Малюська за публичный компромисс по законопроекту, который позволит коррупционерам откупиться от тюрьмы, до 2-го чтения

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что законопроект №11340 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно повышения эффективности заключения соглашений о признании виновности", который, в частности, позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы, требует публичного компромисса при подготовке ко второму чтению.

Об этом министр написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь нужен публичный компромисс. Возможно, и за счет уменьшения опций, предусмотренных законопроектом. Убежден, что Верховная Рада Украины такой компромисс найдет ко второму чтению, и все ключевые стейкхолдеры будут удовлетворены. Хотя редко когда компромисс совпадает с лучшим технократическим решением", - отметил Малюська.

Он назвал институт соглашений "штукой очень неэтичной, но суперэффективной в правильных руках".

"Максимальная эффективность мне нравится. Я за увеличение дискреции прокуроров, как это есть в США. Дискреции закрывать дела или идти на сделки", - подчеркнул министр.

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Также он мказал, что целью соглашений о признании виновности является избежание рисков проиграть дело полностью, а также экономии ресурсов, недостаточных для полноценного судебного разбирательства.

В то же время он признал, что институт соглашений о признании виновности является едва ли не самым проблемным в уголовном праве, но одновременно "триумфом эффективности над справедливостью в конкретном деле и над превентивным эффектом для обвиняемого". Министр раскритиковал "примитивную дискредитацию института и общую критику законопроекта без малейшего понимания идеи, доктрины и зарубежных практик".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

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