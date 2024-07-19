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$1000 за "бронь" от мобилизации: в Одессе задержан чиновник облгосадминистрации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали в Одессе главного специалиста одного из отделов Одесской областной государственной администрации, который требовал деньги с директора критически важного предприятия за предоставление отсрочки от мобилизации военнообязанных работников.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Фигуранта задержали во время получения им неправомерной выгоды за решение вопроса о бронировании работников одного из предприятий.

По данным следствия, за 1000 долларов задержанный обещал "повлиять" на нужных лиц в Министерстве обороны и Министерстве экономики Украины для принятия положительного решения.

В Одесі затримали посадовця адміністрації, який за 1000 доларів робив бронь від мобілізації
В Одесі затримали посадовця адміністрації, який за 1000 доларів робив бронь від мобілізації

Злоумышленника разоблачили на рабочем месте сразу после получения им неправомерной выгоды, а следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства.

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Следователи сообщили чиновнику о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме, а также граждан, которые могли воспользоваться услугами чиновника.

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В Одесі затримали посадовця адміністрації, який за 1000 доларів робив бронь від мобілізації
В Одесі затримали посадовця адміністрації, який за 1000 доларів робив бронь від мобілізації

Автор: 

коррупция (8584) Одесса (7959) Нацполиция (16607) мобилизация (2829)


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19.07.2024 14:53 Ответить
Ти сматрі, злодєй пратівний... Ну нічєво, Зєлєнскій, с вамі карупцианєрамі разбєрьоцца, вот только штани с карманамі падтянєт...
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19.07.2024 14:54 Ответить
Чорт - геть з обладміністрації, зараз баканову як подзвоню…
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19.07.2024 14:59 Ответить
По новому закону з хабарника візьмуть штраф у розмірі 50% хабаря. Тобто 500 баксів поліцейським начальникам в обласне управління МВС, а 500 баксів корупціонер залишає собі. Потерпілому видаємо папер з бронюю на півроку (тобто на 500 баків) і все зухенвей або ламца дріца гоп ца ца!!! Всі задоволені, всі сміються, завдання виконано, «ВРУ, універсальная машина…» (хто дивився постперестроїчний фільм «Асса» мене зрозуміє). Занавіс!
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19.07.2024 15:08 Ответить
Прийняли закон корупціонерів не садить а штраф вони перегрілися чи від роду дурні що не мають інстинкту самозбереження спитається з усіх і з їхніх родин
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19.07.2024 15:14 Ответить
Багата Україна на ригоАНАЛЬНЕ лайно на посадах, а Одещина, цьому не виняток…
Схематози ці, ще з часів ЯкунОвоща працюють, як і шукачі бурштину, чи обдирання на митницях, МСЕК…. Куди не ткни, в ЦОВВ там і схематози!
Бакай з ДУС, і той напетляв з кучмою, та й утік до рашистів
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19.07.2024 15:22 Ответить
Вообще не дорого. Можно сказать гуманно.
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19.07.2024 16:02 Ответить
 
 