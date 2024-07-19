$1000 за "бронь" от мобилизации: в Одессе задержан чиновник облгосадминистрации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали в Одессе главного специалиста одного из отделов Одесской областной государственной администрации, который требовал деньги с директора критически важного предприятия за предоставление отсрочки от мобилизации военнообязанных работников.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Фигуранта задержали во время получения им неправомерной выгоды за решение вопроса о бронировании работников одного из предприятий.
По данным следствия, за 1000 долларов задержанный обещал "повлиять" на нужных лиц в Министерстве обороны и Министерстве экономики Украины для принятия положительного решения.
Злоумышленника разоблачили на рабочем месте сразу после получения им неправомерной выгоды, а следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства.
Следователи сообщили чиновнику о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме, а также граждан, которые могли воспользоваться услугами чиновника.
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Схематози ці, ще з часів ЯкунОвоща працюють, як і шукачі бурштину, чи обдирання на митницях, МСЕК…. Куди не ткни, в ЦОВВ там і схематози!
Бакай з ДУС, і той напетляв з кучмою, та й утік до рашистів