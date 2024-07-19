РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7483 посетителя онлайн
Новости
8 660 83

Малюська за публичный компромисс по законопроекту, который позволит коррупционерам откупиться от тюрьмы, до 2-го чтения

Денис Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что законопроект №11340 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно повышения эффективности заключения соглашений о признании виновности", который, в частности, позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы, требует публичного компромисса при подготовке ко второму чтению.

Об этом министр написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь нужен публичный компромисс. Возможно, и за счет уменьшения опций, предусмотренных законопроектом. Убежден, что Верховная Рада Украины такой компромисс найдет ко второму чтению, и все ключевые стейкхолдеры будут удовлетворены. Хотя редко когда компромисс совпадает с лучшим технократическим решением", - отметил Малюська.

Он назвал институт соглашений "штукой очень неэтичной, но суперэффективной в правильных руках".

"Максимальная эффективность мне нравится. Я за увеличение дискреции прокуроров, как это есть в США. Дискреции закрывать дела или идти на сделки", - подчеркнул министр.

Смотрите: Нардепы знали, за что голосовали, когда принимали законопроект об откупе коррупционеров от тюрьмы, - Устинова. ВИДЕО

Также он мказал, что целью соглашений о признании виновности является избежание рисков проиграть дело полностью, а также экономии ресурсов, недостаточных для полноценного судебного разбирательства.

В то же время он признал, что институт соглашений о признании виновности является едва ли не самым проблемным в уголовном праве, но одновременно "триумфом эффективности над справедливостью в конкретном деле и над превентивным эффектом для обвиняемого". Министр раскритиковал "примитивную дискредитацию института и общую критику законопроекта без малейшего понимания идеи, доктрины и зарубежных практик".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос сделки коррупционеров со следствием, которая позволит откупиться от тюрьмы, поступил от партнеров, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

ВР (29302) закон (3179) коррупция (8584) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
публічний компроміс, стейкхолдери, технократичні рішення....
Скільки модних та красивих слів навчились, щоб приховати за ними звичайну корупцію та професійну непридатність.
Моя особиста думка, якщо вже і вводити можливість корупціонерам відкуплятись, то таке повинно вводитись на рівні державного референдуму, а не голосами 226+ Слуг Корупції та забороненої партії держзради.
показать весь комментарий
19.07.2024 01:47 Ответить
+27
Тобто, ще раз: у суспільства як ніколи великий запит на справедливе, жорстке покарання за корупцію під час війни - і тут рада голосує внесений Шмигалем "євроінтеграційний" законопроєкт 11340, який дозволяє хабарникам уникати вʼязниці за рахунок сплати штрафу? це що за *****?
показать весь комментарий
19.07.2024 01:57 Ответить
+25
Зелені просто знущаються над українцями. Користуючись своєю безкарностю і воєнним станом.
показать весь комментарий
19.07.2024 02:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
публічний компроміс, стейкхолдери, технократичні рішення....
Скільки модних та красивих слів навчились, щоб приховати за ними звичайну корупцію та професійну непридатність.
Моя особиста думка, якщо вже і вводити можливість корупціонерам відкуплятись, то таке повинно вводитись на рівні державного референдуму, а не голосами 226+ Слуг Корупції та забороненої партії держзради.
показать весь комментарий
19.07.2024 01:47 Ответить
Зеленим потужним всім по губам
показать весь комментарий
19.07.2024 02:01 Ответить
Так наче не вистачає до 227 голосів.
показать весь комментарий
19.07.2024 02:03 Ответить
Там немає Голос, вони також голосували, не всі звісно. +10
показать весь комментарий
19.07.2024 02:06 Ответить
Ще Довіра.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=27841 Взагалі, ось поіменний перелік нової депутатської групи "За корупцію"
показать весь комментарий
19.07.2024 02:10 Ответить
Брехня. З Батьківщини за закон на захист корупціонерів не проголосував ЖОДЕН.

Утимавсь
Відсутній
Не голосував
показать весь комментарий
19.07.2024 05:20 Ответить
Це Ви брешете зайдіть за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=27842 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=27842

В ласенко кирилєнко Наливайченко Цимбалюк Волинець Кучеренко Немиря Соколов Кабаченко і да баба Юля не голосувала, але була присутня така собі «палкий»борець без чітко визначеної позиції
показать весь комментарий
19.07.2024 08:48 Ответить
Який ще референдум про можливість відкупатись корупціонерам, ви що здуріли?
показать весь комментарий
19.07.2024 08:19 Ответить
Геть подурiв наш нарИд..😠
Мабуть вiд спеки...😏😠
показать весь комментарий
19.07.2024 09:00 Ответить
Здуріли люди в 2019, зараз лише наслідки цього.
Я маю на увазі, що закони такого масштабу - заміна штрафом строку ув'язнення, тощо, повинні прийматись на рівні референдуму, а не групкою тимчасово обраних депутатів, особливо враховуючи що так зміни спрямовані не в останню чергу на користь самих депутатів. Дивно що ви цього не зрозуміли, а відразу почали хамити.
показать весь комментарий
19.07.2024 14:13 Ответить
йдіть на які хочете угоди, але для держслужби та чиновників вищих за керівника підприємства конфіскація майна та перевірка майнового стану його батьків, дітей, бабусів дідусів, всіх наявних дружин та співмешканок
показать весь комментарий
19.07.2024 01:51 Ответить
Хатніх прибиральниць та кузенів та співмешканців!
Усіма кінцівками - ЗА!
показать весь комментарий
19.07.2024 02:47 Ответить
А з яких пір керівники підприємств стали чиновниками?
показать весь комментарий
19.07.2024 08:36 Ответить
А держпідприємство то хто , чи як там по новому буде
показать весь комментарий
19.07.2024 08:57 Ответить
з тих пір як навіть засратого майстра заставили заповнювати податкову декларацію що би запобігти корупції... вчи нормативку
показать весь комментарий
22.07.2024 15:17 Ответить
Невгамовна та нищивна боотьба корупціонерів з корупцією триває!!))
показать весь комментарий
19.07.2024 01:55 Ответить
євроінтеграція вищого ґатунку або ну ж потім ЗЄпідор ветує (якщо раптово пройде друге читання) і оп оп, всі носяться як він гарно бореться проти корупції)) як казав Девід Блейн, улічная магія
показать весь комментарий
19.07.2024 02:03 Ответить
I я про це думала...😁
показать весь комментарий
19.07.2024 09:02 Ответить
Досить публічних компромісів. "Не на часі" пережити б!
показать весь комментарий
19.07.2024 01:56 Ответить
Тобто, ще раз: у суспільства як ніколи великий запит на справедливе, жорстке покарання за корупцію під час війни - і тут рада голосує внесений Шмигалем "євроінтеграційний" законопроєкт 11340, який дозволяє хабарникам уникати вʼязниці за рахунок сплати штрафу? це що за *****?
показать весь комментарий
19.07.2024 01:57 Ответить
Зелені просто знущаються над українцями. Користуючись своєю безкарностю і воєнним станом.
показать весь комментарий
19.07.2024 02:02 Ответить
Вибачте, але ЗЄпідорам поїбати на те, що думають смерди. Поки смерди воюють, а держава все глибше стрягне в боргах, ЗЄпідори приймають такі закони аби довше при казні залишитись. І нічого смерди не зроблять, бо прийде «нова реформована поліція» і розжене
показать весь комментарий
19.07.2024 02:05 Ответить
Смерди нічого не думають, максимум посмердять десь на форумі, на цьому і все
показать весь комментарий
19.07.2024 08:24 Ответить
Янукович теж думав, що Беркут Майдан розгоне...
показать весь комментарий
19.07.2024 13:07 Ответить
Українці мають шанс засвоїти урок. Но ніт, це ж українці. Так, поїдять гавна на шару, як завжди...
показать весь комментарий
19.07.2024 06:25 Ответить
Зато хоч поржом!
показать весь комментарий
19.07.2024 07:55 Ответить
Цікаво як Малюська апелює до США. У нас таке законодавство ніколи при наявній цитуації не працює. Для того щоб воно запрацювало потрібно законодавство де за корупцію розстрілюють, і потім можливо через років 20, можна таке приймати.
показать весь комментарий
19.07.2024 02:08 Ответить
Патужна патужність
показать весь комментарий
19.07.2024 02:10 Ответить
Пашлибаши? Пашлибаши!
Какой занятный язык....©
показать весь комментарий
19.07.2024 02:53 Ответить
Всіх хто голосував за цю ганьбу потрібно вішати публічно. Крапка.
показать весь комментарий
19.07.2024 03:08 Ответить
Відвідайте лікаря, можливо у Вас ще є шанс.
показать весь комментарий
19.07.2024 05:51 Ответить
Меня наверное ничем в украинской, насквозь испокон веков коррумпированной политике удивить нельзя, но надо же, действительно удивили. Вчера ещё я посмеялся бы если бы кто то это предположил.
Все остальные законы которые какие либо депутаты принимали , включая януковские январские законы, это детский сад просто.

Ответ на это может быть только один, нужно с кирпичом в руке останавливать все дорогие машины на блокпостах и спрашивать с каких денег это куплено и когда были заплачены налоги с этих сумм.
показать весь комментарий
19.07.2024 03:28 Ответить
К сожалению украинская (а точнее восточно-славянская) нация такова, что через пару месяцев останавливатель с кирпичом, сам будет проезжать через блокпосты на дорогой машине.
показать весь комментарий
19.07.2024 06:45 Ответить
боже яка тупість вимірювати корупцію дорогою машиною 🤦
яка ціна має бути машини, щоб вона вважалася "дорогою"?
показать весь комментарий
19.07.2024 08:33 Ответить
Я задаю питання-за що загинула
Небесна Сотня?! Як рiдним на все
це дивитись?! 🥺😢😠
показать весь комментарий
19.07.2024 09:09 Ответить
Ну от можуть, по нормальному розводить лохів - кому окоп та смерть, кому дати бабла, шоб потім здерти йього з сім'ї загиблого. Красунчики. Вірю більшості - ми підтримуємо нашого лідера - 59 відсотків. ОТ хрін вам нацисти-порошенковці.
показать весь комментарий
19.07.2024 03:33 Ответить
Крадуть у народа
а відкупаються у таких же
хабарників
показать весь комментарий
19.07.2024 04:02 Ответить
ОППА І МАЄМО - БАНДА ПРИЙМАЄ ЗАКОН ПРО ІНДУЛЬГЕНЦІЮ ДЛЯ БАНДИ...В ЗАКОНІ.. ТО ГРАБІЖНИКИ МАЮТЬ ВЗАГАЛІ КРАСТИ З РАНКУ ДО НОЧІ...ГОЛОВНЕ ВІДКУПИТИСЯ.... ПРОПОНУЮ СТАТТЮ ДЛЯ ВСІХ ВСІХ КОРУПЦІОНЕРІВ ТА ГРАБІЖНИКІВ... ЇХ НЕ ПОТРІБНО РОЗДІЛЯТИ...ПЛАКАТИ ХОЧЕТЬСЯ ВІД ТАКИХ ЗАКОНІВ..
показать весь комментарий
19.07.2024 04:03 Ответить
Ще треба посвідчення корупціонера узаконити. Щоб НАБУ відразу давали задню, коли його побачать

Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
19.07.2024 05:10 Ответить
ЗеЛені гниди все ніяк не угомоняться, а недоумок Малюська, як не платні тюрми будує то працює як ворюг від в'язниці відмазати....
не дочекаюсь коли вже зелену погань вішати почнем....
показать весь комментарий
19.07.2024 05:40 Ответить
Які "стейкхолдери", що воно верзе..... міністр ЗЕкоМанди це щось..... не гарне для країни щось.
показать весь комментарий
19.07.2024 05:52 Ответить
стейкхолдер - тримач стейка , ти ж англійську повинен знати, прапорець в тебе GB
показать весь комментарий
19.07.2024 06:49 Ответить
Я Англійську знаю. Він Англієць? До чого цей жаргон? Де й навіщо воно цього набралося?
П. С. Жодного разу не чув такий вислів від політиків у Британії, й від звичайних людей.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:44 Ответить
Ще раз говорить про те, що для цивільних війни як не було так і не має. І напевно не буде. Кожне гівно вирішує свої особисті шкурні проблеми. Кожен вкрадений мільйон це життя солдата. На ці гроші можна купити снаряд наприклад тут і зараз, а не потім колись за якоби отримані від злодія кошти. Тобто всі цивільні живуть за рахунок життів солдат та при цьому тільки збільшувати свої зони комфорту. Нічого іншого від біомусуру очікувати і не можна. Яка в біса мораль, поведінка, законність, етика, конституція, право, демократія? Ха ха ха.
показать весь комментарий
19.07.2024 05:56 Ответить
Владу захопили шахраї!
показать весь комментарий
19.07.2024 05:58 Ответить
Це пздць! Банда хоче красти гроші і ними ж відкупатися!
Якщо таке допустити, на наступний день після прийняття закону, вкрадуть все, що залишилося
показать весь комментарий
19.07.2024 06:03 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2024 06:34 Ответить
Все мозги разбил на части,все извилини заплел...
показать весь комментарий
19.07.2024 06:40 Ответить
А что от зелёного Малюськи стоило ожидать ? Он на этот закон смотрит с собственной перспективы . После смены власти он ведь понимает что к нему будет МАССА вопросов . Вот он и понимакт , что пора закон для себя сделать.
показать весь комментарий
19.07.2024 06:40 Ответить
він вже порахував у скільки йому самому обійдеться відкупитись
показать весь комментарий
19.07.2024 08:58 Ответить
Можливо, справді слід шукати компроміс - такий щоб всім було зрозуміло. На період війни.

Раз засуджений за скоєння кримінального злочину певної категорії може добровільно піти на фронт, то чому людина, яка нажила статки "чесною працею на свою користь" не може себе викупити за ціну адекватну нажитим "чесною працею на свою користь" і піти на фронт?
Звичайно, з перекриттям всіх можливостей опинитися на буковельському фронті.
Так могло б бути більше користі, ніж їх утримувати по тюрмах і залишати те саме майно нажите "чесною працею на свою користь" по родичах, любовницях... - механізм конфіскації, як і запобіжні заходи щодо неможливості конфіскації постійно злодіями вдосконалюються.

В кінці кінців частина статків "чесною працею на свою користь" переходить адвокатам, слідчим, прокурорам, суддям.

Не все можливе в теорії вдається здійснити на практиці. Це як боротьба з алкоголізмом, наркоманією, яка буде тривати вічно, але при розумних компромісах процес можна контролювати, управляти, профілактикувати, локалізувати... з вигодою для спільноти.
показать весь комментарий
19.07.2024 06:43 Ответить
у період війни мародерів розстрілюють, а не дають їм відкупитися
показать весь комментарий
19.07.2024 08:59 Ответить
У період війни продовжують діяти міжнародне право, Конституція, закони держави. Навіть вища міра покарання можлива після остаточного рішення суду. Напевно в Україні смертельна кара заборонена.

Якщо б навіть і ... по Вашому бажанні, то яка користь державі, фронту від того, що розстріляють, а майно залишиться розпорошена по родичах, любовницях?
показать весь комментарий
19.07.2024 11:59 Ответить
та я про ті країни, яким на життя, а не про самогубців
показать весь комментарий
19.07.2024 12:32 Ответить
Правильно..., але якщо приймаються закони які відміняють законність, то наступає беззаконня і тоді починають діяти Закони Лінча. Але про що я? Гегель писав що "мораль застигає в Праві". Ці закони відображають мораль всього народу України, а це означає що ми прогнили наскрізь і нас вже ніщо не врятує... Навіть чудо...
показать весь комментарий
19.07.2024 16:58 Ответить
http://ww1.relosoun.com/?usid=24&utid=8521201521
показать весь комментарий
19.07.2024 06:46 Ответить
Одеський суддя Тішко https://blackboxosint.com/odeskyj-suddya-dmytro-tishko-vynis-rishennya-na-koryst-poplichnyka-putina-pislya-chogo-kupyv-mayetok-bilya-morya/?utm_source=tg&utm_medium=post&utm_campaign=1807_adv відмовився конфіскувати пентхауз, який належить заступнику міністра оборони рф Михайлу Дмітрієву посилаючись на….неможливість порушувати права росіянина 🤯

💰 https://t.me/+DyO2dpS_1qU0NmE0 За 2 тижні після цього рішення суддя Тішко придбав в Одесі будинок площею 642,5 кв м за ціною всього 141,5 тис доларів. Реальна ціна його - не менше 400. Стільки коштує піклування про права росіян під час війни.

Незалежна спільнота розслідувачів https://t.me/+DyO2dpS_1qU0NmE0 ◼️BlackBOX OSINT також встановили, що

🧓🏽 Мати судді Тішка отримала російський паспорт після анексії Криму і продовжує жити в Керчі.

🎁У лютому 2021 мати, Ірина Тішко подарувала сину майже мільйон гривень. Тоді ж презентувала йому і квартиру в Одесі. У декларації суддя вказав її вартість всього у 7,4 тисяч доларів. Аналогічні квартири в цьому районі коштують щонайменше 50.

🔍 У 2014 році, будучи суддею Центрального районного суду Миколаєва, Дмитро Тішко відпустив під домашній арешт підозрюваного у підготовці теракту Костянтина Ковальова. Після цього Ковальов втік на території так званої днр.

❓ Як так сталося, що суддя Дмитро Тішко, який захищає російські інтереси та порушує українські закони, досі обіймає свою посаду і не привернув уваги відповідних органів?

Більше шокуючих деталей про зрадників та колаборантів розслідувачі ексклюзивно викладають https://t.me/+DyO2dpS_1qU0NmE0 у закритому каналі

https://t.me/+DyO2dpS_1qU0NmE0 ◼️Чорна скриня|BlackBOX. Доступ відкритий за посиланням - https://t.me/+DyO2dpS_1qU0NmE0
показать весь комментарий
19.07.2024 06:47 Ответить
Уроди слуги коломойського фірташа яника ви що безсмертні суки під час війни з економікою в опі то податківцям у 2 рази з п піднімаєте то корупціонерів відмазуєте то собі любимим із помічниками з п добавл,єте щоб дніпро не загажувать таким по всім ліхтарям висіти вам з вашими родинами
показать весь комментарий
19.07.2024 06:54 Ответить
Це знову закон для богатеньких злодіїв при владі. Наколядував 5 лімонів, попався, поторгувався, заплатив лімон і воруй далі. Цу непринятно. Непокараність породжує вседозволеність.
показать весь комментарий
19.07.2024 06:54 Ответить
Просто розженіть ВАКС і введіть суд присяжних як в США. І нехай не продажний суддя , а випадкові люди вирішують чи може пенсіонерка накопичити для онучка гроші на віллу в Монако.
показать весь комментарий
19.07.2024 06:55 Ответить
Суд присяжних, це те, що конче необхідно Україні, але ж шахраї проти себе не підуть, їм потрібна допомога народу
показать весь комментарий
19.07.2024 08:51 Ответить
Тобто мотивують більше красти, щоб відкупитися! Це ж класика! Що заохочуєте, те й отримуєте!
показать весь комментарий
19.07.2024 07:01 Ответить
Якщо перший раз вкрав, то можна дати посадовцю відкупитись, але вистрілити йому у коліно.
Якщо не зрозумів, і краде вдруге, тоді у голову. Ось це компроміс.
показать весь комментарий
19.07.2024 07:19 Ответить
Саудівській Аравії і Еміратах чиновникам, спійманим на хабарі, відрубують руку.
Але не виключено, що в Україні крадіїї мільярдів можуть навіть погодитись.
показать весь комментарий
19.07.2024 07:59 Ответить
Якщо прибрати пафосно-пустопорожні слова, то це називається "податок на хабар". Саме під такою назвою це явище відоме історії.
показать весь комментарий
19.07.2024 07:36 Ответить
Чому дивуватися, якщо дибіли привели до влади цей .........., то чому б над дибілами не робити, що хочуть, ще й сміються мабуть
показать весь комментарий
19.07.2024 07:43 Ответить
Закон (якщо його приймуть) - не справедливий і навіть шкідливий в нашій реальності, що би там Молюська не казав про його ефективність. Бо крім захисту корупціонерів від тюрми він іще містить кілька профітів для казнокрадів і хабарників: виводить з-під загрози конфіскації їх майно, а також їх покровителів й інших пособників з-під слідства і суду.
Альтернатива малоресурсного подолання корупції в Україні є і давно мною запропонована для обговорення і реалізації - це правовий інститут https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=Or5WxQCMZGWw4JXG8hbzMg&s=19 Антикорупційної застави .
показать весь комментарий
19.07.2024 07:47 Ответить
Це ніякий не закон, це свавілля шахраїв які захопили владу.
Хіба це керівництво? Де ви бачите щоб втілювались якісь ефективні реформи, розробляли закони для ефективної роботи економіки, розробляли закони що до покращення доброуту людей?
Вони прийшли лише красти, а араз взагалі хочуть це узаконти.
показать весь комментарий
19.07.2024 08:07 Ответить
Це не керівники країни, це організоване злочинне угрупування!
БАНДУ ГЕТЬ!
показать весь комментарий
19.07.2024 07:54 Ответить
банду треба пи#дити
показать весь комментарий
19.07.2024 08:02 Ответить
Злочинці банди зеленського і єрмака пишуть закони для себе
показать весь комментарий
19.07.2024 08:11 Ответить
Там чув "Шквал" був
показать весь комментарий
19.07.2024 08:59 Ответить
Довготривале стояння вверх ногами НАДЗВИЧАЙНО впливає на розумові здібності.
показать весь комментарий
19.07.2024 09:08 Ответить
я не знаю..., наприклад, мене влаштував би такий розклад: перший раз - відкуп. але по повній, штраф на всю доказану суму + щось ще за клопоти..., другий раз - штраф та відсідка по повній, без варіантів...
показать весь комментарий
19.07.2024 09:12 Ответить
час зачиняти зелену мародерню....
показать весь комментарий
19.07.2024 09:23 Ответить
Нехай ці зелені мудараси разом з цими корупціонерами йдуть і захищають цю прокляту богом країну , мені така країна не потрібна!
показать весь комментарий
19.07.2024 09:28 Ответить
10 тыс баксов, я тебе расскажу маршрут к Тисе.
показать весь комментарий
19.07.2024 09:39 Ответить
Тикай собі у сраку, ти - зелена українська гнида! Прийде черга і Україна переможе, а зелені гниди будуть відповідати і за зданий південь, і за корупцію, і за бізнес на крові, і за рабство і геноцид власного народу, і за Тису ...
показать весь комментарий
20.07.2024 08:11 Ответить
Так и скажи, шоты лох и нищеброд, и у тебя нет 10к баксов.
показать весь комментарий
20.07.2024 22:18 Ответить
Для того шоб откупиться, нужно чтобы отдал государству в 3 раза больше чем украл. Такой вот только должен быть компромис. А спионерил миллион, отдал половину, и компромис?
показать весь комментарий
19.07.2024 09:36 Ответить
Нічого дивного в цьому немає, про що пророчо висловився Степан Хмара з трибуни Ради у 2019 році, про основну мету зеленої шпани, на чолі з гундосом, які прийшли до влади, завдяки корисним ідіотам та іншій публіці, які не дружать із головою.
показать весь комментарий
19.07.2024 09:58 Ответить
"тріумф ефективності над справедливістю...",- пише шмигаль Малюська.
Але ж вся команда Блазня наднеефективна, і за цю наднеефективність кожен день ефективні воїни розплачуються своїми життям і здоров'ям.
Якщо вже так мова пішла, то чому б не знайти публічний компроміс у такій царині, як "право власності слуг і прислужників".
Всі знають, що у них все крадене, а за рахунок краденого можна збалансувати бюджет і пидвищити ефективність сил оборони і, таким чином, всієї країни.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:25 Ответить
Внески в Офіс хочуть зробити законними. Бо кляті "казли" ловлять корупціонерів, і мішають Зельоним правильно жити.
показать весь комментарий
19.07.2024 12:49 Ответить
 
 