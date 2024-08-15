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Задержаны трое молодых мужчин, поджигавших военные автомобили в Харькове и на Прикарпатье. ФОТО

СБУ и Национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые по заданию РФ жгли военные внедорожники Сил обороны в разных регионах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, подрывную деятельность фигурантов координировали российские спецслужбы, которые обещали деньги за уничтоженные авто украинских военных. Для совершения поджогов злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали возгорания на камеры своих телефонов для "отчетности" перед оккупантами.

підпалювачі військових авто затримані СБУ

В Ивано-Франковской области задержан 15-летний местный житель и его 18-летний родственник, которые подожгли три внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

Молодые люди объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали авто украинских войск. После выявления потенциальных целей злоумышленники фотографировали их и отправляли на "согласование" заказчику. Затем по инструкции "куратора" фигуранты изготавливали легковоспламеняющуюся смесь, обливали военные авто и поджигали.

Смотрите также: Поджигали внедорожники ВСУ на Ивано-Франковщине: Разоблачены два молодых человека, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове задержан 22-летний контрактник-дезертир, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в областном центре.

підпалювачі військових авто затримані СБУ

Фигурант активно искал "легкого заработка" на Телеграм-каналах. На одном из таких интернет-ресурсов на молодого человека "вышел" представитель российской разведки и предложил ему деньги в обмен на сотрудничество. По указанию врага молодой человек в течение одной ночи поджег сразу шесть внедорожников украинских войск.

Правоохранители задержали его, когда он пытался скрыться с места преступления.

Также смотрите: Поджог авто ВСУ и готовил покушение на украинского офицера: в Киеве задержан 20-летний агент РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.

Автор: 

поджог (1071) СБУ (19893) Харьков (7479) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+9
Одні збирають на автівки для ЗСУ інша колоборанська мерзота завербована ворогом їх спалює ,потрібно вже щось змінювати ,як в законодавстві покарання має бути пожитєве з конфіксацією всього майна цих виродків і їхніх батьків ,друге має бути інформаційна політика патріотичне виховання і ненависть до ворогів і колоборантів.
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15.08.2024 16:57
+9
Стріляти в дві ноги за спротив при затриманні, хай про ці випадки пише преса в тих же телеграм каналах, бажання "легкого заробітку"
пропаде.
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15.08.2024 17:04
+6
Кулю в лоб.
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15.08.2024 16:45
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Правила форума Совет форумчан
окопи рити на фронт відправити виродків!
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15.08.2024 16:45 Ответить
Кулю в лоб.
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15.08.2024 16:45 Ответить
Недобре це все і хер - зна як іх зупинити
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15.08.2024 16:46 Ответить
Стріляти в дві ноги за спротив при затриманні, хай про ці випадки пише преса в тих же телеграм каналах, бажання "легкого заробітку"
пропаде.
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15.08.2024 17:04 Ответить
Схоже в Івано-Франківську знову активізувалася УПА... Тільки поради слухають від нащадків Судоплатова, а не Бандери.
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15.08.2024 16:50 Ответить
Одні збирають на автівки для ЗСУ інша колоборанська мерзота завербована ворогом їх спалює ,потрібно вже щось змінювати ,як в законодавстві покарання має бути пожитєве з конфіксацією всього майна цих виродків і їхніх батьків ,друге має бути інформаційна політика патріотичне виховання і ненависть до ворогів і колоборантів.
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15.08.2024 16:57 Ответить
А *********** ще хоче цивільних з курщини навезти
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15.08.2024 16:58 Ответить
Без широкого розголусу, кількість підпалів тільки збільшиться.
Треба показувати фото і адреси виродків

Народ повинен мати можливість потримати за горло зрадника, який проживає поруч.
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15.08.2024 17:11 Ответить
ніякої СБУ та НП не вистачить аби виловити цю копійчану пздоту... але дати можливість Громадянину (за спроможності) затримувати таких, без подальшого гемору від лівоохоронців Зєлєнскага, зевлада шОсь не поспішає... портновський татаров та свита Найвеличнівшивого не дарма дермово-кремлівський хліб жеруть...
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15.08.2024 17:31 Ответить
По старой схеме - всё имущество этих тварей конфисковать, продать - а на вырученные деньги купить автомобили для ВСУ..
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15.08.2024 18:31 Ответить
 
 