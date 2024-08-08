16-річний юнак на замовлення РФ підпалював авто військових у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві затримано 16-річного агента ФСБ РФ, який підпалив авто Сил оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
До уваги окупантів юнак потрапив, коли шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.
Росіяни завербували неповнолітнього та поставив йому тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру. Після виконання цього "простого" завдання куратор пообіцяв неповнолітньому "великі гроші" в обмін на підпал військових автомобілів.
Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу.
"Відзняті кадри потрібні були фсб для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій: що підпали в Україні здійснюються не за гроші фсб, а нібито в нашій державі існує проросійське "підпілля", яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти рф.
Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову. Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для "погодження" з фсб, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші" ,- йдеться в повідомленні.
Підпал був ще одним "тестовим" завданням, спецслужба РФ перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у Києві.
Згодом СБУ та Нацполіція запобігли реалізації ворожих планів та своєчасно викрили агента РФ, затримавши його по "гарячих слідах".
Встановлено, що спецслужба РФ обіцяла переказати гроші на криптогаманець за виконання "перевірочних" завдань, проте обіцяної суми він так і не отримав.
Юнаку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Також СБУ встановила особу його російського куратора. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність).
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Держава сьогодні робить все, щоб ці 18-25 патриотично проголосували за зелену паскуду, і за владу зелених, бо тільки одиниці з них з мозком....а іншим патріотам глибоко по барабану ..))))
Але, знову ж таки, гроші є тільки на телемарафон. Бо на геймерах і стрімерах бабла напиляти на вікатах важко.
А конфіскувати там нічого, немає в нього нічого.
На чужих помилках ніхто не вчиться, згорів і згорів чи допоможуть згоріти, чому це мене має торкнутися?
А фйерверкера покарати за колабораціонізм.
-господін Патрушев,но ви же говорілі ,что отцепітєсь от меня послє Донєцькой і Луганских областєй.
-есчьо нам надо Херсонскую,Харьковскую і Сумскую і ракєтниє програми заморозіть і остановіть закупкі брони для солдат с помощью ДБР . Портнов обещал помочь. І шоу сдєлать ,гдє ви на амеріканской тєхніке прориваєте границу с росієй.
-ладно
Відповідь тут проста: це тиловики (броньовані, "хворі", "інваліди" у формі...), яким усе пох. Загально відомо, що волонтерські автомашини на 50% до Армії не доходять. Їх продають на базарах, а гроші дерибанять, а котрі покраще - осідають в гаражах начальників, полковників і їх блюдолизів. Це халява, і, можливо добре продумана і організована у т.ч. і з допомогою цих "паліїв" (тому "вояки" їх і не ловлять).
За знищення чі пошкодження майна ЗСУ, родина повинна відшкодувати в 3 кратному розмірі
Яким чином, то вже буде проблема цієї родини.
Це буде найдієвіше.
А палія, звичайно, за грати
Звичайно, це ж ті, яким на все "какая разніца"