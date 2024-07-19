Законопроєкт про "відкуп" за корупцію проходить оцінку Єврокомісії, - Стефанішина
Законопроєкт №11340 про підвищення ефективності укладання угод про визнання винуватості наразі проходить оцінку Європейської Комісії.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою. Ця практика є вже і в Україні. Однак чинний механізм малоефективний, що відзначено в оцінках міжнародних експертів", - пояснила вона.
За словами віцепрем'єрки, саме тому підвищення ефективності укладенні угод передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, Планом України (Ukraine Facility), а також звітом по Україні у рамках Пакета розширення, тобто є частиною плану реформ узгодженого з європейськими партнерами.
"Урядовий законопроєкт досягає поставленої мети - розширює можливості для сторони обвинувачення заохочувати осіб до укладення угод - та відповідає світовій практиці угоди зі слідством. Акт уже проходить оцінку ЄК у рамках звіту про розширення та буде доопрацьований у разі коментарів до нього. Закликаю не піддаватися маніпуляціям", - додала Стефанішина.
Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в'язниці
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.
Голова правлячої фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у законопроєкті №11340 питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшли від міжнародних партнерів.
Водночас міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що законопроєкт потребує публічного компромісу під час підготовки до другого читання.
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Дно, майже ДНО, але знизу щн постукали....!
Оптиміст в Україні - ще є та й як куди
Про що ви кажете взагалі? 😁
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Коли потрібно підвищити ціни, підняти тарифи або ухвалити закони для своїх, то ці удоди завжди волають до світової практики
ніде не проходять?? Вже відкупились??
Висновки Європа давно зробила, без кнута наш уряд від себе нічого корисного не створює. Лише те, що допомагає мародерити.
Це небажання відновлювати декларування, правки лозового, узаконені грабунки мін оборони ...