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Новини Фото Війна
13 037 22

Агентку ГРУ РФ, яка організовувала підпали автівок військових, затримано у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримано резидентку російського ГРУ, яка координувала підпали автівок Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Для викриття жінки СБУ задіяла свого "подвійного агента", - жителя столиці, якого українська спецслужба викрила на підготовці до одного з підпалів. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки.

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"Так, за матеріалами справи, резидентка перебувала на прямому зв’язку із співробітником головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру). Вона займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Задокументовано, що жінка давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

Крім того вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити "подвійний агент". Саме тоді її затримали співробітники СБУ", - йдеться в повідомленні.

У жінки вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

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Зловмисниця потрапила у поле зору воєнної розвідки РФ на початку повномасштабного вторгнення. Тоді вона проживала у місті Токмак на Запоріжжі, а після захоплення частини регіону переїхала до Києва

У Києві на неї дистанційно вийшов співробітник ГРУ та запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових
У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових
У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових
У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових
У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових
У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових
У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових
У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових
У Києві затримано жінку, яка організовувала підпали авто військових

Автор: 

Київ (19463) підпал (673) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+25
У Києві на неї дистанційно вийшов співробітник ГРУ та запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала. "идейная" виходить..., таких навіть тюрма не виправить..., було б непогано, якби вона там й згнила...
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09.08.2024 10:19
+21
А скільки таких кротів понаїзжало в усі куточки країни за час війни...
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09.08.2024 10:23
+20
Простий Українець заходить додому до куряніна щоб налагодити йому Youtube

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09.08.2024 10:19
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У Києві на неї дистанційно вийшов співробітник ГРУ та запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала. "идейная" виходить..., таких навіть тюрма не виправить..., було б непогано, якби вона там й згнила...
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09.08.2024 10:19 Відповісти
Втікла з Токмака від "узького міра" що сра*ти в вільній Україні.

Це є "ідєйна" - сама небезпечна - пожиттєве з КОНФІСКАЦІЄЮ ВСЬОГО МАЙНА.
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09.08.2024 13:22 Відповісти
Простий Українець заходить додому до куряніна щоб налагодити йому Youtube

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09.08.2024 10:19 Відповісти
допитати і на гіляку запроданку !!! усі збитки має компенсувати родина цієї запроданки - батьки, дідусі, бабусі !!! після виплати збитків - депортувати на паРашу !!!
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09.08.2024 10:20 Відповісти
Розстріляти.
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09.08.2024 10:20 Відповісти
А скільки таких кротів понаїзжало в усі куточки країни за час війни...
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09.08.2024 10:23 Відповісти
Скільки же в нас гнилих істот : як ні з москальскою душею, так зелений невіглас. Обидва вороги країни
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09.08.2024 11:23 Відповісти
На буты... не, на арбуз посадите эту шмару.
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09.08.2024 10:28 Відповісти
Одна падаль на ліхтарю набагато дієвіша ніж десять у суді!!!
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09.08.2024 10:41 Відповісти
Вихід тільки один, рострілювати на місці як скаженних тварин.
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09.08.2024 10:42 Відповісти
При тому що її кацапи вже викурили з рідних місць,воно йде і гадить тим хто її захищає,гидота підкацапна!
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09.08.2024 10:53 Відповісти
Ну так обычно и делается. "Попытка к бегству" и шлеп. Нет смысла держать этих мразей на народных харчах в тюрьмах.
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09.08.2024 11:58 Відповісти
"У Києві на неї дистанційно вийшов співробітник ГРУ та запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала."
-------
Ватних лохів навіть на гроші кидають - настільки їх ті кацапи зневажають.

Дохлий брат Подоляка також десь те ж саме ГРУ, ще й медальку за еС-Ве-О мав...
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09.08.2024 11:17 Відповісти
Уже была попытка к бегству или еще не все с дуры вытрясли?
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09.08.2024 11:56 Відповісти
хочется что бы таких шмар насиловали швабрами бутылками или "розочками" долго
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09.08.2024 12:32 Відповісти
И опять телесрам. С этим надо что-то делать. Может даже вообще блокировать его.
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09.08.2024 13:01 Відповісти
Естественно что надо блокировать и уже давно.
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09.08.2024 13:06 Відповісти
Із-за сотні підарів срать собі в руки? Данунах, ти бачив скільки каналів наших в телезі? І Лачен і Бутусов і 3-я штурмова
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09.08.2024 13:36 Відповісти
Таких тварей надо расстреливать.Но в первую очередь принять соответствующий закон.
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09.08.2024 13:04 Відповісти
А може відразу розстрілювати, ніби як при нападі на співробітника? Бо щось дохера цих підарів розвелося. Із-за них можуть телеграм заборонити в Україні.

Чесно кажучи вони заїпали, нахер з ними нянчиться
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09.08.2024 13:34 Відповісти
вбийте тварюку!!!!
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09.08.2024 14:45 Відповісти
Жалко что это не моя бывшая.
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10.08.2024 16:09 Відповісти
 
 