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Ліквідовано корупційну схему на Одеській митниці: Затримано двох посадовців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці. Двом посадовцям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Управління СБУ в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів затримано двох посадовців митних органів.

Встановлено, що протиправний механізм організував головний державний інспектор одного із митних постів. Посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне переміщення через митний кордон товарів народного споживання.

Ліквідовано корупційну схему на Одеській митниці

До незаконної діяльності він залучив свого колегу - інспектора митного посту сусідньої держави, який виступав посередником для ведення "переговорів" з імпортерами та передачі одержаних хабарів. У разі несплати – на перевізників очікували "додаткові" перевірки вантажів та супровідної документації. Це призводило до штучного затягування строків митного контролю і, як наслідок, зривало договірні зобов’язання імпортерів щодо своєчасної доставки продукції замовникам.

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Оперативники спецслужби затримали обох зловмисників "на гарячому" під час одержання хабаря в розмірі $5000 за сприяння у ввезенні партії комплектуючих до мобільних пристроїв. Раніше правоохоронці задокументували ще один факт отримання фігурантами неправомірної вигоди.

Нині обом митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Ліквідовано корупційну схему на Одеській митниці

Під час обшуків за місцем проживання посадовця Одеської митниці та в його авто правоохоронці виявили готівку у різній валюті на загальну суму понад 3,5 млн у гривневому еквіваленті.

Нині триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Ліквідовано корупційну схему на Одеській митниці
Ліквідовано корупційну схему на Одеській митниці

Автор: 

корупція (4683) Одеська область (3210) СБУ (12812) митниця (1873)


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Топ коментарі
+9
стрілочників знову?

А Татарова нє?
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08.08.2024 15:23
+7
аж цілих двох
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08.08.2024 15:23
+5
схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне переміщення через митний кордон товарів народного споживання. Джерело:

Ця схема буде жити, поки будуть кордони... І нічого не вдієш, бо не народився ще митник, який пішов туди, щоб жити на одну зарлату.
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08.08.2024 15:27
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стрілочників знову?

А Татарова нє?
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08.08.2024 15:23 Відповісти
аж цілих двох
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08.08.2024 15:23 Відповісти
Якщо правильно підійти до проблеми хабарів, то одна Одеська митниця може постачати добровольців із зеків, для штурмових бригад.
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08.08.2024 15:26 Відповісти
схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне переміщення через митний кордон товарів народного споживання. Джерело:

Ця схема буде жити, поки будуть кордони... І нічого не вдієш, бо не народився ще митник, який пішов туди, щоб жити на одну зарлату.
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08.08.2024 15:27 Відповісти
Ну, якщо пофантазувати...
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08.08.2024 15:44 Відповісти
"Посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне переміщення через митний кордон товарів народного споживання."

Товари для народу... споживай, не хочу... )) Все так. Медаль дадуть і підвисять, через суд )
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08.08.2024 15:36 Відповісти
Корупція, по договору, дала два тіла сбу - великий малюк працює. Схема може собі дозволити дати трошки інфи. А як все починалось - Я зламаю систему, та всеж таки, як з'ясувалось у подальшому, краще її очолити.
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08.08.2024 15:39 Відповісти
Хабарники на митниці? Жартуєте?
Та спитайте решту працівників тієї митниці, - всі як один підтвердять, що це помилка!
Решта ж точно про ці схеми "ні слухом ні духом", еге ж?
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08.08.2024 15:41 Відповісти
Донатили на розбудову митниці.
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08.08.2024 15:46 Відповісти
ликвидирована "корупційна схема на митниці" чи ліквідовані "конкуренти-корупціонери на митниці"?
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08.08.2024 15:42 Відповісти
от скажить мені, будь ласка.

хоч хтось, в україні, з дорослих, не знає, що таможня, це особиста кормушка, дойна корова сбу?

то, для кого, ці показушні спектаклі?
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08.08.2024 15:42 Відповісти
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08.08.2024 15:47 Відповісти
ооо...

то це, не тільки у мене.
а, я вже перелякався, що, попався. що, ось ось, у двері почнуть стукати.
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08.08.2024 15:53 Відповісти
То їм випадково не румунського митника підставили, спині по румунськи написано.
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08.08.2024 15:49 Відповісти
вистава театру сібіу
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08.08.2024 15:50 Відповісти
Для довідки:

На Одеській митниці біля 100 працівників.

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08.08.2024 15:50 Відповісти
І в кожного по 3 з половиною мільйонів гривень коштів. А по всій державі?
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08.08.2024 17:02 Відповісти
Позагрожують і відпустять
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09.08.2024 05:15 Відповісти
 
 