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Новини Обмін полоненими
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Думаємо про те, як обміняти українців на 102 російських військових, яких взяла в полон СБУ після жорстких боїв, - Малюк

глава СБУ Василь Малюк

Співробітники СБУ разом з іншими Силами оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду за рахунок взяття в полон військовослужбовців РФ на полі бою. 

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд. Нами проведена філігранна операція, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому", - заявив Малюк.

Наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними.

Після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення і з ними будуть проведені всі передбачені законом процедури, Україна зможе вести перемовини щодо їх обміну з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових на Курщині, - джерело. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Повернення українських оборонців - це надпріоритне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу", - відзначив Малюк.

За його словами, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, МВС, ЗСУ, ГУР, СЗР та омбудсмена.

Також читайте: Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем щодо російських полонених із Курської області

Автор: 

СБУ (12788) полонені (2258) Малюк Василь (98)


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Топ коментарі
+9
що, ти мелеш?
з якого перепугу, де і навіщо вони попали в полон?
кацапська мерзота?
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15.08.2024 21:33
+8
... рятуй скоріше хрипатого, який давав гарантії азовцям після команди здачі у полон! Правда гарантії хрипатого ніколи не були гарантіями..а просто пізде..ом!
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15.08.2024 21:55
+5
ти з дубу вбився? Які багато? Я кожного дня моніторю сайт срускую вісну. За два дні був один ролік про трьох чи чотриьох полонених, та й то пахне постановкою бо все якось по кіношному. Повір мені, це така ватна помийка яка про наших полонених викладає все і одразу.. І там можна 100% "заміряти температуру по палаті"
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15.08.2024 21:47
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що, ти мелеш?
з якого перепугу, де і навіщо вони попали в полон?
кацапська мерзота?
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15.08.2024 21:33 Відповісти
ти з дубу вбився? Які багато? Я кожного дня моніторю сайт срускую вісну. За два дні був один ролік про трьох чи чотриьох полонених, та й то пахне постановкою бо все якось по кіношному. Повір мені, це така ватна помийка яка про наших полонених викладає все і одразу.. І там можна 100% "заміряти температуру по палаті"
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15.08.2024 21:47 Відповісти
Давно зрозуміло, що з того боку роликів в 100 разів менше. Це наслідок централізації армії, де за ролик можуть засудити, а не наслідок відсутності контенту.
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15.08.2024 21:57 Відповісти
Ой не тринди. Вони як раз і почали знімати ці пропагандистськи відео. Ще у 2014. А коли ми почали свої відео массово знімати, то вони засковучали як цуценята і побігли жалітися.
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15.08.2024 22:02 Відповісти
Чого це за ролик з нашими полоненими їх можуть засудити? Може навпаки, з їхніми. Вони одразу , навіть висмоктане з пальця викладають про наших полонених. і нічого останніми днями немає. Вони мають щось подати для піднянття духу... можуть і зварганити щось з акторами. Бо лохам тре щось згодувати щоб пригнітити істеричні завивання щодо Курську.
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15.08.2024 23:18 Відповісти
підіть на сайт руская весна і подивіться. Трохи давнішні сторінки... там повно з нашими полоненими і всього іншого. ІЦе кремлівський пропагандонський сайт.
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16.08.2024 00:43 Відповісти
Що, перекладач зламався?)
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15.08.2024 22:09 Відповісти
Кадирівці є на обмін...це валюта...але азов все одно не віддадуть...це вже принципово для *****
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15.08.2024 22:06 Відповісти
Обмін буде важким. До 2019 року був медведчук, він домовлявся, а тепер буде нелегко.
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15.08.2024 21:45 Відповісти
Тому його і відпустили зелені , щоб Азовці там сиділи .
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15.08.2024 21:54 Відповісти
О, адепти медведчука вилізли
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15.08.2024 22:54 Відповісти
Так рассказывали же что больше тысячи пленных уже... Почему обмен только этой сотни?
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15.08.2024 21:51 Відповісти
ВСУ, СБУ, ГУР, МВД, ТЦК... у каждой структуры, видимо, "свои пленные".
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15.08.2024 22:03 Відповісти
Содержатся в своих лагерях и будут обменяны своими Координационными штабами.
Я подозреваю: если 10 пиар начальников расскажут про 100 пленных, мы подумаем что их тысяча
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16.08.2024 06:45 Відповісти
... рятуй скоріше хрипатого, який давав гарантії азовцям після команди здачі у полон! Правда гарантії хрипатого ніколи не були гарантіями..а просто пізде..ом!
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15.08.2024 21:55 Відповісти
Оце справі добра робота СБУ. Поміняти наших хлопців на кацапський непотріб.
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15.08.2024 22:04 Відповісти
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15.08.2024 22:19 Відповісти
.
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15.08.2024 22:51 Відповісти
https://x.com/i/status/1824175384319209840 як ловили дон донів
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16.08.2024 00:28 Відповісти
Обмін зараз не доречний, бо відпочивші відгодовані у нас в полоні кацапи попруть на нас
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15.08.2024 22:49 Відповісти
Такий план зєрмаків.
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15.08.2024 23:01 Відповісти
Що там з відділом К, що за дівчатами бігуса дрочили?
Бо ваші коменти тільки по "победное"...
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15.08.2024 23:14 Відповісти
Я нерозумію ВИ ВСІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗЕ ,а ТЕПЕР ЙОГО так ВІДЧАЙДУШНО ПОНОСИТЕ,подивіться спершу на себе може причина усіх бід у ВАС САМИХ 73% з цього питання .
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15.08.2024 23:48 Відповісти
тільки 102 російських військових. інших стратити публічно на стадіоні через закидування камнями
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16.08.2024 00:06 Відповісти
Так 102 чи тисячі? Остогидла уже брехня.
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16.08.2024 07:40 Відповісти
Пан малюк, голова у тебе не розпухла від таких думок? Вже усіх диверсантів переловив?
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16.08.2024 08:52 Відповісти
Малюк, делом займись. Одни менялы, б-дь.
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16.08.2024 09:09 Відповісти
 
 