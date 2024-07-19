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Законопроєкт про "відкуп" за корупцію проходить оцінку Єврокомісії, - Стефанішина

Закон про відкуп корупціонерів від в'язниці проходить оцінку в Єврокомісії

Законопроєкт №11340 про підвищення ефективності укладання угод про визнання винуватості наразі проходить оцінку Європейської Комісії.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою. Ця практика є вже і в Україні. Однак чинний механізм малоефективний, що відзначено в оцінках міжнародних експертів", - пояснила вона.

За словами віцепрем'єрки, саме тому підвищення ефективності укладенні угод передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, Планом України (Ukraine Facility), а також звітом по Україні у рамках Пакета розширення, тобто є частиною плану реформ узгодженого з європейськими партнерами.

"Урядовий законопроєкт досягає поставленої мети - розширює можливості для сторони обвинувачення заохочувати осіб до укладення угод - та відповідає світовій практиці угоди зі слідством. Акт уже проходить оцінку ЄК у рамках звіту про розширення та буде доопрацьований у разі коментарів до нього. Закликаю не піддаватися маніпуляціям", - додала Стефанішина.

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Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в'язниці

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.

Голова правлячої фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у законопроєкті №11340 питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшли від міжнародних партнерів.

Водночас міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що законопроєкт потребує публічного компромісу під час підготовки до другого читання.

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Автор: 

Єврокомісія (2196) законопроєкт (3635) корупція (4725) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (368)


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Топ коментарі
+15
Оцінка народу, як єдиного джерела влади в Україні, я так розумію, нікого не цікавить?
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19.07.2024 16:56 Відповісти
+14
Так завжди буває, коли суспільство доручає ворюгам створювати законодавство проти ворюг.
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19.07.2024 17:00 Відповісти
+12
3.14здець повний!
Дно, майже ДНО, але знизу щн постукали....!
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19.07.2024 16:55 Відповісти
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І коли Стефанішина оголосить, що Єврокомісія дала позитивний висновок, відбудеться величезна хуцпа.
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19.07.2024 16:54 Відповісти
Справа Остапа-Сулеймана-Берта-Марія-Бендер-Бея живе і процвітає...? " Контора пішет...?""Врємя, котороє у нас єсть,- ето дєньгі которих у нас нєт"" Пілітє Шура пілітє..."? Непідсудні...?Всі ж свої...?!
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19.07.2024 17:38 Відповісти
3.14здець повний!
Дно, майже ДНО, але знизу щн постукали....!
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19.07.2024 16:55 Відповісти
Песиміст в Україні - ну це вже повне дно. Далі вже нікуди
Оптиміст в Україні - ще є та й як куди
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19.07.2024 17:05 Відповісти
Дно є! Це не обговорюється....)))
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19.07.2024 17:45 Відповісти
Сподівіюсь,х оч там є притомні
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19.07.2024 16:55 Відповісти
Оцінка народу, як єдиного джерела влади в Україні, я так розумію, нікого не цікавить?
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19.07.2024 16:56 Відповісти
Так завжди буває, коли суспільство доручає ворюгам створювати законодавство проти ворюг.
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19.07.2024 17:00 Відповісти
Де межа кінченості "Слуг Єрмака"?
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19.07.2024 17:01 Відповісти
Нема корупції - нема відкупу від корупції.
Про що ви кажете взагалі? 😁
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19.07.2024 17:01 Відповісти
Єврокомісія дає добро?
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19.07.2024 17:01 Відповісти
Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою.
========

Коли потрібно підвищити ціни, підняти тарифи або ухвалити закони для своїх, то ці удоди завжди волають до світової практики
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19.07.2024 17:01 Відповісти
Это полный писдес, если это Зеля допустит то в Украине нет Президента
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19.07.2024 17:02 Відповісти
При чому тут блазень? Всі питання до "хазяїна" єрмака.
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19.07.2024 17:05 Відповісти
Його давно немає, гундос тільки грає його роль, правда, грає погано та непереконливо. Фактично, глава держави - эрмак з тіньовим кабінетом у вигляді ОПи.
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19.07.2024 17:38 Відповісти
Із 20 травня юридично немає.....
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19.07.2024 17:47 Відповісти
"гундос" і є тим членом ,яким "лабає" рашистська агентура ,руками агента єрмака,на українському роялі...
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19.07.2024 19:06 Відповісти
Зедараси єрма.ляді
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19.07.2024 17:09 Відповісти
Стефанишина все вірно говорить. Не дарма її Гройсман у свою партію взяв перед виборами до цієї ВР. Але ця партія не пройшла.
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19.07.2024 17:15 Відповісти
Думаю що єврокомісія дасть добро , потриматися за ...х...то за шо ,чим 🤡 грав на роЯлі
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19.07.2024 17:17 Відповісти
Принаймі стефанішиной
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19.07.2024 17:19 Відповісти
Єврокомісія може і дасть добро Стефанішиній потриматись за пісюн,але є нюанс;Андрій Борисович і близько не підпускає нікого до члена "найвеличнішого",навіть Олену Зеленську
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19.07.2024 17:31 Відповісти
🤣👍
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19.07.2024 18:14 Відповісти
Хто як не Стефанішина знає про корупцію)
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19.07.2024 17:24 Відповісти
Справа Стефанішиноі щ 20р.розглядається в ДБР:розтрата, незаконне збагачення,вона пішла в депутатство,щоби уникнути покарання,4р.справа не зійшла з мертвої точки
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19.07.2024 22:56 Відповісти
і не зійде при цій владі...
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19.07.2024 23:02 Відповісти
Нехай, але в нас не проходить
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19.07.2024 17:30 Відповісти
Прекрасный стимул воровать ещё больше ! Предлагаю переименовать: Законопроект про"РОЗСТРІЛ"за корупцію !
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19.07.2024 17:30 Відповісти
Питання в іншому - чому раптом вирішили зменшити покарання за корупцію якраз під час війни? Що сподвигло послабити покарання, замість очевидної потреби ввести розстріли за неї?
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19.07.2024 17:35 Відповісти
Ну що дегенерати - гірше не стало?
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19.07.2024 17:43 Відповісти
Говорят, что во втором четении добавят пункт о возможности предоплаты.😎
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19.07.2024 18:15 Відповісти
а сотня радників-ухиляньтів стефанішиної
ніде не проходять?? Вже відкупились??
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19.07.2024 18:32 Відповісти
У всьому світі корупція під час війни завжди каралась дуже жорстоко, включно до смертної кари. А у нас якийсь піонертабір: Вкрав булочку? Розкажеш віршик про партію.
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19.07.2024 18:42 Відповісти
чому законопроект не пройшов спочатку оцінку ЄК у рамках звіту про розширення з доопрацюваннями та рекомендаціями ЄКі лише після цього винесений у ВЗРАДУ,а все через "зелену задницю" навпаки із шкодою для держави Україна ,та її народу???
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19.07.2024 18:44 Відповісти
Просто Єврокомісії набридло копатись в цьому низькопробному лайні.
Висновки Європа давно зробила, без кнута наш уряд від себе нічого корисного не створює. Лише те, що допомагає мародерити.
Це небажання відновлювати декларування, правки лозового, узаконені грабунки мін оборони ...
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19.07.2024 18:47 Відповісти
Але ж чиновник, який займається корупцією - це дефективний чиновник. А закон, який передбачає його відкуп - такий самий корупційний. І що, єврокомісія сприятиме розвитку корупції? Те чмо, яке такий закон внесло - це вже є дефективне чмо.
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19.07.2024 19:31 Відповісти
Не може бути ніяких угод з крадієм - тільки за грати.
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19.07.2024 19:33 Відповісти
Вона з Арахамією не спілкується? Він вчора тикав пальцем у «євро-партнерів», що змусили слуг приймати цей закон, попри їх небажання.
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19.07.2024 19:49 Відповісти
цей закон мав би посприяти швидшому розслідуванню,щоб справи не затягувались на роки.Якщо обвинувачений розкриває всіх учасників схеми(здає подільників)то отримує індульгенцію за великий штраф
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19.07.2024 23:01 Відповісти
Мабуть там ще так не охрінівали! Заплатив корупціонер штраф, коли попався, і зі спокійною совістю пішов красти з бюджету далі.
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19.07.2024 23:12 Відповісти
за часів януковоща та під час Революції Гідності працювала в Мін'юсту під керівництвом О.Лукаш((до речі ці дві дегенерати не були люстровані в 15р.?!Стефанішіна під слідством у ДБР за розтрати, депутатство дає ій імунітет-ось така гнидява сумна історія з цією ******
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19.07.2024 23:13 Відповісти
Благополучие воров и коррупционеров для государства важнее чем решения Еврокомиссии. Только вперёд !
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19.07.2024 23:37 Відповісти
 
 