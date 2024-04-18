Портнов з Іспанії переписав свій маєток під Києвом на дітей, - ЗМІ

Проросійський діяч Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня 2024 року переписав великий маєток під Києвом в елітному селищі Козин, на своїх дітей.

Переоформленням майна в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді (Іспанія). Проєкт Радіо Свобода "Схеми" отримав у своє розпорядження договір дарування від третього квітня 2024 року, передає Цензор.НЕТ.

В документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпрарівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

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У договорі йдеться, що при переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як з’ясували "Схеми", із 2014 року має громадянство Російської Федерації. Від імені Портнова за довіреністю, посвідченою в Мадриді, діяла адвокатка Марина Парінова, яка за часів перебування політика в Україні, представляла Портнова у судах.

Вартість подарованого майна відповідно до договору 19 мільйонів гривень: 14,3 мільйона гривень за маєток та 4,7 мільйона гривень за 65 соток землі під ним.

Із 2016 року цей маєток був записаний на офшорну компанію з Віргінських островів Constellation Innovations Ltd, тоді він разом із землею був оцінений у 2,5 мільйони євро. У 2020 році компанія продала цю нерухомість Андрію Портнову. Представником продавця виступив Андрій Веревський – агробізнесмен, екснардеп від "Партії регіонів" та сусід Портнова у Козині. Оплата у розмірі 19 мільйонів гривень мала бути проведена частинами пізніше, але Веревський за угодою мав відразу передати маєток в користування Портнова.

"Схеми" у 2022 році фіксували, що маєтком користується родина Портнова. При цьому, угоду повністю закрили лише у січні 2024 році – тоді Портнов посвідчив у нотаріуса в Мадриді свою заяву про те, що ним були "виконані всі вимоги та зобов’язання" за цим договором, і він просить зареєструвати будинок та землю під ним на його власне ім’я у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Це відбулося 2 квітня 2024 року, а вже наступного дня столична нотаріус Олеся Липовенко оформила власність на це майно на дітей Портнова за договором дарування.

Олеся Липовенко є сестрою дружини Вадима Фесенка. Фесенко з Портновим – співзасновники ГО "Інвестиційна Україна" та юридичної компанії "Корпоративні технології".

"Схеми" звернулися по коментар до Андрія Портнова, але на повідомлення із запитанням про те, чому він переписав маєток на своїх дітей, не відповів.

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Юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук зазначає, що перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.

"Це може бути звичайна практика приховати майно. Друга причина – можливо, створення додаткових транзакцій, аби важче було довести незаконність походження наявного майна. Оскільки санкції індивідуальні, то саме на майно підсанкційної людини й накладають арешт. Але якщо воно у власності третіх осіб, то потрібно доводити безпосередній зв’язок майна з підсанкційною особою чи особою щодо якої здійснюється кримінальне розслідування. Не те щоб до цього майна держава при бажанні не могла б дотягнутися, але такі обмежувальні заходи значно це ускладнюють", – каже Шевчук.

За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Схеми" зафіксували на території маєтку декілька автівок, оформлених на членів родини Портнова – зокрема, на брата Анастасії Валяєвої. Ще дві елітних автівки на території маєтку були оснащені так званими "номерами прикриття" – але саме такі моделі авто, такого ж кольору та року випуску записані на бабусю Валяєвої (білий Range Rover Sport) та матір Валяєвої (чорний бус Mercedes Vito).

За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Схеми" зафіксували на території маєтку декілька автівок, оформлених на членів родини Портнова

Напередодні повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, уряд США запровадив санкції проти Портнова. Вони також стосувалися Фонду Андрія Портнова. Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в американських банках. Портнова внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

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В Україні санкції проти Андрія Портнова не запроваджувалися.

Раніше "Схеми" розповіли, що родина колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова має низку елітного майна у Російській Федерації. Нерухомість була придбана після Революції Гідності і оформлена на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію.

Андрій Портнов був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. У 2018 році Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.