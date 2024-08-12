Поджигали внедорожники ВСУ на Ивано-Франковщине: Разоблачены два молодых человека, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Ивано-Франковщине двух местных жителей, совершивших серию поджогов авто Сил обороны Украины.

Об этом пишет пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "под прицелом" молодых людей были военные джипы и пикапы, проходившие техобслуживание на Прикарпатье для выполнения боевых задач на передовой.

В течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей при попытке поджечь еще два авто за раз.

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Юноша привлек к поджогам своего родственника

Как выяснили оперативники, к совершению преступлений причастны двое жителей Долинской территориальной громады Калушского района.

В частности, 15-летний местный житель, искавший "легких денег" в Телеграм-каналах, наткнулся на объявление с предложением "работы". После этого в чате ему предложили средства в обмен на сотрудничество.

"Заказчика" интересовали поджоги админзданий ТЦК, релейных шкафов на ключевых линиях железнодорожного сообщения западного региона Украины и вывод из строя авто Вооруженных сил.





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Обязательным условием получения оплаты было наличие видеоподтверждения совершения преступления.

"Из трех видов объектов, которые интересовали заказчика, юноша выбрал выявить и поджечь служебные авто ВСУ. Для этого он привлек своего 18-летнего родственника. Вместе они объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали внедорожники украинских войск", - рассказали правоохранители.

После выявления трех потенциальных целей, злоумышленники сфотографировали их и отправили на "согласование" заказчику. По его указанию молодые люди изготовили легковоспламеняющуюся смесь, облили военные авто и подожгли.

Одновременно они снимали возгорание на камеру мобильного телефона для "отчета". Впрочем, за сожженные авто заказчик все равно платил вдвое меньше обещанного.

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Правоохранители сорвали дальнейшие планы "заработка" благодаря задержанию обоих злоумышленников "по горячим следам".

Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и одежда с доказательствами подрывной деятельности. Также у них изъято травматическое оружие, переделанное из стартового пистолета.

Подозрения

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили 18-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.

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