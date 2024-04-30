"Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы": Донька депутатки "Слуги народу" вилаяла жителів Дніпра. ВIДЕО

Чемпіонка України з академічного веслування та донька депутатки "Слуги народу" Дніпропетровської обларди Алсу Алєйнікова

Відповідне відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відео та свою сторінку Алєйнікова видалила.

Зазначимо, що вона - чемпіонка України з академічного веслування, модель, членкиня збірної України з веслувального спорту.

"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і смоктати лапу. Ви не можете зробити самі ніх#я. Ви не можете повпливати ні на що. Ви пусте місце і нічого не вирішуєте. А я, якщо захочу – полечу в Дубай, я куплю собі ще один Lamborghini чи Jaguar...Тому сидіть мовчки. Вам від Росії ще так прилетить, ви очухаєтеся, будете тут своїм рилом л***о прибирати", - сказала вона у відео.

Алсу Алєйнікова є донькою віцечемпіонки Олімпіади-96 та депутатки від фракції "Слуга народу" у Дніпропетровській обласній раді Діни Міфтахутдінової.

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