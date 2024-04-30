УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10128 відвідувачів онлайн
Новини Відео
61 868 352

"Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы": Донька депутатки "Слуги народу" вилаяла жителів Дніпра. ВIДЕО

Чемпіонка України з академічного веслування та донька депутатки "Слуги народу" Дніпропетровської обларди Алсу Алєйнікова

Відповідне відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відео та свою сторінку Алєйнікова видалила.

Зазначимо, що вона - чемпіонка України з академічного веслування, модель, членкиня збірної України з веслувального спорту.

"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і смоктати лапу. Ви не можете зробити самі ніх#я. Ви не можете повпливати ні на що. Ви пусте місце і нічого не вирішуєте. А я, якщо захочу – полечу в Дубай, я куплю собі ще один Lamborghini чи Jaguar...Тому сидіть мовчки. Вам від Росії ще так прилетить, ви очухаєтеся, будете тут своїм рилом л***о прибирати", - сказала вона у відео.

Алсу Алєйнікова є донькою віцечемпіонки Олімпіади-96 та депутатки від фракції "Слуга народу" у Дніпропетровській обласній раді Діни Міфтахутдінової.

Міфтахутдінова Діна

Читайте: Припинити допомогу Україні закликали в Німеччині 30 місцевих депутатів, - Spiegel

Автор: 

Дніпро (3273) скандал (625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+84
Озвучила думку всієї владної шобли, просто ті лицемірно сміються людям в лице, а мала вивалила як воно є.
показати весь коментар
30.04.2024 17:31
+60
Понавибирав мудрий нарід слуг. А шо їй зробиш? Повістку в ТЦК не даси. Втече таки в Дубай.
показати весь коментар
30.04.2024 17:28
+59
******,тварина! Шо там СБУ? Пряме виправдання війни та тероризму! Ще не встигло це виїхати? Та і з мамкою тре розібратись, як і з тими хто оце привів...
показати весь коментар
30.04.2024 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Яблуко від яблуні далеко не котиться. Весь "русский мир" у всій красі, точно так, як пропагувв все своє життя "95 квартал" і його антимаайданні, проросійські "актори", а точніше - вороги України. Велика подяка 73% баранів, які привели до влади своїх могильщиків, бо у мене сумніви, що 73% українців проти України і за "русский мир". Але немає сумнвівів, що всі малороси "слуги" і "риги" такі як ця кацапка, просто вони притихли і грають роль патріотів, одягнувши мілітарі і розмовляючи на камеру на українськвій мові.
показати весь коментар
30.04.2024 21:18 Відповісти
Собственно "слуги" могут так и считать. Основания для этого имеют. И их дети зеркало родителей.
показати весь коментар
30.04.2024 21:19 Відповісти
А чи не можна цю пані притягнути до відповідальності за образу, приниження честі та гідності, *********** та неповагу до суспільста?
Вона образила всіх Дніпрян, отож відносно відшкодування моральної шкоди може звернутись кожен житель Дніпра, подасть багато людей, то буде їй кругленька сума!
показати весь коментар
30.04.2024 21:22 Відповісти
Це добре, що цю малу мавпу поставлять на місце (сподіваюсь, що разом з батьком), але скільки ще таких самих мажорів думають (і діють) так само, тільки мовчки?
показати весь коментар
30.04.2024 21:25 Відповісти
Після того що ця тварина наговорила на всю Україну, їй слід не висовувати свою харю на периметер свого помешкання. Можуть настати обставини непереборної сили.
Що основне в цій ситуації, так це те що ця личинка Слуги Народу - це справжнє відображення відношення до Народу, що не сповна розуму обрав імбіцилів до влади.
показати весь коментар
30.04.2024 21:26 Відповісти
Думаєте верховний зебуїн має більшу повагу до зебілят ?
Цікаво би послухати що воно говорить коли думає що його не чує публіка.
От би хто записав і виклав. Впевнена, що перлів там повно.
показати весь коментар
30.04.2024 21:58 Відповісти
Але ми можем просто пристрелити цю чурку, пока в Дубай не вилетіла
показати весь коментар
30.04.2024 22:29 Відповісти
Башкир (судя по фамилии матери и имени) с расиянской черножопии.
показати весь коментар
30.04.2024 22:52 Відповісти
Соска
показати весь коментар
30.04.2024 22:33 Відповісти
Черноротая .лядь во втором видео прямым текстом угрожает: "вам от России еще так прилетит, что... !" И это доча депутата Рады?! 🤬
показати весь коментар
30.04.2024 22:41 Відповісти
Узькайазычный. Этим все сказано.
показати весь коментар
30.04.2024 22:42 Відповісти
Нада просто ануліровать загран паспорт і як же вона заспіває.
показати весь коментар
30.04.2024 22:49 Відповісти
******... Ей ещё не прилетело?
Чемпионка по недогр**** 🤮
показати весь коментар
30.04.2024 23:02 Відповісти
Я думаю що з збірної ця ку...вочка тепер точно вилетить ...
показати весь коментар
30.04.2024 23:07 Відповісти
І напряму у Дубай на мерсі.
показати весь коментар
01.05.2024 20:27 Відповісти
Маленька,нахабна су...а,донька "слугі наріду" ,партія яких грабує і руйнує країну...яка ганьба та крінж...!!!😡
показати весь коментар
30.04.2024 23:06 Відповісти
Ви самі їх вибрали! Що не дупатат то прізвище не українське. Враження, що українцям пох на Україну. В результаті "маємо те що маємо"(С)ю
показати весь коментар
01.05.2024 11:21 Відповісти
Все шо озвучіло це чувирло то те шо усі слуги та їхні діти думають про українців, вони українців позбавляють прав, хочуть забрати унас демократію шоб закрити нам рота та зробити слухняних рабів для отої бидломасси шо на відіо😡😡😡
показати весь коментар
30.04.2024 23:28 Відповісти
https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865 https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865


Друге відео більш інформативне
показати весь коментар
01.05.2024 19:30 Відповісти
З монологу цієї істоти видно, що коло її інтересів включає тільки "посрать", "пожрать" і "прокладки". І неймовірне его.
показати весь коментар
01.05.2024 07:07 Відповісти
https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865 https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865


В другому відео все ще більш цікавіше.
показати весь коментар
01.05.2024 19:31 Відповісти
Скільки разів ці інопланетяни нам показували що вони є ?
Ви думаєте вона ідіотка і їй вирвалося таке ? Ні вона не є ідіоткою .
Вона прекрасно знала що робить .
Ій просто плювати на на країну , на людей , на абсолютно все українське.
показати весь коментар
01.05.2024 07:08 Відповісти
НАБУ перевірити мамашку, де взяла бабло на ламборджіні
показати весь коментар
01.05.2024 07:23 Відповісти
Проклята шавка кремлівська…. !Тут і слів до неї не підбереш, стерва продажна.
показати весь коментар
01.05.2024 07:37 Відповісти
Слуги, такие слуги......
показати весь коментар
01.05.2024 07:48 Відповісти
Скільки таких на ʼламборджиніʼ у нас на мелітопольщині херячилось кожного року влітку з номерами АЕ. Класика, якщо аварія то це АЕ. Завжди підрізали, створювали небезпечні ситуації, навіть люди вже звикли: а це АЕ полетів…тому якось і не дивн
показати весь коментар
01.05.2024 09:05 Відповісти
А мені шкода цю дівчинку, бо вона захворіла дуже небезпечною хворобою. Це зазвичай буває, коли в дуже молодому віці отримуєш якесь визнання, славу, гроші. Людина починає дивитись на оточуючих зверньо і вважає себе господарем світу. Але життя - кращий лікарь.
показати весь коментар
01.05.2024 09:15 Відповісти
Схоже, що в сім'ї і цієї "членкині" розмови саме такі й ведуться.
"Батьки відповідають за своїх дітей".
Подивися, як заспіває мати цієї сучки.
Ота "віце- чемпіонка".
З.І. Взагалі то "віце"- означає "майбутня"...
показати весь коментар
01.05.2024 09:19 Відповісти
Идиот на идиоте...
Вы так и не поняли, про что она говорит. А говорит она про то, что женщина должна сама строить свою жизнь и сама зарабатывать, а не сидеть на шее у мужей. Точка зрения, вполне имеющая право на существование.
показати весь коментар
01.05.2024 09:39 Відповісти
лайно яке ненвидить Українців - має сдохнути. І сдохне. Це я про тебе. Ця точка зору існує. Почекайте виб***ки. І до вас дойдемо. Де б ви бл**ді не були.
показати весь коментар
01.05.2024 11:00 Відповісти
рекомендую прежде чем пии...деть прослушать ролик
показати весь коментар
01.05.2024 12:07 Відповісти
А про ванючіх дєтєй які пробігають біля неї - також має право? Ти шо ********?
показати весь коментар
01.05.2024 15:35 Відповісти
насчет ***...... - а ну-ка укажи мне время, где звучит про пробегающих детей
показати весь коментар
01.05.2024 18:20 Відповісти
https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865 https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865


Ось тут подивись повністю друге відео і не вийобуйся.
показати весь коментар
01.05.2024 19:14 Відповісти
Це лайно сидить на шиї своєї мамаші депутатки , котра як і всі депутати вкалує як раб на галерах ,включай мізки зебобік .
показати весь коментар
01.05.2024 15:06 Відповісти
Дорогой Боря, предметом обсуждения является тест видео, а не семейные обстоятельства какой-то козы. А тест гласит "поеду и заработаю".
показати весь коментар
01.05.2024 18:15 Відповісти
Поїде в Дубаї банан пососати?
показати весь коментар
01.05.2024 12:01 Відповісти
Чергова ********... І таких у нас повно... Такі повинні бути безплідними, щоб зебіли більше не народжувались!
показати весь коментар
01.05.2024 12:02 Відповісти
Нахера про цю шваль взагалі писати?
Це ще одна істота і все..
показати весь коментар
01.05.2024 12:48 Відповісти
Срана простішмара ригає муйню, тобі тризда, вонюче лайно
показати весь коментар
01.05.2024 13:02 Відповісти
генетичне сміття, тупикова гілка еволюції
показати весь коментар
01.05.2024 13:13 Відповісти
Це чмо має піти нах , а мамаша скласти мандат .Ця тупорила інстасамка такого лайна від батьків набралася , дніще влади пробито черговий раз .
показати весь коментар
01.05.2024 15:02 Відповісти
Таких треба стирилізувати
показати весь коментар
01.05.2024 16:21 Відповісти
https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865 https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865


Дивіться друге відео з її аткравєніями, поки шашличні уйопки не видалили. Особливо там де про ванючіх дєтєй які бігають біля неї.
показати весь коментар
01.05.2024 19:34 Відповісти
Устами членкині глаголе істина
показати весь коментар
01.05.2024 23:28 Відповісти
І шо, всі це все схавали? зробили разом?
показати весь коментар
06.05.2024 11:40 Відповісти
чорно ЖОПА нах!
показати весь коментар
06.05.2024 15:52 Відповісти
Здається з її рота сто **** стирчать.
показати весь коментар
06.05.2024 16:02 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 