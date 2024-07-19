Законопроєкт про "відкуп" за корупцію проходить оцінку Єврокомісії, - Стефанішина

Законопроєкт №11340 про підвищення ефективності укладання угод про визнання винуватості наразі проходить оцінку Європейської Комісії.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою. Ця практика є вже і в Україні. Однак чинний механізм малоефективний, що відзначено в оцінках міжнародних експертів", - пояснила вона.

За словами віцепрем'єрки, саме тому підвищення ефективності укладенні угод передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, Планом України (Ukraine Facility), а також звітом по Україні у рамках Пакета розширення, тобто є частиною плану реформ узгодженого з європейськими партнерами.

"Урядовий законопроєкт досягає поставленої мети - розширює можливості для сторони обвинувачення заохочувати осіб до укладення угод - та відповідає світовій практиці угоди зі слідством. Акт уже проходить оцінку ЄК у рамках звіту про розширення та буде доопрацьований у разі коментарів до нього. Закликаю не піддаватися маніпуляціям", - додала Стефанішина.

Також читайте: Поліцейським дозволять використовувати електрошокери при затриманні: Кабмін схвалив законопроєкт

Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в'язниці

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.

Голова правлячої фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у законопроєкті №11340 питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшли від міжнародних партнерів.

Водночас міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що законопроєкт потребує публічного компромісу під час підготовки до другого читання.

Також дивіться: $1000 за "бронь" від мобілізації: в Одесі затримано посадовця облдержадміністрації, - Нацполіція. ФОТОрепортаж