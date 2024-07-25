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Двох посадовців Волинської митниці викрито на сприянні контрабанді техніки Apple, що завдало державі 53 млн грн збитків, - САП. ФОТО

25 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 2 співробітникам Волинської митниці, які сприяли контрабанді техніки Apple та завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

контрабанда на Волинській митниці

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня - грудня 2020 року службові особи Волинської митниці сприяли незаконному переміщенню комп’ютерної техніки Apple через міжнародний пункт пропуску "Ягодин", без належної сплати митних платежів, шляхом удаваного імпорту бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, механічного обладнання, тощо.

контрабанда на Волинській митниці

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контрабанда на Волинській митниці

Наразі задокументовано 8 епізодів злочинної діяльності службових осіб Волинської митниці, які умисно "не помічали" незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи за результатами проведення митних формальностей, вносили до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.

Дії митників кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. Їм повідомили про підозру.

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Автор: 

НАБУ (5068) контрабанда (1823) митниця (1873) САП (2217) Волинська область (863)


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А шмигаль говорить,що в бюджеті грошей не вистачає
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25.07.2024 16:41 Відповісти
Вони ж на митниці - а шо можна було інакше?
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25.07.2024 16:43 Відповісти
Митниця это пещера с сокровищами Али-Бабы. Никто не может устоять. И все здешние "честные гаишники" комментаторы быстро бы скурвились. Потому что время такое, главное достоинство человека - способность делать деньги. Или ты жалкий лох.
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25.07.2024 16:49 Відповісти
І що їм зробили?
В кращому випадку посадять ненадовго і під заставу випустять.
А треба років 20 з конфіскацією.
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25.07.2024 16:51 Відповісти
починати треба опи, там ця вся зараза розводиться
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25.07.2024 18:32 Відповісти
Практически все платят взятки на таможне, если будешь все оформлять по закону, то цена будет неконкурентоспособной и ты прогоришь. Если арестовывают товар, значит убирают конкурентов. Либо таможенники закрысили и их наказывают.
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25.07.2024 17:00 Відповісти
53 лимона это дневная выручка одного человека там?😂😂😂
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25.07.2024 17:44 Відповісти
Ще би львівських добре прочесали.
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25.07.2024 17:54 Відповісти
нанесли государству ущерб на сумму более 53 млн грн. Источник:
Недополученная прибыль. В чем ущерб для государства? Они составляют конкуренцию отечественной микроэлектронике?
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25.07.2024 20:55 Відповісти
 
 