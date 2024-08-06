Задержан иностранец, который по заказу РФ поджег военный внедорожник в Виннице, - СБУ

В Виннице задержан иностранец, который готовил новую серию поджогов авто Сил обороны по заказу ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Больше всего агрессора интересовали служебные автомобили ВСУ, которые были задействованы на фронте, а сейчас проходят техобслуживание в областном центре. Для выполнения вражеского задания российская спецслужба "отправила" в Украину своего агента из соседней страны.

За деньги от фсб иностранец согласился поджигать транспортные средства украинских защитников на территории Винницы. По прибытии в город он поселился у своего местного знакомого, а затем самостоятельно отправился на поиски военных авто. Чтобы их найти, фигурант ночью прибыл на СТО, на территории которой находился внедорожник украинских защитников", - говорится в сообщении.

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Сначала мужчина сфотографировал потенциальную цель для "согласования" с российским куратором. Затем приобрел две канистры с бензином и в определенное время поджег военный автомобиль.

"Чтобы получить дополнительную "оплату" от оккупантов, фигурант снимал возгорание на камеру собственного телефона. Это видео спецслужба рф планировала использовать в проведении информационно-психологических спецопераций, направленных на расшатывание внутренней обстановки в приграничном регионе.

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После совершения преступления российский агент должен был продолжить серию поджогов на территории областного центра", - добавили в СБУ.

Злоумышленника задержали по "горячим следам", изъяли самодельную зажигательную смесь, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Сейчас он находится под стражей, иностранцу грозит до 8 лет тюрьмы.

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