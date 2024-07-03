На Рівненській митниці викрито схему поборів при ввезенні імпортних товарів, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП викрили схему отримання неправомірної вигоди службовцем Державної митної служби України, яка полягала у сприянні підприємцям у безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами ДМСУ налагодив отримання хабарів за "допомогу" компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів. Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню таких товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.

Отримані кошти надалі розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

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