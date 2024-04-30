"Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы": Донька депутатки "Слуги народу" вилаяла жителів Дніпра. ВIДЕО
Чемпіонка України з академічного веслування та донька депутатки "Слуги народу" Дніпропетровської обларди Алсу Алєйнікова
Відповідне відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
Наразі відео та свою сторінку Алєйнікова видалила.
Зазначимо, що вона - чемпіонка України з академічного веслування, модель, членкиня збірної України з веслувального спорту.
"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і смоктати лапу. Ви не можете зробити самі ніх#я. Ви не можете повпливати ні на що. Ви пусте місце і нічого не вирішуєте. А я, якщо захочу – полечу в Дубай, я куплю собі ще один Lamborghini чи Jaguar...Тому сидіть мовчки. Вам від Росії ще так прилетить, ви очухаєтеся, будете тут своїм рилом л***о прибирати", - сказала вона у відео.
Алсу Алєйнікова є донькою віцечемпіонки Олімпіади-96 та депутатки від фракції "Слуга народу" у Дніпропетровській обласній раді Діни Міфтахутдінової.
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Вона образила всіх Дніпрян, отож відносно відшкодування моральної шкоди може звернутись кожен житель Дніпра, подасть багато людей, то буде їй кругленька сума!
Що основне в цій ситуації, так це те що ця личинка Слуги Народу - це справжнє відображення відношення до Народу, що не сповна розуму обрав імбіцилів до влади.
Цікаво би послухати що воно говорить коли думає що його не чує публіка.
От би хто записав і виклав. Впевнена, що перлів там повно.
Чемпионка по недо
гр**** 🤮
Друге відео більш інформативне
В другому відео все ще більш цікавіше.
Ви думаєте вона ідіотка і їй вирвалося таке ? Ні вона не є ідіоткою .
Вона прекрасно знала що робить .
Ій просто плювати на на країну , на людей , на абсолютно все українське.
"Батьки відповідають за своїх дітей".
Подивися, як заспіває мати цієї сучки.
Ота "віце- чемпіонка".
З.І. Взагалі то "віце"- означає "майбутня"...
Вы так и не поняли, про что она говорит. А говорит она про то, что женщина должна сама строить свою жизнь и сама зарабатывать, а не сидеть на шее у мужей. Точка зрения, вполне имеющая право на существование.
Ось тут подивись повністю друге відео і не вийобуйся.
Це ще одна істота і все..
Дивіться друге відео з її аткравєніями, поки шашличні уйопки не видалили. Особливо там де про ванючіх дєтєй які бігають біля неї.