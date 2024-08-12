Підпалювали позашляховики ЗСУ на Івано-Франківщині: Викрито двох молодиків, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція затримали на Івано-Франківщині двох місцевих мешканців, які вчинили серію підпалів авто Сил оборони України.
Про це пише пресслужба СБУ в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, "під прицілом" молодиків були військові джипи та пікапи, які проходили техобслуговування на Прикарпатті для виконання бойових завдань на передовій.
Упродовж липня зловмисники підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині. Правоохоронці затримали молодиків на спробі підпалити ще два авто за раз.
Юнак залучив до підпалів свого родича
Як з’ясували оперативники, до вчинення злочинів причетні двоє мешканців Долинської територіальної громади Калуського району.
Зокрема, 15-річний місцевий житель, який шукав "легких грошей" в Телеграм-каналах, натрапив на оголошення з пропозицією "роботи". Після цього в чаті йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.
"Замовника" цікавили підпали адмінбудівель ТЦК, релейних шаф на ключових лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил.
Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відеопідтвердження вчинення злочину.
"Із трьох видів об’єктів, що цікавили замовника, юнак обрав виявити та підпалити службові авто ЗСУ. Для цього він залучив свого 18-річного родича. Разом вони об’їжджали на велосипедах територію району, де відслідковували позашляховики українських військ", - розповіли правоохоронці.
Після виявлення трьох потенційних цілей, зловмисники сфотографували їх та відправили на "погодження" замовнику. За його вказівкою молодики виготовили легкозаймисту суміш, облили військові авто та підпалили.
Одночасно вони знімали загоряння на камеру мобільного телефону для "звіту". Втім, за спалені авто замовник все одно платив вдвічі менше від обіцяного.
Правоохоронці зірвали подальші плани "заробітку" завдяки затриманню обох зловмисників "по гарячих слідах".
Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та одяг із доказами підривної діяльності. Також у них вилучено травматичну зброю, перероблену зі стартового пістолета.
Підозри
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 18-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Він знаходиться під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта.
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закон, як дишло..
Вони, походу не застосовують поправки до статтей - "під час дії воєнного стану". Щоб прецедентів не було - а може їх взують..
Звичайно я би хотів справедливого покарання - вища міра наприклад, і щоби важко працювали на державу аж до скону.
Предметом диверсії можуть бути:
будівлі, споруди та інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, від діяльності яких залежить життєдіяльність певних регіонів чи інших великих територій, належне функціонування певних галузей економіки, структур державного управління (електростанції, водо-, нафто-, газо-, нафтопродуктопроводи, мости, дамби, греблі, системи інформаційних комунікацій, вокзали, аеропорти, морські чи річкові порти, метрополітени, підприємства по виробництву грошових знаків-України чи інші важливі підприємства, незалежно від форми власності, військові частини тощо), у тому числі підприємства, зруйнування чи пошкодження яких само по собі є фактором небезпеки (хімічні, біологічні підприємства, підприємства з виготовлення вибухових матеріалів і виробів, пожежонебезпечні виробництва чи сховища, виробництва з безперервними технологічними процесами у хімічній, мікробіологічній промисловості, тощо);
стада і колекції тварин, риба, що водиться у ставках та інших водоймищах, пасіки тощо;
земельні угіддя, водойми, ліси тощо; посіви сільськогосподарських чи інших культур, лісові масиви тощо."
Часто автівки військових формально навіть не є "військовим майном", бо вони можуть бути не зачислені на баланс військової частини...
На фото зазвичай на автівках заблюрюють номери, незалежно від їхнього призначення.
Тобто я ніяк не можу бути проти: "посилення відповідальності за спалені/знищені авто, які належать військовим, якщо вони Вам особисто не надали документи, які підтверджують, що знищені ТЗ є власністю ВСУ".
Я вам написав про те що справедливість має якось ґрунтуватися на законі. І моє особисте тут ні до чого.
Невже ви знайшли в ст. 113 формулювання на кшталт: "знищення, пошкодження (або спроби знищення, пошкодження) автівок якими користуються військові незалежно від форм власності та реальних власників тих автівок... вважається диверсією"?
Справедливий суд без подібного формулювання обвинувальний вирок не винесе. А якщо й винесе (потім апеляції та Верховний суд), то покидьки виграють в ЄСПЛ у України, і Україну зобов'яжуть їх випустити та виплатити компенсацію з народних грошей.
Майна військових.
Майно військових та військове майно - це юридично різні терміни. Я вам навів приклад тексту який гіпотетично нардепи мають проголосувати та прийняти зміни до ст. 113.
Ви чомусь не хочете визнавати те що військові можуть користуватися автівками яки не прийняті на баланс їхньої ВЧ.
Наприклад, на аеродромі що недалеко від мене "високе начальство" урізало командиру штатку легкових автівок, тобто - він на баланс частини більше не може поставити. То військові змушені їздити на автівках що не стоять на балансі ВЧ (тобто не є юридично "військовим майном", а яки записані на якогось "Діда Василя", і заправляти її і ремонтувати за власний кошт).
То чому ви не розділяєте юридично різні терміни "майно військових" і "військове майно"? Я пояснив - чому згідно чинного законодавства той злочин не є диверсією, і чому там саме ст. 114, а не 113.
Закон вони трактують як хочуть. Тому, я трактую його в гіршу сторону.
Але хочеться щоби було за прописною істиною: закон має бути голосом розуму, суддя має бути голосом закону. Інакше кожен може опинитися на місті Червінського лише за те що робить свою роботу та має честь казати правду.
В мене терміни "відпали" вже від гасла "весна прийде - саджати будемо", тоді вже було зрозуміло ступінь відбитості, а "я вам нічєво нє должен!" - то було його справжнє гасло, але лохи не зрозуміли та побігли стадом "робити себе разом"...
Мабуть автівки належать тцк-шникам і ніякого відношення до фронту не мають.
Тому й номерні знаки "затерті".
та по дві нирки у них ще..
а скільки заробили на підпалах..
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ В Одесі знайшли чоловіка з проломленим черепом: ймовірно, він брав участь у підпалі військових авто
Полюють за паліями, очевидно, і якісь небайдужі громадяни. Так, за https://dumskaya.net/news/utoplennik-che-telo-pribilo-k-beregu-v-odesskoy-185344/ua/ даними «Думської», Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.
шкода звичайно, що кацапи з таких недолугих продовжують користати