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Законопроект об "откупе" за коррупцию проходит оценку Еврокомиссии, - Стефанишина

Закон про відкуп корупціонерів від в'язниці проходить оцінку в Єврокомісії

Законопроект №11340 о повышении эффективности заключения соглашений о признании виновности сейчас проходит оценку Европейской Комиссии.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соглашения о признании виновности являются очень распространенной мировой практикой. Эта практика есть уже и в Украине. Однако действующий механизм малоэффективен, что отмечено в оценках международных экспертов", - пояснила она.

По словам вице-премьера, именно поэтому повышение эффективности заключении сделок предусмотрено Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы, Планом Украины (Ukraine Facility), а также отчетом по Украине в рамках Пакета расширения, то есть является частью плана реформ согласованного с европейскими партнерами.

"Правительственный законопроект достигает поставленной цели - расширяет возможности для стороны обвинения поощрять лиц к заключению соглашений - и соответствует мировой практике соглашения со следствием. Акт уже проходит оценку ЕК в рамках отчета о расширении и будет доработан в случае комментариев к нему. Призываю не поддаваться манипуляциям", - добавила Стефанишина.

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Законопроект об откупе коррупционеров от тюрьмы

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Председатель правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в законопроекте №11340 вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях поступили от международных партнеров.

В то же время министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что законопроект требует публичного компромисса при подготовке ко второму чтению.

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Автор: 

Еврокомиссия (1474) законопроект (3237) коррупция (8584) Стефанишина Ольга вице-премьер (255)


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Топ комментарии
+15
Оцінка народу, як єдиного джерела влади в Україні, я так розумію, нікого не цікавить?
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19.07.2024 16:56 Ответить
+14
Так завжди буває, коли суспільство доручає ворюгам створювати законодавство проти ворюг.
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19.07.2024 17:00 Ответить
+12
3.14здець повний!
Дно, майже ДНО, але знизу щн постукали....!
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19.07.2024 16:55 Ответить
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І коли Стефанішина оголосить, що Єврокомісія дала позитивний висновок, відбудеться величезна хуцпа.
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19.07.2024 16:54 Ответить
Справа Остапа-Сулеймана-Берта-Марія-Бендер-Бея живе і процвітає...? " Контора пішет...?""Врємя, котороє у нас єсть,- ето дєньгі которих у нас нєт"" Пілітє Шура пілітє..."? Непідсудні...?Всі ж свої...?!
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19.07.2024 17:38 Ответить
3.14здець повний!
Дно, майже ДНО, але знизу щн постукали....!
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19.07.2024 16:55 Ответить
Песиміст в Україні - ну це вже повне дно. Далі вже нікуди
Оптиміст в Україні - ще є та й як куди
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19.07.2024 17:05 Ответить
Дно є! Це не обговорюється....)))
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19.07.2024 17:45 Ответить
Сподівіюсь,х оч там є притомні
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19.07.2024 16:55 Ответить
Оцінка народу, як єдиного джерела влади в Україні, я так розумію, нікого не цікавить?
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19.07.2024 16:56 Ответить
Так завжди буває, коли суспільство доручає ворюгам створювати законодавство проти ворюг.
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19.07.2024 17:00 Ответить
Де межа кінченості "Слуг Єрмака"?
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19.07.2024 17:01 Ответить
Нема корупції - нема відкупу від корупції.
Про що ви кажете взагалі? 😁
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19.07.2024 17:01 Ответить
Єврокомісія дає добро?
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19.07.2024 17:01 Ответить
Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою.
========

Коли потрібно підвищити ціни, підняти тарифи або ухвалити закони для своїх, то ці удоди завжди волають до світової практики
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19.07.2024 17:01 Ответить
Это полный писдес, если это Зеля допустит то в Украине нет Президента
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19.07.2024 17:02 Ответить
При чому тут блазень? Всі питання до "хазяїна" єрмака.
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19.07.2024 17:05 Ответить
Його давно немає, гундос тільки грає його роль, правда, грає погано та непереконливо. Фактично, глава держави - эрмак з тіньовим кабінетом у вигляді ОПи.
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19.07.2024 17:38 Ответить
Із 20 травня юридично немає.....
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19.07.2024 17:47 Ответить
"гундос" і є тим членом ,яким "лабає" рашистська агентура ,руками агента єрмака,на українському роялі...
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19.07.2024 19:06 Ответить
Зедараси єрма.ляді
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19.07.2024 17:09 Ответить
Стефанишина все вірно говорить. Не дарма її Гройсман у свою партію взяв перед виборами до цієї ВР. Але ця партія не пройшла.
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19.07.2024 17:15 Ответить
Думаю що єврокомісія дасть добро , потриматися за ...х...то за шо ,чим 🤡 грав на роЯлі
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19.07.2024 17:17 Ответить
Принаймі стефанішиной
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19.07.2024 17:19 Ответить
Єврокомісія може і дасть добро Стефанішиній потриматись за пісюн,але є нюанс;Андрій Борисович і близько не підпускає нікого до члена "найвеличнішого",навіть Олену Зеленську
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19.07.2024 17:31 Ответить
🤣👍
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19.07.2024 18:14 Ответить
Хто як не Стефанішина знає про корупцію)
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19.07.2024 17:24 Ответить
Справа Стефанішиноі щ 20р.розглядається в ДБР:розтрата, незаконне збагачення,вона пішла в депутатство,щоби уникнути покарання,4р.справа не зійшла з мертвої точки
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19.07.2024 22:56 Ответить
і не зійде при цій владі...
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19.07.2024 23:02 Ответить
Нехай, але в нас не проходить
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19.07.2024 17:30 Ответить
Прекрасный стимул воровать ещё больше ! Предлагаю переименовать: Законопроект про"РОЗСТРІЛ"за корупцію !
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19.07.2024 17:30 Ответить
Питання в іншому - чому раптом вирішили зменшити покарання за корупцію якраз під час війни? Що сподвигло послабити покарання, замість очевидної потреби ввести розстріли за неї?
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19.07.2024 17:35 Ответить
Ну що дегенерати - гірше не стало?
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19.07.2024 17:43 Ответить
Говорят, что во втором четении добавят пункт о возможности предоплаты.😎
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19.07.2024 18:15 Ответить
а сотня радників-ухиляньтів стефанішиної
ніде не проходять?? Вже відкупились??
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19.07.2024 18:32 Ответить
У всьому світі корупція під час війни завжди каралась дуже жорстоко, включно до смертної кари. А у нас якийсь піонертабір: Вкрав булочку? Розкажеш віршик про партію.
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19.07.2024 18:42 Ответить
чому законопроект не пройшов спочатку оцінку ЄК у рамках звіту про розширення з доопрацюваннями та рекомендаціями ЄКі лише після цього винесений у ВЗРАДУ,а все через "зелену задницю" навпаки із шкодою для держави Україна ,та її народу???
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19.07.2024 18:44 Ответить
Просто Єврокомісії набридло копатись в цьому низькопробному лайні.
Висновки Європа давно зробила, без кнута наш уряд від себе нічого корисного не створює. Лише те, що допомагає мародерити.
Це небажання відновлювати декларування, правки лозового, узаконені грабунки мін оборони ...
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19.07.2024 18:47 Ответить
Але ж чиновник, який займається корупцією - це дефективний чиновник. А закон, який передбачає його відкуп - такий самий корупційний. І що, єврокомісія сприятиме розвитку корупції? Те чмо, яке такий закон внесло - це вже є дефективне чмо.
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19.07.2024 19:31 Ответить
Не може бути ніяких угод з крадієм - тільки за грати.
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19.07.2024 19:33 Ответить
Вона з Арахамією не спілкується? Він вчора тикав пальцем у «євро-партнерів», що змусили слуг приймати цей закон, попри їх небажання.
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19.07.2024 19:49 Ответить
цей закон мав би посприяти швидшому розслідуванню,щоб справи не затягувались на роки.Якщо обвинувачений розкриває всіх учасників схеми(здає подільників)то отримує індульгенцію за великий штраф
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19.07.2024 23:01 Ответить
Мабуть там ще так не охрінівали! Заплатив корупціонер штраф, коли попався, і зі спокійною совістю пішов красти з бюджету далі.
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19.07.2024 23:12 Ответить
за часів януковоща та під час Революції Гідності працювала в Мін'юсту під керівництвом О.Лукаш((до речі ці дві дегенерати не були люстровані в 15р.?!Стефанішіна під слідством у ДБР за розтрати, депутатство дає ій імунітет-ось така гнидява сумна історія з цією ******
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19.07.2024 23:13 Ответить
Благополучие воров и коррупционеров для государства важнее чем решения Еврокомиссии. Только вперёд !
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19.07.2024 23:37 Ответить
 
 