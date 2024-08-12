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Поджигали внедорожники ВСУ на Ивано-Франковщине: Разоблачены два молодых человека, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Ивано-Франковщине двух местных жителей, совершивших серию поджогов авто Сил обороны Украины.

Об этом пишет пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "под прицелом" молодых людей были военные джипы и пикапы, проходившие техобслуживание на Прикарпатье для выполнения боевых задач на передовой.

В течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей при попытке поджечь еще два авто за раз.

СБУ викрила двох молодиків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті

Также смотрите: Задержан несовершеннолетний агент РФ, который поджег внедорожник ВСУ в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Юноша привлек к поджогам своего родственника

Как выяснили оперативники, к совершению преступлений причастны двое жителей Долинской территориальной громады Калушского района.

В частности, 15-летний местный житель, искавший "легких денег" в Телеграм-каналах, наткнулся на объявление с предложением "работы". После этого в чате ему предложили средства в обмен на сотрудничество.

"Заказчика" интересовали поджоги админзданий ТЦК, релейных шкафов на ключевых линиях железнодорожного сообщения западного региона Украины и вывод из строя авто Вооруженных сил.

СБУ викрила двох молодиків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті
СБУ викрила двох молодиків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті

Смотрите также: 17-летнего и 22-летнего диверсантов, готовивших поджоги на объектах "Укрзалізниці", задержали в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Обязательным условием получения оплаты было наличие видеоподтверждения совершения преступления.

"Из трех видов объектов, которые интересовали заказчика, юноша выбрал выявить и поджечь служебные авто ВСУ. Для этого он привлек своего 18-летнего родственника. Вместе они объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали внедорожники украинских войск", - рассказали правоохранители.

После выявления трех потенциальных целей, злоумышленники сфотографировали их и отправили на "согласование" заказчику. По его указанию молодые люди изготовили легковоспламеняющуюся смесь, облили военные авто и подожгли.

Одновременно они снимали возгорание на камеру мобильного телефона для "отчета". Впрочем, за сожженные авто заказчик все равно платил вдвое меньше обещанного.

СБУ викрила двох молодиків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 16-летний юноша по заказу РФ поджигал авто военных в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители сорвали дальнейшие планы "заработка" благодаря задержанию обоих злоумышленников "по горячим следам".

Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и одежда с доказательствами подрывной деятельности. Также у них изъято травматическое оружие, переделанное из стартового пистолета.

Подозрения

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили 18-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин подожгли авто активистки в Киеве: Им грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Автор: 

поджог (1071) СБУ (19893) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+24
Блд, я реал не розумію!! Чому не 113 ст ККУ??? Диверсія й від 10 до 15 з конфіскацією??
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12.08.2024 14:19
+16
А просто випадково яйця відірвати?
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12.08.2024 14:17
+11
А чому затримували?
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ В Одесі знайшли чоловіка з проломленим черепом: ймовірно, він брав участь у підпалі військових авто
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12.08.2024 14:41
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Правила форума Совет форумчан
А просто випадково яйця відірвати?
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12.08.2024 14:17 Ответить
Блд, я реал не розумію!! Чому не 113 ст ККУ??? Диверсія й від 10 до 15 з конфіскацією??
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12.08.2024 14:19 Ответить
Батьки гроші занесли...
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12.08.2024 14:20 Ответить
Це ж не перший раз, коли отаке пхають під статтю, за якою менша відповвдальність..
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12.08.2024 14:24 Ответить
закони такі.. портновські, та інших «визничних діячів» «правосуддя».. які зараз на великих пенсіях сидять, ..

закон, як дишло..
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12.08.2024 14:30 Ответить
Угу..куди повернув, туди вийшло..

Вони, походу не застосовують поправки до статтей - "під час дії воєнного стану". Щоб прецедентів не було - а може їх взують..
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12.08.2024 15:44 Ответить
Згідно закону ці дії не тягнуть на диверсію.
Звичайно я би хотів справедливого покарання - вища міра наприклад, і щоби важко працювали на державу аж до скону.
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12.08.2024 14:38 Ответить
Як раз тягнуть. Під час дії воєнного стану. А він в нас проголошений. Там роз'яснення є до статті.
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12.08.2024 15:35 Ответить
Воєнний стан підсилює відповідальність, але не розширює список визначень об'єктів для диверсій: "03 березня 2022 року Верховною Радою України прийнято https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2113-20#Text Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" , яким статтю 113 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20113.,%D0%B2%D1%96%D0%B4%2013.07.2023%7D Кримінального кодексу України доповнено частиною другою, згідно з якою: ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, - караються позбавленням волі строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна."

Предметом диверсії можуть бути:
будівлі, споруди та інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, від діяльності яких залежить життєдіяльність певних регіонів чи інших великих територій, належне функціонування певних галузей економіки, структур державного управління (електростанції, водо-, нафто-, газо-, нафтопродуктопроводи, мости, дамби, греблі, системи інформаційних комунікацій, вокзали, аеропорти, морські чи річкові порти, метрополітени, підприємства по виробництву грошових знаків-України чи інші важливі підприємства, незалежно від форми власності, військові частини тощо), у тому числі підприємства, зруйнування чи пошкодження яких само по собі є фактором небезпеки (хімічні, біологічні підприємства, підприємства з виготовлення вибухових матеріалів і виробів, пожежонебезпечні виробництва чи сховища, виробництва з безперервними технологічними процесами у хімічній, мікробіологічній промисловості, тощо);
стада і колекції тварин, риба, що водиться у ставках та інших водоймищах, пасіки тощо;
земельні угіддя, водойми, ліси тощо; посіви сільськогосподарських чи інших культур, лісові масиви тощо."

Часто автівки військових формально навіть не є "військовим майном", бо вони можуть бути не зачислені на баланс військової частини...
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12.08.2024 15:51 Ответить
На фото номери заблюрені. В статті - авто належать військовим.
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12.08.2024 15:56 Ответить
На кого оформлене авто??
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12.08.2024 16:12 Ответить
Наразі я не працюю в жодної з організацій, щоб перевірити інформацію щодо власників ТЗ.
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12.08.2024 16:15 Ответить
Ну так ото ж
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12.08.2024 16:20 Ответить
В мене ніде не написано що авто не належить військовим, я написав про те що воно може не бути офіційно військовим майном. Тобто навіть якщо навіть у статтю про диверсії додати військове майно, то автівка військових не завжди є юридично військовим майном.
На фото зазвичай на автівках заблюрюють номери, незалежно від їхнього призначення.
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12.08.2024 16:15 Ответить
Тобто, Ви проти посилення відповідальності за спалені/знищені авто, які належать військовим, якщо вони Вам особисто не надали документи, які підтверджують, що знищені ТЗ є власністю ВСУ?
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12.08.2024 16:19 Ответить
В мене чітко записано це: "Звичайно я би хотів справедливого покарання - вища міра наприклад, і щоби важко працювали на державу аж до скону."
Тобто я ніяк не можу бути проти: "посилення відповідальності за спалені/знищені авто, які належать військовим, якщо вони Вам особисто не надали документи, які підтверджують, що знищені ТЗ є власністю ВСУ".

Я вам написав про те що справедливість має якось ґрунтуватися на законі. І моє особисте тут ні до чого.
Невже ви знайшли в ст. 113 формулювання на кшталт: "знищення, пошкодження (або спроби знищення, пошкодження) автівок якими користуються військові незалежно від форм власності та реальних власників тих автівок... вважається диверсією"?
Справедливий суд без подібного формулювання обвинувальний вирок не винесе. А якщо й винесе (потім апеляції та Верховний суд), то покидьки виграють в ЄСПЛ у України, і Україну зобов'яжуть їх випустити та виплатити компенсацію з народних грошей.
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12.08.2024 16:37 Ответить
Капець від Вас тексту.

Майна військових.
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12.08.2024 16:51 Ответить
Це небагато тексту і все по ділу, гасла як аргумент в суді не приймають. Простіше не получиться, простіше - це робити так як поступають з паліями "невідомі добрі люди" в Одесі.

Майно військових та військове майно - це юридично різні терміни. Я вам навів приклад тексту який гіпотетично нардепи мають проголосувати та прийняти зміни до ст. 113.
Ви чомусь не хочете визнавати те що військові можуть користуватися автівками яки не прийняті на баланс їхньої ВЧ.
Наприклад, на аеродромі що недалеко від мене "високе начальство" урізало командиру штатку легкових автівок, тобто - він на баланс частини більше не може поставити. То військові змушені їздити на автівках що не стоять на балансі ВЧ (тобто не є юридично "військовим майном", а яки записані на якогось "Діда Василя", і заправляти її і ремонтувати за власний кошт).
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12.08.2024 17:46 Ответить
Де я не визнаю, що військові не можуть користуватись автівками не прийнятими на баланс?? Вас зелені покусали???
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12.08.2024 18:07 Ответить
Це було те ж саме що й ваше про моє "небажання" покарання паліїв.
То чому ви не розділяєте юридично різні терміни "майно військових" і "військове майно"? Я пояснив - чому згідно чинного законодавства той злочин не є диверсією, і чому там саме ст. 114, а не 113.
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12.08.2024 18:26 Ответить
Юридичні терміни відпали ще при інавгурації зезиднта.

Закон вони трактують як хочуть. Тому, я трактую його в гіршу сторону.
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12.08.2024 18:59 Ответить
Розумію.
Але хочеться щоби було за прописною істиною: закон має бути голосом розуму, суддя має бути голосом закону. Інакше кожен може опинитися на місті Червінського лише за те що робить свою роботу та має честь казати правду.

В мене терміни "відпали" вже від гасла "весна прийде - саджати будемо", тоді вже було зрозуміло ступінь відбитості, а "я вам нічєво нє должен!" - то було його справжнє гасло, але лохи не зрозуміли та побігли стадом "робити себе разом"...
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12.08.2024 19:13 Ответить
Розумію, але з 2014 точно знаю - бабло перемагає все. Чому той рік? То рік коли судді вкрай знахабніли..й виграти чесній людині шансів немає.
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12.08.2024 19:34 Ответить
Та я ще у 2002 році з нашим судочинством мав справу (на тестя з тещею ідіоти сусіди подали до суду, тещу до могили довели). Вже тоді були суддівські "династії": "молода" суддя у суді першої інстанції, а її тато в апеляційному. Покидьки за гроші та зв'язки все зробили, а в людей відчуття безвихіддя від несправедливості...
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12.08.2024 19:47 Ответить
Співчуваю(
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12.08.2024 19:50 Ответить
15-ти річного в колонію для неповнолітніх, а іншого вже повнолітнього (бичок вже хороший) окопи рити.
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12.08.2024 14:23 Ответить
Краще розміновувати поля
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12.08.2024 14:25 Ответить
Ну ми ж не кацапи Хоча... Це теж користь для ЗСУ
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12.08.2024 14:28 Ответить
але вони - кацапи..
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12.08.2024 14:33 Ответить
це місцеві альтернативні пластуни.
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12.08.2024 14:24 Ответить
Техобслуговування проходять у знайомих стошників. Якщо хлопці з Калушу - то туди й авто везуть, бо нікого ближче вони не знають...
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12.08.2024 14:41 Ответить
Цікаво, кому мій коментар прийшовся "не до смаку"?
Мабуть автівки належать тцк-шникам і ніякого відношення до фронту не мають.
Тому й номерні знаки "затерті".
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12.08.2024 14:47 Ответить
НІчого не знаю, щодо цих конкретних автівок, але родич, який родом з Хмельничини, збирався вести з фронту авто саме туди. І тільки через те, що ми знайшли і домовились за ремонт у Києві - привіз сюди. А куди вести, наприклад у Харкові - він просто не знає, хоча до Харкова йому набагато ближче. Та й це привід провідати рідних насправді, тому і не дуже намагаються знайти щось ближче.
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12.08.2024 14:51 Ответить
Я хз, но тут, походу є деяка кількість користувачів, яка постійно подає на бани..те що пост видалили - те ще "по-божєскі". Головне - не перманент. Я коли щось подібне бачу, лайкаю пости користувача, пост якого видалений..маю на увазі, тих, кого знаю..
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12.08.2024 15:49 Ответить
По той же схеме - всё их имущество этих тварей конфисковать, продать - и на вырученные деньги купить автомобили для ВСУ..
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12.08.2024 14:40 Ответить
Яке майно к тих прищів
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12.08.2024 14:48 Ответить
нехай кров'ю платять..
та по дві нирки у них ще..

а скільки заробили на підпалах..
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12.08.2024 15:47 Ответить
А чому затримували?
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ В Одесі знайшли чоловіка з проломленим черепом: ймовірно, він брав участь у підпалі військових авто
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12.08.2024 14:41 Ответить
і ще
Полюють за паліями, очевидно, і якісь небайдужі громадяни. Так, за https://dumskaya.net/news/utoplennik-che-telo-pribilo-k-beregu-v-odesskoy-185344/ua/ даними «Думської», Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.
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12.08.2024 14:59 Ответить
Ось те що я казав - нікому немає в нас до того діла, була б жива журналістика то достатньо лише рознести чутки по країні щоб припинити цей балаган, бо якщо кожного дня зі всіх кутів лунатимуть новини про розбиті голови та зламані руки, паліїв поменшає навіть якщо це не правда бо хто зна, а ризик високий
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12.08.2024 15:31 Ответить
Прям "країна мрії" !!! А я гадав правоохоронці повинні працювати. А треба лише за чиєюсь вказівкою без доказової бази почати вбивати кого завгодно і розносити про це чутки. Так, це і є та сама "Країна мрії"
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12.08.2024 16:19 Ответить
Якщо ви не в курсі, то саме так професіонали по всьому світу і роботають а фейкове вбивство, щоб вийти на замовника або налякати поплічників це просто класика жанру.
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12.08.2024 21:00 Ответить
Мабуть "професіонали" повинні бути в курсі, що це нікого не налякає. Мало хто читає подібні новини. Свідома притомна людина ніколи не піди на таку хню, бо прекрасно знає, що його знайдуть правоохоронці. В Китаї розстрілюють-розстрілюють за корупцію, а вона все не меншає. А корупціонери ніяк не закінчаться. Мене більше добиває купа людей в коментарях, які готові кого завгодно настромити на палю. Я ж кажу - країна мрії
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12.08.2024 21:27 Ответить
Тобто ви просто не знаєте що таке є, воно реально працює, має хороший ефект але ви всеодно проти бо якась там в вас країна мрії має бути з рожевими понями та слоненятками
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12.08.2024 23:08 Ответить
Машини тцкашників
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12.08.2024 14:53 Ответить
в крематорий таких ********* не медля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!............................................
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12.08.2024 15:14 Ответить
запропонувати батькам угоду, від якої вони не зможуть відмовитись - компенсувати від кожного в десятикратному розмірі. Достойне джеерло поповнення автопарку.
шкода звичайно, що кацапи з таких недолугих продовжують користати
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12.08.2024 15:41 Ответить
І кудись подівся той не зовсім здоровий на голову комбриг, що погрожував коліна прострілювати на блок-постах. Ну звісно: це не в ефірі язиком молоти всіляку дічь
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12.08.2024 16:16 Ответить
... кастрація, розстріл .
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12.08.2024 21:46 Ответить
Який нафіг заробіток- це диверсійна діяльність!
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13.08.2024 10:59 Ответить
 
 