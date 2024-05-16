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Новини
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У дружин посадовців НВК "Укроборонпрому" та Кабміну знайшли елітну нерухомість у Дубаї, - ЗМІ. ВIДЕО

дубай

Чинні українські посадовці з Кабінету міністрів, оборонного підприємства та КМДА виявилися власниками елітної нерухомості у Дубаї (ОАЕ), яку вони приховують.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода) в рамках міжнародного проєкту Dubai Unlocked, в основі якого витік інформації із Земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних підприємств.

Зокрема, нерухомість у Дубаї знайшли у родин директора департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету міністрів України Віталія Коблоша, керівника бюро підприємства науково-виробничого комплексу "Іскра" Віктора Перепелиці та виконувача обовʼязків очільника автотранспортного підприємства КМДА Дмитра Рахматулліна.

Віктор Перепелиця з дружиною
Віктор Перепелиця з дружиною

Журналісти з'ясували, що у лютому 2014 році дружина Перепелиці Ірина придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 в Дубаї за $430 тисяч.

Останні 20 років Перепелиця незмінно працює на заводі "Іскра" (входить до "Укроборонпрому"), який виробляє техніку у сфері радіолокації та радіоелектронної боротьби. Зараз він – керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення.

Перепелиця про закордонне майно дружини площею 84 квадратних метри у деклараціях не згадує, як і дохід від здачі його в оренду, який з 2018 року становив понад $154 тис.

Сам Перепелиця спочатку заявив, що нічого не знає про нерухомість дружини, яка теж від дубайської квартири відхрестилася.

Однак донька посадовця Ольга Перепелиця заявила, що нібито купила майно за власні кошти за загальною довіреністю від матері без відома батьків.

Пізніше її батько Віктор Перепелиця припустив, що донька могла придбати квартиру за гроші арабського шейха, з яким тоді зустрічалась, але записати майно на матір.

Високопосадовець Кабінету міністрів Віталій Коблош
Високопосадовець Кабінету міністрів Віталій Коблош

Дружина посадовця Кабінету міністрів Віталія Коблоша Наталя у 2018 році придбала у Wyndham Dubai Marina один із найбільших номерів за $331 тисячу.

Подружжя Коблошів працює на держустанови понад 15 років. Наталія Коблош – завідувачка відділу жіночої консультації Інституту педіатрії у Києві.

В Кабінеті міністрів Віталій Коблош вже майже десять років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики. ДУ 2005-2006 роках він був штатним помічником депутата від "Партії регіонів" Володимира Сівковича, якого зараз підозрюють у держзраді. Під час Революції гідності Коблош працював головним консультантом відділу реформування соцсфери Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича.

Урядовець також заявив, що про закордонну нерухомість дружини нічого не знає: "Перший раз про це чую, це щось незрозуміле для мене".

Читайте також: Журналісти знайшли майно родин українських експосадовців у Дубаї на $30 мільйонів. Про кого йдеться?

Керівник АТП КМДА Дмитро Рахматуллін
Керівник АТП КМДА Дмитро Рахматуллін

Очільник комунального автотранспортного підприємства столичної мерії Дмитро Рахматуллін придбав нерухомість поруч з островом Джебель Алі на узбережжі Дубаю у 2009 році. Із 2018 року і донедавна він керував інспекцією з паркування у Києві. На різних посадах в столиці Рахматуллін – з 2015 року.

Йому належать права власності на 16 квартир у хмарочосі Ferretti Luxury Beach Residence сукупною площею 2 255 квадратних метрів вартістю $14,5 млн. Втім, від 2009 року будівлю так і не звели.

У рік вкладення коштів у незбудовані квартири Рахматуллін перебував у неназваному закордонному відрядженні, яке тривало з 2006-го до 2015 року.

Сам Рахматуллін пояснив, що у той період працював в арабо-африканському регіоні на приватні компанії як керівник, але заперечив інформацію, що володіє шістнадцятьма квартирами у Дубаї. Він наполягає, що у нього відсутні об’єкти незавершеного будівництва чи інвестиції, що підлягають декларуванню.

Автор: 

декларація (541) Дубай (27) нерухомість (538) ОАЕ (186) електронне декларування (456)


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Топ коментарі
+16
Журналісти розкопали, а СБУ по ходу всі роки прикривало!?
Тут два варіанти: або в СБУ тупоголові, або вони в долі з корупціонерами...
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16.05.2024 20:27
+15
Напевно, дружина Коблоша теж зустрічалась з арабським шейхом. Саме тому він нічого не знає про коштовні подарунки багатого шейха дружині...
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16.05.2024 20:21
+11
Більше того, він теж зустрічався! Вони шейха всією святою сімейкою обслуговували!
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16.05.2024 22:28
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Напевно, дружина Коблоша теж зустрічалась з арабським шейхом. Саме тому він нічого не знає про коштовні подарунки багатого шейха дружині...
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16.05.2024 20:21 Відповісти
Більше того, він теж зустрічався! Вони шейха всією святою сімейкою обслуговували!
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16.05.2024 22:28 Відповісти
Журналісти розкопали, а СБУ по ходу всі роки прикривало!?
Тут два варіанти: або в СБУ тупоголові, або вони в долі з корупціонерами...
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16.05.2024 20:27 Відповісти
Чому б не все разом?
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17.05.2024 02:03 Відповісти
СБУ - на тому ж рівні. Інакше корупції в державі практично НЕ БУЛО.
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17.05.2024 08:45 Відповісти
Ясно всі все знали і в СБУ і ще решта контролюючих органів .
Хоча то не заважає тримати приматів в СБУ
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16.05.2024 20:49 Відповісти
не може бути це мабуть руснява пропаганда, адже у нас самий чесний уряд, мабуть дружин обманом втягнули у це неподобство і ні премьєр ні президент про це не знали
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16.05.2024 21:46 Відповісти
ЦЕ НАГЛЕ РАШИСТСЬКЕ ІПСО.
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17.05.2024 08:47 Відповісти
Ублюдству ублюдочних ублюдків немає меж...
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16.05.2024 21:56 Відповісти
Нічого дивного - якщо чоловіки ніщеброди на державній службі, жінки змушені підробляти в шейхів.
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16.05.2024 22:18 Відповісти
Тидиви...
От ніколи так небуло і на тобі - знову...
Зараз ще виявиться, що ця нерухомість куплена бабцею зпід житомира, на мінімальну пенсію, за 700 років...
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16.05.2024 22:33 Відповісти
і ніхера цим ***** не буде. ноу хоч поржалі, так зелебоби? Зробили себе і весь адекватний український народ в сраку разом, а потім посйобувались по Польщам і Німетчинам.
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16.05.2024 22:39 Відповісти
Отец Солдата

@uspenovka19632

Якщо в США порахують нерухомість,як житлову так і комерційну,наших чинуш,мусорів, прокурорів,бізнесменів -друзіа всіх ПОПередніх та теперішньої влади,то Емірати почнуть заздрити українським інвестиціям,а більше,РЕІнвестиціям спизЖЕних мільярдів у платників податків США і України
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16.05.2024 22:57 Відповісти
а ви питаєте: "де снаряди?"...
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16.05.2024 23:39 Відповісти
ООО! Потужний УкрОборонПром!
А ми тут на дрони донатимо, а воно он як.
То ті гроші яких не вистачило і не вистачає на снаряди.
Захід дай нам грошей! Нам треба виграти війну!
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17.05.2024 00:01 Відповісти
При Порошенко був чудовий закон про конфіскацію активів яким не міг дати пояснення. При кінці терміну як тільки повіяло що повертався портнов, ВКС скасував закон за "неконституційність"
Падлюки.
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17.05.2024 00:06 Відповісти
Якщо десь немає фортифікацій, то логічно в когось є «багатий шах»
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17.05.2024 06:24 Відповісти
Отобрать накуй!
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17.05.2024 06:27 Відповісти
Це у дружин! Уявляю,що мають їхні коханки! А в декого і коханці!
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17.05.2024 07:33 Відповісти
Сегодня прочитал что кацапы вложили около 7 млрд. за год в Дубае. У них что там место встречи?
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17.05.2024 08:30 Відповісти
всіх в окопи.
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17.05.2024 09:08 Відповісти
Без залучення «дивних спонсорів-рішал», з прошарку Державного секретаря КМУ і ЙОГО заступників, які опікувалися отим коблошом, та міністра КМУ такі оборудки не проходять!!
Самотужки отой коблош, особисто, тільки до ТУАЛЕТУ ходив…
У Департаментах Секретаріату КМУ таких «коблошів», як грязі, і попередня керівниця КАДРІВ (вона завчасно ЧОМУСЬ «звільнилася»), про таке знала !!
Там діє ЧІТКА СХЕМА - ти чиїх і від кого, призначений !!
Тому, і Шмигаль, тільки очима лупає на засіданнях КМУ, по РИГламенту КМУ, і на цьому, кінець! Авгієві конюшні в СЕКРЕТАРІАТІ КМУ, починаються з державних секретарів отого КМУ та директорів Департаментів та їх заступників! Стефанішина усе це пройшла, ще з часів горезвісних ЛУКАШ-КЛЮЄВА-Сівковича!
Це окрема країна в Україні!! А головні спеціалісти, як ті шахтарі у копанках «видають на гора», щоб отакі КОБЛОШІ розумними видавалися і за «дивні гроші» майнові комплекси «ДУБАЇЛИ», як у Рябчека !!
Цей коблош, вів в секретаріаті КМУ ЦОВВ - МОЗ, МОН, - гуманітаріїв, ось і копійчина з «гуманітарних питань», перепала його жінці!
Так і кандидатську прикупив мабуть бо як можливо ПРАЦЮВАТИ в секретаріаті 24/7 та ще і кандидатські, як пиріжки, необхідним ЛЮДЯМ РОБИТИ… ПАХАРЬ тому жінка і змушена була підробляти на Дубайщині, як рабиня Ізаура..
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17.05.2024 10:34 Відповісти

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