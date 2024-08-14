Вела учет заключенных: СБУ задержала чиновницу Херсонского суда, работавшую на РФ во время оккупации

Секретарь одного из отделов городского суда Херсона работала на рашистов во время оккупации города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

39-летняя женщина работала инспектором по исполнению наказаний местного пенитенциарного учреждения. Во время оккупации города она поддержала российских захватчиков, которые впоследствии назначили ее в захватническую администрацию РФ.

"Там коллаборантка стала "инспектором" захваченного управления исполнения наказаний в области, где ей присвоили "лейтенанта внутренней службы рф". По данным следствия, фигурантка вела учет заключенных и их распределение по камерам в российской тюрьме, которую рашисты обустроили на базе захваченной исправительной колонии в Херсоне", - говорится в сообщении.

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После деоккупации города женщина сначала "залегла на дно" и долгое время не выходила из дома, а потом устроилась в местный суд.

При заполнении анкетных данных и зачислении в госучреждение женщина намеренно скрыла факт своего сотрудничества с агрессором.

Злоумышленница была задержана на рабочем месте. Ей сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Фигурантка уже отстранена от должности. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы.

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