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Новости Обмен пленными
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Думаем о том, как обменять украинцев на 102 российских военных, взятых в плен СБУ после жестких боев, - Малюк

глава СБУ Василь Малюк

Сотрудники СБУ вместе с другими Силами обороны активно работают над пополнением обменного фонда за счет взятия в плен военнослужащих РФ на поле боя.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Бойцы СБУ успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд. Нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, каким образом максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой", - заявил Малюк.

Сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные ими.

После того, как пленные предоставят исчерпывающие показания и с ними будут проведены все предусмотренные законом процедуры, Украина сможет вести переговоры по их обмену с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных на Курщине, - источник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Возвращение украинских защитников - это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским. И это весомая часть нашего функционала", - отметил Малюк.

По его словам, отныне расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. В частности, в нее будут входить представители СБУ, МВД, ВСУ, ГУР, СВР и омбудсмена.

Также читайте: Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными на Курщине, - FT

Автор: 

СБУ (19867) пленные (2132) Малюк Василий (74)


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Топ комментарии
+9
що, ти мелеш?
з якого перепугу, де і навіщо вони попали в полон?
кацапська мерзота?
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15.08.2024 21:33
+8
... рятуй скоріше хрипатого, який давав гарантії азовцям після команди здачі у полон! Правда гарантії хрипатого ніколи не були гарантіями..а просто пізде..ом!
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15.08.2024 21:55
+5
ти з дубу вбився? Які багато? Я кожного дня моніторю сайт срускую вісну. За два дні був один ролік про трьох чи чотриьох полонених, та й то пахне постановкою бо все якось по кіношному. Повір мені, це така ватна помийка яка про наших полонених викладає все і одразу.. І там можна 100% "заміряти температуру по палаті"
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15.08.2024 21:47
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що, ти мелеш?
з якого перепугу, де і навіщо вони попали в полон?
кацапська мерзота?
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15.08.2024 21:33 Ответить
ти з дубу вбився? Які багато? Я кожного дня моніторю сайт срускую вісну. За два дні був один ролік про трьох чи чотриьох полонених, та й то пахне постановкою бо все якось по кіношному. Повір мені, це така ватна помийка яка про наших полонених викладає все і одразу.. І там можна 100% "заміряти температуру по палаті"
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15.08.2024 21:47 Ответить
Давно зрозуміло, що з того боку роликів в 100 разів менше. Це наслідок централізації армії, де за ролик можуть засудити, а не наслідок відсутності контенту.
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15.08.2024 21:57 Ответить
Ой не тринди. Вони як раз і почали знімати ці пропагандистськи відео. Ще у 2014. А коли ми почали свої відео массово знімати, то вони засковучали як цуценята і побігли жалітися.
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15.08.2024 22:02 Ответить
Чого це за ролик з нашими полоненими їх можуть засудити? Може навпаки, з їхніми. Вони одразу , навіть висмоктане з пальця викладають про наших полонених. і нічого останніми днями немає. Вони мають щось подати для піднянття духу... можуть і зварганити щось з акторами. Бо лохам тре щось згодувати щоб пригнітити істеричні завивання щодо Курську.
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15.08.2024 23:18 Ответить
підіть на сайт руская весна і подивіться. Трохи давнішні сторінки... там повно з нашими полоненими і всього іншого. ІЦе кремлівський пропагандонський сайт.
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16.08.2024 00:43 Ответить
Що, перекладач зламався?)
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15.08.2024 22:09 Ответить
Кадирівці є на обмін...це валюта...але азов все одно не віддадуть...це вже принципово для *****
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15.08.2024 22:06 Ответить
Обмін буде важким. До 2019 року був медведчук, він домовлявся, а тепер буде нелегко.
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15.08.2024 21:45 Ответить
Тому його і відпустили зелені , щоб Азовці там сиділи .
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15.08.2024 21:54 Ответить
О, адепти медведчука вилізли
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15.08.2024 22:54 Ответить
Так рассказывали же что больше тысячи пленных уже... Почему обмен только этой сотни?
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15.08.2024 21:51 Ответить
ВСУ, СБУ, ГУР, МВД, ТЦК... у каждой структуры, видимо, "свои пленные".
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15.08.2024 22:03 Ответить
Содержатся в своих лагерях и будут обменяны своими Координационными штабами.
Я подозреваю: если 10 пиар начальников расскажут про 100 пленных, мы подумаем что их тысяча
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16.08.2024 06:45 Ответить
... рятуй скоріше хрипатого, який давав гарантії азовцям після команди здачі у полон! Правда гарантії хрипатого ніколи не були гарантіями..а просто пізде..ом!
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15.08.2024 21:55 Ответить
Оце справі добра робота СБУ. Поміняти наших хлопців на кацапський непотріб.
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15.08.2024 22:04 Ответить
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15.08.2024 22:19 Ответить
.
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15.08.2024 22:51 Ответить
https://x.com/i/status/1824175384319209840 як ловили дон донів
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16.08.2024 00:28 Ответить
Обмін зараз не доречний, бо відпочивші відгодовані у нас в полоні кацапи попруть на нас
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15.08.2024 22:49 Ответить
Такий план зєрмаків.
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15.08.2024 23:01 Ответить
Що там з відділом К, що за дівчатами бігуса дрочили?
Бо ваші коменти тільки по "победное"...
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15.08.2024 23:14 Ответить
Я нерозумію ВИ ВСІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗЕ ,а ТЕПЕР ЙОГО так ВІДЧАЙДУШНО ПОНОСИТЕ,подивіться спершу на себе може причина усіх бід у ВАС САМИХ 73% з цього питання .
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15.08.2024 23:48 Ответить
тільки 102 російських військових. інших стратити публічно на стадіоні через закидування камнями
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16.08.2024 00:06 Ответить
Так 102 чи тисячі? Остогидла уже брехня.
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16.08.2024 07:40 Ответить
Пан малюк, голова у тебе не розпухла від таких думок? Вже усіх диверсантів переловив?
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16.08.2024 08:52 Ответить
Малюк, делом займись. Одни менялы, б-дь.
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16.08.2024 09:09 Ответить
 
 