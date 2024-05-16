У дружин посадовців НВК "Укроборонпрому" та Кабміну знайшли елітну нерухомість у Дубаї, - ЗМІ. ВIДЕО

Чинні українські посадовці з Кабінету міністрів, оборонного підприємства та КМДА виявилися власниками елітної нерухомості у Дубаї (ОАЕ), яку вони приховують.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода) в рамках міжнародного проєкту Dubai Unlocked, в основі якого витік інформації із Земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних підприємств.

Зокрема, нерухомість у Дубаї знайшли у родин директора департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету міністрів України Віталія Коблоша, керівника бюро підприємства науково-виробничого комплексу "Іскра" Віктора Перепелиці та виконувача обовʼязків очільника автотранспортного підприємства КМДА Дмитра Рахматулліна.

Віктор Перепелиця з дружиною

Журналісти з'ясували, що у лютому 2014 році дружина Перепелиці Ірина придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 в Дубаї за $430 тисяч.

Останні 20 років Перепелиця незмінно працює на заводі "Іскра" (входить до "Укроборонпрому"), який виробляє техніку у сфері радіолокації та радіоелектронної боротьби. Зараз він – керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення.

Перепелиця про закордонне майно дружини площею 84 квадратних метри у деклараціях не згадує, як і дохід від здачі його в оренду, який з 2018 року становив понад $154 тис.

Сам Перепелиця спочатку заявив, що нічого не знає про нерухомість дружини, яка теж від дубайської квартири відхрестилася.

Однак донька посадовця Ольга Перепелиця заявила, що нібито купила майно за власні кошти за загальною довіреністю від матері без відома батьків.

Пізніше її батько Віктор Перепелиця припустив, що донька могла придбати квартиру за гроші арабського шейха, з яким тоді зустрічалась, але записати майно на матір.

Високопосадовець Кабінету міністрів Віталій Коблош

Дружина посадовця Кабінету міністрів Віталія Коблоша Наталя у 2018 році придбала у Wyndham Dubai Marina один із найбільших номерів за $331 тисячу.

Подружжя Коблошів працює на держустанови понад 15 років. Наталія Коблош – завідувачка відділу жіночої консультації Інституту педіатрії у Києві.

В Кабінеті міністрів Віталій Коблош вже майже десять років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики. ДУ 2005-2006 роках він був штатним помічником депутата від "Партії регіонів" Володимира Сівковича, якого зараз підозрюють у держзраді. Під час Революції гідності Коблош працював головним консультантом відділу реформування соцсфери Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича.

Урядовець також заявив, що про закордонну нерухомість дружини нічого не знає: "Перший раз про це чую, це щось незрозуміле для мене".

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Керівник АТП КМДА Дмитро Рахматуллін

Очільник комунального автотранспортного підприємства столичної мерії Дмитро Рахматуллін придбав нерухомість поруч з островом Джебель Алі на узбережжі Дубаю у 2009 році. Із 2018 року і донедавна він керував інспекцією з паркування у Києві. На різних посадах в столиці Рахматуллін – з 2015 року.

Йому належать права власності на 16 квартир у хмарочосі Ferretti Luxury Beach Residence сукупною площею 2 255 квадратних метрів вартістю $14,5 млн. Втім, від 2009 року будівлю так і не звели.

У рік вкладення коштів у незбудовані квартири Рахматуллін перебував у неназваному закордонному відрядженні, яке тривало з 2006-го до 2015 року.

Сам Рахматуллін пояснив, що у той період працював в арабо-африканському регіоні на приватні компанії як керівник, але заперечив інформацію, що володіє шістнадцятьма квартирами у Дубаї. Він наполягає, що у нього відсутні об’єкти незавершеного будівництва чи інвестиції, що підлягають декларуванню.