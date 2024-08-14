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Новости Война
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Вела учет заключенных: СБУ задержала чиновницу Херсонского суда, работавшую на РФ во время оккупации

У Херсоні затримано зрадницю, яка працювала на рашистів

Секретарь одного из отделов городского суда Херсона работала на рашистов во время оккупации города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

39-летняя женщина работала инспектором по исполнению наказаний местного пенитенциарного учреждения. Во время оккупации города она поддержала российских захватчиков, которые впоследствии назначили ее в захватническую администрацию РФ.

"Там коллаборантка стала "инспектором" захваченного управления исполнения наказаний в области, где ей присвоили "лейтенанта внутренней службы рф". По данным следствия, фигурантка вела учет заключенных и их распределение по камерам в российской тюрьме, которую рашисты обустроили на базе захваченной исправительной колонии в Херсоне", - говорится в сообщении.

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После деоккупации города женщина сначала "залегла на дно" и долгое время не выходила из дома, а потом устроилась в местный суд.

При заполнении анкетных данных и зачислении в госучреждение женщина намеренно скрыла факт своего сотрудничества с агрессором.

Злоумышленница была задержана на рабочем месте. Ей сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Фигурантка уже отстранена от должности. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: 

СБУ (19867) Херсон (2796) коллаборационизм (870)


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15 лет - нормуль.
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14.08.2024 16:10 Ответить
Вийде в 55р. Нi роботи - за фахом, нi на.уй никому не упала. Жизнь - позади. Впереди жесткое прозябание, а в тюряге еще и болячками обзаведется. Жизнь у хитросделанной удалась.
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14.08.2024 16:14 Ответить
Не хвилюйтеся, "добра" Україна ж пенсію дасть.
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14.08.2024 16:59 Ответить
типовий виборець зе!гундоса.
а какая разніца. она ж нічєго такого нє дєлала.
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14.08.2024 16:12 Ответить
я вам скажу що кожен другий суддя агент фсб бо те що вони творять не лізе ні в які рамки
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14.08.2024 16:13 Ответить
Наші "правоохоронці" давно заздрять кацапським вертухаям ***** - той дає більше влади, пільг і дозволяє вільно грабувати населення. Головна "приманка" це повна безкарність і завищений статус "ока государєвого". Як свідчить статистика, 9 з 10 мєнтів на ТОТ переходять служити ***** відразу. Можна зробити висновок що у нас "мєнт" як і "*****" це стан душі, а працівникам пенітенціарної служби (наглядач за засудженими) притаманний вроджений садизм.
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14.08.2024 16:23 Ответить
А хто ж її влаштував назад на роботу до суду? Там мабуть ціле кодло таких
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14.08.2024 16:27 Ответить
Ана просто хатєла слушать Лепса і Ласкавий Май, сматреть фільми з Грошей Куценко, Безруковим і Ахлабистіним і чтоби муж-алкаш покалачивал єйо ізредка. Как раніше замечатнльно жилі.
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14.08.2024 16:31 Ответить
в петлю суку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.08.2024 16:42 Ответить
 
 