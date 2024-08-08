16-летний юноша по заказу РФ поджигал авто военных в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержан 16-летний агент ФСБ РФ, который поджег авто Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во внимание оккупантов юноша попал, когда искал быстрого заработка в Телеграм-каналах. Там ему ответил представитель спецслужбы РФ, который предложил сотрудничество в обмен на деньги.

Россияне завербовали несовершеннолетнего и поставили ему тестовое задание: развешать по городу листовки антиукраинского характера. После выполнения этого "простого" задания куратор пообещал несовершеннолетнему "большие деньги" в обмен на поджог военных автомобилей.

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Обязательным условием поджогов была видеосъемка этого процесса.

"Отснятые кадры нужны были фсб для подготовки информационно-психологических спецопераций: что поджоги в Украине осуществляются не за деньги фсб, а якобы в нашем государстве существует пророссийское "подполье", которое таким образом пытается сорвать мобилизацию и помочь рф.

Ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно именно военное авто, а любую машину, которая похожа на военную. После установления локаций двух потенциальных целей юноша сначала сфотографировал их для "согласования" с фсб, а затем поджег с помощью легковоспламеняющейся смеси" ,- говорится в сообщении.

Поджог был еще одним "тестовым" заданием, спецслужба РФ проверяла его готовность к совершению регулярных поджогов в Киеве.

Впоследствии СБУ и Нацполиция предотвратили реализацию вражеских планов и своевременно разоблачили агента РФ, задержав его по "горячим следам".

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Установлено, что спецслужба РФ обещала перевести деньги на криптокошелек за выполнение "проверочных" задач, однако обещанной суммы он так и не получил.

Юноше сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также СБУ установила личность его российского куратора. Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность).

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