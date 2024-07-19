Законопроект об "откупе" за коррупцию проходит оценку Еврокомиссии, - Стефанишина
Законопроект №11340 о повышении эффективности заключения соглашений о признании виновности сейчас проходит оценку Европейской Комиссии.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Соглашения о признании виновности являются очень распространенной мировой практикой. Эта практика есть уже и в Украине. Однако действующий механизм малоэффективен, что отмечено в оценках международных экспертов", - пояснила она.
По словам вице-премьера, именно поэтому повышение эффективности заключении сделок предусмотрено Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы, Планом Украины (Ukraine Facility), а также отчетом по Украине в рамках Пакета расширения, то есть является частью плана реформ согласованного с европейскими партнерами.
"Правительственный законопроект достигает поставленной цели - расширяет возможности для стороны обвинения поощрять лиц к заключению соглашений - и соответствует мировой практике соглашения со следствием. Акт уже проходит оценку ЕК в рамках отчета о расширении и будет доработан в случае комментариев к нему. Призываю не поддаваться манипуляциям", - добавила Стефанишина.
Законопроект об откупе коррупционеров от тюрьмы
Ранее сообщалось, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.
Председатель правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в законопроекте №11340 вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях поступили от международных партнеров.
В то же время министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что законопроект требует публичного компромисса при подготовке ко второму чтению.
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Дно, майже ДНО, але знизу щн постукали....!
Оптиміст в Україні - ще є та й як куди
Про що ви кажете взагалі? 😁
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Коли потрібно підвищити ціни, підняти тарифи або ухвалити закони для своїх, то ці удоди завжди волають до світової практики
ніде не проходять?? Вже відкупились??
Висновки Європа давно зробила, без кнута наш уряд від себе нічого корисного не створює. Лише те, що допомагає мародерити.
Це небажання відновлювати декларування, правки лозового, узаконені грабунки мін оборони ...