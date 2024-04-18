Активи Богуслаєва дозволили конфіскувати, - рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щойно Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення активів до Богуслаєва та Кононенка. В дохід держави стягнуто корпоративні права (Мотор банк, Мотор Гарант (страхова), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти (досить значна сума), зброя та інші активи", - зазначила вона.

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Богатих додала, що "по окремих активах третіх осіб суд відмовив - оскаржуватимемо".

Вона подякувала Офісу генерального прокурора, Службі безпеки України, НАЗК, АРМА, ДПС, іншим органам, громадським організаціям, які активно працювали для збору належної доказової бази.

"Апеляція попереду, але перший раунд наш", - наголосила Богатих.

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Нагадаємо, позов до ВАКС про стягнення в дохід держави активів Богуслаєва та Кононенка Міністество юстиції подало до ВАКС 22 січня.

Мін’юст просив стягнути понад 20 одиниць нерухомого майна, корпоративні права більше ніж 10 юридичних осіб, а також грошові кошти на рахунках в АТ "ПУМБ" та АТ "Мотор-Банк", майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.

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23 жовтня 2022 року СБУ затримала Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" за підозрою у колабораційної діяльності та пособництві РФ.