Агентку ГРУ РФ, яка організовувала підпали автівок військових, затримано у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримано резидентку російського ГРУ, яка координувала підпали автівок Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Для викриття жінки СБУ задіяла свого "подвійного агента", - жителя столиці, якого українська спецслужба викрила на підготовці до одного з підпалів. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки.

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"Так, за матеріалами справи, резидентка перебувала на прямому зв’язку із співробітником головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру). Вона займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Задокументовано, що жінка давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

Крім того вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити "подвійний агент". Саме тоді її затримали співробітники СБУ", - йдеться в повідомленні.

У жінки вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

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Зловмисниця потрапила у поле зору воєнної розвідки РФ на початку повномасштабного вторгнення. Тоді вона проживала у місті Токмак на Запоріжжі, а після захоплення частини регіону переїхала до Києва

У Києві на неї дистанційно вийшов співробітник ГРУ та запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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