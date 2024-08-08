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16-летний юноша по заказу РФ поджигал авто военных в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержан 16-летний агент ФСБ РФ, который поджег авто Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во внимание оккупантов юноша попал, когда искал быстрого заработка в Телеграм-каналах. Там ему ответил представитель спецслужбы РФ, который предложил сотрудничество в обмен на деньги.

Россияне завербовали несовершеннолетнего и поставили ему тестовое задание: развешать по городу листовки антиукраинского характера. После выполнения этого "простого" задания куратор пообещал несовершеннолетнему "большие деньги" в обмен на поджог военных автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан иностранец, который по заказу РФ поджег военный внедорожник в Виннице, - СБУ

Обязательным условием поджогов была видеосъемка этого процесса.

"Отснятые кадры нужны были фсб для подготовки информационно-психологических спецопераций: что поджоги в Украине осуществляются не за деньги фсб, а якобы в нашем государстве существует пророссийское "подполье", которое таким образом пытается сорвать мобилизацию и помочь рф.

Ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно именно военное авто, а любую машину, которая похожа на военную. После установления локаций двух потенциальных целей юноша сначала сфотографировал их для "согласования" с фсб, а затем поджег с помощью легковоспламеняющейся смеси" ,- говорится в сообщении.

Поджог был еще одним "тестовым" заданием, спецслужба РФ проверяла его готовность к совершению регулярных поджогов в Киеве.

Впоследствии СБУ и Нацполиция предотвратили реализацию вражеских планов и своевременно разоблачили агента РФ, задержав его по "горячим следам".

Читайте также: Задержан фитнес-тренер из Одессы, который по заданию ФСБ поджигал военные авто в трех городах Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Установлено, что спецслужба РФ обещала перевести деньги на криптокошелек за выполнение "проверочных" задач, однако обещанной суммы он так и не получил.

Юноше сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также СБУ установила личность его российского куратора. Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин подожгли авто активистки в Киеве: Им грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

СБУ затримала 16-річного юнака, який палив авто військових у Києві
СБУ затримала 16-річного юнака, який палив авто військових у Києві
СБУ затримала 16-річного юнака, який палив авто військових у Києві
СБУ затримала 16-річного юнака, який палив авто військових у Києві
СБУ затримала 16-річного юнака, який палив авто військових у Києві
СБУ затримала 16-річного юнака, який палив авто військових у Києві

Автор: 

Киев (25518) поджог (1071) подростки (444) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+26
Та продайте його житло,а на гроші купіть авто для воїнів.А він хай обживається за гратами
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08.08.2024 10:20
+19
Його житло? Цей покидьок й трусів собі не заробив, а ви кажете житло.
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08.08.2024 10:27
+18
Коли вже закінчится ? неохідно діяти на випередження,покарання має бути суворе з конфіксацією всього майна ,ось що значить нікчемна політика "какая разница" жодного патріотичного виховання в державі ,лише рейтинг "найвеличнішого".
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08.08.2024 10:20
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Та продайте його житло,а на гроші купіть авто для воїнів.А він хай обживається за гратами
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08.08.2024 10:20 Ответить
Його житло? Цей покидьок й трусів собі не заробив, а ви кажете житло.
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08.08.2024 10:27 Ответить
В 16 років у нього немає власного житла
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08.08.2024 12:44 Ответить
Треба так --- йому загрожує від 25 років тюрми з конфіскацією майна + відшкодування зруйнованого майна.
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08.08.2024 15:49 Ответить
Коли вже закінчится ? неохідно діяти на випередження,покарання має бути суворе з конфіксацією всього майна ,ось що значить нікчемна політика "какая разница" жодного патріотичного виховання в державі ,лише рейтинг "найвеличнішого".
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08.08.2024 10:20 Ответить
Патріотичне виховання походить від сім'ї. По державі, йому зараз 16, 10 років тому було 6. Напевно держава не належним чином приділяла увагу ось таким дітям.
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08.08.2024 10:26 Ответить
чи батьки замість виховувати дітей, бухали і дивились "камеді клаб" і іншу херню, так і воросло гівно, яке за бабки готове на все ... хоча держава також, як оті веселі бухарі батьки
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08.08.2024 10:34 Ответить
А може батьки гарували, як прокляті, щоб заробити якусь копійчину, а на хлопця не було часу
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08.08.2024 11:00 Ответить
тоді будуть кошти на адвоката, цигарки та цукор
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08.08.2024 11:06 Ответить
.. як же не належну увагу? А діти від вісімнадцяти до двадцятип*яти... це не увага зі сторони держави? Чи держава їх не береже і не виховує з них патриотично вихованих? Чи може у Вас є сумнів, що збереження такого генофонду піде на користь держави?

Держава сьогодні робить все, щоб ці 18-25 патриотично проголосували за зелену паскуду, і за владу зелених, бо тільки одиниці з них з мозком....а іншим патріотам глибоко по барабану ..))))
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08.08.2024 11:37 Ответить
Нажаль, на дітей посилення покарання не діятиме. Тому що вони діти, вони ще не усвідомлюють, що покарання - це не в кутку постояти чи ременем по жопі отримати. Тут потрібна комплексна робота з батьками, школами, а також, як це не дивно - з популярними онлайн-платформами. Держава має інвестувати не тільки в телемарафон, а, наприклад, в розвиток геймінгу і саме україномовних геймерів. Які в свою чергу на стрімах будуть піднімати і такі питання, як підтримка ЗСУ і серйозність покарань за порушення законів.

Але, знову ж таки, гроші є тільки на телемарафон. Бо на геймерах і стрімерах бабла напиляти на вікатах важко.
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08.08.2024 11:02 Ответить
... під час війни ворожу мразоту , яка це робить, не виховувати потрібно... А ЗНИЩУВАТИ!! Коли впіймають такого ублюдка.. військові, чи ті, чиї машини вони спалили і тихенько прибьють ... то толку буде більше. Це і буде РЕАЛЬНИЙ факт виховання і приклад для іншої мразоти, яка планує таке робити. У нас за 500 доларів спалять все, що забажають... І тільки не треба розповідати про закони, людяність, неповнолітніх та нещасних, батьки яких пашуть як воли, бо не вистачає... )))
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08.08.2024 11:46 Ответить
Ви готові власноруч живцем спалити 12-річну дитину, якій в чаті ДОТи чи в коментах тік-тока дали завдання спалити машину за гроші, які ця дитина в житті не бачила? Адже якщо покарання - то єдине для всіх. Давайте все ж таки не забувати, що ми - не орки, ми будуємо ******* цивілізоване суспільство. Інакше для чого це все, якщо ми готові поводити себе як свинособаки, або як китайці?
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08.08.2024 13:46 Ответить
завтра, ота 12-річна дитина, зірве твоє авто, разом із під'їздом, з твоїми дітьми, що тоді скажеш??, про її ****** життя розповідатимеш ??(
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08.08.2024 14:32 Ответить
А якщо завтра тою 12-річною дитиною виявиться Ваш син чи донька - підете її вішати на площі разом з усіма? Чи все ж таки будете молити і вимагати мʼякшого покарання, бо то є ваша дитина? Давайте все ж таки починати з себе. Бо коли починають з обмежень суспільства і наведення "порядочку твердою рукою" - якось завжди скочуються до фашизму, нацизму чи рашизму.
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08.08.2024 14:46 Ответить
дитиною виявиться Ваш син чи донька --- починаю з себе, у такому ракурсі, не виявиться,
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08.08.2024 14:49 Ответить
я шановний, знаю що кажу, бо Я!!! несу Відповідальність! за своїх Дітей! на відміну від тих, хто буде казати ---но ми жє не зналі, і он савсем еще рєбєнок!((,
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08.08.2024 14:52 Ответить
Ну мені-то взагалі легше: дітей нема, то і відповідаю тільки за себе. Але питання, насправді, дуже неоднозначне. От що точно треба робити - це виловлювати і знищувати замовників. Оце однозначний action item для СБУ
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08.08.2024 16:42 Ответить
... ні.. не готовий!!! Але готовий прибити 16-ти річного уйобка... який це зробив! Але Ви могли і 5-ти річну дитину втулити в своє питання...! Чому 12 років Вас так зацікавили? Невже мова йде про дітей? Мова йде про 16-ти річних і більш. Дитя побьють... Більш доросле диття прибьють.. І будут праві. У свій час у далекому Афганістані п*ятирічні хлопчаки ліпили магнітні міни під бензовози... Шураві..дай хліба.. дай води... А ми Вам підкинемо. Хто тоді міг подумати, що таке можливо. Діти всюди діти. Після кількох підрівів з жертвами вирахували .... Четвірка Мі-24 за 10 хвилин зрівняла кішлак з рівнем землі.. разом з всіма..хто там був... Жорстко? Так і тут... У 12 річних є батьки..мамки.. баби..діди.. Нормальна 12-річна дитина не піде ..бо батьки поруч. Біосміття піде... бо і батьки біосміття. Вам жаліти хочеться біосміття? І правда нижче пишуть принесе вибухівку у школу, де вчаться твої діти... За гроші ..які воно не бачило! То що ти зробиш...??? В цівілізованому суспільстві біосміття не повинно жити...
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08.08.2024 20:19 Ответить
Це закінчиться, коли дурні переведуться.

А конфіскувати там нічого, немає в нього нічого.
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08.08.2024 11:28 Ответить
Ці діти дивляться спочатку російські мультфільми, потім слухають їхню музику і грають в їхні комп'ютерні ігри, передивляються їхній ютуб,тікток... і переймають їхню систему цінностей. Навіть зараз, у нашому україномовному містечку де за "здрастє" можна кудись отримати, приходять в перший клас російськомовні діти. Коли запитуємо, чому дитина не знає української, пояснюють, що діти постійно дивляться російськомовний контент. Звісно, вони і в сім'ї говорять російською, та це не заборонено. Тільки в третьому класі такі діти вже говорять українською гарно, і це завдяки вчителям та однокласникам, а не батькам. Батькам, зазвичай, дитина по фіг. От і маємо ось таке
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08.08.2024 15:01 Ответить
Гроші і інстинкт самозбереження відключається
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08.08.2024 10:21 Ответить
Це буде повторюватись до тих пір поки якийсь із підпалювачів ,,випадково,, згорить і сам прямо біля спаленого авто.
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08.08.2024 10:26 Ответить
Онжеребьонок вєдь!
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08.08.2024 10:30 Ответить
А чому це має припинитися?
На чужих помилках ніхто не вчиться, згорів і згорів чи допоможуть згоріти, чому це мене має торкнутися?
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08.08.2024 11:05 Ответить
Якби повісили,то небулоб ні коментів,не підпалів авто ... .
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08.08.2024 10:27 Ответить
на гіляку дибіла !!! в банків і найблиших родичів (бабусь, дідусів) усе конфіскувати і депортувати на паРашу !!!
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08.08.2024 10:28 Ответить
Це в чомусь схоже на групи типа "синій кит". Якось на підлітків виходять замовники. Щось цих паліїв поєднує. Наркота чи подібне? Це ж не масова розсилка типу "підпали машину за пляшку"
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08.08.2024 10:29 Ответить
це звичайна вербовка ,на примітивному рівні
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08.08.2024 10:34 Ответить
А я ще думаю,у нас купа голів адміністрацій,територія яких окупована.Нічог в теплих кабінетах сидіть ігроші непогані отримувати,вперед на свої території і організовуйте партизанські загони,підпілля,щоб земля горіла під ногами окупантів.

А фйерверкера покарати за колабораціонізм.
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08.08.2024 10:31 Ответить
боневтік приблизно так само здає Україну .

-господін Патрушев,но ви же говорілі ,что отцепітєсь от меня послє Донєцькой і Луганских областєй.

-есчьо нам надо Херсонскую,Харьковскую і Сумскую і ракєтниє програми заморозіть і остановіть закупкі брони для солдат с помощью ДБР . Портнов обещал помочь. І шоу сдєлать ,гдє ви на амеріканской тєхніке прориваєте границу с росієй.

-ладно
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08.08.2024 10:31 Ответить
Таке враження що у нас не військові (гвардія, волонтери, рятувальники) а колгоспна ланка сапальників буряків чи свинопасів: тільки й чуєш - там спалили 15 автівок, там - 7, там пошкодили майно ЗСУ... Може б ця компанія, врешті, спромоглася належним чином охороняти і зберігати свої авто і майно???

Відповідь тут проста: це тиловики (броньовані, "хворі", "інваліди" у формі...), яким усе пох. Загально відомо, що волонтерські автомашини на 50% до Армії не доходять. Їх продають на базарах, а гроші дерибанять, а котрі покраще - осідають в гаражах начальників, полковників і їх блюдолизів. Це халява, і, можливо добре продумана і організована у т.ч. і з допомогою цих "паліїв" (тому "вояки" їх і не ловлять).
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08.08.2024 10:36 Ответить
куратор йому так і пише, що ці машини майже не виористовуються, і типу "ріска нєт"
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08.08.2024 11:54 Ответить
Стосовно другої частини Вашого допису!! .... тяжко з мозком..коли не чув вислів..армія без тилу - мрець... Чи тиловики, постачальники, тіж ТЦКшники повинні їздити на метро? Чи з фронту не їздять в тил на цих машинах? А ще тяжче , коли не знаєш, що волонтери купивши авто передають військовій частині напряму... і мають достатно зв*язків з частинами, куди ці машини потрапляють! І попробуй продати цю машину.. ( а тут навіть 50 відсотків) на базарі. Те , що крадуть з міждержавних постачань... тут нема питань. Але у міждержавних постачаннях легковий транспорт для ЗСУ має дуже низький відсоток. І виявляється, що наші вояки, по Вашому вислові їх не ловлять, тому що зацікавлені? Ярема! Ви свої ідіотські висновки дуже часто тут вкидуєте. Здається що за розумовими здібностями Ви недалеко від цього 16-річного уйобка відійшли. Та й лайкаючі Вам теж розумом не яскравіють!!!)))

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08.08.2024 12:02 Ответить
Охороняти автомобілі? Приїхав ти по справах. Припаркував авто і винанйняв охорону для авто - взвод спецназу. Ага. Ірину Фаріон взагалі вбили серед біла дня. То може взагалі на вулицю не виходити
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08.08.2024 12:48 Ответить
Хто батьки цього "заробітчанина"... виховали..
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08.08.2024 10:37 Ответить
******* Валі Котики , добре все знають, працють на ворога! Бабло- це відмазка!
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08.08.2024 10:44 Ответить
Валі котики - це із совка, це мабуть діди. А батьки то мабуть із кацапським щелепами , або бухарі , які не хвилювались ніколи за своїх дітей. А пацан геть дурник - спаскудив собі життя.
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08.08.2024 12:56 Ответить
Це не закінчиться ніколи ,доки на місті злочину не почнуться відбуватись "нещасні випадки" з диверсантами фсб.
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08.08.2024 10:50 Ответить
Цікаво ,чим займалися 16 років батьки цього недоумка ?
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08.08.2024 10:55 Ответить
Потрібно ввести в закон, за знищення чі пошкодження майна ЗСУ, родина повинна відшкодувати в 3 кратному розмірі, якщо немає грошей, арестовувати майно і продавати, або якщо ніх.на немає, відпрацювували всією родиною поки не відшкодують.
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08.08.2024 11:00 Ответить
Приєднуюсь до .

За знищення чі пошкодження майна ЗСУ, родина повинна відшкодувати в 3 кратному розмірі

Яким чином, то вже буде проблема цієї родини.

Це буде найдієвіше.

А палія, звичайно, за грати
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08.08.2024 11:33 Ответить
За такі злочини під час війни -це не покарання. Я завжди порівнюю з іншими розвинутими країнами. Зараз порівняв би з Ізраїлєм, як би там поступилиб з таким покидьком? Вірно , 90'/, того, що пристрелиб на місті , 10'/. Того , що дали б не меньше 25 років ув'язнення.
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08.08.2024 11:40 Ответить
В Україні покидькив такі події нікого не лякаяють, більше того вони ще й привабливі. Видсідитися під час війни з гарним харчуванням, без ризику бути вбитим на полі бою , чи рити окопи. ЩЕ такі покидьки вигідні для сьогоднішньої наступної зрадничеської зеленої влади .
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08.08.2024 11:48 Ответить
.. так Ви почитайте вислови, і подивіться скільки лайкають ідіотичним вкидам...типу... Військові самі винні, ..Машини повинні бути на фронті... Що вони роблять в тилу... Якщо спалили машину ТЦКшників..то це добре,... Батьки пашуть, бо не вистачає коштів... Держава не виховує патриотів.... ТОЩО!! Про що тут можна говорити, коли багато відвертих ідіотів
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08.08.2024 12:08 Ответить
ЩЕ такі покидьки вигідні для сьогоднішньої наступної зрадничеської зеленої влади

Звичайно, це ж ті, яким на все "какая разніца"
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08.08.2024 12:04 Ответить
100% батькі цього юнака ...у 19 р прикольно проголосували за🤡 ..тому і синок прикалюється досі ...
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08.08.2024 12:10 Ответить
Якби всі наші діти не знали російської мови, то воно б ніколи не вийшло на контак з кацапом, бо воно його б не зрозуміло. Це така національна політика проводиться, що досі в школах дозволяють квакати росмовою?А стріляти в російського рота заборонено? А продовжувати виродкам - батькам використовувати росмову зі своїми дітьми, - це якими скотами досі потрібно бути?
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08.08.2024 12:18 Ответить
Це Ви підмітили найголовніше! Бо мова - це зроя!Ніякого язика в Україні і тоді ніяка кацапосволота і не подумає приходити в Україну і ''защіщать'' русскаязичних. Вбивство І. Фаріон лишнє тому підтвердження!
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09.08.2024 00:12 Ответить
луцький (терорист) палiй серiя 766 для зелених долб"обов!!!
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08.08.2024 13:03 Ответить
про яке "покарання" мова, якщо і фото зробили навіть як для нагородження замість фону з "лінійочками".... тільки радикальні дії змусять їх одуматись (як тих паліїв так і правоохоронних органів бачу), не інакше... нажаль
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08.08.2024 13:21 Ответить
Каструвати, щоб було прикольно.
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08.08.2024 14:07 Ответить
 
 