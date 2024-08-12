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Підпалювали позашляховики ЗСУ на Івано-Франківщині: Викрито двох молодиків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Івано-Франківщині двох місцевих мешканців, які вчинили серію підпалів авто Сил оборони України.

Про це пише пресслужба СБУ в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "під прицілом" молодиків були військові джипи та пікапи, які проходили техобслуговування на Прикарпатті для виконання бойових завдань на передовій.

Упродовж липня зловмисники підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині. Правоохоронці затримали молодиків на спробі підпалити ще два авто за раз.

СБУ викрила двох молодиків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано неповнолітнього агента РФ, який підпалив позашляховик ЗСУ в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж 

Юнак залучив до підпалів свого родича

Як з’ясували оперативники, до вчинення злочинів причетні двоє мешканців Долинської територіальної громади Калуського району.

Зокрема, 15-річний місцевий житель, який шукав "легких грошей" в Телеграм-каналах, натрапив на оголошення з пропозицією "роботи". Після цього в чаті йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.

"Замовника" цікавили підпали адмінбудівель ТЦК, релейних шаф на ключових лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил.

СБУ викрила двох молодиків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті
СБУ викрила двох молодиків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті

Читайте також: Агентку ГРУ РФ, яка організовувала підпали автівок військових, затримано у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відеопідтвердження вчинення злочину.

"Із трьох видів об’єктів, що цікавили замовника, юнак обрав виявити та підпалити службові авто ЗСУ. Для цього він залучив свого 18-річного родича. Разом вони об’їжджали на велосипедах територію району, де відслідковували позашляховики українських військ", - розповіли правоохоронці. 

Після виявлення трьох потенційних цілей, зловмисники сфотографували їх та відправили на "погодження" замовнику. За його вказівкою молодики виготовили легкозаймисту суміш, облили військові авто та підпалили.

Одночасно вони знімали загоряння на камеру мобільного телефону для "звіту". Втім, за спалені авто замовник все одно платив вдвічі менше від обіцяного.

СБУ викрила двох молодиків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-річного та 22-річного диверсантів, які готували підпали на об’єктах Укрзалізниці, затримали в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці зірвали подальші плани "заробітку" завдяки затриманню обох зловмисників "по гарячих слідах".

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та одяг із доказами підривної діяльності. Також у них вилучено травматичну зброю, перероблену зі стартового пістолета.

Підозри

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 18-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Він знаходиться під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-річний юнак на замовлення РФ підпалював авто військових у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

підпал (673) СБУ (12812) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+24
Блд, я реал не розумію!! Чому не 113 ст ККУ??? Диверсія й від 10 до 15 з конфіскацією??
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12.08.2024 14:19
+16
А просто випадково яйця відірвати?
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12.08.2024 14:17
+11
А чому затримували?
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ В Одесі знайшли чоловіка з проломленим черепом: ймовірно, він брав участь у підпалі військових авто
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12.08.2024 14:41
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А просто випадково яйця відірвати?
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12.08.2024 14:17 Відповісти
Блд, я реал не розумію!! Чому не 113 ст ККУ??? Диверсія й від 10 до 15 з конфіскацією??
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12.08.2024 14:19 Відповісти
Батьки гроші занесли...
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12.08.2024 14:20 Відповісти
Це ж не перший раз, коли отаке пхають під статтю, за якою менша відповвдальність..
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12.08.2024 14:24 Відповісти
закони такі.. портновські, та інших «визничних діячів» «правосуддя».. які зараз на великих пенсіях сидять, ..

закон, як дишло..
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12.08.2024 14:30 Відповісти
Угу..куди повернув, туди вийшло..

Вони, походу не застосовують поправки до статтей - "під час дії воєнного стану". Щоб прецедентів не було - а може їх взують..
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12.08.2024 15:44 Відповісти
Згідно закону ці дії не тягнуть на диверсію.
Звичайно я би хотів справедливого покарання - вища міра наприклад, і щоби важко працювали на державу аж до скону.
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12.08.2024 14:38 Відповісти
Як раз тягнуть. Під час дії воєнного стану. А він в нас проголошений. Там роз'яснення є до статті.
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12.08.2024 15:35 Відповісти
Воєнний стан підсилює відповідальність, але не розширює список визначень об'єктів для диверсій: "03 березня 2022 року Верховною Радою України прийнято https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2113-20#Text Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" , яким статтю 113 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20113.,%D0%B2%D1%96%D0%B4%2013.07.2023%7D Кримінального кодексу України доповнено частиною другою, згідно з якою: ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, - караються позбавленням волі строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна."

Предметом диверсії можуть бути:
будівлі, споруди та інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, від діяльності яких залежить життєдіяльність певних регіонів чи інших великих територій, належне функціонування певних галузей економіки, структур державного управління (електростанції, водо-, нафто-, газо-, нафтопродуктопроводи, мости, дамби, греблі, системи інформаційних комунікацій, вокзали, аеропорти, морські чи річкові порти, метрополітени, підприємства по виробництву грошових знаків-України чи інші важливі підприємства, незалежно від форми власності, військові частини тощо), у тому числі підприємства, зруйнування чи пошкодження яких само по собі є фактором небезпеки (хімічні, біологічні підприємства, підприємства з виготовлення вибухових матеріалів і виробів, пожежонебезпечні виробництва чи сховища, виробництва з безперервними технологічними процесами у хімічній, мікробіологічній промисловості, тощо);
стада і колекції тварин, риба, що водиться у ставках та інших водоймищах, пасіки тощо;
земельні угіддя, водойми, ліси тощо; посіви сільськогосподарських чи інших культур, лісові масиви тощо."

Часто автівки військових формально навіть не є "військовим майном", бо вони можуть бути не зачислені на баланс військової частини...
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12.08.2024 15:51 Відповісти
На фото номери заблюрені. В статті - авто належать військовим.
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12.08.2024 15:56 Відповісти
На кого оформлене авто??
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12.08.2024 16:12 Відповісти
Наразі я не працюю в жодної з організацій, щоб перевірити інформацію щодо власників ТЗ.
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12.08.2024 16:15 Відповісти
Ну так ото ж
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12.08.2024 16:20 Відповісти
В мене ніде не написано що авто не належить військовим, я написав про те що воно може не бути офіційно військовим майном. Тобто навіть якщо навіть у статтю про диверсії додати військове майно, то автівка військових не завжди є юридично військовим майном.
На фото зазвичай на автівках заблюрюють номери, незалежно від їхнього призначення.
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12.08.2024 16:15 Відповісти
Тобто, Ви проти посилення відповідальності за спалені/знищені авто, які належать військовим, якщо вони Вам особисто не надали документи, які підтверджують, що знищені ТЗ є власністю ВСУ?
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12.08.2024 16:19 Відповісти
В мене чітко записано це: "Звичайно я би хотів справедливого покарання - вища міра наприклад, і щоби важко працювали на державу аж до скону."
Тобто я ніяк не можу бути проти: "посилення відповідальності за спалені/знищені авто, які належать військовим, якщо вони Вам особисто не надали документи, які підтверджують, що знищені ТЗ є власністю ВСУ".

Я вам написав про те що справедливість має якось ґрунтуватися на законі. І моє особисте тут ні до чого.
Невже ви знайшли в ст. 113 формулювання на кшталт: "знищення, пошкодження (або спроби знищення, пошкодження) автівок якими користуються військові незалежно від форм власності та реальних власників тих автівок... вважається диверсією"?
Справедливий суд без подібного формулювання обвинувальний вирок не винесе. А якщо й винесе (потім апеляції та Верховний суд), то покидьки виграють в ЄСПЛ у України, і Україну зобов'яжуть їх випустити та виплатити компенсацію з народних грошей.
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12.08.2024 16:37 Відповісти
Капець від Вас тексту.

Майна військових.
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12.08.2024 16:51 Відповісти
Це небагато тексту і все по ділу, гасла як аргумент в суді не приймають. Простіше не получиться, простіше - це робити так як поступають з паліями "невідомі добрі люди" в Одесі.

Майно військових та військове майно - це юридично різні терміни. Я вам навів приклад тексту який гіпотетично нардепи мають проголосувати та прийняти зміни до ст. 113.
Ви чомусь не хочете визнавати те що військові можуть користуватися автівками яки не прийняті на баланс їхньої ВЧ.
Наприклад, на аеродромі що недалеко від мене "високе начальство" урізало командиру штатку легкових автівок, тобто - він на баланс частини більше не може поставити. То військові змушені їздити на автівках що не стоять на балансі ВЧ (тобто не є юридично "військовим майном", а яки записані на якогось "Діда Василя", і заправляти її і ремонтувати за власний кошт).
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12.08.2024 17:46 Відповісти
Де я не визнаю, що військові не можуть користуватись автівками не прийнятими на баланс?? Вас зелені покусали???
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12.08.2024 18:07 Відповісти
Це було те ж саме що й ваше про моє "небажання" покарання паліїв.
То чому ви не розділяєте юридично різні терміни "майно військових" і "військове майно"? Я пояснив - чому згідно чинного законодавства той злочин не є диверсією, і чому там саме ст. 114, а не 113.
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12.08.2024 18:26 Відповісти
Юридичні терміни відпали ще при інавгурації зезиднта.

Закон вони трактують як хочуть. Тому, я трактую його в гіршу сторону.
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12.08.2024 18:59 Відповісти
Розумію.
Але хочеться щоби було за прописною істиною: закон має бути голосом розуму, суддя має бути голосом закону. Інакше кожен може опинитися на місті Червінського лише за те що робить свою роботу та має честь казати правду.

В мене терміни "відпали" вже від гасла "весна прийде - саджати будемо", тоді вже було зрозуміло ступінь відбитості, а "я вам нічєво нє должен!" - то було його справжнє гасло, але лохи не зрозуміли та побігли стадом "робити себе разом"...
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12.08.2024 19:13 Відповісти
Розумію, але з 2014 точно знаю - бабло перемагає все. Чому той рік? То рік коли судді вкрай знахабніли..й виграти чесній людині шансів немає.
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12.08.2024 19:34 Відповісти
Та я ще у 2002 році з нашим судочинством мав справу (на тестя з тещею ідіоти сусіди подали до суду, тещу до могили довели). Вже тоді були суддівські "династії": "молода" суддя у суді першої інстанції, а її тато в апеляційному. Покидьки за гроші та зв'язки все зробили, а в людей відчуття безвихіддя від несправедливості...
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12.08.2024 19:47 Відповісти
Співчуваю(
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12.08.2024 19:50 Відповісти
15-ти річного в колонію для неповнолітніх, а іншого вже повнолітнього (бичок вже хороший) окопи рити.
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12.08.2024 14:23 Відповісти
Краще розміновувати поля
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12.08.2024 14:25 Відповісти
Ну ми ж не кацапи Хоча... Це теж користь для ЗСУ
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12.08.2024 14:28 Відповісти
але вони - кацапи..
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12.08.2024 14:33 Відповісти
це місцеві альтернативні пластуни.
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12.08.2024 14:24 Відповісти
Техобслуговування проходять у знайомих стошників. Якщо хлопці з Калушу - то туди й авто везуть, бо нікого ближче вони не знають...
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12.08.2024 14:41 Відповісти
Цікаво, кому мій коментар прийшовся "не до смаку"?
Мабуть автівки належать тцк-шникам і ніякого відношення до фронту не мають.
Тому й номерні знаки "затерті".
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12.08.2024 14:47 Відповісти
НІчого не знаю, щодо цих конкретних автівок, але родич, який родом з Хмельничини, збирався вести з фронту авто саме туди. І тільки через те, що ми знайшли і домовились за ремонт у Києві - привіз сюди. А куди вести, наприклад у Харкові - він просто не знає, хоча до Харкова йому набагато ближче. Та й це привід провідати рідних насправді, тому і не дуже намагаються знайти щось ближче.
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12.08.2024 14:51 Відповісти
Я хз, но тут, походу є деяка кількість користувачів, яка постійно подає на бани..те що пост видалили - те ще "по-божєскі". Головне - не перманент. Я коли щось подібне бачу, лайкаю пости користувача, пост якого видалений..маю на увазі, тих, кого знаю..
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12.08.2024 15:49 Відповісти
По той же схеме - всё их имущество этих тварей конфисковать, продать - и на вырученные деньги купить автомобили для ВСУ..
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12.08.2024 14:40 Відповісти
Яке майно к тих прищів
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12.08.2024 14:48 Відповісти
нехай кров'ю платять..
та по дві нирки у них ще..

а скільки заробили на підпалах..
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12.08.2024 15:47 Відповісти
А чому затримували?
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ В Одесі знайшли чоловіка з проломленим черепом: ймовірно, він брав участь у підпалі військових авто
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12.08.2024 14:41 Відповісти
і ще
Полюють за паліями, очевидно, і якісь небайдужі громадяни. Так, за https://dumskaya.net/news/utoplennik-che-telo-pribilo-k-beregu-v-odesskoy-185344/ua/ даними «Думської», Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.
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12.08.2024 14:59 Відповісти
Ось те що я казав - нікому немає в нас до того діла, була б жива журналістика то достатньо лише рознести чутки по країні щоб припинити цей балаган, бо якщо кожного дня зі всіх кутів лунатимуть новини про розбиті голови та зламані руки, паліїв поменшає навіть якщо це не правда бо хто зна, а ризик високий
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12.08.2024 15:31 Відповісти
Прям "країна мрії" !!! А я гадав правоохоронці повинні працювати. А треба лише за чиєюсь вказівкою без доказової бази почати вбивати кого завгодно і розносити про це чутки. Так, це і є та сама "Країна мрії"
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12.08.2024 16:19 Відповісти
Якщо ви не в курсі, то саме так професіонали по всьому світу і роботають а фейкове вбивство, щоб вийти на замовника або налякати поплічників це просто класика жанру.
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12.08.2024 21:00 Відповісти
Мабуть "професіонали" повинні бути в курсі, що це нікого не налякає. Мало хто читає подібні новини. Свідома притомна людина ніколи не піди на таку хню, бо прекрасно знає, що його знайдуть правоохоронці. В Китаї розстрілюють-розстрілюють за корупцію, а вона все не меншає. А корупціонери ніяк не закінчаться. Мене більше добиває купа людей в коментарях, які готові кого завгодно настромити на палю. Я ж кажу - країна мрії
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12.08.2024 21:27 Відповісти
Тобто ви просто не знаєте що таке є, воно реально працює, має хороший ефект але ви всеодно проти бо якась там в вас країна мрії має бути з рожевими понями та слоненятками
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12.08.2024 23:08 Відповісти
Машини тцкашників
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12.08.2024 14:53 Відповісти
в крематорий таких ********* не медля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!............................................
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12.08.2024 15:14 Відповісти
запропонувати батькам угоду, від якої вони не зможуть відмовитись - компенсувати від кожного в десятикратному розмірі. Достойне джеерло поповнення автопарку.
шкода звичайно, що кацапи з таких недолугих продовжують користати
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12.08.2024 15:41 Відповісти
І кудись подівся той не зовсім здоровий на голову комбриг, що погрожував коліна прострілювати на блок-постах. Ну звісно: це не в ефірі язиком молоти всіляку дічь
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12.08.2024 16:16 Відповісти
... кастрація, розстріл .
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12.08.2024 21:46 Відповісти
Який нафіг заробіток- це диверсійна діяльність!
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13.08.2024 10:59 Відповісти
 
 