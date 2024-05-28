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Дубай (69) нерухомість (844) митниця (1850) Державна митна служба (615)

Ексзаступник голови Держмитслужби Черкасський має в Дубаї майно на десятки мільйонів доларів, - ЗМІ

ексзаступник голови Державної митної служби Черкасський Руслан

Колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет, придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких складає близько 25 мільйонів доларів.

Про це ідеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з даними з Дубайського витоку, Черкасський разом із Віталієм Кіро інвестував у 2010 році у двоє апартаментів у Pentominium tower А (нині комплекс має іншу назву Six Senses Residences – ред.) площею по 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума транзакцій – понад 10 мільйонів доларів.

Роком раніше, у 2009, спільно з Кіро Черкасський купив офісне приміщення в Dubai Pearl, загальна вартість якого 14 мільйонів доларів. У Черкасського частка – площею 861 квадратний метр.

Обидва житлові комплекси станом на зараз недобудовані. У доступних майнових деклараціях Руслана Черкасського немає згадок про ці інвестиції.

Раніше Черкасський вказував у деклараціях інші об’єкти нерухомості в Об'єднаних Арабських Еміратах. За допомогою Дубайського витоку журналісти з’ясували, що це дві квартири в житловому комплексі Bahar 6. Одна з яких – також спільна покупка з Віталієм Кіро.

дубай

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родини колишніх українських посадовців мають в Дубаї нерухомість на 30 млн дол., - ЗМІ

Відповідно до даних із земельного реєстру Дубаю, Черкасський купив квартиру в цьому ЖК у 2008 році – після звільнення з посади першого заступника Голови державної митної служби України. Згідно з вказаними транзакціями, співвласники внесли по 162 тисячі доларів кожен. Вказуючи цю нерухомість у декларації, Черкасський вніс її з помилкою у прізвищі – Коро замість Кіро.

"Схеми" припускають, що це невипадково, бо Віталій Кіро – фігурант журналістських розслідувань. Він відомий, зокрема, тим, що мав інтерес у цигарковому бізнесі, який працював із порушенням законодавства. Дружина Віталія Кіро Ольга опосередковано володіла часткою у "Юнайтед Табако" – тютюновій фабриці у Жовтих водах на Дніпропетровщині.

Згідно з даними транзакцій, свою частку в апартаментах в Bahar 6 Черкасський продав Кіро в 2023-му році. Інші апартаменти у тому ж ЖК Руслан Черкасський продав ще на початку 2021-го року. Загальна сума транзакцій – 224 тисячі доларів. Обидві квартири приносили дохід від оренди: загалом 75,6 тисяч доларів зі спільної з Кіро квартири та 123 тисяч доларів з іншої, йдеться у розслідуванні. Про цей дохід у доступних деклараціях Черкасського відомостей немає.

Також читайте: У дружин посадовців НВК "Укроборонпрому" та Кабміну знайшли елітну нерухомість у Дубаї, - ЗМІ. ВIДЕО

Руслан Черкасський обіймав різні посади на митниці за всіх президентів України. 24 березня 2023 року Кабінет Міністрів звільнив Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби України.

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Топ коментарі
+18
Радоваться можно и нет, а вот позавидовать нужно. Всю зарплату откладывал, копил, одну мивину жрал. Накопил за 4166 лет.
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28.05.2024 20:18
+11
але про це кажуть ЗМІ а не дбр, сап, набу і всякі хуібу
яких наплодила та фінансує влада
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28.05.2024 20:36
+11
Трохи не в тему. Попалася картинка, цікаво, хто з наших можновладців, хай навіть -ЕКС, може себе так вільно почувати себе в своїй країні на звичайній на вулиці? У наших одна мета- дорватися до корита, та відгородитися від народу!
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28.05.2024 21:28
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Нам за нього порадіти?
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28.05.2024 20:15 Відповісти
Радоваться можно и нет, а вот позавидовать нужно. Всю зарплату откладывал, копил, одну мивину жрал. Накопил за 4166 лет.
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28.05.2024 20:18 Відповісти
вампір чи що?
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28.05.2024 21:41 Відповісти
Так, висмоктав все, до чого зміг дотягнутися. І нехай хтось спробує сказати щось про чесних та порядних митників - уявно плюну прямо в брехливий рот.
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29.05.2024 09:04 Відповісти
Ну а шо,нізя?
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28.05.2024 20:18 Відповісти
Черкасський має в Дубаї майно

Чомусь лайно завше має майно.
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28.05.2024 20:19 Відповісти
І шо? Ви статисти? Чого його вчасно не викрито та не засуджено? Ось про це треба говорити, а не совістити того в кого немає ніякої совісті.
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28.05.2024 20:20 Відповісти
Нічого дивного - ліпше пишіть про тих в кого статки не виросли як гриби після дощу
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28.05.2024 20:20 Відповісти
"Черкаський" - паганяло?
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28.05.2024 20:21 Відповісти
Красиво жить не запретишь.
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28.05.2024 20:21 Відповісти
А що ви хочете, щоб він у Жмеринці віллу будував ?
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28.05.2024 20:22 Відповісти
Скоро начальники ТЦК его потеснят
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28.05.2024 20:23 Відповісти
Ну що ж , вміють наші люди гребсти бабло на митній службі
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28.05.2024 20:23 Відповісти
і дивно, що ніколи нічого не бачить під час роботи таких пройдисвітів. Можливо, заважає кругова порука. Зате як багато хрюкає нам влада: після війни Україна стане зовсім іншою! вами стане…
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28.05.2024 20:45 Відповісти
То що каже ТЦК ?
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28.05.2024 20:27 Відповісти
Так вірить в Україну, що вкладає крадені гроші в Дубаї.
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28.05.2024 20:27 Відповісти
Арабський шейх.
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28.05.2024 20:31 Відповісти
арабські шейхи так свою державу не обкрадають як черкаські.
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28.05.2024 21:46 Відповісти
але про це кажуть ЗМІ а не дбр, сап, набу і всякі хуібу
яких наплодила та фінансує влада
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28.05.2024 20:36 Відповісти
Найсправді фінансуємо ми з вами. Ці нероби лише найнят народом України на наші податки. Але така природа влади: немає ані совісті, ані здібностей, ані поваги до народу, який її призначив.
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28.05.2024 20:42 Відповісти
Дивлячись на обранців народу поваги до нього точно не додасться...
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28.05.2024 21:16 Відповісти
І чому він дотепер не у Вовчанську,може бегемот Стефанчук знає чи Лідор найсссучений.😬
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28.05.2024 20:58 Відповісти
Вже нікого не дивує те, що ці факти приводить не СБУ, ні НАБУ.. Влада не може проводити такі дослідження, тому що обовʼязково вийде сама на себе. А наші доблесні бійці невидимого фронту зайняті виключно продажем ворогові державних секретів та співпрацею з криміналом. Які тут розслідування! Час робити гроші та скуповувати даремно землі України та нерухомість за кордоном.
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28.05.2024 20:40 Відповісти
Класно влаштувались, і депортації звідти немає. профіт.
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28.05.2024 21:02 Відповісти
А нам, хтось розповідав, що корупціхх немає
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28.05.2024 21:04 Відповісти
Ось де наші ракети ....
Якби функціонувало в Україні правосуддя ,то проблеми подібні можна вирішити.
Але мафія в Україні потопить нас, і кине в руки мордору ,а самі втечуть на свої закордонні вілли.
Є серйозна загроза існування УКРАЇНИ, це без врахування загарбницької війни з мордором
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28.05.2024 21:19 Відповісти
Трохи не в тему. Попалася картинка, цікаво, хто з наших можновладців, хай навіть -ЕКС, може себе так вільно почувати себе в своїй країні на звичайній на вулиці? У наших одна мета- дорватися до корита, та відгородитися від народу!
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28.05.2024 21:28 Відповісти
Черкаський і Кіро, може вони чоловік і жінка ?!!!
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28.05.2024 21:39 Відповісти
да вы ему напишите письмо, он все вернет и в военкомат придет, на таких людях страна тримается.
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28.05.2024 21:55 Відповісти
Это один, "какойто", бывший заместитель!!!
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28.05.2024 22:10 Відповісти
Не может быть,-расейское ипсо.
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28.05.2024 22:18 Відповісти
Прощай, немытая ..................,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

С уважением Черкаський и Компания!
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28.05.2024 22:20 Відповісти
Хм, а давайте подумаем, почему Джонсон не хотел давать денег? .... Наверное зассал путьку?!
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28.05.2024 23:40 Відповісти
 
 