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"Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы": Дочь депутата "Слуги народа" оскорбила жителей Днепра. ВИДЕО

Чемпионка Украины по академической гребле и дочь депутата "Слуги народа" Днепропетровского областного совета Алсу Алейникова

Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас видео и свою страницу Алейникова удалила.

Отметим, что она - чемпионка Украины по академической гребле, модель, член сборной Украины по гребному спорту.

"Я послезавтра полечу в Дубай. Там буду попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться в подвалах и сосать лапу. Вы не можете сделать сами них#я. Вы не можете повлиять ни на что. Вы пустое место и ничего не решаете. А я, если захочу - полечу в Дубай, я куплю себе еще одно Lamborghini или Jaguar...Поэтому сидите молча. Вам от России еще так прилетит, вы очухаетесь, будете здесь своим рылом г***о убирать", - сказала она в видео.

Алсу Алейникова является дочерью вице-чемпионки Олимпиады-96 и депутата от фракции "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете Дины Мифтахутдиновой.

Міфтахутдінова Діна

Читайте: Прекратить помощь Украине призвали в Германии 30 местных депутатов, - Spiegel

Автор: 

Днепр (4417) скандал (4475)


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Топ комментарии
+84
Озвучила думку всієї владної шобли, просто ті лицемірно сміються людям в лице, а мала вивалила як воно є.
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30.04.2024 17:31
+60
Понавибирав мудрий нарід слуг. А шо їй зробиш? Повістку в ТЦК не даси. Втече таки в Дубай.
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30.04.2024 17:28
+59
******,тварина! Шо там СБУ? Пряме виправдання війни та тероризму! Ще не встигло це виїхати? Та і з мамкою тре розібратись, як і з тими хто оце привів...
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30.04.2024 17:31
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Яблуко від яблуні далеко не котиться. Весь "русский мир" у всій красі, точно так, як пропагувв все своє життя "95 квартал" і його антимаайданні, проросійські "актори", а точніше - вороги України. Велика подяка 73% баранів, які привели до влади своїх могильщиків, бо у мене сумніви, що 73% українців проти України і за "русский мир". Але немає сумнвівів, що всі малороси "слуги" і "риги" такі як ця кацапка, просто вони притихли і грають роль патріотів, одягнувши мілітарі і розмовляючи на камеру на українськвій мові.
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30.04.2024 21:18 Ответить
Собственно "слуги" могут так и считать. Основания для этого имеют. И их дети зеркало родителей.
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30.04.2024 21:19 Ответить
А чи не можна цю пані притягнути до відповідальності за образу, приниження честі та гідності, *********** та неповагу до суспільста?
Вона образила всіх Дніпрян, отож відносно відшкодування моральної шкоди може звернутись кожен житель Дніпра, подасть багато людей, то буде їй кругленька сума!
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30.04.2024 21:22 Ответить
Це добре, що цю малу мавпу поставлять на місце (сподіваюсь, що разом з батьком), але скільки ще таких самих мажорів думають (і діють) так само, тільки мовчки?
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30.04.2024 21:25 Ответить
Після того що ця тварина наговорила на всю Україну, їй слід не висовувати свою харю на периметер свого помешкання. Можуть настати обставини непереборної сили.
Що основне в цій ситуації, так це те що ця личинка Слуги Народу - це справжнє відображення відношення до Народу, що не сповна розуму обрав імбіцилів до влади.
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30.04.2024 21:26 Ответить
Думаєте верховний зебуїн має більшу повагу до зебілят ?
Цікаво би послухати що воно говорить коли думає що його не чує публіка.
От би хто записав і виклав. Впевнена, що перлів там повно.
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30.04.2024 21:58 Ответить
Але ми можем просто пристрелити цю чурку, пока в Дубай не вилетіла
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30.04.2024 22:29 Ответить
Башкир (судя по фамилии матери и имени) с расиянской черножопии.
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30.04.2024 22:52 Ответить
Соска
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30.04.2024 22:33 Ответить
Черноротая .лядь во втором видео прямым текстом угрожает: "вам от России еще так прилетит, что... !" И это доча депутата Рады?! 🤬
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30.04.2024 22:41 Ответить
Узькайазычный. Этим все сказано.
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30.04.2024 22:42 Ответить
Нада просто ануліровать загран паспорт і як же вона заспіває.
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30.04.2024 22:49 Ответить
******... Ей ещё не прилетело?
Чемпионка по недогр**** 🤮
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30.04.2024 23:02 Ответить
Я думаю що з збірної ця ку...вочка тепер точно вилетить ...
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30.04.2024 23:07 Ответить
І напряму у Дубай на мерсі.
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01.05.2024 20:27 Ответить
Маленька,нахабна су...а,донька "слугі наріду" ,партія яких грабує і руйнує країну...яка ганьба та крінж...!!!😡
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30.04.2024 23:06 Ответить
Ви самі їх вибрали! Що не дупатат то прізвище не українське. Враження, що українцям пох на Україну. В результаті "маємо те що маємо"(С)ю
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01.05.2024 11:21 Ответить
Все шо озвучіло це чувирло то те шо усі слуги та їхні діти думають про українців, вони українців позбавляють прав, хочуть забрати унас демократію шоб закрити нам рота та зробити слухняних рабів для отої бидломасси шо на відіо😡😡😡
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30.04.2024 23:28 Ответить
https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865 https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865


Друге відео більш інформативне
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01.05.2024 19:30 Ответить
З монологу цієї істоти видно, що коло її інтересів включає тільки "посрать", "пожрать" і "прокладки". І неймовірне его.
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01.05.2024 07:07 Ответить
https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865 https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865


В другому відео все ще більш цікавіше.
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01.05.2024 19:31 Ответить
Скільки разів ці інопланетяни нам показували що вони є ?
Ви думаєте вона ідіотка і їй вирвалося таке ? Ні вона не є ідіоткою .
Вона прекрасно знала що робить .
Ій просто плювати на на країну , на людей , на абсолютно все українське.
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01.05.2024 07:08 Ответить
НАБУ перевірити мамашку, де взяла бабло на ламборджіні
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01.05.2024 07:23 Ответить
Проклята шавка кремлівська…. !Тут і слів до неї не підбереш, стерва продажна.
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01.05.2024 07:37 Ответить
Слуги, такие слуги......
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01.05.2024 07:48 Ответить
Скільки таких на ʼламборджиніʼ у нас на мелітопольщині херячилось кожного року влітку з номерами АЕ. Класика, якщо аварія то це АЕ. Завжди підрізали, створювали небезпечні ситуації, навіть люди вже звикли: а це АЕ полетів…тому якось і не дивн
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01.05.2024 09:05 Ответить
А мені шкода цю дівчинку, бо вона захворіла дуже небезпечною хворобою. Це зазвичай буває, коли в дуже молодому віці отримуєш якесь визнання, славу, гроші. Людина починає дивитись на оточуючих зверньо і вважає себе господарем світу. Але життя - кращий лікарь.
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01.05.2024 09:15 Ответить
Схоже, що в сім'ї і цієї "членкині" розмови саме такі й ведуться.
"Батьки відповідають за своїх дітей".
Подивися, як заспіває мати цієї сучки.
Ота "віце- чемпіонка".
З.І. Взагалі то "віце"- означає "майбутня"...
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01.05.2024 09:19 Ответить
Идиот на идиоте...
Вы так и не поняли, про что она говорит. А говорит она про то, что женщина должна сама строить свою жизнь и сама зарабатывать, а не сидеть на шее у мужей. Точка зрения, вполне имеющая право на существование.
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01.05.2024 09:39 Ответить
лайно яке ненвидить Українців - має сдохнути. І сдохне. Це я про тебе. Ця точка зору існує. Почекайте виб***ки. І до вас дойдемо. Де б ви бл**ді не були.
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01.05.2024 11:00 Ответить
рекомендую прежде чем пии...деть прослушать ролик
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01.05.2024 12:07 Ответить
А про ванючіх дєтєй які пробігають біля неї - також має право? Ти шо ********?
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01.05.2024 15:35 Ответить
насчет ***...... - а ну-ка укажи мне время, где звучит про пробегающих детей
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01.05.2024 18:20 Ответить
https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865 https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865


Ось тут подивись повністю друге відео і не вийобуйся.
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01.05.2024 19:14 Ответить
Це лайно сидить на шиї своєї мамаші депутатки , котра як і всі депутати вкалує як раб на галерах ,включай мізки зебобік .
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01.05.2024 15:06 Ответить
Дорогой Боря, предметом обсуждения является тест видео, а не семейные обстоятельства какой-то козы. А тест гласит "поеду и заработаю".
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01.05.2024 18:15 Ответить
Поїде в Дубаї банан пососати?
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01.05.2024 12:01 Ответить
Чергова ********... І таких у нас повно... Такі повинні бути безплідними, щоб зебіли більше не народжувались!
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01.05.2024 12:02 Ответить
Нахера про цю шваль взагалі писати?
Це ще одна істота і все..
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01.05.2024 12:48 Ответить
Срана простішмара ригає муйню, тобі тризда, вонюче лайно
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01.05.2024 13:02 Ответить
генетичне сміття, тупикова гілка еволюції
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01.05.2024 13:13 Ответить
Це чмо має піти нах , а мамаша скласти мандат .Ця тупорила інстасамка такого лайна від батьків набралася , дніще влади пробито черговий раз .
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01.05.2024 15:02 Ответить
Таких треба стирилізувати
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01.05.2024 16:21 Ответить
https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865 https://sport.ua/uk/news/681327-chempionka-ukraini-z-vesluvannya-**********-zhitelyam-dnipra-rosiyskimi-raketami#comments10552865


Дивіться друге відео з її аткравєніями, поки шашличні уйопки не видалили. Особливо там де про ванючіх дєтєй які бігають біля неї.
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01.05.2024 19:34 Ответить
Устами членкині глаголе істина
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01.05.2024 23:28 Ответить
І шо, всі це все схавали? зробили разом?
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06.05.2024 11:40 Ответить
чорно ЖОПА нах!
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06.05.2024 15:52 Ответить
Здається з її рота сто **** стирчать.
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06.05.2024 16:02 Ответить
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