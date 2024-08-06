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Новости
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Задержан иностранец, который по заказу РФ поджег военный внедорожник в Виннице, - СБУ

У Вінниці затримали іноземця, який на замовлення РФ підпалив військове авто

В Виннице задержан иностранец, который готовил новую серию поджогов авто Сил обороны по заказу ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Больше всего агрессора интересовали служебные автомобили ВСУ, которые были задействованы на фронте, а сейчас проходят техобслуживание в областном центре. Для выполнения вражеского задания российская спецслужба "отправила" в Украину своего агента из соседней страны.

За деньги от фсб иностранец согласился поджигать транспортные средства украинских защитников на территории Винницы. По прибытии в город он поселился у своего местного знакомого, а затем самостоятельно отправился на поиски военных авто. Чтобы их найти, фигурант ночью прибыл на СТО, на территории которой находился внедорожник украинских защитников", - говорится в сообщении.

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Сначала мужчина сфотографировал потенциальную цель для "согласования" с российским куратором. Затем приобрел две канистры с бензином и в определенное время поджег военный автомобиль.

"Чтобы получить дополнительную "оплату" от оккупантов, фигурант снимал возгорание на камеру собственного телефона. Это видео спецслужба рф планировала использовать в проведении информационно-психологических спецопераций, направленных на расшатывание внутренней обстановки в приграничном регионе.

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После совершения преступления российский агент должен был продолжить серию поджогов на территории областного центра", - добавили в СБУ.

Злоумышленника задержали по "горячим следам", изъяли самодельную зажигательную смесь, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Сейчас он находится под стражей, иностранцу грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: 

Винница (725) поджог (1066) СБУ (19855)


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Топ комментарии
+15
судячи з усього кацап з так званого "пмр" ...
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06.08.2024 13:11
+13
дайте вгадаю: кацап з так званого "пмр" ??? на гіляку дибіла !!!
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06.08.2024 13:10
+9
Вкинуть у палаюче авто 1 2 де комендатська година і де поліція де військові патрулі
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06.08.2024 13:21
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Іноземець? Молдаванин мабуть...
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06.08.2024 13:09 Ответить
судячи з усього кацап з так званого "пмр" ...
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06.08.2024 13:11 Ответить
дайте вгадаю: кацап з так званого "пмр" ??? на гіляку дибіла !!!
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06.08.2024 13:10 Ответить
Не гуманно. На природу його; сільгоспземлі потребують розмінувань.
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06.08.2024 15:24 Ответить
Своіх паліів хватає!
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06.08.2024 13:19 Ответить
Вкинуть у палаюче авто 1 2 де комендатська година і де поліція де військові патрулі
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06.08.2024 13:21 Ответить
Ростріляти.
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06.08.2024 13:23 Ответить
Щось воно не дуже на правду схоже.
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06.08.2024 13:24 Ответить
А чим саме не схоже?
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06.08.2024 15:25 Ответить
Іноземець з сусідньої країни: Гондурас, Парагвай, Шрі ланка?! Мабуть Вейшнорія, **** Будан, не *** мозок!
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06.08.2024 13:24 Ответить
чому не можна було ''випадково" придушити при затриманні?
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06.08.2024 13:27 Ответить
Випадковість вона різна буває, найбільш природна це "при спробі втечі спіткнувся, впав, вдарився головою і задвохсотився" ...
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06.08.2024 18:24 Ответить
Москвороті "іноземці" називаються "під@ри".
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06.08.2024 13:28 Ответить
А чего только 8 лет?
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06.08.2024 13:36 Ответить
Не иностранец, а инозасранец
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06.08.2024 14:07 Ответить
теперь иноземцем можно считать украинцев, которые присягли на второе гражданство рф и свободно могут приезжать в Украину.
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06.08.2024 14:25 Ответить
 
 