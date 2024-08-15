Думаем о том, как обменять украинцев на 102 российских военных, взятых в плен СБУ после жестких боев, - Малюк
Сотрудники СБУ вместе с другими Силами обороны активно работают над пополнением обменного фонда за счет взятия в плен военнослужащих РФ на поле боя.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Бойцы СБУ успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд. Нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, каким образом максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой", - заявил Малюк.
Сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные ими.
После того, как пленные предоставят исчерпывающие показания и с ними будут проведены все предусмотренные законом процедуры, Украина сможет вести переговоры по их обмену с РФ.
"Возвращение украинских защитников - это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским. И это весомая часть нашего функционала", - отметил Малюк.
По его словам, отныне расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. В частности, в нее будут входить представители СБУ, МВД, ВСУ, ГУР, СВР и омбудсмена.
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з якого перепугу, де і навіщо вони попали в полон?
кацапська мерзота?
Я подозреваю: если 10 пиар начальников расскажут про 100 пленных, мы подумаем что их тысяча
Бо ваші коменти тільки по "победное"...