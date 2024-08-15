Задержаны трое молодых мужчин, поджигавших военные автомобили в Харькове и на Прикарпатье. ФОТО

СБУ и Национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые по заданию РФ жгли военные внедорожники Сил обороны в разных регионах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, подрывную деятельность фигурантов координировали российские спецслужбы, которые обещали деньги за уничтоженные авто украинских военных. Для совершения поджогов злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали возгорания на камеры своих телефонов для "отчетности" перед оккупантами.

В Ивано-Франковской области задержан 15-летний местный житель и его 18-летний родственник, которые подожгли три внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

Молодые люди объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали авто украинских войск. После выявления потенциальных целей злоумышленники фотографировали их и отправляли на "согласование" заказчику. Затем по инструкции "куратора" фигуранты изготавливали легковоспламеняющуюся смесь, обливали военные авто и поджигали.

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В Харькове задержан 22-летний контрактник-дезертир, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в областном центре.

Фигурант активно искал "легкого заработка" на Телеграм-каналах. На одном из таких интернет-ресурсов на молодого человека "вышел" представитель российской разведки и предложил ему деньги в обмен на сотрудничество. По указанию врага молодой человек в течение одной ночи поджег сразу шесть внедорожников украинских войск.

Правоохранители задержали его, когда он пытался скрыться с места преступления.

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Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.