Экс-замглавы Гостаможслужбы Черкасский имеет в Дубае имущество на десятки миллионов долларов, - СМИ

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро, причастным к производству сигарет, приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения, общая стоимость которых составляет около 25 миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно данным из Дубайской утечки, Черкасский вместе с Виталием Киро инвестировал в 2010 году в два апартамента в Pentominium tower А (сейчас комплекс имеет другое название Six Senses Residences - ред.) площадью по 649 квадратных метров каждый. Общая сумма транзакций - более 10 миллионов долларов.

Годом ранее, в 2009, совместно с Киро Черкасский купил офисное помещение в Dubai Pearl, общая стоимость которого 14 миллионов долларов. У Черкасского доля - площадью 861 квадратный метр.

Оба жилых комплекса по состоянию на сейчас недостроенные. В доступных имущественных декларациях Руслана Черкасского нет упоминаний об этих инвестициях.

Ранее Черкасский указывал в декларациях другие объекты недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. С помощью Дубайской утечки журналисты выяснили, что это две квартиры в жилом комплексе Bahar 6. Одна из которых - также совместная покупка с Виталием Киро.

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Согласно данным из земельного реестра Дубая, Черкасский купил квартиру в этом ЖК в 2008 году - после увольнения с должности первого заместителя Председателя государственной таможенной службы Украины. Согласно указанным транзакциям, совладельцы внесли по 162 тысячи долларов каждый. Указывая эту недвижимость в декларации, Черкасский внес ее с ошибкой в фамилии - Коро вместо Киро.

"Схемы" предполагают, что это не случайно, потому что Виталий Киро - фигурант журналистских расследований. Он известен, в частности, тем, что имел интерес в сигаретном бизнесе, который работал с нарушением законодательства. Жена Виталия Киро Ольга опосредованно владела долей в "Юнайтед Табако" - табачной фабрике в Желтых водах на Днепропетровщине.

Согласно данным транзакций, свою долю в апартаментах в Bahar 6 Черкасский продал Киро в 2023-м году. Другие апартаменты в том же ЖК Руслан Черкасский продал еще в начале 2021-го года. Общая сумма транзакций - 224 тысячи долларов. Обе квартиры приносили доход от аренды: всего 75,6 тысяч долларов с общей с Киро квартиры и 123 тысяч долларов с другой, говорится в расследовании. Об этом доходе в доступных декларациях Черкасского сведений нет.

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Руслан Черкасский занимал различные должности на таможне при всех президентах Украины. 24 марта 2023 года Кабинет Министров уволил Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.