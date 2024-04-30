"Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы": Дочь депутата "Слуги народа" оскорбила жителей Днепра. ВИДЕО
Чемпионка Украины по академической гребле и дочь депутата "Слуги народа" Днепропетровского областного совета Алсу Алейникова
Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас видео и свою страницу Алейникова удалила.
Отметим, что она - чемпионка Украины по академической гребле, модель, член сборной Украины по гребному спорту.
"Я послезавтра полечу в Дубай. Там буду попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться в подвалах и сосать лапу. Вы не можете сделать сами них#я. Вы не можете повлиять ни на что. Вы пустое место и ничего не решаете. А я, если захочу - полечу в Дубай, я куплю себе еще одно Lamborghini или Jaguar...Поэтому сидите молча. Вам от России еще так прилетит, вы очухаетесь, будете здесь своим рылом г***о убирать", - сказала она в видео.
Алсу Алейникова является дочерью вице-чемпионки Олимпиады-96 и депутата от фракции "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете Дины Мифтахутдиновой.
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Вона образила всіх Дніпрян, отож відносно відшкодування моральної шкоди може звернутись кожен житель Дніпра, подасть багато людей, то буде їй кругленька сума!
Що основне в цій ситуації, так це те що ця личинка Слуги Народу - це справжнє відображення відношення до Народу, що не сповна розуму обрав імбіцилів до влади.
Цікаво би послухати що воно говорить коли думає що його не чує публіка.
От би хто записав і виклав. Впевнена, що перлів там повно.
Чемпионка по недо
гр**** 🤮
Друге відео більш інформативне
В другому відео все ще більш цікавіше.
Ви думаєте вона ідіотка і їй вирвалося таке ? Ні вона не є ідіоткою .
Вона прекрасно знала що робить .
Ій просто плювати на на країну , на людей , на абсолютно все українське.
"Батьки відповідають за своїх дітей".
Подивися, як заспіває мати цієї сучки.
Ота "віце- чемпіонка".
З.І. Взагалі то "віце"- означає "майбутня"...
Вы так и не поняли, про что она говорит. А говорит она про то, что женщина должна сама строить свою жизнь и сама зарабатывать, а не сидеть на шее у мужей. Точка зрения, вполне имеющая право на существование.
Ось тут подивись повністю друге відео і не вийобуйся.
Це ще одна істота і все..
Дивіться друге відео з її аткравєніями, поки шашличні уйопки не видалили. Особливо там де про ванючіх дєтєй які бігають біля неї.