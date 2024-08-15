Думаємо про те, як обміняти українців на 102 російських військових, яких взяла в полон СБУ після жорстких боїв, - Малюк
Співробітники СБУ разом з іншими Силами оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду за рахунок взяття в полон військовослужбовців РФ на полі бою.
Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд. Нами проведена філігранна операція, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому", - заявив Малюк.
Наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними.
Після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення і з ними будуть проведені всі передбачені законом процедури, Україна зможе вести перемовини щодо їх обміну з РФ.
"Повернення українських оборонців - це надпріоритне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу", - відзначив Малюк.
За його словами, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, МВС, ЗСУ, ГУР, СЗР та омбудсмена.
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з якого перепугу, де і навіщо вони попали в полон?
кацапська мерзота?
Я подозреваю: если 10 пиар начальников расскажут про 100 пленных, мы подумаем что их тысяча
Бо ваші коменти тільки по "победное"...