! Кров"ю!
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07.08.2024 13:26 Ответить
Додам: а КК "по максимуму" - ХТО і до КОГО буде застосовувать? Ви "в курсі" - скільки "зелених" перейшло на бік ворога? І суддів - також! У древньоруській літературі існував іронічний вислів: "Кому "кови" куєм - того й в ковачі берем..." Тут - та сама історія!
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07.08.2024 13:34 Ответить
От про суддів не треба..чесно, я їх ненавиджу ще до Зепришестя..на власній шкурі знаю, що таке наше суддівство..і коли тобі суддя сміється в лице - "Навіть якщо ти хату свою продаш, нічого не виграєш. Бо в тебе немає грошей, стільки мені заплатити, як вони." Я отаке почула від судді, коли в маркеті в одній черзі опинились..я тоді ще "продуктовий набір" в його візочку заценила..
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07.08.2024 13:50 Ответить
А Ви думаєте - я про це не знаю? Саме тому я пішов з правової роботи (підробляв на пенсії) Бо клієнти стали вимагать "носить конверти" суддям А для мене честь - дорожча Та й в тюрму за дурнів сідать неохота Але питання до Вас: "Ви можете на даний момент щось змінить?" Навіть Я - не можу! "Так ото ж!" А те що я не здатен змінить - то сприймаю це як "данність" Так для нервів спокійніше..

До речі - в перші дні нападу кацапів, на підступах до Чернігова (на "ріпкинській" трасі) загинув чернігівський суддя, що пішов добровольцем Я його трохи знав От Вам і "на власній шкурі знаю, що таке наше суддівство"....
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07.08.2024 14:06 Ответить
Та да..вигрібаємо всі. Я теж не голосувала за оце..
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07.08.2024 13:45 Ответить
цікаво, а за тероризм, скільки дають ..?

розвиток подій такий, що ще трохи і за державну зраду будуть давати як за ***********..
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07.08.2024 13:51 Ответить
Якщо зараз такі закони воєнного часу не існують, то їх треба прийняти. Або підзаконні акти.
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08.08.2024 07:58 Ответить
Ага! ТАКЕ ВЖЕ БУЛО! У Громадянську війну! Коли ЗАКОН підмінили "р-революционной целесообразностью" А потім пішли "трійки" і "особиє совєщанія" І так далі!
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11.08.2024 08:32 Ответить
На пляшку його з-під Кока-коли без цукру. Все таки фітнес -тренер.
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07.08.2024 10:40 Ответить
Обридли мені такі заголовки, хочу прочитати, що при спробі втечі, було розтрощено кінцівки палію... Чи, "Запальна суміш вилилась на придурка, що марив ******, при спробі підпалу автівки ЗСУ."
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07.08.2024 10:40 Ответить
Запальна суміш вилилась на придурка...
Небайдужі свідки події не встигли надати допомогу
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07.08.2024 11:09 Ответить
Гасили бензином))
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07.08.2024 11:13 Ответить
в петлю суку повесить на тренажёре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.08.2024 10:40 Ответить
В Одесі вистачає чортів. Ондо, одне чудо - Сидоров Сергій. На фото лівий верхній. Одесит корінний, падло рідкісне.

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07.08.2024 10:41 Ответить
I чого воно до цих пiр ще падло, якщо ви про це знаете? Мае бути по замовчуванню шовковим, або нiяким.
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07.08.2024 12:47 Ответить
які 8 років?
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07.08.2024 10:42 Ответить
Так здоровий дядько! Кайло йому в руки І хай лама камінь в каменоломні - для відбудови зруйнованого в Україні!
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07.08.2024 10:42 Ответить
Появилось первое видео подтверждение сбития вертолета окупантов FPV дроном ЗСУ https://t.me/pecherymordora356
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07.08.2024 10:46 Ответить
Давайте ухилянти, починайте скиглити, що це мала риба і не треба було його чіпати і шо треба з банкової починати...
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07.08.2024 10:50 Ответить
З Банкової дійсно потрібно починати. Дилетанти вже занадто довго там перебувають.
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07.08.2024 11:11 Ответить
З Банкової треба було починати ще 24.02.22, коли побачили, що гундосе чмо брехало людям про шашлики, замість евакуації і підготовки країни. Але опозиція злилася з зеленою пліснявою, бо "неначасі". Усе інше - тільки результат.
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07.08.2024 11:28 Ответить
Ще влітку 20-го, коли офісні пацюки на чолі з "найвеличнішим" злили операцію по затриманню "вагнерівців".
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07.08.2024 11:41 Ответить
чмо брехало не тільки про шашлики. ще на початку 2020 року скориставшись ковідною істерією по всьому світі, вони ввели надзвичайний стан і на фоні боротьби з епідемією вивели із бюджету щось біля двох мільярдів доларів. Більшість з яких потім розікрали на дорожному будівництві. Але спротив робити не можна, збиратися більше двох не можна, навіть родинні свята чи похорони практично заборонили. Хоча мпц плювала на заборони і церковні празники та похорони робили навіть без масок (їм можна, а на інших - поліція). а тепер згадайте всіх і можливо себе в участі у тій інспірованій владою ковідній істерії. Вже тоді ми не могли зібраттися на Банковій аби висловити свою позицію щодо нехтування владою Конституції. більшість коментаторів на цензорі затикали мені рота і звинувачували у праці на рашу. А спротив вже тоді повинен був рости на повну. Тому що може при достатньому спротиву і повномасштабного вторгнення не було б. Нас варили на повільному вогні поступово. І до сих пір звучить - неначасі. А боневтік вже ось скільки часу як непрезидент. Порушення конституції нікого не хвилюють? ну то їжте і спробуйте не обляпатися. хоча вже...
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07.08.2024 12:13 Ответить
Попался, голубец..
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07.08.2024 10:52 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=YqNPJa5VuWI Кафе Затока BURGER Z каже - ПОШЛА ВОН за українську мову. ПРИНИЖУЄ ЗСУ. Але ГАНУЛ, штраф і вибачення

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07.08.2024 10:56 Ответить
Мабуть це кахфе має проблему з електропроводкою і скоро запалає з чотирьох кінців
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07.08.2024 11:10 Ответить
"...зробимо ребрендінг в нашому закладі в другому році..." -- я б на її місці вже почав!
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07.08.2024 11:14 Ответить
Навряд це допоможе. Питання - чи встигне страхове агенство розірвати з власником кахфе договір
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07.08.2024 11:35 Ответить
Работяг и селян у тцк вылавливать получается хорошо,а фитнесс тренер, агент гру почему то свободно ходил и поджигал.
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07.08.2024 11:18 Ответить
8 років??? Довічне!!!

Зєлю геть. Вибори
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07.08.2024 11:21 Ответить
Шось дуже просто.У фітнес клуби ходять далеко не ьідні жінки.

1.Серед них дружини, сестри військовослужбовців, МВС, та спеццслужб.

2.Опитатти (вуальовано), або підслухати балачки - елементарно.

Він - резак (резидент). Зрозуимів, що попав під розробку, вирішив сховатись за статтьєю підпал авто військових.
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07.08.2024 11:25 Ответить
Резидент шпигунської мережі?
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07.08.2024 11:27 Ответить
Та тут цих п*дарасів як піска, і це тільки ті, що повилазили і їх виявили. А скільки "ждунів" ще є, зараз вони затихли і як що що, то вони за "мир ва всьом міре".
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07.08.2024 11:34 Ответить
Фітоняшка з "Резерв+"? Має бронь?
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07.08.2024 11:49 Ответить
А чому це фітнес тренер ще не на фронті???
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07.08.2024 12:34 Ответить
Поширеність таких злочинів свідчить про недостатність передбаченої законом міри покарання. Такі покидьки не зважувались би так легко на шкідництво, якби знали, що у випадку затримання і засудження їм загрожуватиме довічне сидіння на ланцюгу і перекачування лайна вручну.
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07.08.2024 13:18 Ответить
друг дмитрука
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07.08.2024 13:49 Ответить
Ну от, знов- фітнес тренер, скільки тої капості по Україні вештається, тих випускників трускавецького зеленського факультету?! Час вже розібратися з тою зеленою наволоччю!
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07.08.2024 17:12 Ответить
Если я правильно разумию в Украине во время так сказать войны идёт безжалостная борьба под назвой "смерть шпионам"...я впевненый что этот чувак получит условный срок и на етом история закончится...Я слышал выступление одного из командиров то ли 3 бригады, то ли Азова, ето неважно...он говорит очень просто и понятно...ребята если застанете на месте такого"хероя" вы знаете что надо делать...Вопрос в Украине война или же тильки военный стан? Может хватит играть в солдатики...Одни отдают свои последние средства ВСУ для перемоги, а другие в то же время так сказать "подрабатывают" спаливая автивки военных? А не кажется ли владе, что она ходит по очень тонькому льду...и может случиться так, что те "лохи" котрые на нуле, придут в Киев и спросят с главного " перестатьстрелянта-пересидента, не лоха"в чём проблема? И может случиться так, что головный игрок "прибором" на рояле , скопом, в месте со своей шоблой не успеет добраться до Ростова....
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07.08.2024 19:51 Ответить
Дмитрук?
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08.08.2024 09:47 Ответить
Хай би військові краще зберігали і захищали свої авто і своє майно. Все ж як-не-як військові а не свинопаси... а ситуація має не поодинокий, а повальний масовий характер по всій Україні.
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08.08.2024 15:16 Ответить
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