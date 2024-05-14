Родини колишніх українських посадовців мають в Дубаї нерухомість на 30 млн дол., - ЗМІ
Журналісти "Схем" знайшли елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в Об’єднаних Арабських Еміратах, придбану родичами колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, суддів та прокурорів – загальна вартість знахідок становить близько 30 мільйонів доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зокрема, мова про ексміністра екології Миколу Злочевського, колишнього президента і народного депутата "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, лобіста концерну "ЄДАПС" та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та експрокурора з Одеської області Олега Корнілова.
Журналісти виявили, що міністр екології часів президента-втікача Віктора Януковича, колишній нардеп-регіонал Микола Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі W Residences - The Palm на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за 11 мільйонів доларів. На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі і згодом був оголошений у розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську, яка і досі значиться власницею двох апартаментів.
Також, відповідно до даних з земельного реєстру Дубаю, колишній президент "Мотор Січі" підсанкційний В’ячеслав Богуслаєв разом з сином Олександром придбали 19 об’єктів нерухомості в різних елітних районах Дубаю у проміжку з 2009 по 2018 роки. Це 11 апартаментів у таких комплексах як Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та інших, а також вісім офісних приміщень у Jumeirah Business Centre 1 та у недобудованому комплексі Dubai Pearl. Загальна вартість цієї нерухомості – понад 15 мільйонів доларів.
Станом на момент публікації розслідування у власності Олександра Богуслаєва залишається п’ять об’єктів нерухомості у недобудові Dubai Pearl, а решта – продані, з виручкою у 3,5 мільйони доларів. Як з’ясували журналісти, за допомогою транзакцій, нерухомість родини Богуслаєвих також тривалий час здавалась в оренду – це принесло 1,5 мільйона доларів прибутку.
Володіє майном в Дубаї і Світлана Ємельянова – колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова. Це три квартири в житловому комплексі Sadaf 6 – кожна з яких площею 123 квадратні метри. Їхня загальна вартість 1,8 мільйона доларів.
Екссуддя Артур Ємельянов відмовився відповідати на питання журналістів по суті, посилаючись на те, що це нерухомість колишньої дружини. Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном. Адже суддя регулярно відвідував Відень, де мешкала Світлана Ємельянова з дітьми, також колишнє подружжя продовжувало разом відпочивати та мали спільний побут. Сам суддя фіктивність розлучення заперечує.
Придбала нерухомість у Дубаї і родина екснардепа-регіонала та лобіста концерну "ЄДАПС" Василя Грицака. Це двоє апартаментів загальною вартістю понад 700 тисяч доларів, у комплексах The Fairways North Tower та Ocean Heights. Нині одна з квартир записана на старшого сина Грицака, друга – на дружину та молодшого сина. У коментарі "Схемам" Грицак повідомив: "Я вперше від вас чую (про нерухомість в ОАЕ, – ред.). Я їх вам дарую! Поняття не маю. Вам подарунок! Немає і не було".
Ексзаступник прокурора Одеської області Олег Корнілов, згідно з даними з дубайського витоку, придбав в Еміратах три квартири загальною вартістю понад 400 тисяч доларів. Дві з них – наприкінці 2011 та 2012 роках, на той момент Корнілов вже отримав посаду заступника головного прокурора Одещини, а також у 2020 році – це готельні апартаменти у преміум-комплексі Aykon City-Tower (вежа B), побудований в безпосередній близькості від визначних пам’яток Дубаю.
Сам прокурор був люстрований після Революції Гідності – його звільнили з посади, через що Корнілов звернувся до суду. В 2021 році поновився на посаді та отримав понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за "вимушений прогул", а через рік звільнився. Відповідно до транзакцій, двоє апартаментів здавались в оренду і принесли 135 тисяч доларів прибутку, згодом ще понад 250 тисяч приніс продаж двох квартир (різниця від вартості – ред.).
В жодній з наявних декларацій експрокурор не згадав про нерухомість в Дубаю, а в коментарі журналістам заявив, що в нього "немає там квартир". Згідно з даними з Земельного департаменту Дубаю – він все ще значиться власником готельного номеру.
Дані про нерухомість отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked. В основі – численні витоки інформації, переважно за 2020 та 2022 роки з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ. Ці дані отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS), а згодом передав норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу над ексклюзивним масивом даних десятків медіа з усього світу.
"Схеми" проаналізували українську частину даних і верифікували їх за допомогою транзакцій з купівлі-продажу та оренди нерухомості, наданих в межах Dubai Unlocked, а також перевірили актуальність цієї інформації станом на травень 2024 року.
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Наче хтось досі не усвідомлював, в якій країні він живе!
А када будєт савєршено аткритіє фторого вєка?
Перевезла усю родину у Дубай. І доньку, в чоловіка.
Тимошенко розповіла, що заборонила своїм дітям вести бізнес в Україні. Тому зараз вони перебувають у Дубаї, де вона на початку 2022 року провела понад місяць.
- Оскільки ми говорили про родину - на початку року УП зафіксувала, як ви https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/24/7321563/ прилетіли з Дубая . За нашими даними, ви майже місяць там перебували, і там зараз проживає родина вашої доньки. Чи це відповідає дійсності?
- Задовго до початку війни, враховуючи, що я заборонила своїм дітям займатися бізнесом в Україні, а вони обоє займаються бізнесом, вони прийняли рішення спробувати побути в іншій країні. Я їздила до них.
- Тобто ваші діти живуть там?
- Я б сказала, що не живуть, а намагаються працювати.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/04/18/7340330/
Та її рекламним агентством «Батьківщина».
чи своїх не чіпаємо??
Або тупо вкидають лайно на вентилятор.
очинятка бачать до того...
рученятка беруть "долю"
далі, оченчтка заплющуються на час втечі
і вже коли все зрослося, поступає справа на тих кого вже нема
та майно перепродано кілька разів
голі, босі...
і як було сказано в 12ти стільцях, сироти, ******* самих дрібних підрахунках, за рік в Україні крадуться від 12 до 40ка ярдів баксів
і це було при бюджеті 1,6 трельйона грн.
зараз, бюджет 4,5 трлн.
візьмемо мінімум...
12 помножимо на 5 років
60 ярдів списдили люди яких привів у владу боневтік, а тоді ще лиш янелох
і він дав це зробити не отримавши сам нікопійки...
але суму можна подвоїти а то й потроїти
а у випадку цієї війни коли бюджет в 3 рази більший та при тому як крадуть зелені
то можна сміливо множити на 10
тож маємо, 500+- ярдів зелених бачкінських рублів
півтрельйона, *****
і страшно, що ця сума може бути реальною
Це все шо треба знать про мудрий вибір мудрого наріду, де ділись гроші на армію і хто розміщував Чонгар...
Тому про Чонгар питання до ЗЄ, а не до його лакеїв.
афігітельний виробничник.
отакі, вони, наші правоохоронці.
але, в окопи їм не можна.
******
І нема до них питань,
І ніхто їх не шукає,
Бо давно уже ця срань
Всю країну в дупу "має".
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q_6l6RDwy9s https://www.youtube.com Гарик Кричевский - Дубаи | ШАНСОН