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Нардепы знали, за что голосовали, когда принимали законопроект об откупе коррупционеров от тюрьмы, - Устинова. ВИДЕО

Народные депутаты знали о значении нормы законопроекта об амнистии коррупционеров, которая позволит коррупционерам откупиться от тюрьмы. Это им было четко разъяснено с трибуны Верховной Рады перед голосованием.

Об этом сообщила в фейсбуке и обнародовала соответствующее видео с заседания Рады нардеп Александра Устинова ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Если вам депутаты будут рассказывать, что не знали, за что голосовали, когда провели сегодня в Верховной Раде амнистию для коррупционеров, - то это ложь.

Я объясняла и просила с трибуны не поддерживать этот трэш. Когда платишь штраф и выходишь сухим из воды, и можешь дальше требовать взятки.

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Я подавала альтернативный законопроект, который позволял заключать сделки, но не с организаторами и ТОП-ворами, который бы предусматривал сдачу "подельников", и много других вещей. К сожалению, проголосовали тот трэш, который есть", - рассказала Устинова.

В своем выступлении с трибуны Верховной Рады нардеп отметила, что данный законопроект не поддержан НАБУ и САП. Также она акцентировала, что данный законопроект предусматривает освобождение коррупционеров от ответственности, после уплаты "маленького штрафа".

"Этот закон не предусматривает, что кроме наказания штрафом, ты должен сдать кого-то или разоблачить схему. Он не предусматривает, что если ты - организатор, то ты не подпадаешь под эту "долларовую амнистию". Если мы сейчас это проголосуем, у нас массово все коррупционеры, которые сейчас сидят под стражей, даже учитывая Коломойского, выйдут. Нас сейчас подставляют перед всем международным сообществом", - отметила в своем выступлении Устинова.

Олександра Устінова про амністію для корупціонерів

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Автор: 

амнистия (455) ВР (29302) коррупция (8584) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+32
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18.07.2024 21:14 Ответить
+32
Коротко зелені ****** ворог народу.
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18.07.2024 21:20 Ответить
+20
Накрав мільйони, пов'язали на ста тисячах. Сплотив і на залишок жируєш.
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18.07.2024 21:30 Ответить
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18.07.2024 21:14 Ответить
Епать, а те що, він не читає перед голосуванням, то для мудака, в якого основна функція - це ухвалювати і голосувати закон, відмазка?

- вартовий, ти яку машину в склад пропустив!
- а куй його знає, я не дивився

- директоре, ви що це підписали вчора за документ?
- а куй його знає, я їх дивлюся чи що, коли підписую

- херург, пля, у хворого апендицит, а ви що вирізали?
- а *** його знає, я дивлюся чи що під час операції, тим більше з бодуна
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18.07.2024 21:38 Ответить
Всі ми преЗЄдєнти

Весна прийде сажати будемо

Зробимо їх разом .....
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19.07.2024 00:03 Ответить
З ЗЄльоними ми не будемо ні в НАТО, ні в ЄС, а БЕЗ них будемо.....

Питаєте як?
Самі знаєте .....
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19.07.2024 08:19 Ответить
Узаконили - заплатив - і ти в шоколаді - кажуть - шо це Захід нас надоумив
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18.07.2024 21:17 Ответить
Хто з Заходу? - є там таке шо корупціонер заплатив і гуляи Вася
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18.07.2024 21:34 Ответить
Та брешуть ,як завжди, злодюги узаконюють своє право на розкрадання бюджету
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18.07.2024 21:39 Ответить
Кто саме каже?
Коли казали?
Де про це можно прочитати?
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19.07.2024 06:37 Ответить
новина за вчора - там картинка з Арахамом
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19.07.2024 07:30 Ответить
Коротко зелені ****** ворог народу.
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18.07.2024 21:20 Ответить
Вот один из таких
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18.07.2024 21:22 Ответить
вєрім.
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18.07.2024 21:25 Ответить
гуріни не *******!))))
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18.07.2024 21:28 Ответить
точно правильно наголос поставив?
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18.07.2024 21:32 Ответить
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19.07.2024 00:50 Ответить
І піздЯт і пІздят, і пІздят і піздЯт. Ударєніє разноє, а смисл одін. (С)
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19.07.2024 06:13 Ответить
Зелені вже готуються до виборів, тому і законодавство роблять під себе.
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18.07.2024 21:23 Ответить
Зелені крадії собі амністію готують-дав хабаря вже офіційно державі і гуляй далі, кради далі..
ЗЄля, чого ми не в НАТО?!!!
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18.07.2024 21:24 Ответить
Та ви, воьйовича меньшість, хоч всі загиньте - на вашу смерть зеленскому та сину генералу фсб - насрати, хоча, вони сприймають це як вони є героями ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ війни - це по плану зеленского - х...йла
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18.07.2024 21:28 Ответить
Впевнені, що поціновувачі малохольного коміка будуть у захваті від його, з йірмаком, нововведень. Дивно тільки, чому досі не чутно Осанна!
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18.07.2024 21:28 Ответить
Накрав мільйони, пов'язали на ста тисячах. Сплотив і на залишок жируєш.
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18.07.2024 21:30 Ответить
То -як казав "классік"-"корупції в Україні вже немає"...-"всі корупціонери виїхали за кордон"...?)))
То це слугі та опзж для себе виходить прийняли оцю ГАНЬБУ...?!!!
Влада пробила чергове ДНО...!
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18.07.2024 21:31 Ответить
І після цього ця зелена пліснява буде витрати виборцям, що вони прагнуть вступити в НАТО та в ЄС? Їм були поставлені чіткі задачі щодо посилення боротьби з корупцією. А ця наволчь дбає тільки про те, як побільше вкрасти, нахапатися хабарів і не сісти за це. Ганьба та сором! Аль Капоне в труні крутиться, наче пропелер дрона. .
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18.07.2024 21:34 Ответить
Дали Орбану привід,щоб зупинити переговори щодо всупу в ЄС.Браво,зелені мародери!Не має сечі вже терпіти ці пекельні борошна,пора виходиди на Майдан,бо користуючись війною,ці зелені виродки знищать країну швидше,чим москалі,а потім повтікають з награбованим.
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18.07.2024 21:36 Ответить
Зеленський і його команда дурнувата на всю голову. Ось вам чистої води зрада. Не страшні московкі воші як українські гниди. 3.14си
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18.07.2024 21:41 Ответить
Ну і де просрочка ? Якщо не ветує цей закон то треба збиратись і йти на банкову
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18.07.2024 21:42 Ответить
Можливо ті сукі цього і чекають щоб почати нас розвалювати з середини чим далі тим ясніше все це з ОПи йде
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18.07.2024 21:52 Ответить
Тварюки, що тут ще скажеш і це при тому, що йде війна, хоча....що є той закон, що нема для них однаково, де князєв, наприклад, де крадії з міністерства оборони всіх вже відпустили
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18.07.2024 21:43 Ответить
Курви ********, ця система прогнила наскрізь...
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18.07.2024 21:45 Ответить
Є вірогідність що це все навмисно робиться. Бо як вступимо до ЄС та НАТО то не можна буде красти, а ще прийдеться відповідати звідкі стільки нерухомості за що дорогі авто яхти маєтки
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18.07.2024 21:47 Ответить
то якраз навмисно робиться щоб всім насра..и!і нікуди не вступати!А то всьо шо триндять по марахфонах то все пустота...
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18.07.2024 21:51 Ответить
Висновок -всі депутати, хто голосував за цей закон, хабарники! Кожен з них таким чином підстраховуються, на випадок взяття «за дупу» з полічним.
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18.07.2024 21:59 Ответить
І ще, мені дуже цікаво, чи підпише цей закон наш справедливий та розумний гарант??? Якщо підпише, то чим він від них відрізняється???
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18.07.2024 22:05 Ответить
зеСуки
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18.07.2024 22:07 Ответить
73%, как всегда примите наши поздравления, ви зробили це разом.
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18.07.2024 22:15 Ответить
Голосування за такий "закон", це ЯВКА З ПОВИННОЮ КОРУПЦІОНЕРА!
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18.07.2024 22:20 Ответить
Ложило зелене ригоанальне кодло на думку насєлєнія
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18.07.2024 22:29 Ответить
А хіба немає закону відстрілювати мародерів під час війни??
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18.07.2024 22:30 Ответить
тільки за особистою ініціативою )
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18.07.2024 23:14 Ответить
У нас хоч лишилося пару активістів?? Чи ми тупе стадо як і на паРаші
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18.07.2024 22:32 Ответить
на дрони все одно не вистачає... штрафи підуть податківцям на зарплату. коли вже подавляться, бажано на всіх рівнях і відразу
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18.07.2024 23:05 Ответить
Всі штрафи в Україні портрапляють в державний, або місцевий бюджет. Як у вас на росісії не знаю..
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18.07.2024 23:13 Ответить
А в нас був хоч один депутатський комплект який не крав, не брав хабарі та інш. ?
Пропоную обирати депутатів з обов'язковим розстрілом по закінч. терміну.
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18.07.2024 23:13 Ответить
Всі зелені нардепи(може за виключенням Гео Лероса) є корупціонерами. Бо вони отримували додаткову зарплатню в доларах в конвертах. То чому дивуватись, що вони приймають закони, що їх же і захищають?

Зєлю геть. Вибори
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18.07.2024 23:18 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://x.com/tZEinform/status/1813989907989434652 2 ч

Голова правлячої фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у законопроєкті №11340 питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшли від міжнародних партнерів. Голова фракції злодіїв і пройдисвітів Арахамія бреше.

Приймати такі "закони" під час війни можуть лише свідомі вороги. А мовчати про це можуть лише ті "депутати", які є їх поплічниками ...
Голосування проводилось без обговорення. "ЗА" - 231. На момент голосування в залі знаходилось 90 народних депутатів.
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18.07.2024 23:26 Ответить
Одне з пояснень швидкого єкономічного розвитку Китая- бо Китай має одне з найсуворіших антикорупційних законодавств. Покарання за хабарі - тюремне ув'язнення або смертна кара. За останні кілька років позбавилися життя понад десять тисяч китайських чиновників. У Китаї працює масова програма з відучування чиновників і громадян брати і давати хабарі. Наприклад, високопоставленим чиновникам організовують відвідування тюрем, де відбувають покарання хабарники. А інформацію про шкоду злодійства діти отримують ще з молодших класів школи. Ще з 2000 до 2010 року, коли ще тільки розгорнулася кампанія по боротьбі з хабарами, суди Китаю засудили до розстрілу 10 тисяч чиновників, ще 120 тисяч загриміли до в'язниці на термін від десяти до двадцяти років. Майно конфіскується, сім'ям корупціонерів висилають рахунок на 8 юанів : за дві кулі. Ні ну звісно у нас в Украіні такого не потрібно- Зеленський же казав що корупціі в нас майже немає......
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18.07.2024 23:28 Ответить
"рашистсько-зелена боротьба з корупцією в Україні ,котра заблокувала вступ України і в НАТО І В ЄС на вимогу і за гроші куйла всія 3,14дерації
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18.07.2024 23:29 Ответить
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19.07.2024 00:06 Ответить
Потужний хоче узаконити в Україні корупцію. Оце коли люди тисячами гинуть на фронті і вся країна потерпає від блекауту. Пора б Зеленському дати під зад.
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19.07.2024 00:15 Ответить
Скоро за любой плохой комент в сторону чиновника будут вычислять и сажать на 10 лет..
Верной дорогой идем товарищи. Чиновники - то наше все.
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19.07.2024 00:54 Ответить
теперь воровать будут больше и ничего не боясь, главное побольше наворовать, чтобы было чем откупиться
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19.07.2024 06:18 Ответить
Незабаром новий відосик гундосного про потужну боротьбу з корупціонерами.
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19.07.2024 06:37 Ответить
Всі закони що прийняла верховна зрада повинен підписати президент,але ж він чесний та справедливий борець з корупцією,тому він обов'язково накладе вето на цей закон та відправить на доопрацювання.
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19.07.2024 08:12 Ответить
Барцы и барцыцы! А если выбор между посадить за нанесенный ущерб или не сажать, а весь ущерб вернуть наличкой - ваш выбор?
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19.07.2024 09:33 Ответить
 
 