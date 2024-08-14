Дроны СБУ и Сил обороны совершили самую масштабную атаку на четыре военных аэродрома РФ
В ночь на 14 августа дальнобойные дроны Сил обороны и Службы безопасности совершили крупнейшую за время полномасштабной войны атаку на российские военные аэродромы - "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в СБУ.
"Дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. "Веселая" ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск", - сообщил собеседник.
Источник подтверждает, что это была специально спланированная операция, чтобы россияне не могли использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.
"Российские военкоры в соцсетях уже скулят, что удар был результативным и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами. Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами", - сказал собеседник.
По его словам, СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины.
"Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и в дальнейшем подрезать крылья этим "птичкам", - добавил источник в СБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
яке ж пукін чмо засрате....
щодня росте процент жирів у молоці українських корів і зростають купи сажі на кацапських летовищах !
все буде Україна !
особливо за період санкцій не вся може літати - стоїть знерухомлена, нема чого озброєння на цивільні цілі витрачати
до того ж кацапи у Радбезі ООН відразу ж завиють за терористичні атаки нами на цивільні об'єкти - тому не варто слухати заклики бити по урядовим цілям ворога, які не є військовими
Потом десять. Большинство сбили. Несколько попали. Некоторые куда надо.
Потом несколько десятков. Попали хорошо и много. Сбили не только лишь все, немногие были сбиты.
(Продолжение следует).
хоча з малою швидкістю може і лишнє його ускладнювати, краще більш масово випускати... в орків явно немає ППО в глубині території
Є відео де збили дрон з кулемета але від впав прямо на літак і підірвав його... як то кажуть всерівно виконав завдання...
Зараз діяльність дроноводів ЗСУ описується так "кілька ночей на тиждень - до 4 цілей за 1 ніч".
Я ні нащо не натякаю, я прямо кажу: липень - це був місяць, коли за кількістю "збитих ППО далекобійних дронів ЗСУ в засрашці" (з офіційних джерел засрашки) ЗСУ перевершило статистику "збитих Шахедів в Україні".
Цапіки, говноєди кінчені, капець вашим аеродромам і іншим "цікавим" цілям.