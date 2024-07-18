Нардепы знали, за что голосовали, когда принимали законопроект об откупе коррупционеров от тюрьмы, - Устинова. ВИДЕО

Народные депутаты знали о значении нормы законопроекта об амнистии коррупционеров, которая позволит коррупционерам откупиться от тюрьмы. Это им было четко разъяснено с трибуны Верховной Рады перед голосованием.

Об этом сообщила в фейсбуке и обнародовала соответствующее видео с заседания Рады нардеп Александра Устинова ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Если вам депутаты будут рассказывать, что не знали, за что голосовали, когда провели сегодня в Верховной Раде амнистию для коррупционеров, - то это ложь.

Я объясняла и просила с трибуны не поддерживать этот трэш. Когда платишь штраф и выходишь сухим из воды, и можешь дальше требовать взятки.

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Я подавала альтернативный законопроект, который позволял заключать сделки, но не с организаторами и ТОП-ворами, который бы предусматривал сдачу "подельников", и много других вещей. К сожалению, проголосовали тот трэш, который есть", - рассказала Устинова.

В своем выступлении с трибуны Верховной Рады нардеп отметила, что данный законопроект не поддержан НАБУ и САП. Также она акцентировала, что данный законопроект предусматривает освобождение коррупционеров от ответственности, после уплаты "маленького штрафа".

"Этот закон не предусматривает, что кроме наказания штрафом, ты должен сдать кого-то или разоблачить схему. Он не предусматривает, что если ты - организатор, то ты не подпадаешь под эту "долларовую амнистию". Если мы сейчас это проголосуем, у нас массово все коррупционеры, которые сейчас сидят под стражей, даже учитывая Коломойского, выйдут. Нас сейчас подставляют перед всем международным сообществом", - отметила в своем выступлении Устинова.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.