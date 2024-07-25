Двох посадовців Волинської митниці викрито на сприянні контрабанді техніки Apple, що завдало державі 53 млн грн збитків, - САП. ФОТО

25 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 2 співробітникам Волинської митниці, які сприяли контрабанді техніки Apple та завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня - грудня 2020 року службові особи Волинської митниці сприяли незаконному переміщенню комп’ютерної техніки Apple через міжнародний пункт пропуску "Ягодин", без належної сплати митних платежів, шляхом удаваного імпорту бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, механічного обладнання, тощо.

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Наразі задокументовано 8 епізодів злочинної діяльності службових осіб Волинської митниці, які умисно "не помічали" незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи за результатами проведення митних формальностей, вносили до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.

Дії митників кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. Їм повідомили про підозру.

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