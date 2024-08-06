Задержан агент ФСБ, который готовил поджоги зданий ТЦК и релейных шкафов "Укрзализныци" на Одесщине, - СБУ. ФОТО

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Какую информацию передавал врагу предатель?

По данным следствия, житель Одесской области добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником ФСБ РФ. По его заданию подозреваемый собирал информацию о местах расположения военной техники ВСУ, зданий ТЦК и СП, объектов энергетической и портовой инфраструктуры на территории Измаильского района.

"Для сбора нужных сведений мужчина обходил местность и скрыто фиксировал объекты, а затем передавал "отчет" в фсб в виде текстовых сообщений, фотоснимков, видеозаписей и отметок на электронных картах", - говорится в сообщении.

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Хотел совершать поджоги

Также подозреваемый по собственной инициативе обсуждал с российским куратором возможность поджогов военной автомобильной техники, релейных шкафов железной дороги, зданий ТЦК и СП.

Правоохранители задержали мужчину во время выполнения очередного задания врага. У него были изъяты мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По ходатайству прокурора подозреваемый взят под стражу без определения размера залога.

Что говорят в СБУ?

Как пояснили в пресс-центре СБУ, задержанный готовил поджоги зданий ТЦК и релейных шкафов Укрзализныци в Одесской области.

"В первую очередь "под прицелом" врага были административные здания и служебные авто местных ТЦК. Чтобы установить их локации и уничтожить, российская спецслужба за деньги дистанционно завербовала 26-летнего жителя Измаильского района. Для выявления военных объектов агент объезжал территорию района, где фиксировал места базирования украинских защитников.

После обнаружения потенциальной цели он должен был прибыть по ее адресу и сжечь с помощью легковоспламеняющегося вещества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что одновременно фигурант готовил поджоги релейных шкафов вблизи магистральных линий железнодорожного сообщения.

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Как задержали предателя?

Служба безопасности сработала на опережение - своевременно разоблачила агента фсб, задокументировала его преступные действия и задержала, когда он проводил доразведку вблизи ТЦК.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.









