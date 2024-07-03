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Новини Фото Боротьба з корупцією
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На Рівненській митниці викрито схему поборів при ввезенні імпортних товарів, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП викрили схему отримання неправомірної вигоди службовцем Державної митної служби України, яка полягала у сприянні підприємцям у безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами ДМСУ налагодив отримання хабарів за "допомогу" компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів. Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню таких товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.

Отримані кошти надалі розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

Корупційна схема на Рівненській митниці

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Також читайте: Ексзаступник голови Держмитслужби Черкасський має в Дубаї майно на десятки мільйонів доларів, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5088) митниця (1881) САП (2237) Державна митна служба (658) Рівненська область (1189)


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Топ коментарі
+6
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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03.07.2024 20:27 Відповісти
+6
На всіх митницяк таке....
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03.07.2024 20:31 Відповісти
+5
При Зеленському схеми поборів навіть в платних туалетах. Такі вони антимайданівці, тільки могли критикувати нормальних політиків, а самі по вуха в лайні - крадуни, бариги і мародери. Після його президенства потрібно міняти всіх, бо вони погрузли в корупції, а де їх брати і скільки потрібно часу?
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03.07.2024 20:45 Відповісти
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Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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03.07.2024 20:27 Відповісти
На всіх митницяк таке....
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03.07.2024 20:31 Відповісти
При тому давним-давно.
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03.07.2024 21:18 Відповісти
То інше, то збір митної мзди для кишені господаря всіх полів, рік, гір, неба, повітря, володаря Сонцесяйного пана єрмака.
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03.07.2024 21:57 Відповісти
"...єслі ктота коєґдє у нас парой"...

Завжди мені було цікаво: за яким проинципом відбирають цапа-відбувайла?
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03.07.2024 20:36 Відповісти
Доляри...який жах..це точно підкинули щоб заплямувати митникам мундири
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03.07.2024 20:41 Відповісти
а на війну з окупантом, грошей нема..
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03.07.2024 20:43 Відповісти
При Зеленському схеми поборів навіть в платних туалетах. Такі вони антимайданівці, тільки могли критикувати нормальних політиків, а самі по вуха в лайні - крадуни, бариги і мародери. Після його президенства потрібно міняти всіх, бо вони погрузли в корупції, а де їх брати і скільки потрібно часу?
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03.07.2024 20:45 Відповісти
"сприянні підприємцям у безперешкодному проходженні митного контролю" -
іншими словами:
всіх ІНШИХ підприємців, наша любима митна служба безпідставно чморила!
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03.07.2024 20:48 Відповісти
Закрийте кордон тількі військового призначення товари повинні завозить і техніку для армії а тряпки і цацки то підожде тоді не буде з чого вимагати а якщо спіймали то жорстко вся рідня повинна нести відповідальність бо користувалися прибутками всі
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03.07.2024 21:06 Відповісти
нє
ну не на фронті же бути..
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03.07.2024 21:24 Відповісти
А що? Приватизували митницю. В державу мито сплатили. А все решта - то зароблене.
Таке в нас вже 30 років. Всі державні підприємства працюють на їх керівників.
Через те ці посади продаються та купуються. Чисто бізнес.
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03.07.2024 21:45 Відповісти
Охреніли потвори! Запустили свої брудні руки у кішеню Сонцесяйного.
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03.07.2024 21:52 Відповісти
И почему Трамп не хочет давать деньги?! Вот никак не могу догадаться.
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03.07.2024 22:52 Відповісти
Правда не сказали, що це одноденний збір по ланцюжку харчування.
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04.07.2024 00:51 Відповісти
Зніміть з нього бронювання.
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04.07.2024 07:01 Відповісти
Що Ви всі даремно напали на людину,
це ж чергова бізнес - няня....Ви що шмаромарафон не дивитеся....?
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04.07.2024 07:43 Відповісти
 
 