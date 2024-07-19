Малюська за публичный компромисс по законопроекту, который позволит коррупционерам откупиться от тюрьмы, до 2-го чтения
Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что законопроект №11340 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно повышения эффективности заключения соглашений о признании виновности", который, в частности, позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы, требует публичного компромисса при подготовке ко второму чтению.
Об этом министр написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь нужен публичный компромисс. Возможно, и за счет уменьшения опций, предусмотренных законопроектом. Убежден, что Верховная Рада Украины такой компромисс найдет ко второму чтению, и все ключевые стейкхолдеры будут удовлетворены. Хотя редко когда компромисс совпадает с лучшим технократическим решением", - отметил Малюська.
Он назвал институт соглашений "штукой очень неэтичной, но суперэффективной в правильных руках".
"Максимальная эффективность мне нравится. Я за увеличение дискреции прокуроров, как это есть в США. Дискреции закрывать дела или идти на сделки", - подчеркнул министр.
Также он мказал, что целью соглашений о признании виновности является избежание рисков проиграть дело полностью, а также экономии ресурсов, недостаточных для полноценного судебного разбирательства.
В то же время он признал, что институт соглашений о признании виновности является едва ли не самым проблемным в уголовном праве, но одновременно "триумфом эффективности над справедливостью в конкретном деле и над превентивным эффектом для обвиняемого". Министр раскритиковал "примитивную дискредитацию института и общую критику законопроекта без малейшего понимания идеи, доктрины и зарубежных практик".
Ранее сообщалось, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.
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Скільки модних та красивих слів навчились, щоб приховати за ними звичайну корупцію та професійну непридатність.
Моя особиста думка, якщо вже і вводити можливість корупціонерам відкуплятись, то таке повинно вводитись на рівні державного референдуму, а не голосами 226+ Слуг Корупції та забороненої партії держзради.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=27841 Взагалі, ось поіменний перелік нової депутатської групи "За корупцію"
Утимавсь
Відсутній
Не голосував
В ласенко кирилєнко Наливайченко Цимбалюк Волинець Кучеренко Немиря Соколов Кабаченко і да баба Юля не голосувала, але була присутня така собі «палкий»борець без чітко визначеної позиції
Мабуть вiд спеки...😏😠
Я маю на увазі, що закони такого масштабу - заміна штрафом строку ув'язнення, тощо, повинні прийматись на рівні референдуму, а не групкою тимчасово обраних депутатів, особливо враховуючи що так зміни спрямовані не в останню чергу на користь самих депутатів. Дивно що ви цього не зрозуміли, а відразу почали хамити.
Усіма кінцівками - ЗА!
Какой занятный язык....©
Все остальные законы которые какие либо депутаты принимали , включая януковские январские законы, это детский сад просто.
Ответ на это может быть только один, нужно с кирпичом в руке останавливать все дорогие машины на блокпостах и спрашивать с каких денег это куплено и когда были заплачены налоги с этих сумм.
яка ціна має бути машини, щоб вона вважалася "дорогою"?
Небесна Сотня?! Як рiдним на все
це дивитись?! 🥺😢😠
а відкупаються у таких же
хабарників
Зєлю геть. Вибори
не дочекаюсь коли вже зелену погань вішати почнем....
П. С. Жодного разу не чув такий вислів від політиків у Британії, й від звичайних людей.
Якщо таке допустити, на наступний день після прийняття закону, вкрадуть все, що залишилося
Раз засуджений за скоєння кримінального злочину певної категорії може добровільно піти на фронт, то чому людина, яка нажила статки "чесною працею на свою користь" не може себе викупити за ціну адекватну нажитим "чесною працею на свою користь" і піти на фронт?
Звичайно, з перекриттям всіх можливостей опинитися на буковельському фронті.
Так могло б бути більше користі, ніж їх утримувати по тюрмах і залишати те саме майно нажите "чесною працею на свою користь" по родичах, любовницях... - механізм конфіскації, як і запобіжні заходи щодо неможливості конфіскації постійно злодіями вдосконалюються.
В кінці кінців частина статків "чесною працею на свою користь" переходить адвокатам, слідчим, прокурорам, суддям.
Не все можливе в теорії вдається здійснити на практиці. Це як боротьба з алкоголізмом, наркоманією, яка буде тривати вічно, але при розумних компромісах процес можна контролювати, управляти, профілактикувати, локалізувати... з вигодою для спільноти.
Якщо б навіть і ... по Вашому бажанні, то яка користь державі, фронту від того, що розстріляють, а майно залишиться розпорошена по родичах, любовницях?
💰 https://t.me/+DyO2dpS_1qU0NmE0 За 2 тижні після цього рішення суддя Тішко придбав в Одесі будинок площею 642,5 кв м за ціною всього 141,5 тис доларів. Реальна ціна його - не менше 400. Стільки коштує піклування про права росіян під час війни.
Незалежна спільнота розслідувачів https://t.me/+DyO2dpS_1qU0NmE0 ◼️BlackBOX OSINT також встановили, що
🧓🏽 Мати судді Тішка отримала російський паспорт після анексії Криму і продовжує жити в Керчі.
🎁У лютому 2021 мати, Ірина Тішко подарувала сину майже мільйон гривень. Тоді ж презентувала йому і квартиру в Одесі. У декларації суддя вказав її вартість всього у 7,4 тисяч доларів. Аналогічні квартири в цьому районі коштують щонайменше 50.
🔍 У 2014 році, будучи суддею Центрального районного суду Миколаєва, Дмитро Тішко відпустив під домашній арешт підозрюваного у підготовці теракту Костянтина Ковальова. Після цього Ковальов втік на території так званої днр.
❓ Як так сталося, що суддя Дмитро Тішко, який захищає російські інтереси та порушує українські закони, досі обіймає свою посаду і не привернув уваги відповідних органів?
Більше шокуючих деталей про зрадників та колаборантів розслідувачі ексклюзивно викладають https://t.me/+DyO2dpS_1qU0NmE0 у закритому каналі
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Якщо не зрозумів, і краде вдруге, тоді у голову. Ось це компроміс.
Але не виключено, що в Україні крадіїї мільярдів можуть навіть погодитись.
Альтернатива малоресурсного подолання корупції в Україні є і давно мною запропонована для обговорення і реалізації - це правовий інститут https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=Or5WxQCMZGWw4JXG8hbzMg&s=19 Антикорупційної застави .
Хіба це керівництво? Де ви бачите щоб втілювались якісь ефективні реформи, розробляли закони для ефективної роботи економіки, розробляли закони що до покращення доброуту людей?
Вони прийшли лише красти, а араз взагалі хочуть це узаконти.
БАНДУ ГЕТЬ!
Але ж вся команда Блазня наднеефективна, і за цю наднеефективність кожен день ефективні воїни розплачуються своїми життям і здоров'ям.
Якщо вже так мова пішла, то чому б не знайти публічний компроміс у такій царині, як "право власності слуг і прислужників".
Всі знають, що у них все крадене, а за рахунок краденого можна збалансувати бюджет і пидвищити ефективність сил оборони і, таким чином, всієї країни.