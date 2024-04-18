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Портнов з Іспанії переписав свій маєток під Києвом на дітей, - ЗМІ

Андрій Портнов

Проросійський діяч Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня 2024 року переписав великий маєток під Києвом в елітному селищі Козин, на своїх дітей.

Переоформленням майна в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді (Іспанія). Проєкт Радіо Свобода "Схеми" отримав у своє розпорядження договір дарування від третього квітня 2024 року, передає Цензор.НЕТ.

В документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпрарівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

Андрій Портнов, договір дарування

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У договорі йдеться, що при переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як з’ясували "Схеми", із 2014 року має громадянство Російської Федерації. Від імені Портнова за довіреністю, посвідченою в Мадриді, діяла адвокатка Марина Парінова, яка за часів перебування політика в Україні, представляла Портнова у судах.

Вартість подарованого майна відповідно до договору 19 мільйонів гривень: 14,3 мільйона гривень за маєток та 4,7 мільйона гривень за 65 соток землі під ним.

Маєток Портнова

Із 2016 року цей маєток був записаний на офшорну компанію з Віргінських островів Constellation Innovations Ltd, тоді він разом із землею був оцінений у 2,5 мільйони євро. У 2020 році компанія продала цю нерухомість Андрію Портнову. Представником продавця виступив Андрій Веревський – агробізнесмен, екснардеп від "Партії регіонів" та сусід Портнова у Козині. Оплата у розмірі 19 мільйонів гривень мала бути проведена частинами пізніше, але Веревський за угодою мав відразу передати маєток в користування Портнова.

Маєток Портнова

"Схеми" у 2022 році фіксували, що маєтком користується родина Портнова. При цьому, угоду повністю закрили лише у січні 2024 році – тоді Портнов посвідчив у нотаріуса в Мадриді свою заяву про те, що ним були "виконані всі вимоги та зобов’язання" за цим договором, і він просить зареєструвати будинок та землю під ним на його власне ім’я у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Портнов посвідчив у нотаріуса в Мадриді свою заяву

Це відбулося 2 квітня 2024 року, а вже наступного дня столична нотаріус Олеся Липовенко оформила власність на це майно на дітей Портнова за договором дарування.

Олеся Липовенко є сестрою дружини Вадима Фесенка. Фесенко з Портновим – співзасновники ГО "Інвестиційна Україна" та юридичної компанії "Корпоративні технології".

"Схеми" звернулися по коментар до Андрія Портнова, але на повідомлення із запитанням про те, чому він переписав маєток на своїх дітей, не відповів.

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Юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук зазначає, що перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.

"Це може бути звичайна практика приховати майно. Друга причина – можливо, створення додаткових транзакцій, аби важче було довести незаконність походження наявного майна. Оскільки санкції індивідуальні, то саме на майно підсанкційної людини й накладають арешт. Але якщо воно у власності третіх осіб, то потрібно доводити безпосередній зв’язок майна з підсанкційною особою чи особою щодо якої здійснюється кримінальне розслідування. Не те щоб до цього майна держава при бажанні не могла б дотягнутися, але такі обмежувальні заходи значно це ускладнюють", – каже Шевчук.

За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Схеми" зафіксували на території маєтку декілька автівок, оформлених на членів родини Портнова – зокрема, на брата Анастасії Валяєвої. Ще дві елітних автівки на території маєтку були оснащені так званими "номерами прикриття" – але саме такі моделі авто, такого ж кольору та року випуску записані на бабусю Валяєвої (білий Range Rover Sport) та матір Валяєвої (чорний бус Mercedes Vito).

Авто, оформлені на членів родини Портнова

За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Схеми" зафіксували на території маєтку декілька автівок, оформлених на членів родини Портнова

Напередодні повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, уряд США запровадив санкції проти Портнова. Вони також стосувалися Фонду Андрія Портнова. Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в американських банках. Портнова внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

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В Україні санкції проти Андрія Портнова не запроваджувалися.

Раніше "Схеми" розповіли, що родина колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова має низку елітного майна у Російській Федерації. Нерухомість була придбана після Революції Гідності і оформлена на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію.

Андрій Портнов був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. У 2018 році Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

Автор: 

нерухомість (882) Портнов (333)


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Топ коментарі
+35
Знайдіть і вбийте його так само, як убили російського пілота.
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18.04.2024 19:03
+22
Він для зеленої влади надто цінний антиукраїнський матеріал, тому і випустили на збереження в Іспанію!
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18.04.2024 19:09
+18
І як воно так виходить що цьому мудакові можна з Іспанії майно в Україні переоформити , а я звернувся до київського нотаріуса так відповів що може вчиняти реєстраційні дії лише в межах Київської області
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18.04.2024 19:04
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Правила форума Рада форумчан
Знайдіть і вбийте його так само, як убили російського пілота.
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18.04.2024 19:03 Відповісти
Він для зеленої влади надто цінний антиукраїнський матеріал, тому і випустили на збереження в Іспанію!
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18.04.2024 19:09 Відповісти
Скоріше поточна українська влада йому потрібна… він нею керує
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18.04.2024 21:33 Відповісти
І як воно так виходить що цьому мудакові можна з Іспанії майно в Україні переоформити , а я звернувся до київського нотаріуса так відповів що може вчиняти реєстраційні дії лише в межах Київської області
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18.04.2024 19:04 Відповісти
Бо ти не агент ФСБ під санкціями США
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18.04.2024 19:15 Відповісти
Кто-то в Киеве по доверенности и благодарности переоформил домик
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18.04.2024 19:22 Відповісти
Если бы дом был под арестом, то ничего этого не было бы.
Но разве зеленый ворон выклюет глаз черному ворону?
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18.04.2024 19:23 Відповісти
А по цьому паскуді хіба є яке судове рішення що арешт можна було накласти ? Це ж не Червінський ,Антоненко , Кузьменко , Дугарь , навіть не Федина , це простих смертних можна без суду і слідства роками тримати у сізо , а таке лайно як оце чмо мордасте не тільки будинок переоформить ,а і суддів затвердить замість ВР ((.
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18.04.2024 19:30 Відповісти
Так він не в Іспанії переоформиа,а в Україні
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18.04.2024 20:00 Відповісти
Так і я ніби не про Іспанію з нотаріусом спілкувався , чи по вашому за Київщиною вже навколо Іспанія ?
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18.04.2024 21:03 Відповісти
а накласти арешт?
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18.04.2024 19:05 Відповісти
та вони швидше накладуть собі в штани!
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18.04.2024 19:44 Відповісти
дітей йому не жалко ?
"папаша", мля !
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18.04.2024 19:07 Відповісти
бідолашні живуть з укрнацистами
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18.04.2024 19:17 Відповісти
на стройкє бувають нещасні випадки...

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18.04.2024 19:39 Відповісти
от воно яке - внєшнєє управлєніє
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18.04.2024 19:07 Відповісти
Зелені звичайні шістки у портнова та йому подібним
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18.04.2024 19:08 Відповісти
вангую що воно і бубочку з дерьмаком консультує
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18.04.2024 19:08 Відповісти
Яке консультує , кажи як є - керує ними .
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18.04.2024 19:21 Відповісти
Демократія рулить.
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18.04.2024 19:10 Відповісти
Гандони рулять...
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18.04.2024 19:10 Відповісти
Навіть не хочу знати, як так сталося, і як він щє живий...? Навіть Шарік в Іспаніі...
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18.04.2024 19:11 Відповісти
То у нас можна забудовувати береги річок? А якже санітарні зони берега річки які згідно законодавства заборонено забудовувати?
Може пора оті будови які знаходяться в санітарних зонах річок зносити бульдозерами!
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18.04.2024 19:12 Відповісти
можна простіше - греблю прогорнути , попередньо за день оголосивши евакуацію , під Козином хоч русло промиє ((
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18.04.2024 19:23 Відповісти
А хто дав дозвіл на виїзд цієї гниди? От коли той хто надав цей дозвіл сяде за ґрати тоді цього *лядства в Україні стане менше.
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18.04.2024 19:16 Відповісти
рожеві мрії ((
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18.04.2024 19:24 Відповісти
Перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006 парламентськими виборами 2006 Портнов потрапив до списку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блоку Тимошенко та під час виборів очолював юридичний відділ фракційного штабу, був обраний народним депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_V_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховної Ради V скл. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-11 [11] .

На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2007 дострокових парламентських виборах у 2007 повторно пройшов у парламент за списком БЮТ, ставши депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ВРУ VI скл. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-liga-8 [8] Увійшов до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F парламентського комітету з питань правосуддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-liga-8 [8] . У 2008 році обраний заступником глави фракції БЮТhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-liga-8 [8] .

У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослав Олійник , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Писаренко та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Пилипенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-12 [12] .

У серпні-вересні 2008 за дорученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко працював над спільними з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів законопроєктами, що послаблювали владу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ющенка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-13 [13] .
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18.04.2024 19:17 Відповісти
Чому на той будинок пару фпв-шок не залетіло?
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18.04.2024 19:25 Відповісти
горить-палає..
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18.04.2024 19:27 Відповісти
Як Портнов там казав, що він з вашим собачим ротом зробить? От так і живемо без диктатора барігі.
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18.04.2024 19:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w_wopnTZT4s Так,что нет у вас методов против Кости Сапрыкина
Зеля и его до сих пор счастливый лохторат довольны успехами своих зебарыг, земародёров, портновых-татаровы-дермаков.. у продуманых воров и их прикольных идиотов - нет проблем
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18.04.2024 19:31 Відповісти
Найсмішніше те, що братани-шапітовці Портнова зараз змушені косити під українських патріотів.
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18.04.2024 19:33 Відповісти
ПОРТНОВУ СУДДІ ТА ПРОКУРОРИ ТА ІНШІ БЛАТНІ У ВЛАДІ ЗРОБИЛИ ТАКУ ПОСЛУГУ...ГАНЬБА ТА Й ГОДІ...
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18.04.2024 19:33 Відповісти
От чому героїчна сбу не нищить таких як цей??? Чи льовочкіна, єфремова, бондарєнко, азірова, олійника, маркова та інших одіозних персонажів???
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18.04.2024 19:34 Відповісти
щиро захоплююсь цим топовим рішалою. все чисто)
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18.04.2024 19:36 Відповісти
Эта вся куета с одного инкубаторного курятника Рада, видать все дети тяжелого детства ломятся и живут в Испании. Неудивительно что постепенно повылазят Петровы , Ивановы , все с колуаров нищеты.
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18.04.2024 19:37 Відповісти
Почему родственники Портнова еще незабусяженны, и не отправленны на передок?
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18.04.2024 19:39 Відповісти
Насправді там живе Буданов, бо щось не видно його в місті, тіки нікому не кажіть.
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18.04.2024 19:39 Відповісти
Почему юристы Портнова незабусяженны и не отправлены на передок?
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18.04.2024 19:40 Відповісти
А як цього солобона випустили, йому всього 50 років!!! Де ТЦК, на фронт окопи копати а на ніч в десбат, щоб ні кому нічого не переказував!!!
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18.04.2024 19:42 Відповісти
цей зепідор звалив за день до повномасштабного вторгнення
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18.04.2024 21:50 Відповісти
Віслюк і шапіто єрмака - малороси. По ЗМІ втирають, що портнов контролює суддівську систему. Питання: як, як один чєлавєк може контролювати всю систему? Відподь: через своїх людей в офісі єрмака.
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18.04.2024 19:42 Відповісти
Це прекрасно.
Особливо на фоні підозри якомусь підкацапському пєвуну ротом. Там знайшовся і час і виконавці, а тут нє...
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18.04.2024 19:44 Відповісти
Спалити к ******!
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18.04.2024 19:53 Відповісти
Ти шо спалити, то ж запретна земля, в Козін навіть рашистськи дрони не літають..
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18.04.2024 20:03 Відповісти
"Андрей Веревский - агробизнесмен."
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18.04.2024 20:07 Відповісти
Тобто арешт НЕ наклали?
А що, так можна було?
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18.04.2024 20:07 Відповісти
Дрони, часом збиваються з курсу - шарах, і нема маєтку.
Якщо не працює закон, то працює справедливість.
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18.04.2024 20:13 Відповісти
На дітей, чиї Батьки загинули на Захисті України від московських орків??
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18.04.2024 20:15 Відповісти
Кароче: перетерли і порішали.
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18.04.2024 20:16 Відповісти
ну якби не дивно, у нас і ОПа проросійська
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18.04.2024 20:19 Відповісти
....все чудово складається нинішня влада і риги- опзажиддя , просто партнери.
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18.04.2024 20:19 Відповісти
Та нічого. Після перемоги хлопці з не дуже веселими, але вкрай серйозними обличчями заявляться у Козин (і не тільки туди) та влаштують невеличку таку бурю у пустелі "щаслівим абладатєлям" отих "скромних" хатинок... Навіть не будуть питати документи на право власності. А особливо тим, хто окупував береги річок та озер та "запарканив" їх від пересічних.
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18.04.2024 21:08 Відповісти
Агент Казбек. Кочує в Іспанії. Спінним мозгом відчуває запах паленої шерсті, власної.
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18.04.2024 21:08 Відповісти
Портков в 2019 році повторно хотів зайняти кафедру конституційного права КНУ. Через спротив студентів, ректор з побитим видом скасував наказ.
А портков тому і почав ховати майно, бо старшого в РНБО вже немає і
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18.04.2024 21:15 Відповісти
это все игра для дураков. Кто - нибудь назовите ХОТЬ ОДНУ КОНФИСКАЦИЮ майна всей рашистской сволочи?? чем портнов хуже ?
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18.04.2024 23:02 Відповісти
Може згорить маєток? Буває ж таке... У Гонтаревої он згорів будиночок...
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18.04.2024 23:05 Відповісти
СИЛЬНИЙ ВПЛИВ ЦЬОГО ВИПЛЯДКА НА СУДОВУ СИСТЕМУ В УКРАЇНІ???? СУПЕР СИЛЬНИЙ!!! А СИСТЕМА СУДОВА В УКРАЇНІ ПРОДАЖНО-КРИМІНАЛЬНА:??????? СУПЕР ПРОДАЖНО-КРИМІНАЛЬНА... ЧЕКАЮТЬ ХКУЙЛА НА БІЛОМУ КОНІ...СІРОТКА ЗЕКА ЯНУКІДЗЕ......ПОВРНУВСЯ В ПЕРШИЙ ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНСТВА ЗЕЛЕНСЬКОГО...У КОГОСЬ ЩЕ ПИТАННЯ БУЛИ?? А В МЕНЕ ОСОБИСТО БУВ АРГУМЕНТ В ПЕРЕПАЛКАХ З ЗЕЛЕНИМ ЛЕКТОРАТОМ..
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19.04.2024 07:06 Відповісти
підірвати маєток к їбєням
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19.04.2024 11:17 Відповісти
 
 