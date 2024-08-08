16-летний юноша по заказу РФ поджигал авто военных в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве задержан 16-летний агент ФСБ РФ, который поджег авто Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во внимание оккупантов юноша попал, когда искал быстрого заработка в Телеграм-каналах. Там ему ответил представитель спецслужбы РФ, который предложил сотрудничество в обмен на деньги.
Россияне завербовали несовершеннолетнего и поставили ему тестовое задание: развешать по городу листовки антиукраинского характера. После выполнения этого "простого" задания куратор пообещал несовершеннолетнему "большие деньги" в обмен на поджог военных автомобилей.
Обязательным условием поджогов была видеосъемка этого процесса.
"Отснятые кадры нужны были фсб для подготовки информационно-психологических спецопераций: что поджоги в Украине осуществляются не за деньги фсб, а якобы в нашем государстве существует пророссийское "подполье", которое таким образом пытается сорвать мобилизацию и помочь рф.
Ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно именно военное авто, а любую машину, которая похожа на военную. После установления локаций двух потенциальных целей юноша сначала сфотографировал их для "согласования" с фсб, а затем поджег с помощью легковоспламеняющейся смеси" ,- говорится в сообщении.
Поджог был еще одним "тестовым" заданием, спецслужба РФ проверяла его готовность к совершению регулярных поджогов в Киеве.
Впоследствии СБУ и Нацполиция предотвратили реализацию вражеских планов и своевременно разоблачили агента РФ, задержав его по "горячим следам".
Установлено, что спецслужба РФ обещала перевести деньги на криптокошелек за выполнение "проверочных" задач, однако обещанной суммы он так и не получил.
Юноше сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также СБУ установила личность его российского куратора. Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность).
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Держава сьогодні робить все, щоб ці 18-25 патриотично проголосували за зелену паскуду, і за владу зелених, бо тільки одиниці з них з мозком....а іншим патріотам глибоко по барабану ..))))
Але, знову ж таки, гроші є тільки на телемарафон. Бо на геймерах і стрімерах бабла напиляти на вікатах важко.
А конфіскувати там нічого, немає в нього нічого.
На чужих помилках ніхто не вчиться, згорів і згорів чи допоможуть згоріти, чому це мене має торкнутися?
А фйерверкера покарати за колабораціонізм.
-господін Патрушев,но ви же говорілі ,что отцепітєсь от меня послє Донєцькой і Луганских областєй.
-есчьо нам надо Херсонскую,Харьковскую і Сумскую і ракєтниє програми заморозіть і остановіть закупкі брони для солдат с помощью ДБР . Портнов обещал помочь. І шоу сдєлать ,гдє ви на амеріканской тєхніке прориваєте границу с росієй.
-ладно
Відповідь тут проста: це тиловики (броньовані, "хворі", "інваліди" у формі...), яким усе пох. Загально відомо, що волонтерські автомашини на 50% до Армії не доходять. Їх продають на базарах, а гроші дерибанять, а котрі покраще - осідають в гаражах начальників, полковників і їх блюдолизів. Це халява, і, можливо добре продумана і організована у т.ч. і з допомогою цих "паліїв" (тому "вояки" їх і не ловлять).
За знищення чі пошкодження майна ЗСУ, родина повинна відшкодувати в 3 кратному розмірі
Яким чином, то вже буде проблема цієї родини.
Це буде найдієвіше.
А палія, звичайно, за грати
Звичайно, це ж ті, яким на все "какая разніца"