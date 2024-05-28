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Дубай (59) недвижимость (755) таможня (1925) ГМС (48)

Экс-замглавы Гостаможслужбы Черкасский имеет в Дубае имущество на десятки миллионов долларов, - СМИ

ексзаступник голови Державної митної служби Черкасський Руслан

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро, причастным к производству сигарет, приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения, общая стоимость которых составляет около 25 миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно данным из Дубайской утечки, Черкасский вместе с Виталием Киро инвестировал в 2010 году в два апартамента в Pentominium tower А (сейчас комплекс имеет другое название Six Senses Residences - ред.) площадью по 649 квадратных метров каждый. Общая сумма транзакций - более 10 миллионов долларов.

Годом ранее, в 2009, совместно с Киро Черкасский купил офисное помещение в Dubai Pearl, общая стоимость которого 14 миллионов долларов. У Черкасского доля - площадью 861 квадратный метр.

Оба жилых комплекса по состоянию на сейчас недостроенные. В доступных имущественных декларациях Руслана Черкасского нет упоминаний об этих инвестициях.

Ранее Черкасский указывал в декларациях другие объекты недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. С помощью Дубайской утечки журналисты выяснили, что это две квартиры в жилом комплексе Bahar 6. Одна из которых - также совместная покупка с Виталием Киро.

дубай

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семьи бывших украинских чиновников имеют в Дубае недвижимость на 30 млн долл., - СМИ

Согласно данным из земельного реестра Дубая, Черкасский купил квартиру в этом ЖК в 2008 году - после увольнения с должности первого заместителя Председателя государственной таможенной службы Украины. Согласно указанным транзакциям, совладельцы внесли по 162 тысячи долларов каждый. Указывая эту недвижимость в декларации, Черкасский внес ее с ошибкой в фамилии - Коро вместо Киро.

"Схемы" предполагают, что это не случайно, потому что Виталий Киро - фигурант журналистских расследований. Он известен, в частности, тем, что имел интерес в сигаретном бизнесе, который работал с нарушением законодательства. Жена Виталия Киро Ольга опосредованно владела долей в "Юнайтед Табако" - табачной фабрике в Желтых водах на Днепропетровщине.

Согласно данным транзакций, свою долю в апартаментах в Bahar 6 Черкасский продал Киро в 2023-м году. Другие апартаменты в том же ЖК Руслан Черкасский продал еще в начале 2021-го года. Общая сумма транзакций - 224 тысячи долларов. Обе квартиры приносили доход от аренды: всего 75,6 тысяч долларов с общей с Киро квартиры и 123 тысяч долларов с другой, говорится в расследовании. Об этом доходе в доступных декларациях Черкасского сведений нет.

Также читайте: У жен чиновников НПК "Укроборонпрома" и Кабмина нашли элитную недвижимость в Дубае, - СМИ. ВИДЕО

Руслан Черкасский занимал различные должности на таможне при всех президентах Украины. 24 марта 2023 года Кабинет Министров уволил Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.
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Топ комментарии
+18
Радоваться можно и нет, а вот позавидовать нужно. Всю зарплату откладывал, копил, одну мивину жрал. Накопил за 4166 лет.
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28.05.2024 20:18
+11
але про це кажуть ЗМІ а не дбр, сап, набу і всякі хуібу
яких наплодила та фінансує влада
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28.05.2024 20:36
+11
Трохи не в тему. Попалася картинка, цікаво, хто з наших можновладців, хай навіть -ЕКС, може себе так вільно почувати себе в своїй країні на звичайній на вулиці? У наших одна мета- дорватися до корита, та відгородитися від народу!
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28.05.2024 21:28
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Нам за нього порадіти?
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28.05.2024 20:15 Ответить
Радоваться можно и нет, а вот позавидовать нужно. Всю зарплату откладывал, копил, одну мивину жрал. Накопил за 4166 лет.
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28.05.2024 20:18 Ответить
вампір чи що?
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28.05.2024 21:41 Ответить
Так, висмоктав все, до чого зміг дотягнутися. І нехай хтось спробує сказати щось про чесних та порядних митників - уявно плюну прямо в брехливий рот.
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29.05.2024 09:04 Ответить
Ну а шо,нізя?
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28.05.2024 20:18 Ответить
Черкасський має в Дубаї майно

Чомусь лайно завше має майно.
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28.05.2024 20:19 Ответить
І шо? Ви статисти? Чого його вчасно не викрито та не засуджено? Ось про це треба говорити, а не совістити того в кого немає ніякої совісті.
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28.05.2024 20:20 Ответить
Нічого дивного - ліпше пишіть про тих в кого статки не виросли як гриби після дощу
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28.05.2024 20:20 Ответить
"Черкаський" - паганяло?
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28.05.2024 20:21 Ответить
Красиво жить не запретишь.
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28.05.2024 20:21 Ответить
А що ви хочете, щоб він у Жмеринці віллу будував ?
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28.05.2024 20:22 Ответить
Скоро начальники ТЦК его потеснят
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28.05.2024 20:23 Ответить
Ну що ж , вміють наші люди гребсти бабло на митній службі
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28.05.2024 20:23 Ответить
і дивно, що ніколи нічого не бачить під час роботи таких пройдисвітів. Можливо, заважає кругова порука. Зате як багато хрюкає нам влада: після війни Україна стане зовсім іншою! вами стане…
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28.05.2024 20:45 Ответить
То що каже ТЦК ?
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28.05.2024 20:27 Ответить
Так вірить в Україну, що вкладає крадені гроші в Дубаї.
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28.05.2024 20:27 Ответить
Арабський шейх.
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28.05.2024 20:31 Ответить
арабські шейхи так свою державу не обкрадають як черкаські.
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28.05.2024 21:46 Ответить
але про це кажуть ЗМІ а не дбр, сап, набу і всякі хуібу
яких наплодила та фінансує влада
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28.05.2024 20:36 Ответить
Найсправді фінансуємо ми з вами. Ці нероби лише найнят народом України на наші податки. Але така природа влади: немає ані совісті, ані здібностей, ані поваги до народу, який її призначив.
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28.05.2024 20:42 Ответить
Дивлячись на обранців народу поваги до нього точно не додасться...
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28.05.2024 21:16 Ответить
І чому він дотепер не у Вовчанську,може бегемот Стефанчук знає чи Лідор найсссучений.😬
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28.05.2024 20:58 Ответить
Вже нікого не дивує те, що ці факти приводить не СБУ, ні НАБУ.. Влада не може проводити такі дослідження, тому що обовʼязково вийде сама на себе. А наші доблесні бійці невидимого фронту зайняті виключно продажем ворогові державних секретів та співпрацею з криміналом. Які тут розслідування! Час робити гроші та скуповувати даремно землі України та нерухомість за кордоном.
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28.05.2024 20:40 Ответить
Класно влаштувались, і депортації звідти немає. профіт.
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28.05.2024 21:02 Ответить
А нам, хтось розповідав, що корупціхх немає
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28.05.2024 21:04 Ответить
Ось де наші ракети ....
Якби функціонувало в Україні правосуддя ,то проблеми подібні можна вирішити.
Але мафія в Україні потопить нас, і кине в руки мордору ,а самі втечуть на свої закордонні вілли.
Є серйозна загроза існування УКРАЇНИ, це без врахування загарбницької війни з мордором
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28.05.2024 21:19 Ответить
Трохи не в тему. Попалася картинка, цікаво, хто з наших можновладців, хай навіть -ЕКС, може себе так вільно почувати себе в своїй країні на звичайній на вулиці? У наших одна мета- дорватися до корита, та відгородитися від народу!
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28.05.2024 21:28 Ответить
Черкаський і Кіро, може вони чоловік і жінка ?!!!
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28.05.2024 21:39 Ответить
да вы ему напишите письмо, он все вернет и в военкомат придет, на таких людях страна тримается.
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28.05.2024 21:55 Ответить
Это один, "какойто", бывший заместитель!!!
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28.05.2024 22:10 Ответить
Не может быть,-расейское ипсо.
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28.05.2024 22:18 Ответить
Прощай, немытая ..................,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

С уважением Черкаський и Компания!
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28.05.2024 22:20 Ответить
Хм, а давайте подумаем, почему Джонсон не хотел давать денег? .... Наверное зассал путьку?!
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28.05.2024 23:40 Ответить
 
 