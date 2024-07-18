Нардепы знали, за что голосовали, когда принимали законопроект об откупе коррупционеров от тюрьмы, - Устинова. ВИДЕО
Народные депутаты знали о значении нормы законопроекта об амнистии коррупционеров, которая позволит коррупционерам откупиться от тюрьмы. Это им было четко разъяснено с трибуны Верховной Рады перед голосованием.
Об этом сообщила в фейсбуке и обнародовала соответствующее видео с заседания Рады нардеп Александра Устинова ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.
"Если вам депутаты будут рассказывать, что не знали, за что голосовали, когда провели сегодня в Верховной Раде амнистию для коррупционеров, - то это ложь.
Я объясняла и просила с трибуны не поддерживать этот трэш. Когда платишь штраф и выходишь сухим из воды, и можешь дальше требовать взятки.
Я подавала альтернативный законопроект, который позволял заключать сделки, но не с организаторами и ТОП-ворами, который бы предусматривал сдачу "подельников", и много других вещей. К сожалению, проголосовали тот трэш, который есть", - рассказала Устинова.
В своем выступлении с трибуны Верховной Рады нардеп отметила, что данный законопроект не поддержан НАБУ и САП. Также она акцентировала, что данный законопроект предусматривает освобождение коррупционеров от ответственности, после уплаты "маленького штрафа".
"Этот закон не предусматривает, что кроме наказания штрафом, ты должен сдать кого-то или разоблачить схему. Он не предусматривает, что если ты - организатор, то ты не подпадаешь под эту "долларовую амнистию". Если мы сейчас это проголосуем, у нас массово все коррупционеры, которые сейчас сидят под стражей, даже учитывая Коломойского, выйдут. Нас сейчас подставляют перед всем международным сообществом", - отметила в своем выступлении Устинова.
Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.
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- вартовий, ти яку машину в склад пропустив!
- а куй його знає, я не дивився
- директоре, ви що це підписали вчора за документ?
- а куй його знає, я їх дивлюся чи що, коли підписую
- херург, пля, у хворого апендицит, а ви що вирізали?
- а *** його знає, я дивлюся чи що під час операції, тим більше з бодуна
Весна прийде сажати будемо
Зробимо їх разом .....
Питаєте як?
Самі знаєте .....
Коли казали?
Де про це можно прочитати?
ЗЄля, чого ми не в НАТО?!!!
То це слугі та опзж для себе виходить прийняли оцю ГАНЬБУ...?!!!
Влада пробила чергове ДНО...!
Пропоную обирати депутатів з обов'язковим розстрілом по закінч. терміну.
Зєлю геть. Вибори
@tZEinform
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https://x.com/tZEinform/status/1813989907989434652 2 ч
Голова правлячої фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у законопроєкті №11340 питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшли від міжнародних партнерів. Голова фракції злодіїв і пройдисвітів Арахамія бреше.
Приймати такі "закони" під час війни можуть лише свідомі вороги. А мовчати про це можуть лише ті "депутати", які є їх поплічниками ...
Голосування проводилось без обговорення. "ЗА" - 231. На момент голосування в залі знаходилось 90 народних депутатів.
Верной дорогой идем товарищи. Чиновники - то наше все.