Ліквідовано корупційну схему на Одеській митниці: Затримано двох посадовців, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці. Двом посадовцям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Про це повідомили в Управління СБУ в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у результаті комплексних заходів затримано двох посадовців митних органів.
Встановлено, що протиправний механізм організував головний державний інспектор одного із митних постів. Посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне переміщення через митний кордон товарів народного споживання.
До незаконної діяльності він залучив свого колегу - інспектора митного посту сусідньої держави, який виступав посередником для ведення "переговорів" з імпортерами та передачі одержаних хабарів. У разі несплати – на перевізників очікували "додаткові" перевірки вантажів та супровідної документації. Це призводило до штучного затягування строків митного контролю і, як наслідок, зривало договірні зобов’язання імпортерів щодо своєчасної доставки продукції замовникам.
Оперативники спецслужби затримали обох зловмисників "на гарячому" під час одержання хабаря в розмірі $5000 за сприяння у ввезенні партії комплектуючих до мобільних пристроїв. Раніше правоохоронці задокументували ще один факт отримання фігурантами неправомірної вигоди.
Нині обом митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Під час обшуків за місцем проживання посадовця Одеської митниці та в його авто правоохоронці виявили готівку у різній валюті на загальну суму понад 3,5 млн у гривневому еквіваленті.
Нині триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Татарова нє?
Ця схема буде жити, поки будуть кордони... І нічого не вдієш, бо не народився ще митник, який пішов туди, щоб жити на одну зарлату.
Товари для народу... споживай, не хочу... )) Все так. Медаль дадуть і підвисять, через суд )
Та спитайте решту працівників тієї митниці, - всі як один підтвердять, що це помилка!
Решта ж точно про ці схеми "ні слухом ні духом", еге ж?
хоч хтось, в україні, з дорослих, не знає, що таможня, це особиста кормушка, дойна корова сбу?
то, для кого, ці показушні спектаклі?
то це, не тільки у мене.
а, я вже перелякався, що, попався. що, ось ось, у двері почнуть стукати.
На Одеській митниці біля 100 працівників.