Поджигали внедорожники ВСУ на Ивано-Франковщине: Разоблачены два молодых человека, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Ивано-Франковщине двух местных жителей, совершивших серию поджогов авто Сил обороны Украины.
Об этом пишет пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, "под прицелом" молодых людей были военные джипы и пикапы, проходившие техобслуживание на Прикарпатье для выполнения боевых задач на передовой.
В течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей при попытке поджечь еще два авто за раз.
Юноша привлек к поджогам своего родственника
Как выяснили оперативники, к совершению преступлений причастны двое жителей Долинской территориальной громады Калушского района.
В частности, 15-летний местный житель, искавший "легких денег" в Телеграм-каналах, наткнулся на объявление с предложением "работы". После этого в чате ему предложили средства в обмен на сотрудничество.
"Заказчика" интересовали поджоги админзданий ТЦК, релейных шкафов на ключевых линиях железнодорожного сообщения западного региона Украины и вывод из строя авто Вооруженных сил.
Обязательным условием получения оплаты было наличие видеоподтверждения совершения преступления.
"Из трех видов объектов, которые интересовали заказчика, юноша выбрал выявить и поджечь служебные авто ВСУ. Для этого он привлек своего 18-летнего родственника. Вместе они объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали внедорожники украинских войск", - рассказали правоохранители.
После выявления трех потенциальных целей, злоумышленники сфотографировали их и отправили на "согласование" заказчику. По его указанию молодые люди изготовили легковоспламеняющуюся смесь, облили военные авто и подожгли.
Одновременно они снимали возгорание на камеру мобильного телефона для "отчета". Впрочем, за сожженные авто заказчик все равно платил вдвое меньше обещанного.
Правоохранители сорвали дальнейшие планы "заработка" благодаря задержанию обоих злоумышленников "по горячим следам".
Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и одежда с доказательствами подрывной деятельности. Также у них изъято травматическое оружие, переделанное из стартового пистолета.
Подозрения
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили 18-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.
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закон, як дишло..
Вони, походу не застосовують поправки до статтей - "під час дії воєнного стану". Щоб прецедентів не було - а може їх взують..
Звичайно я би хотів справедливого покарання - вища міра наприклад, і щоби важко працювали на державу аж до скону.
Предметом диверсії можуть бути:
будівлі, споруди та інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, від діяльності яких залежить життєдіяльність певних регіонів чи інших великих територій, належне функціонування певних галузей економіки, структур державного управління (електростанції, водо-, нафто-, газо-, нафтопродуктопроводи, мости, дамби, греблі, системи інформаційних комунікацій, вокзали, аеропорти, морські чи річкові порти, метрополітени, підприємства по виробництву грошових знаків-України чи інші важливі підприємства, незалежно від форми власності, військові частини тощо), у тому числі підприємства, зруйнування чи пошкодження яких само по собі є фактором небезпеки (хімічні, біологічні підприємства, підприємства з виготовлення вибухових матеріалів і виробів, пожежонебезпечні виробництва чи сховища, виробництва з безперервними технологічними процесами у хімічній, мікробіологічній промисловості, тощо);
стада і колекції тварин, риба, що водиться у ставках та інших водоймищах, пасіки тощо;
земельні угіддя, водойми, ліси тощо; посіви сільськогосподарських чи інших культур, лісові масиви тощо."
Часто автівки військових формально навіть не є "військовим майном", бо вони можуть бути не зачислені на баланс військової частини...
На фото зазвичай на автівках заблюрюють номери, незалежно від їхнього призначення.
Тобто я ніяк не можу бути проти: "посилення відповідальності за спалені/знищені авто, які належать військовим, якщо вони Вам особисто не надали документи, які підтверджують, що знищені ТЗ є власністю ВСУ".
Я вам написав про те що справедливість має якось ґрунтуватися на законі. І моє особисте тут ні до чого.
Невже ви знайшли в ст. 113 формулювання на кшталт: "знищення, пошкодження (або спроби знищення, пошкодження) автівок якими користуються військові незалежно від форм власності та реальних власників тих автівок... вважається диверсією"?
Справедливий суд без подібного формулювання обвинувальний вирок не винесе. А якщо й винесе (потім апеляції та Верховний суд), то покидьки виграють в ЄСПЛ у України, і Україну зобов'яжуть їх випустити та виплатити компенсацію з народних грошей.
Майна військових.
Майно військових та військове майно - це юридично різні терміни. Я вам навів приклад тексту який гіпотетично нардепи мають проголосувати та прийняти зміни до ст. 113.
Ви чомусь не хочете визнавати те що військові можуть користуватися автівками яки не прийняті на баланс їхньої ВЧ.
Наприклад, на аеродромі що недалеко від мене "високе начальство" урізало командиру штатку легкових автівок, тобто - він на баланс частини більше не може поставити. То військові змушені їздити на автівках що не стоять на балансі ВЧ (тобто не є юридично "військовим майном", а яки записані на якогось "Діда Василя", і заправляти її і ремонтувати за власний кошт).
То чому ви не розділяєте юридично різні терміни "майно військових" і "військове майно"? Я пояснив - чому згідно чинного законодавства той злочин не є диверсією, і чому там саме ст. 114, а не 113.
Закон вони трактують як хочуть. Тому, я трактую його в гіршу сторону.
Але хочеться щоби було за прописною істиною: закон має бути голосом розуму, суддя має бути голосом закону. Інакше кожен може опинитися на місті Червінського лише за те що робить свою роботу та має честь казати правду.
В мене терміни "відпали" вже від гасла "весна прийде - саджати будемо", тоді вже було зрозуміло ступінь відбитості, а "я вам нічєво нє должен!" - то було його справжнє гасло, але лохи не зрозуміли та побігли стадом "робити себе разом"...
Мабуть автівки належать тцк-шникам і ніякого відношення до фронту не мають.
Тому й номерні знаки "затерті".
та по дві нирки у них ще..
а скільки заробили на підпалах..
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ В Одесі знайшли чоловіка з проломленим черепом: ймовірно, він брав участь у підпалі військових авто
Полюють за паліями, очевидно, і якісь небайдужі громадяни. Так, за https://dumskaya.net/news/utoplennik-che-telo-pribilo-k-beregu-v-odesskoy-185344/ua/ даними «Думської», Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.
шкода звичайно, що кацапи з таких недолугих продовжують користати