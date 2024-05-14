Родини колишніх українських посадовців мають в Дубаї нерухомість на 30 млн дол., - ЗМІ

Журналісти "Схем" знайшли елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в Об’єднаних Арабських Еміратах, придбану родичами колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, суддів та прокурорів – загальна вартість знахідок становить близько 30 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема, мова про ексміністра екології Миколу Злочевського, колишнього президента і народного депутата "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, лобіста концерну "ЄДАПС" та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та експрокурора з Одеської області Олега Корнілова.

Журналісти виявили, що міністр екології часів президента-втікача Віктора Януковича, колишній нардеп-регіонал Микола Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі W Residences - The Palm на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за 11 мільйонів доларів. На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі і згодом був оголошений у розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську, яка і досі значиться власницею двох апартаментів.

Також, відповідно до даних з земельного реєстру Дубаю, колишній президент "Мотор Січі" підсанкційний В’ячеслав Богуслаєв разом з сином Олександром придбали 19 об’єктів нерухомості в різних елітних районах Дубаю у проміжку з 2009 по 2018 роки. Це 11 апартаментів у таких комплексах як Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та інших, а також вісім офісних приміщень у Jumeirah Business Centre 1 та у недобудованому комплексі Dubai Pearl. Загальна вартість цієї нерухомості – понад 15 мільйонів доларів.

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Станом на момент публікації розслідування у власності Олександра Богуслаєва залишається п’ять об’єктів нерухомості у недобудові Dubai Pearl, а решта – продані, з виручкою у 3,5 мільйони доларів. Як з’ясували журналісти, за допомогою транзакцій, нерухомість родини Богуслаєвих також тривалий час здавалась в оренду – це принесло 1,5 мільйона доларів прибутку.

Володіє майном в Дубаї і Світлана Ємельянова – колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова. Це три квартири в житловому комплексі Sadaf 6 – кожна з яких площею 123 квадратні метри. Їхня загальна вартість 1,8 мільйона доларів.

Екссуддя Артур Ємельянов відмовився відповідати на питання журналістів по суті, посилаючись на те, що це нерухомість колишньої дружини. Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном. Адже суддя регулярно відвідував Відень, де мешкала Світлана Ємельянова з дітьми, також колишнє подружжя продовжувало разом відпочивати та мали спільний побут. Сам суддя фіктивність розлучення заперечує.

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Придбала нерухомість у Дубаї і родина екснардепа-регіонала та лобіста концерну "ЄДАПС" Василя Грицака. Це двоє апартаментів загальною вартістю понад 700 тисяч доларів, у комплексах The Fairways North Tower та Ocean Heights. Нині одна з квартир записана на старшого сина Грицака, друга – на дружину та молодшого сина. У коментарі "Схемам" Грицак повідомив: "Я вперше від вас чую (про нерухомість в ОАЕ, – ред.). Я їх вам дарую! Поняття не маю. Вам подарунок! Немає і не було".

Ексзаступник прокурора Одеської області Олег Корнілов, згідно з даними з дубайського витоку, придбав в Еміратах три квартири загальною вартістю понад 400 тисяч доларів. Дві з них – наприкінці 2011 та 2012 роках, на той момент Корнілов вже отримав посаду заступника головного прокурора Одещини, а також у 2020 році – це готельні апартаменти у преміум-комплексі Aykon City-Tower (вежа B), побудований в безпосередній близькості від визначних пам’яток Дубаю.

Сам прокурор був люстрований після Революції Гідності – його звільнили з посади, через що Корнілов звернувся до суду. В 2021 році поновився на посаді та отримав понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за "вимушений прогул", а через рік звільнився. Відповідно до транзакцій, двоє апартаментів здавались в оренду і принесли 135 тисяч доларів прибутку, згодом ще понад 250 тисяч приніс продаж двох квартир (різниця від вартості – ред.).

В жодній з наявних декларацій експрокурор не згадав про нерухомість в Дубаю, а в коментарі журналістам заявив, що в нього "немає там квартир". Згідно з даними з Земельного департаменту Дубаю – він все ще значиться власником готельного номеру.

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Дані про нерухомість отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked. В основі – численні витоки інформації, переважно за 2020 та 2022 роки з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ. Ці дані отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS), а згодом передав норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу над ексклюзивним масивом даних десятків медіа з усього світу.

"Схеми" проаналізували українську частину даних і верифікували їх за допомогою транзакцій з купівлі-продажу та оренди нерухомості, наданих в межах Dubai Unlocked, а також перевірили актуальність цієї інформації станом на травень 2024 року.