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Дроны СБУ и Сил обороны совершили самую масштабную атаку на четыре военных аэродрома РФ

дрони

В ночь на 14 августа дальнобойные дроны Сил обороны и Службы безопасности совершили крупнейшую за время полномасштабной войны атаку на российские военные аэродромы - "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в СБУ.

"Дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. "Веселая" ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск", - сообщил собеседник.

Источник подтверждает, что это была специально спланированная операция, чтобы россияне не могли использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

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"Российские военкоры в соцсетях уже скулят, что удар был результативным и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами. Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами", - сказал собеседник.

По его словам, СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины.

"Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и в дальнейшем подрезать крылья этим "птичкам", - добавил источник в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 117 БПЛА и 4 тактических ракет над территорией 8 регионов РФ

Напомним, ранее сообщалось, что утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Автор: 

россия (95393) СБУ (19867) аэродром (292) дроны (3857)


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Топ комментарии
+17
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14.08.2024 14:44
+12
Слава ЗСУ, СБУ та ССО!
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14.08.2024 14:52
+9
усе чоткіше вимальовуються цілі єсвєо 😁
яке ж пукін чмо засрате....
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14.08.2024 14:52
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14.08.2024 14:44 Ответить
Каци нарахували лише 3, але вони ніколи рахувати не вміли
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14.08.2024 14:45 Ответить
усе чоткіше вимальовуються цілі єсвєо 😁
яке ж пукін чмо засрате....
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14.08.2024 14:52 Ответить
Слава ЗСУ, СБУ та ССО!
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14.08.2024 14:52 Ответить
також файно відпрацювали Повітряні Сили, Центр безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України
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14.08.2024 14:57 Ответить
Слава ЗСУ !

щодня росте процент жирів у молоці українських корів і зростають купи сажі на кацапських летовищах !
все буде Україна !
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14.08.2024 14:55 Ответить
Операция блестящая, но максимальный эффект для Украины будет достигнут в ту секунду, когда украинские дальнобойные дроны превратят в решето самолёты правительственного авиаотряда под Москвой.
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14.08.2024 15:04 Ответить
Українці на відміну від кацапських рашистів не варвари та в адекваті - згодяться нам ще ті крила
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14.08.2024 15:08 Ответить
як ви це поясните? чи аби ляпнути браваду?
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14.08.2024 15:17 Ответить
цивільна авіація, як і техніка, завжди в нагоді.
особливо за період санкцій не вся може літати - стоїть знерухомлена, нема чого озброєння на цивільні цілі витрачати
до того ж кацапи у Радбезі ООН відразу ж завиють за терористичні атаки нами на цивільні об'єкти - тому не варто слухати заклики бити по урядовим цілям ворога, які не є військовими
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14.08.2024 15:21 Ответить
вінички "Люті" замітають кацапські летовища
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14.08.2024 15:21 Ответить
В начале был один. Сбит. Разведка.
Потом десять. Большинство сбили. Несколько попали. Некоторые куда надо.
Потом несколько десятков. Попали хорошо и много. Сбили не только лишь все, немногие были сбиты.
(Продолжение следует).
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14.08.2024 15:25 Ответить
Хлопці, коли будете раз'******** Моздок, в мене там лічна просьба, треба по адресу відпрацювати. Родичі живуть, наші хохли, дуже Путіна *******.
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14.08.2024 15:32 Ответить
сплати "посилку" родичам поштою ЗСУ
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14.08.2024 15:56 Ответить
Даю два щьотчика!
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14.08.2024 19:33 Ответить
От мені цікаво - а що б змінилося, якби ми те ж саме зробили атакамсами чи стормшедоу???
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14.08.2024 16:28 Ответить
Судячи по відео трохи завелика висота польоту коли вже близько над ціллю, тому збивають... з АІ б поексперементувати допустимо щоб алгоритм запускався уже на підгоді і не садив батарею...

хоча з малою швидкістю може і лишнє його ускладнювати, краще більш масово випускати... в орків явно немає ППО в глубині території

Є відео де збили дрон з кулемета але від впав прямо на літак і підірвав його... як то кажуть всерівно виконав завдання...
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14.08.2024 16:35 Ответить
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14.08.2024 19:54 Ответить
Ще півроку тому - нальоти дронів на цілі в засрашці були "одна ніч на не кожен тиждень - одна ціль".

Зараз діяльність дроноводів ЗСУ описується так "кілька ночей на тиждень - до 4 цілей за 1 ніч".

Я ні нащо не натякаю, я прямо кажу: липень - це був місяць, коли за кількістю "збитих ППО далекобійних дронів ЗСУ в засрашці" (з офіційних джерел засрашки) ЗСУ перевершило статистику "збитих Шахедів в Україні".

Цапіки, говноєди кінчені, капець вашим аеродромам і іншим "цікавим" цілям.
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14.08.2024 20:06 Ответить
Молодці!!!!
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14.08.2024 22:24 Ответить
 
 