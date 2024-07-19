Законопроект об "откупе" за коррупцию проходит оценку Еврокомиссии, - Стефанишина

Законопроект №11340 о повышении эффективности заключения соглашений о признании виновности сейчас проходит оценку Европейской Комиссии.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соглашения о признании виновности являются очень распространенной мировой практикой. Эта практика есть уже и в Украине. Однако действующий механизм малоэффективен, что отмечено в оценках международных экспертов", - пояснила она.

По словам вице-премьера, именно поэтому повышение эффективности заключении сделок предусмотрено Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы, Планом Украины (Ukraine Facility), а также отчетом по Украине в рамках Пакета расширения, то есть является частью плана реформ согласованного с европейскими партнерами.

"Правительственный законопроект достигает поставленной цели - расширяет возможности для стороны обвинения поощрять лиц к заключению соглашений - и соответствует мировой практике соглашения со следствием. Акт уже проходит оценку ЕК в рамках отчета о расширении и будет доработан в случае комментариев к нему. Призываю не поддаваться манипуляциям", - добавила Стефанишина.

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Законопроект об откупе коррупционеров от тюрьмы

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Председатель правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в законопроекте №11340 вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях поступили от международных партнеров.

В то же время министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что законопроект требует публичного компромисса при подготовке ко второму чтению.

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