16-річний юнак на замовлення РФ підпалював авто військових у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримано 16-річного агента ФСБ РФ, який підпалив авто Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

До уваги окупантів юнак потрапив, коли шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Росіяни завербували неповнолітнього та поставив йому тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру. Після виконання цього "простого" завдання куратор пообіцяв неповнолітньому "великі гроші" в обмін на підпал військових автомобілів.

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Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу.

"Відзняті кадри потрібні були фсб для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій: що підпали в Україні здійснюються не за гроші фсб, а нібито в нашій державі існує проросійське "підпілля", яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти рф.

Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову. Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для "погодження" з фсб, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші" ,- йдеться в повідомленні.

Підпал був ще одним "тестовим" завданням, спецслужба РФ перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у Києві.

Згодом СБУ та Нацполіція запобігли реалізації ворожих планів та своєчасно викрили агента РФ, затримавши його по "гарячих слідах".

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Встановлено, що спецслужба РФ обіцяла переказати гроші на криптогаманець за виконання "перевірочних" завдань, проте обіцяної суми він так і не отримав.

Юнаку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також СБУ встановила особу його російського куратора. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність).

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